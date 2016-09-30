Keyifli bir yaşam için basit ama muhteşem bir ev

Keyifli bir yaşam denince aklınızda bahçeli ve havuzlu müstakil bir ev mi canlanıyor? Okul, iş, ulaşım kolaylığı, çevre gibi nedenlerle bütün hayatımızı şehrin kalabalığında, her geçen gün biraz daha yorularak geçirsek de hayallerimizi genelde tatil evleri süsler. Gürültü, kirlilik, trafik derken, keyifli ve dingin bir yaşam sürmenin imkansız hale geldiği şehirlerden, biraz olsun uzaklaşma şansınız varsa, bu yazımızda size ilham verecek bir ev tanıtacağız. Arjantin'de bulunan bu ev oldukça sade ve gösterişsiz bir yapıya sahip. Yalın görüntüsüne rağmen son derece kullanışlı olan ev, keyifli bir yaşam için ihtiyaç duyacağınız her şeye sahip. Gelin bu güzel evi birlikte daha yakından inceleyelim.

Hayalinizde daha şık ve modern bir yapı varsa “Konforlu ve modern müstakil ev” başlıklı yazımızda tanıtılan eve de bir göz atabilirsiniz.