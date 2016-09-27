Daha güzel bir mutfak için 10 minik dokunuş

Mutfak dekorasyonunuzu güzelleştirmek için birçok farklı çözüme başvurabilirsiniz. Bunlardan çoğu işlevsel özellik taşıyan çözümlerdir ve mutfak tasarımı yapılırken planlanır. Örneğin daha geniş mutfak dolapları, daha geniş ve kaliteli bir tezgah, şık ahşap doğramalar gibi özelliklerin hepsi mutfağın dizaynı sırasında planlanan özelliklerdir. Ancak mutfak dekorasyonlarını çok daha güzel ve sevimli gösterebilen ve dilediğiniz zaman değiştirebileceğiniz dekorasyon ögeleri de vardır. Elbette mutfak aksesuarlarından ve diğer ufak çözümlerden bahsediyoruz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük ama etkili dekorasyon çözümlerinden bahsedeceğiz. Tek bir dokunuşla mutfağınızı daha güzel bir hale getirmenin 10 farklı yolunu bu örnek tasarımlarda bulacaksınız. Ayrıca farklı dekorasyon önerileri için “Basit ve pratik mutfak sırları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Mutfak raflarınızı daha şık bir hale getirmenin en iyi yolu bu zarif sepetlerden geçiyor. Bütün baharat ve erzak kavanozlarınızı bu ekonomik sepetlerle raflarınıza koyabilirsiniz. Ayrıca kavanozlarınızı dekorasyonunuza uygun kurdelelerle süsleyerek çok daha güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz.
Kendin yapaksesuarlar
Kendin yap aksesuarlar yalnızca mutfakları değil evin bütün odalarını güzelleştirmek için kullanılabilen pratik bir yöntemdir. Evde bulunan malzemelerden ya da eski eşyalara ufak değişiklikler uygulayarak yapacağınız aksesuarlar evinizin her odasında kullanılabilir. Örneğin bu dekoratif tabakların yapımı oldukça kolay. Kullanmadığınız tabak ve vazoları ince kendir halatı ve yapıştırıcı yardımıyla kaplayarak şık bir set haline getirebilirsiniz. Bu seti hem mutfağınızda hem bahçenizde hatta oturma odanızda bile kullanabilirsiniz.
Sade bir mutfak dekorasyonunuz varsa dizaynı canlandırmak ve renklendirmek için sandalyelere el atabilirsiniz. Sandalye takımınızın birkaç parçasını desenli, birkaç parçasını da farklı renk kumaşlarla kaplatarak bambaşka bir dekorasyon kazanabilirsiniz. Farklı mutfak mobilya örnekleri görmek ve mobilyalar hakkında daha detaylı fikirler almak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz.
İşleme yüzyıllardır kumaşları güzelleştirmek için uygulanan bir yöntemdir. Siz de mutfağınızda sık kullandığınız tekstil ürünlerini renkli işleme iplikleriyle işleyerek güzelleştirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve el becerilerinizi kullanarak birbirinden farklı tekstil ürünleri yaratabilir ve özgün bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Üstelik yılbaşı gibi özel günlerde temaya uygun tasarımlar yaparak dekorasyonunuzu bayrama hazırlayabilirsiniz.
Mutfakların vazgeçilmez aksesuarlarından biri de saksı bitkileridir. Saksı bitkilerini ve çeşit çeşit şık saksıları kullanmayı seviyorsanız mutfağınıza bir bitki köşesi kurabilirsiniz. Yemek yaparken de kullanacağınız fesleğen, nane, biberiye ve kekik gibi aromatik bitkileri dekorunuza uygun saksılara ekerek şık ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Mutfak seramiklerinizin deseninden sıkıldıysanız bazı köşeleri renklendirerek dekorunuzu değiştirmeniz mümkün. Her yerde bulabileceğiniz cam boyama kalemleri ile seramiklerinizi desenlendirebilirsiniz. Üstelik desenli seramikler rustik stil başta olmak üzere birçok dekorasyon stilinde önemli bir yere sahiptir.
Mutfak dekorasyonunuzda boş bir raf ya da tezgah üzerinde bir alan varsa o alanı kitaplarla doldurarak dekorasyonunuzu güzelleştirebilirsiniz. Özellikle mutfakta kullanacağınız kitapları el altında bulundurmak hem işinizi kolaylaştırır hem de modern bir görüntü sağlar.
Mutfak dekorasyonunuzda mutlaka küçük ahşap taburelere yer verin. Hem üst raflardaki ürünleri almak için hem de gerektiğinde sandalye yerine kullanabilirsiniz. Sevimli görüntüleriyle birçok stilin önemli ögesi olan tabureleri şık kumaşlarla kaplayarak daha dekoratif bir görüntü elde edebilirsiniz.
El bezi, havlu, önlük ve fırın eldiveni gibi mutfak tekstil ürünlerini takım halinde alırsanız daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir arada muhteşem görünen bu desenli takımlardan bir iki tane edinmeniz hem daha kullanışlı hem de daha şık bir mutfak oluşturmanızı sağlar.
Mutfak dolaplarınızın ve çekmecelerin kulplarını bu desenli seramik modellerle değiştirerek de dizaynınızı canlandırabilirsiniz. Dilediğiniz renk ve desenlerde seçeceğiniz şık kapak kulpları ile siz de arada mutfağınızı yenileyebilirsiniz.