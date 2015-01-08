Bursa'da parmak ısırtan daire

Ülkemizin en büyük ve en gelişmiş sanayi şehirlerinden biri olan Bursa'nın son yıllarda son derece stresli bir yaşama ev sahipliği yaptığı aşikâr. Tasarımcılar da bu stresli ve gürültülü şehir havasından kurtulmak isteyenlere yönelik projelerle karşımıza çıkıyorlar. Biz de homify olarak bugün karşınıza Nilüfer ilçesinde yer alan son derece şık, modern ve şehrin stresinden uzak kalmanızı sağlayacak bir konut projesiyle çıkıyoruz. Sanabel Konakları adını taşıyan bu proje kapsamında tanıtacağımız daire de Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın uzmanları tarafından yapılmış kullanışlı iç mekan tasarımıyla ve kaliteli mobilyalarıyla ön plana çıkıyor. Gelin bu keyifli dairenin güzelliklerine birlikte göz atalım.
Evin geniş salonu, son derece sade bir şekilde döşenerek çarpıcı bir görünüm elde edilmiş. Bu tasarıma L koltuk takımının hakimiyeti damgasını vuruyor. Açık bej ve yeşil tonları taşıyan bu takım, yer döşemesiyle olduğu kadar duvarların rengiyle de uyum gösteriyor. Koltuk takımıyla ve duvarlarla uyum gösteren bir diğer unsur da perdeler oluyor. Koyu düz renkli halı ise bu açık renkli eşyalarla tatlı bir kontrast oluşturuyor.
Tasarımın dikkat çeken bir diğer unsuru ise televizyonun da yer aldığı ünite oluyor. Duvardaki kaplamanın üzerine monte edilen televizyonun altında yine kaplamaya bağlı uzun bir etajer yer alıyor. Havada asılıymış gibi görünen bu bölüm, salon tasarımına modern bir çizgi katıyor.
Açık renklerin hakimiyetini salonun yanındaki yemek odasında da görüyoruz. İşlemeli beyaz metalden panel, yemek odasını evin diğer bölümlerinden ayırıyor. İşlemede kullanılan desenleri, yemek masasının üzerindeki metal avizede de görüyoruz. Klasik oymalı kalın yemek masası ise odaya ciddi bir hava katıyor ve hemen yanındaki büfeyle uyum gösteriyor. Büfenin üzerindeki ayna odaya derinlik duygusu katmayı başarıyor. Yemek sandalyelerinde kullanılan uçuk mavi kumaş ise perdelerde de kullanılarak yemek odasında iç açıcı bir harmoni yakalanıyor.
Salonda ve yemek odasında klasiğe yakın bir tarz görmüşken mutfağa geçtiğimizde durum değişiyor. Son derece modern ve keskin çizgilerin hakim olduğu mutfakta, parlak fayanstan yer döşemesi en dikkat çekici unsur oluyor. Koyu gri duvarlarla uyum gösteren bu yer döşemesini, iki boyda uzanan mutfak dolapları ve tezgahlar tamamlıyor. Sol tarafta gördüğümüz tezgah, beyaz rengin hakimiyetindeyken, sağ tarafta koyu abanoz renginde mutfak dolapları görüyoruz. Kenardaki masada da aynı abanoz rengi kullanılmış. Masanın yanına yerleştirilen metalik sandalyeler de tasarımları ve yeşil minderleriyle odaya hareket katmayı başarmışlar.
Çocuklu bir ailenin yaşaması için ideal olan bu dairede, son derece şık ve kullanışlı bir genç odası takımı yer alıyor. Pencerenin önüne yerleştirilen geniş yatağın hemen yanında beyaz bir panel uzanıyor. Bu panelin üstünde ise geniş ahşap bir kitaplık yer alıyor. Çalışma bölümü de benzer bir mantıkla yapılmış. Gardrobun yanındaki bölmeye yerleştirilen panelin üzerine koyulan bilgisayar sayesinde sakin bir çalışma ortamı yaratılmış. Üst bölümdeki ahşap kapaklı geniş dolaplar ise odanın düzenli görünmesine katkıda bulunuyorlar.
Ebeveynlerin kullanması için ayrılan yatak odasında da salon ve yemek odasındaki klasik tarzın devam ettiğini görüyoruz. Ahşap oymalı beyaz mobilyalar, bu odayı boydan boya kuşatıyor. Çok tatlı bir yeşil tonuna sahip duvarlarla uyumlu yatak örtüsü de odadaki harmoniyi pekiştiriyor. Ebeveyn banyosu ve gardrop odasına da sahip olan bu yatak odası, tüm ihtiyaçlara cevap veren iç açıcı bir tasarımla karşımıza çıkıyor.