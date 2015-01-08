homify 360°: Bodrum'da modern bir konak

Son yıllarda hızla büyüyen ve şehirleşen Bodrum'da son derece şık villalar görüyoruz. Büyük konut projelerinin pek uğramadığı bu bölgede yer alan bu villalar, metropollerdeki örneklerinden çok daha etkileyici oluyorlar. Bugün homify uzmanlarının gözünden böyle bir konağa göz atacağız.
Türkbükü'nde yer alan ve Escapefromsofa firmasının tasarımcılarının çalışmasıyla ortaya konan bu villa, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Olebella Residence adındaki dairenin çarpıcı manzarası, sıradışı tasarımı ve etkileyici bahçesi sakinlerinin rahatlığını ön plana çıkarıyor. Bu daireyi daha yakından tanımak için çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
2009'da İstanbul'da kurulan bir tasarım stüdyosu olan Escapefromsofa'nın uzmanlarının tasarladığı bu daire, geniş salonunda kullanılan şık mobilyalarla dikkat çekiyor. Modern ve minimalist çizginin hakim olduğu mobilyalar, çarpıcı renkleriyle eve ferah bir görünüm katıyorlar. Bebek mavisi rengindeki iki geniş kanepe, salonu boydan boya sarıyor. Ortadaki iki sehpa da futuristik tasarımlarıyla dikkat çekiyorlar. Geniş sürgülü pencerelerle bahçeye açılan salondaki bir diğer detay ise arkada görülen kitaplık oluyor. Metal çubukların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bu kitaplık, modern tasarım çizgisini sehpalarla uyumlu şekilde sürdürüyor.
Yüksek bir tepenin üzerinde yer alan Olebella Residence'ın geniş bir bahçesi ve çarpıcı bir manzarası var. Bu manzaranın tadını çıkarmak istediğinizde bahçeye koşmanız yeterli. Tasarımcılar, salondan açılan bu teras bölümüne de salondaki kanepelerle aynı rengi taşıyan iki bahçe kanepesi koymuşlar. Metal aksamlarının üstündeki geniş minderlerle son derece konforlu bir görünüme sahip olan bu kanepeler, sıcak yaz aylarında gölgeye kaçıp, manzaranın tadını çıkarmanız için ideal bir seçenek sunuyorlar.
Binanın sahip olduğu eşsiz manzara, bahçeden rahatlıkla görülebiliyor. Boydan boya uzanan Türkbükü Koyu'nun tüm güzellikleri, evin havasını bir anda değiştiriyor. Karşı kıyıdaki geleneksel Bodrum evleri de manzaranın etkileyiciliğini artırıyor. Çimen kaplı bu geniş bahçede oturmak ve koyda dolaşan tekneleri izlemekten daha rahatlatıcı ne olabilir ki?
Salonda ve teras bölümünde gördüğümüz uçuk mavi rengin, yatak odasına da taşındığını görüyoruz. Son derece iç açıcı ve davetkâr bir görünüm sağlayan bu renk, yatak odasına ustalıkla yerleştirilmiş. Yatak başlığında ve ayak ucundaki pufta görünen mavi renge , ahşap ve beyaz unsurlar uyumla eşlik ediyorlar. Başlığın iki tarafına ve üstüne yerleştirilen dolaplar da modern tasarıma şık ve kullanışlı bir örnek teşkil ediyorlar. Yatak başlarındaki komodinlerin üstündeki abajurlar da metal ayaklıklarıyla çarpıcı ve göz alıcı tasarım unsurları olarak öne çıkıyorlar.
Evin iç mekan tasarımına modern çizginin hakim olduğunu her bir köşesinde görebiliyoruz. Misafir odasında dinlenmeye ayrılmış bu bölümde de bundan ödün verilmemiş. Son derece etkileyici hatlara sahip mobilyalar kullanılarak, hem son modaya uygun hem de oldukça rahat seçenekler sunulmuş. Kıvrımlı ahşap aksama sahip olan bu dinlenme koltuğun bej rengi minderlerine bakmak bile insanın rahatlamasını sağlıyor. Hemen yanındaki sehpa da parmaklıklı çağdaş tasarımıyla kitaplarınızı veya kahvenizi koymanız için ideal. Geniş pencereyi boydan boya kaplayan jaluziler ise yakıcı Akdeniz güneşinden en iyi şekilde korunmanızı sağlıyor.
Son fotoğrafımızda salonun hemen arkasındaki bölümde yer alan mutfağa göz atacağız. Beyaz rengin boydan boya hakim olduğu bu mutfak, kullanılan ankastre ürünler sayesinde salonun tasarımıyla harmoni içinde boy gösteriyor. Boydan boya uzanan ada tezgah da hem kullanışlı hem de şık bir görüntü oluşturmayı başarmış. Tezgahın ilerisindeki yemek yeme bölümüne yerleştirilen ahşap sandalyeler ise tasarımı hareketlendirip, mutfağın resmi havasını kırmayı başarıyor.