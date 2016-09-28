Evinizi daha özel kılacak 50 liranın altında dekoratif ürünler

Yeni bir eve taşındığınız zaman ya da yaşadığınızın evin atmosferinden sıkıldığınızda var olan mobilya ve dekorasyonunuzda ufak tefek değişiklikler yaparak yenilikler yaratmak her zaman iyi bir fikir olmuştur. Ancak elbette bir evi ufak tefek değişikliklerle de olsa yeni bir görünüme kavuşturmak belirli bir bütçe ayırmamızı gerektiren bir işlem. Gelgelelim pahalı uygulamalar ve ana mobilya parçaları dışında evlerimize yenilik katmak için bazı uygun fiyatlı dekorasyon fikirleri de yok değil. Elbette evinize yeni bir doku katacak olan ekonomik ve dekoratif nesne ve uygulamalar oldukça fazla sayıda ve çok çeşitli. Ama biz bugünkü yazımızda en ucuz ve en şık olanları sizin için derledik. İşte 50 liranın altına mal edebileceğiniz 8 harika dekorasyon fikri!
Dekoratörler ve tasarımcılar endirekt aydınlatmaların bir yaşam alanını ne kadar değiştirdiğinin farkındalar ve bu yüzden de profesyoneller tarafından dizayn edilen evlere baktığınızda her zaman katmanlı ve endirekt ışıklandırmalarla desteklenmiş bir aydınlatma sistemiyle karşılaşırsınız. Özellikle mutfaklarınızda kullanacağınız tezgah üstü, dolap altı Led'li aydınlatma şeritleri yalnızca mutfağınızın ışıldayarak daha iyi görünmesini değil, aynı zamanda fonksiyonel olarak çok daha kullanışlı bir alan ortaya çıkarmayı sağlıyor. Bu aydınlatma şeritlerini aynı zamanda dolap içlerine, yatak odasında başucunuza ya da yatak altına yerleştirerek de farklı dekorasyon stilleri yaratabilirsiniz.
El havluları evlerimizdeki en olmazsa olmaz nesnelerin başında geliyor anca çok sık kullanıldıkları için çekiciliklerini kısa zamanda yitiriyorlar ve çok sık yıkandıkları için de renkleri hızlı soluyor. Eski havlularınızı renkli ve desenli el havluları ile değiştirerek banyo ve mutfağınızın daha yeni görünmesini sağlayabilirsiniz.
Ev dekorasyonları söz konusu olduğunda belki de aklımıza gelen en son şey kapı stoperleridir elbette. Ancak farklı tasarımlı ve oldukça şık görünümüyle tarzınızı yansıtan bir kapı stoperinin yaşam alanlarınıza ne kadar özel bir tat katacağına siz de şaşıracaksınız.
Evinize yenilik katmanın en güzel yolu şüphesiz ki evinize çiçekler ve süs bitkileri yoluyla tazelik getirmektir. Her dekorasyon tarzına ve her yaşam alanına uyum sağlayabilen rengarenk ve mis kokulu çiçekler ya da küçük yeşil bitkiler yaşam alanlarınızdaki ortamı tazelemenin en güzel yolu!
Ev tekstili ürünlerinin dekorasyonun güzelleşmesinde katkısı yadsınamayacak kadar büyük. Desenli ve renkli kilimler de her zaman ortama canlılık ve otantik bir doku katan dekorasyon unsurlarından. Öte yandan yumuşacık battaniyeler de hem sizi hem de oturma odanızı ısıtacak fonksiyonel ve estetik fikirlerden.
Özellikle resimde de görüldüğü gibi ahşap peynir servis tabakları misafirlerinizi etkilemek için harika ürünlerden biri. Hem özel hissettiren hem de oldukça ekonomik olan bu tarz mutfak aksesuarları yalnızca dekoratif olarak bile kullanılabilir.
Son yıllarda giderek daha fazla karşılaştığımız dekorasyon unsurlarından biri de kara tahtalar. Özellikle mutfaklarda eşsiz etkiler yaratan kara tahta konseptini istediğiniz ürüne uygulamanız mümkün. Oldukça ucuz olan kara tahta boyaları ile son derece kolay bir şekilde kendiniz kara tahta aksesuarlar yaratabilir ya da duvarınızın bir kısmını kara tahtaya dönüştürebilirsiniz.
Kirli çamaşırlarınızı demode ve sıradan plastik kirli sepetlerinizde biriktirmek yerine bu örnekteki gibi harika tasarımlı sepetlerde biriktirmeye ne dersiniz? Ayrıca son derece ekonomik olan farklı hasır sepet modellerini evinizin her odasında farklı dekorasyon unsurları olarak da kullanabilirsiniz.
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