Eski, demode ve işlevsiz bir apartman dairesinin inanılmaz dönüşümü

Bu yazımızda sizlerle İspanya'ya uzanıyor ve bir apartman dairesinin neredeyse mucizevi dönüşümüne tanık oluyoruz. Madrid'de yer alan Emmme Studio isimli tasarım firması tarafından yenilenen bu apartman dairesi eski, demode ve işlevsiz halinden tamamen kurtulup yepyeni bir tarzla fonksiyonel ve göz alıcı yaşam alanları olan bir eve dönüşmüş. Bazen ne yazık ki evlerimizdeki kusurları artık daha fazla halının altına gizleyemez hale geliriz: Açıktaki borular, karmaşık kablolar, yıpranmış ve hasarlı döşemeler, kalıplaşmış lekeler… Tüm bunlar her gün biraz daha fazla gözünüze batmaya başladıysa artık bir uzman çağırıp evinizin dekorasyonunu yeniletme zamanı gelmiş demektir. İşte bu örnek de artık değişmek zorunda olduğu her halinden belli olan bir evin yepyeni ve pırıl pırıl bir eve dönüşümünün göz kamaştırıcı örneği. Ayrıca küçük evlerde değişimin çok daha zor olduğunu düşünenler için de bunun doğru olmadığını gösteren sağlam bir kanıt niteliğinde çünkü ev, küçücük ve daracık yaşam alanlarına sahip.
Apartman dairesinin sahipleri ve aynı zamanda uzun yıllardır burada yaşayan sahipleri evin eski dekorasyonunu da yıllar önce kendileri yapmışlar ve resimde de görebildiğimiz gibi samimi ve sıcak bir İskandinav tarzına sahipler. Uzmanların bu noktada gerçekleştirmesi gereken zor bir görevleri var: 14 metrekarelik bir yaşam alanına sahip olan küçük oturma odasını ve oturma odasının içinde yer alan mutfağı baştan aşağı değiştirmek. Yenilemeden önce de mutfak alanı oturma odasından duvarlarla değil ama ince ayırıcı panellerle ayrılmış vaziyette.
Bu küçücük mutfak alanında yapılan yenilemeler ev için adeta devrim niteliğinde. İlk bakışta dikkat çeken en büyük değişim ahşap ayırıcı paneller ve bu panellerin artık mutfağı çok daha fazla ışık alacak şekilde kullanılması oluyor. Mutfağın sağ tarafına geniş dolaplar yerleştirilerek depolama alanı yaratılmış, ki depolama alanlarının özellikle küçük evlerde ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Mutfağın içinde ise bembeyaz bir dokuyla aydınlık ve modern bir atmosfer yaratılmış.
Oturma odasının eski hali her ne kadar feci durumda olmasa da hiçbir kendine has özelliği bulunmayan son derece sıradan bir dekorasyona sahip. Yanlış yerleşim planı yüzünden bir hayli dağınık ve kullanışsız görünen oturma odası aynı zamanda evin genel karakterini yansıtan karakteristik özelliklerden yoksun.
Oturma odasının bu kısmı yenilemeden sonra neredeyse tanınmayacak hale gelmiş. Sağ taraf yalnızca pencereye ayrılmış, bu da odanın çok daha fazla güneş ve doğal ışık almasını sağlıyor ve aydınlık bir ortam yaratıyor. Ortaya yerleştirilen ikili koltuk ve sağ taraftaki televizyon ferah bir yerleşim oluşturuyor. Açık renk ahşap paneller de odaya kendine has bir karakter kazandırıyor.
Bu küçücük apartman dairesinin girişi doğrudan oturma odasına açılıyor. Giriş kızmına şöyle bir göz attığımızda hemen ilk bakışta İskandinav tarzın modern stille buluştuğunu görebiliyoruz. Girişin yan tarafında bulunan pencerenin önü kapatılmamış ve böylece çok daha aydınlık bir ortam yaratılmış. Ama akşam saatleri için aydınlık sağlama işlevi de ihmal edilmemiş ve tavana şık ve çoklu bir ışıklandırma ünitesi takılmış.
Alanın her santimetrekaresinin özenle ve fonksiyonel bir tasarımla kullanıldığını söylemiştik. Basit ama etkili bir çözümle mutfak alanında oluşturulan dolaplar sayesinde beyaz eşyalar gizlenmiş ve böylece mutfakla birleşen oturma odasının dağınık ve düzensiz görünmesi engellenmiş.
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