Eski, demode ve işlevsiz bir apartman dairesinin inanılmaz dönüşümü

Bu yazımızda sizlerle İspanya'ya uzanıyor ve bir apartman dairesinin neredeyse mucizevi dönüşümüne tanık oluyoruz. Madrid'de yer alan Emmme Studio isimli tasarım firması tarafından yenilenen bu apartman dairesi eski, demode ve işlevsiz halinden tamamen kurtulup yepyeni bir tarzla fonksiyonel ve göz alıcı yaşam alanları olan bir eve dönüşmüş. Bazen ne yazık ki evlerimizdeki kusurları artık daha fazla halının altına gizleyemez hale geliriz: Açıktaki borular, karmaşık kablolar, yıpranmış ve hasarlı döşemeler, kalıplaşmış lekeler… Tüm bunlar her gün biraz daha fazla gözünüze batmaya başladıysa artık bir uzman çağırıp evinizin dekorasyonunu yeniletme zamanı gelmiş demektir. İşte bu örnek de artık değişmek zorunda olduğu her halinden belli olan bir evin yepyeni ve pırıl pırıl bir eve dönüşümünün göz kamaştırıcı örneği. Ayrıca küçük evlerde değişimin çok daha zor olduğunu düşünenler için de bunun doğru olmadığını gösteren sağlam bir kanıt niteliğinde çünkü ev, küçücük ve daracık yaşam alanlarına sahip.