Bursa'da parmak ısırtan daire

Evin geniş salonu, son derece sade bir şekilde döşenerek çarpıcı bir görünüm elde edilmiş. Bu tasarıma L koltuk takımının hakimiyeti damgasını vuruyor. Açık bej ve yeşil tonları taşıyan bu takım, yer döşemesiyle olduğu kadar duvarların rengiyle de uyum gösteriyor. Koltuk takımıyla ve duvarlarla uyum gösteren bir diğer unsur da perdeler oluyor. Koyu düz renkli halı ise bu açık renkli eşyalarla tatlı bir kontrast oluşturuyor.

Tasarımın dikkat çeken bir diğer unsuru ise televizyonun da yer aldığı ünite oluyor. Duvardaki kaplamanın üzerine monte edilen televizyonun altında yine kaplamaya bağlı uzun bir etajer yer alıyor. Havada asılıymış gibi görünen bu bölüm, salon tasarımına modern bir çizgi katıyor.