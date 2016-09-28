Evinizi daha özel kılacak 50 liranın altında dekoratif ürünler

Yeni bir eve taşındığınız zaman ya da yaşadığınızın evin atmosferinden sıkıldığınızda var olan mobilya ve dekorasyonunuzda ufak tefek değişiklikler yaparak yenilikler yaratmak her zaman iyi bir fikir olmuştur. Ancak elbette bir evi ufak tefek değişikliklerle de olsa yeni bir görünüme kavuşturmak belirli bir bütçe ayırmamızı gerektiren bir işlem. Gelgelelim pahalı uygulamalar ve ana mobilya parçaları dışında evlerimize yenilik katmak için bazı uygun fiyatlı dekorasyon fikirleri de yok değil. Elbette evinize yeni bir doku katacak olan ekonomik ve dekoratif nesne ve uygulamalar oldukça fazla sayıda ve çok çeşitli. Ama biz bugünkü yazımızda en ucuz ve en şık olanları sizin için derledik. İşte 50 liranın altına mal edebileceğiniz 8 harika dekorasyon fikri!