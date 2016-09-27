Daha güzel bir mutfak için 10 minik dokunuş

Mutfak dekorasyonunuzu güzelleştirmek için birçok farklı çözüme başvurabilirsiniz. Bunlardan çoğu işlevsel özellik taşıyan çözümlerdir ve mutfak tasarımı yapılırken planlanır. Örneğin daha geniş mutfak dolapları, daha geniş ve kaliteli bir tezgah, şık ahşap doğramalar gibi özelliklerin hepsi mutfağın dizaynı sırasında planlanan özelliklerdir. Ancak mutfak dekorasyonlarını çok daha güzel ve sevimli gösterebilen ve dilediğiniz zaman değiştirebileceğiniz dekorasyon ögeleri de vardır. Elbette mutfak aksesuarlarından ve diğer ufak çözümlerden bahsediyoruz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere küçük ama etkili dekorasyon çözümlerinden bahsedeceğiz. Tek bir dokunuşla mutfağınızı daha güzel bir hale getirmenin 10 farklı yolunu bu örnek tasarımlarda bulacaksınız. Ayrıca farklı dekorasyon önerileri için “Basit ve pratik mutfak sırları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.