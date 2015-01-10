Yavru Vatan'dan ödüllü proje

Evin pek çok bölümünde açık renkli, sade bir tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Bu durum Kıbrıs'taki yakıcı güneş ve zorlayıcı yaz mevsimi koşulları düşünüldüğünde gayet normal. Aynı çizgi yatak odasında da devam ediiyor. Duvar boyunca uzanan beyaz gardrop, odanın açık renkli, ferah havasıyla uyum gösteriyor. Beyaz avize de bu uyumu sürdüren başka bir tasarım unsuru. Tasarımı hareketlendirmek ise çok şık bir mavi tonuna sahip olan yatak örtüsüyle, ahşap yüzeyli tuvalet aynasına kalıyor. Yatak kenarındaki komodinlerle de aynı tasarıma sahip olan tuvalet aynası, odanın samimi bir havaya bürünmesini sağlıyor. Kıbrıs'taki evlerin vazgeçilmezi olan klima ise yatağın üstüne, tasarımı bozmayacak şekilde ustalıkla yerleştirilmiş.