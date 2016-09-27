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Daha güzel bir mutfak için 10 minik dokunuş

Homify Homify
homify MutfakMutfak Tezgâhları
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Mutfak dekorasyonunuzu güzelleştirmek için birçok farklı çözüme başvurabilirsiniz. Bunlardan çoğu işlevsel özellik taşıyan çözümlerdir ve mutfak tasarımı yapılırken planlanır. Örneğin daha geniş mutfak dolapları, daha geniş ve kaliteli bir tezgah, şık ahşap doğramalar gibi özelliklerin hepsi mutfağın dizaynı sırasında planlanan özelliklerdir. Ancak mutfak dekorasyonlarını çok daha güzel ve sevimli gösterebilen ve dilediğiniz zaman değiştirebileceğiniz dekorasyon ögeleri de vardır. Elbette mutfak aksesuarlarından ve diğer ufak çözümlerden bahsediyoruz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük ama etkili dekorasyon çözümlerinden bahsedeceğiz. Tek bir dokunuşla mutfağınızı daha güzel bir hale getirmenin 10 farklı yolunu bu örnek tasarımlarda bulacaksınız. Ayrıca farklı dekorasyon önerileri için “Basit ve pratik mutfak sırları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Sepetler ve süslü kavanozlar

homify Asyatik Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak raflarınızı daha şık bir hale getirmenin en iyi yolu bu zarif sepetlerden geçiyor. Bütün baharat ve erzak kavanozlarınızı bu ekonomik sepetlerle raflarınıza koyabilirsiniz. Ayrıca kavanozlarınızı dekorasyonunuza uygun kurdelelerle süsleyerek çok daha güzel bir görüntü oluşturabilirsiniz. 

Kendin yap aksesuarlar

homify MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
homify

homify
homify
homify

Kendin yap aksesuarlar yalnızca mutfakları değil evin bütün odalarını güzelleştirmek için kullanılabilen pratik bir yöntemdir. Evde bulunan malzemelerden ya da eski eşyalara ufak değişiklikler uygulayarak yapacağınız aksesuarlar evinizin her odasında kullanılabilir. Örneğin bu dekoratif tabakların yapımı oldukça kolay. Kullanmadığınız tabak ve vazoları ince kendir halatı ve yapıştırıcı yardımıyla kaplayarak şık bir set haline getirebilirsiniz. Bu seti hem mutfağınızda hem bahçenizde hatta oturma odanızda bile kullanabilirsiniz.    

Renkli sandalyeler

Mamurbaba Summer House, Unlimited Design Unlimited Design MutfakMasa & Oturma Grupları
Unlimited Design

Mamurbaba Summer House

Unlimited Design
Unlimited Design
Unlimited Design

Sade bir mutfak dekorasyonunuz varsa dizaynı canlandırmak ve renklendirmek için sandalyelere el atabilirsiniz. Sandalye takımınızın birkaç parçasını desenli, birkaç parçasını da farklı renk kumaşlarla kaplatarak bambaşka bir dekorasyon kazanabilirsiniz. Farklı mutfak mobilya örnekleri görmek ve mobilyalar hakkında daha detaylı fikirler almak için mobilya ve aksesuar uzmanlarımıza danışabilirsiniz. 

İşlemeli aksesuarlar

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball Oturma OdasıŞömine & Aksesuarları
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

İşleme yüzyıllardır kumaşları güzelleştirmek için uygulanan bir yöntemdir. Siz de mutfağınızda sık kullandığınız tekstil ürünlerini renkli işleme iplikleriyle işleyerek güzelleştirebilirsiniz. Yaratıcılığınızı ve el becerilerinizi kullanarak birbirinden farklı tekstil ürünleri yaratabilir ve özgün bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. Üstelik yılbaşı gibi özel günlerde temaya uygun tasarımlar yaparak dekorasyonunuzu bayrama hazırlayabilirsiniz. 

Aromatik bitkiler

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design MutfakMutfak Malzemeleri
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Mutfakların vazgeçilmez aksesuarlarından biri de saksı bitkileridir. Saksı bitkilerini ve çeşit çeşit şık saksıları kullanmayı seviyorsanız mutfağınıza bir bitki köşesi kurabilirsiniz. Yemek yaparken de kullanacağınız fesleğen, nane, biberiye ve kekik gibi aromatik bitkileri dekorunuza uygun saksılara ekerek şık ve kullanışlı bir dekorasyon oluşturabilirsiniz. 

Seramik boyama

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha ZAP MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
ZAP

Adesivo de azulejo hidráulico para cozinha

ZAP
ZAP
ZAP

Mutfak seramiklerinizin deseninden sıkıldıysanız bazı köşeleri renklendirerek dekorunuzu değiştirmeniz mümkün. Her yerde bulabileceğiniz cam boyama kalemleri ile seramiklerinizi desenlendirebilirsiniz. Üstelik desenli seramikler rustik stil başta olmak üzere birçok dekorasyon stilinde önemli bir yere sahiptir. 

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Kitaplar

homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonunuzda boş bir raf ya da tezgah üzerinde bir alan varsa o alanı kitaplarla doldurarak dekorasyonunuzu güzelleştirebilirsiniz. Özellikle mutfakta kullanacağınız kitapları el altında bulundurmak hem işinizi kolaylaştırır hem de modern bir görüntü sağlar. 

Şık tabureler

Baa Bar Stool Baa Stool MutfakMasa & Oturma Grupları
Baa Stool

Baa Bar Stool

Baa Stool
Baa Stool
Baa Stool

Mutfak dekorasyonunuzda mutlaka küçük ahşap taburelere yer verin. Hem üst raflardaki ürünleri almak için hem de gerektiğinde sandalye yerine kullanabilirsiniz. Sevimli görüntüleriyle birçok stilin önemli ögesi olan tabureleri şık kumaşlarla kaplayarak daha dekoratif bir görüntü elde edebilirsiniz. 

El bezi takımları

ferm LIVING Image Photos, ferm LIVING ferm LIVING MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
ferm LIVING

ferm LIVING Image Photos

ferm LIVING
ferm LIVING
ferm LIVING

El bezi, havlu, önlük ve fırın eldiveni gibi mutfak tekstil ürünlerini takım halinde alırsanız daha şık bir görüntü elde edebilirsiniz. Bir arada muhteşem görünen bu desenli takımlardan bir iki tane edinmeniz hem daha kullanışlı hem de daha şık bir mutfak oluşturmanızı sağlar.

Dolap kapaklarını renklendirin

Beau Rose A Stunning set of 20 mixed cupboard door knobs These Please Ltd MutfakDolap & Raflar
These Please Ltd

Beau Rose A Stunning set of 20 mixed cupboard door knobs

These Please Ltd
These Please Ltd
These Please Ltd

Mutfak dolaplarınızın ve çekmecelerin kulplarını bu desenli seramik modellerle değiştirerek de dizaynınızı canlandırabilirsiniz. Dilediğiniz renk ve desenlerde seçeceğiniz şık kapak kulpları ile siz de arada mutfağınızı yenileyebilirsiniz. 

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