Kendi zevkinize göre oluşturabilceğiniz salon koltuk takımları

Eskiden salon oturma grubu düzerken koltuk ve kanepeler bir örnek ve takım halinde satın alınırdı. Salonun boyutu el veriyorsa bir adet üçlü kanepe, bir adet ikili kanepe, iki adet de tekli koltuk (ya da ikili kanepe yerine dört adet tekli koltuk) standart bir salon koltuk takımını oluşturuyordu.

Kırk yılın başında misafir ağırlayan evlerde dahi eğilim evin salonunu misafire göre düzenleyip mekanı kanepe ve koltuklarla doldurma yönündeydi. Hatta birçok evde evin en geniş ve ferah odası olan salonlar yalnızca ve yalnızca misafire ayrılır, ev eşrafı oturma odası denen küçücük bir odada toplanırdı. Salon misafirden misafire açılır, ayda yılda bir kullanılırdı. Eskiden ailelerin daha kalabalık olduğu, tek gelirle beş kişilik bir ailenin iyi kötü geçinebildiği de bir gerçek. Zamanımızda bu iki konuda da epey bir değişiklik oldu. Salonlarımızı misafire göre değil, kendi günlük hayatımıza göre döşemeye başladık, çok da iyi yaptık. Evin en büyük ve ferah mekanını yaşam alanımıza çevirmekten daha mantıklı ve makul bir gelişme olamaz.

Bir diğer değişiklik ise aile hayatlarımızda söz konusu oldu: Küçüldük. Ve daha çok çalışmaya başladık. Çocuk sayısında düşüş oldu, zira artık zaman üç-dört çocuk yapma zamanı değil. Hem anne hem baba evin geçimi için çalışırken hayat kalitesini yükseltmek ve çocuklarına en iyi hayatı (evi, yemeği, eğitimi vs.) sunmak adına birçok ebeveyn bir ya da iki çocuğu yeterli bulmaya başladı. Birçok çift ise çocuksuz olmayı tercih ediyor.

Tüm bu gelişmeler de doğal olarak ev dekoruna yansıdı. Bir örnek modele ve/veya döşemeliklere sahip koltuk takımları elbette mevcut ve ülkemizde birçok evde sevilerek kullanılmaya devam ediyorlar. Öte yandan böyle büyük takımlar almak yerine birçok kişi evin dekoruna, mekanın boyutuna ve kendi zevklerine göre kanepe ve koltukları tek tek alma ve kendi kombinini kendisi yaratma taraftarı.

İhtiyaçlar doğrultusunda ve kişisel zevklere göre seçilen kanepe ve koltuklardan oluşturulmuş *takım olmayan* takımları derlediğimiz bu sayfamızda Türkiye dahil birçok farklı ülkeden firmaların dekorasyon çalışmalarını görebilirsiniz. Salonunuzda bir değişiklik yapmaya karar verirseniz, bu sayfadaki örnekler sizler için de ilham kaynağı olabilir.