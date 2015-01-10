Yavru Vatan'dan ödüllü proje

Bugüne kadar homify'da yayınlanan çalışmalarda farklı ülkelerden pek çok tasarımcının eserlerini gözler önüne sunduk. Türkiye'den de birçok tasarımcı ve mimarın çalışmalarıyla karşınıza çıktık. Bugün tanıtacağımız daire ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alıyor. Bu tasarımıyla ödül alan Kıbrıs Developments firmasının elinden çıkan Escape Homes, modern ve sade bir şıklık vaat ediyor. Göz alıcı mobilyalarıyla sunduğu konfor, Escape Homes'un dikkat çekici bir proje olmasını sağlıyor. Bu çarpıcı ve iç açıcı tasarımı daha yakından tanımak istiyorsanız bu çalışmamıza mutlaka bir göz atın.
Girne merkezli bir iç mimarlık firması olan Kıbrıs Developments'in Escape Homes'ta yaptığı tasarımı tanımaya salondan başlayacağız. Mutfakla bütünleşik olarak tasarlanan bu salon, çok büyük olmamasına rağmen bütün konforları sunuyor. Duvara monte edilen televizyonun hemen altındaki koyu ahşap renkli büfe, odaya ciddi bir hava katıyor. Aynı ciddi havayı daha açık renkli ahşap sehpanın devam ettirdiğini görüyoruz. Salonun asli oturma elemanı olan gri kanepe ise bu ciddi havanın yanında rahatlatıcı bir konfor da sunuyor. Tavandan sarkan endüstriyel tasarımlı yeşil avize ise salonun ferah havasını pekiştiriyor.
Salondan pürüzsüz bir geçişle ulaşılan mutfakta, son derece fonksiyonel elemanların yer aldığını görüyoruz. Açık beyaz renkli mutfak dolapları ve duvar boyunca uzanan tezgah, yemek yaparken kullanabileceğiniz her türlü malzemeye ev sahipliği yapıyor. Mutfak dolaplarıyla aynı malzemeden yapılmış yemek masası da odadaki harmoniyi artırıyor. Mutfak tezgahına yerleştirilen metalik renkli fırın, bulaşık makinesi ve çamaşır makinesiyle olan uyumu da yemek masasının metalik bacakları ve aynı malzemeden yapılan sandalyeler sağlıyor. Salondaki avizenin aynısı burada da kullanılarak iki bölüm arasında optimum uyum yakalanıyor.
Evin pek çok bölümünde açık renkli, sade bir tasarımın kullanıldığını görüyoruz. Bu durum Kıbrıs'taki yakıcı güneş ve zorlayıcı yaz mevsimi koşulları düşünüldüğünde gayet normal. Aynı çizgi yatak odasında da devam ediiyor. Duvar boyunca uzanan beyaz gardrop, odanın açık renkli, ferah havasıyla uyum gösteriyor. Beyaz avize de bu uyumu sürdüren başka bir tasarım unsuru. Tasarımı hareketlendirmek ise çok şık bir mavi tonuna sahip olan yatak örtüsüyle, ahşap yüzeyli tuvalet aynasına kalıyor. Yatak kenarındaki komodinlerle de aynı tasarıma sahip olan tuvalet aynası, odanın samimi bir havaya bürünmesini sağlıyor. Kıbrıs'taki evlerin vazgeçilmezi olan klima ise yatağın üstüne, tasarımı bozmayacak şekilde ustalıkla yerleştirilmiş.
Escape Homes'taki beyaz rengin hakimiyetinin banyoda biraz olsun kırıldığını söyleyebiliriz. Elbette banyo dolabı ve duşakabin yüzeyi yine beyaz renkte yapılmış. Ancak banyonun duvarlarını ve yer döşemesini kaplayan fayanslar farklı renklerden seçilmiş. Düz, açık kahverengi tasarıma sahip yer döşemesinin yanında lavabonun ve duşakabinin arkasında uzanan desenli daha küçük ve koyu renkli taş döşeme tamamlıyor. Bu göz alıcı uyum, banyoya ferah bir görüntü kazandırıyor.
Evin mutfakla bütünleşik salonunun çok da geniş olmadığını söylemiştik. Yatak odasının hemen yanında yer alan bu oturma bölümü, adeta ikinci bir salon işlevi görüyor. Burada ilk salona oranla daha klasik bir tarzın kullanıldığını söylemeliyiz. Açık kahverengi kanepenin işlemeli kolçakları ve tavandan sarkan şamdan benzeri avize de bu savımızı doğrular nitelikte. Televizyonun altındaki büfe ile ortadaki sehpa ise tasarım uyumu yakalamayı başarmışlar. Kanepenin yanında yer alan abajur ise hem halıyla uyum göstermiş, hem de odaya modern bir dokunuş katmış. Duvara yerleştirilen ahşap çerçeveli ayna ise odadaki genişlik duygusunu pekiştiriyor.