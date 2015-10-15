Kendi zevkinize göre oluşturabilceğiniz salon koltuk takımları

Eskiden salon oturma grubu düzerken koltuk ve kanepeler bir örnek ve takım halinde satın alınırdı. Salonun boyutu el veriyorsa bir adet üçlü kanepe, bir adet ikili kanepe, iki adet de tekli koltuk (ya da ikili kanepe yerine dört adet tekli koltuk) standart bir salon koltuk takımını oluşturuyordu.
Kırk yılın başında misafir ağırlayan evlerde dahi eğilim evin salonunu misafire göre düzenleyip mekanı kanepe ve koltuklarla doldurma yönündeydi. Hatta birçok evde evin en geniş ve ferah odası olan salonlar yalnızca ve yalnızca misafire ayrılır, ev eşrafı oturma odası denen küçücük bir odada toplanırdı. Salon misafirden misafire açılır, ayda yılda bir kullanılırdı. Eskiden ailelerin daha kalabalık olduğu, tek gelirle beş kişilik bir ailenin iyi kötü geçinebildiği de bir gerçek. Zamanımızda bu iki konuda da epey bir değişiklik oldu. Salonlarımızı misafire göre değil, kendi günlük hayatımıza göre döşemeye başladık, çok da iyi yaptık. Evin en büyük ve ferah mekanını yaşam alanımıza çevirmekten daha mantıklı ve makul bir gelişme olamaz.
Bir diğer değişiklik ise aile hayatlarımızda söz konusu oldu: Küçüldük. Ve daha çok çalışmaya başladık. Çocuk sayısında düşüş oldu, zira artık zaman üç-dört çocuk yapma zamanı değil. Hem anne hem baba evin geçimi için çalışırken hayat kalitesini yükseltmek ve çocuklarına en iyi hayatı (evi, yemeği, eğitimi vs.) sunmak adına birçok ebeveyn bir ya da iki çocuğu yeterli bulmaya başladı. Birçok çift ise çocuksuz olmayı tercih ediyor.
Tüm bu gelişmeler de doğal olarak ev dekoruna yansıdı. Bir örnek modele ve/veya döşemeliklere sahip koltuk takımları elbette mevcut ve ülkemizde birçok evde sevilerek kullanılmaya devam ediyorlar. Öte yandan böyle büyük takımlar almak yerine birçok kişi evin dekoruna, mekanın boyutuna ve kendi zevklerine göre kanepe ve koltukları tek tek alma ve kendi kombinini kendisi yaratma taraftarı.
İhtiyaçlar doğrultusunda ve kişisel zevklere göre seçilen kanepe ve koltuklardan oluşturulmuş *takım olmayan* takımları derlediğimiz bu sayfamızda Türkiye dahil birçok farklı ülkeden firmaların dekorasyon çalışmalarını görebilirsiniz. Salonunuzda bir değişiklik yapmaya karar verirseniz, bu sayfadaki örnekler sizler için de ilham kaynağı olabilir.
Orijinalinde Arne Jacobsen tarafından 1958 yılında Kopenhag'daki Radisson SAS oteli için tasarlanmış olan bu efsane koltuğun adı Egg, yani yumurta. Adını belli ki şeklinden alan bu ikonik tasarım Kayserili İndeksa Mimarlık – İç Mimarlık firması tarafından, inşa ettikleri bir örnek daire dekorasyonunda parçalı köşe koltuk takımı ile kullanılmış. Her ikisi de modern tarza sahip olan koltuk ve kanepe yağ yeşili tonlarında döşemeliklere sahip.
(Köşe koltuklarla ilgili daha geniş çaplı bir derleme için Köşe takımlarıyla salonunuzu güzelleştirmenin 15 farklı yolu başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.)
Tavanları kartonpiyer işlemeli bu küçük ancak iyi ışık alan salon mekanı boğmamak adına küçük ve zarif mobilyalar ile döşenmiş. Mekanın iyi gün ışığı almasının avantajı olarak son dönemlerin en popüler duvar renklerinden koyu gri tüm duvarlarda kullanılmış. Modern hatlara sahip tuxedo tarzı (sırtı ve kolları aynı yükseklikte) kanepe mekan küçük olduğu için duvar kenarına yerleştirilmiş. İki adet hardal sarısı mid-century modern (1940 -1970'li yıllar arası tarzı) tarzı tekli koltuk ise yan yana, ortalarına sehpa gelecek şekilde kanepenin karşına konulmuş. Ortaya salon küçük olmasına rağmen ferah bir dekorasyon çıkmış.
Tek katlı ve yüksek tavanlı muhteşem bir bungalovun (tek katlı villalara verilen isim) ferah oturma odasında modern İskandinav tarz mobilyalar kullanılmış. Gri döşemelik kaplı, son derece sade çizgilere sahip olan kanepeye ahşap iskelete sahip iki adet şık ve modern tekli koltuk eşlik ediyor. Koltukların oturma yerleri ve sırtları siyah deri ile kaplı.
Country (kırsal) tarzda dekore edilen bu salonda Lawson (minderleri ana iskeletinden ayrı) tarzı modern ve sade bir kanepeye iki adet kahverengi deri kaplamalı klasik kulaklı berjer koltuk eşlik ediyor. harman tuğla duvar detayına sahip salonda turuncu renkli dekor detaylar bol miktarda kullanılmış. Hem kanepenin hem de berjer koltukların üzerinde turuncu kırlentler görmek mümkün.
Fotoğraftaki bu örnekte Charles ve Ray Eames'in ikonik tasarımlarından biri olan, kalıplı kontraplak sandalye modelini görüyoruz. Time dergisi tarafından 20. yüz yılın en iyi tasarımı seçilen bu şık, sağlam, hafif ve rahat sandalyeler bu salonda bir tarafı uzanma koltuğu olarak işlev görev L kanepe ile kombine edilmiş. Ortada Yine Eames'lere ait kalıplı kontrplak sehpa görülmekte.
Endüstriyel tarz iç mimarinin hakim olduğu bu muhteşem salonda hem country (kırsal) hem de İskandinav tarz parçalar kullanılarak ortaya eklektik bir mekan çıkmış. Kahverengi deri kanepe, yine aynı kahverengi tonuna sahip deri tekli club koltukla takım. Ancak diğer yanda yer alan iki tekli koltuk İskandinav tarzın simgesel parçalarından biri. Brütal duvarlarla klasik halının müthiş bir kontrast yarattığı bu salon eski bir garajdan bozma.
Modern mimarisinin öncülerinden Corbusier'in ikonik tasarımı LC3 Grand Comfort küp koltukların kullanıldığı bu salon mid-century modern parçaların kullanıldığı eklektik bir tarza sahip. Beyaz geniş kanepe yine aynı dönemin klasik parçalarından biri. Kanepenin arkasına modern rustik tarzda bir masa yerleştirilmiş. İki kişilik kanepe ise enteresan ayakları ile dikkat çekiyor. Çağdaş bir yapı içinde ikonik tasarımlar ve klasik bir halı ile dekore edilen salon farklı dönem ve tarzlara ait parçaların bir arada muhteşem bir şekilde kullanılmasıyla eklektik bir havaya sahip olmuş.
İki adet Marquise tarzı (sırt kısmı alçak) kahverengi club deri koltuğun karşısında İki farklı modelde berjer kullanılmış. Sağ tarafta gördüğümüz için modern bir XV. Louis yorumlaması, diğeri ile klasik bir XV. Louis kulaklı berjer modeli. Her ikisi de açık gri döşemelikle kaplanmış. Kanepe ise sırtının şeklinden dolayı camel back (deve sırtı) olarak bilinen, cabriole ayaklı klasik bir modelin Lawson tarzı ile birleşmesiyle ortaya çıkmış modern ve rahat bir tarzda. Dört farklı tarz, mükemmel bir uyum.
Hakan Helvacıoğlu H2C tarafından dekore edilmiş olan bu ihtişamlı salon birbirinden çok uzak olmayan farklı tarzlarda ve kontrast renklerde koltuk ve kenepelere ev sahipliği yapıyor. Neo-klasik tarza sahip püsküllü, kırmızı bir berjer ile aynı tarzın modern bir yorumu olan bej renkli kanepe kusursuz bir uyum ile kombine edilmiş. Evin tamamı oryantal dokunuşlara sahip klasik bir tarzda dekore edilmiş. Klasik tarzda dekorasyon yapmayı planlayan okuyucularımızın mutlaka görmesi gerektiğini düşündüğüm bu evin diğer fotoğraflarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
İzmirli Decora firmasının Aşiyan apartmanı örnek dairesi için yaptığı bu salon dekorasyonunda iki farklı tarz kanepe karşılıklı yerleştirilmiş. Kahverengi deri kaplamalı klasik Chesterfield kanepe ile sırtı ve kolları aynı yükseklikte olan modern tuxedo kanepe farklı dönemlerin parçaları olsa da birlikte çok güzel bir uyum sergilemişler. Sol yandaki, iki tekli koltuktan oluşan fiskos takımı ise ise aslında yemek masasının sandalyeleri. Tek tek farklı parçalar modern ve şık bir biçimde ustaca bir arada kullanılmış.