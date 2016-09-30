Keyifli bir yaşam için basit ama muhteşem bir ev

Keyifli bir yaşam denince aklınızda bahçeli ve havuzlu müstakil bir ev mi canlanıyor? Okul, iş, ulaşım kolaylığı, çevre gibi nedenlerle bütün hayatımızı şehrin kalabalığında, her geçen gün biraz daha yorularak geçirsek de hayallerimizi genelde tatil evleri süsler. Gürültü, kirlilik, trafik derken, keyifli ve dingin bir yaşam sürmenin imkansız hale geldiği şehirlerden, biraz olsun uzaklaşma şansınız varsa, bu yazımızda size ilham verecek bir ev tanıtacağız. Arjantin'de bulunan bu ev oldukça sade ve gösterişsiz bir yapıya sahip. Yalın görüntüsüne rağmen son derece kullanışlı olan ev, keyifli bir yaşam için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip. Gelin bu güzel evi birlikte daha yakından inceleyelim.
Hayalinizde daha şık ve modern bir yapı varsa “Konforlu ve modern müstakil ev” başlıklı yazımızda tanıtılan eve de bir göz atabilirsiniz.
Kahverengi dış cephesi, ahşap kapısı ve yemyeşil bahçesiyle rüya gibi bir biçime sahip olan ev, rustik mimarinin sade ve güzel bir örneği olarak gösterilebilir. Çift kanatlı tahta rustik kapısına baktığınızda kendinizi tarihi bir yapının önünde gibi hissedebilirsiniz. Geniş bir bahçeye sahip olan evin birçok açık kullanım alanı bulunuyor. Dinlenmek, keyifli vakit geçirmek, tatil ve emeklilik planlarınız için bundan daha iyi bir ev bulamazsınız. Özellikle gösterişli ve şatafatlı yapılardan hoşlanmayalar, sadeliği ve doğallığı tercih edenler için eşsiz bir yapı.
Evin arka bahçesinde geniş bir verandası bulunuyor. Yüzme havuzuna ve bahçeye bakan bu veranda da konforlu bir oturma grubu, şezlonglar ve iki tane de şık hamak bulunuyor. Aileniz ve misafirlerinizle tatil yapmak için her seferinde pahalı otellere ödeme yapmak zorunda değilsiniz. Böyle bir ev hem sizin için hem aileniz için muhteşem bir tatil planı olabilir. Eğer böyle bir ev yaptırmak ya da buna benzer bir yapı satın almak istiyorsanız mimarlarımıza danışabilirsiniz.
Evin iç mekan tasarımı da dekorasyonu da mimarisi ile uyum sağlayacak şekilde planlanmış. Rustik stilin izlerini evin her köşesinde bulabilirsiniz. Taş duvarlar, ahşap detaylar, dokulu kumaşlar ve geleneksel ögelerle süslenen evde kahverengi, krem ve toprak tonları yoğun olarak kullanılmış. Oturma odasına baktığınızda yere kadar uzanan tül perdeler, ahşap zemin ve rahat sofalarla oluşturulmuş standart bir dekorasyon dikkatinizi çekecektir. Bunun yanı sıra renkli birkaç sandalye ile de dekora canlılık kazandırılmış.
Mutfak dekorasyonuna baktığınızda daha modern bir hava göze çarpıyor. Fonksiyonel bir tasarım oluşturmak için gereken her özellik kullanılmış. Tezgah arkasında bulunan pencereler ile bahçeye açılan mutfak oldukça ferah ve şık. Mutfak dekorasyonunda, diğer odaların aksine, renkler arasında yumuşak bir geçiş yerine daha kontrast uyumlar bulunuyor.
Rustik stilin belirgin özelliklerini barındıran bu yatak odası dekorasyonu, hem mobilyaları hem de renkleri ile diğer odalardan kolayca ayrılabiliyor ancak diğer odalarda olduğu gibi yatak odasında da konfor ön planda tutulmuş. Desenli kırlentler, şık abajurlar ve rustik mobilyalar ile süslenen odanın sade ama şık bir görüntüsü var.
Evin en güzel özelliklerinden biri de bahçede bulunan açık hava mutfağı. Taş dekorasyonu ile dikkat çeken açık hava mutfağı, barbekü toplantıları ve havuz başında yemekli davetleri sevenler için ideal bir ortam sunuyor. İster bar olarak isterseniz barbekü alanı olarak kullanabileceğiniz bu açık hava mutfağı eve zenginlik kazandırmış.
Evin arka bahçesinde geniş sayılabilecek bir de yüzme havuzu bulunuyor. Yemyeşil bir bahçenin içerisinde bulunan bu havuzu, hem dinlenmek için hem de spor yapmak için kullanabilirsiniz. Bir tatil evinde ihtiyaç duyacağınız bütün özellikleri taşıyan bu ev, emeklilik planlarınızı gözden geçirmenizi sağlayacak.