homify 360°: Bodrum'da modern bir konak

Son yıllarda hızla büyüyen ve şehirleşen Bodrum'da son derece şık villalar görüyoruz. Büyük konut projelerinin pek uğramadığı bu bölgede yer alan bu villalar, metropollerdeki örneklerinden çok daha etkileyici oluyorlar. Bugün homify uzmanlarının gözünden böyle bir konağa göz atacağız.

Türkbükü'nde yer alan ve Escapefromsofa firmasının tasarımcılarının çalışmasıyla ortaya konan bu villa, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Olebella Residence adındaki dairenin çarpıcı manzarası, sıradışı tasarımı ve etkileyici bahçesi sakinlerinin rahatlığını ön plana çıkarıyor. Bu daireyi daha yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka bir göz atın.