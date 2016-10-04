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Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev

Meral Eser Meral Eser
Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
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Küçük bir alana yerleşen prefabrik ev projeleri, birçok ihtiyacı bünyesinde barındırarak fark yaratıyor. Bu yazımızda rustik stil dizayn edilen şahane bir prefabrik ev projesini derledik. Ahşap ve doğal taş materyallerin yoğunlukla kullanıldığı rustik stil öğelere rastlayacağız. Modüler evler ekolojik ve enerji tasarrufu sunması bakımından tercih edilebiliyor. Rustik stil öğeler taşıyan derlediğimiz ev projesi 67 metrekare bir alana yerleşiyor. İhtiyaca göre kullanım olanağı sunması ve sökülebilir ve yeniden değerlendirme imkanları sağlaması bakımından moduler ev kullanımı tercih ediliyor. Küçük ama konforlu evlerle ilgilenenler için, 67 metrekarelik projenin yapısal özelliklerini öne çıkaran görsellerini inceleyelim.

Geleneksel çatı modeli

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Rustik stil öğelerle inşa edilen ev projesi, doğal malzemelerin yoğunlukla kullanımını içeriyor. Dolayısıyla geleneksel özelliklere sıklıkla rastlayacağımız evin cephesinde natürel dokuların kullanımını gözlemleyebilirsiniz. Kırmızı kiremit çatı örtüsü klasik usüllere göre saçak payını örtecek şekilde kullanılıyor. Genel olarak bakıldığında dış cephede doğal tas dokusu ile ahşabın sıcak renginin sağladığı uyumu gözlemleyebilirsiniz. Natürel dokular huzur veren atmosferi sağlamada oldukça etkilidir.

Derinlik katan beyaz duvarlar

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Oturma Odası
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Özellikle küçük ve dar prefabrik yapılarda alan bakımından derinlik katması açısından açık renk tonları tercih edilir. Dolayısıyla ahşap duvarlar beyaz tonuna boyanıyor. Çatı iskeletini öne çıkaran tavan dokusu ise değişmiyor. Görsel açıdan estetik katan bu tip çatı formları rustik stil yaklaşıma uygun bir yaklaşımdır. Gerek cephe görünümü, gerek iç dekorasyonu ile birbirinden cazip ahşap prefabrik evler, hem ekonomik hem de uzun vadede kullanılmak üzere pratik kullanım olanakları sunuyor

Sundurma

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Natürel dokularla kır evi havası yansıtan giriş alanı, sundurma çatı ile daha davetkar bir görünüm sağlıyor. Kapı ve pencerelerde ahşabın sıcak renk tonları ile uyum ve ahenk söz konusu. Doğal taş duvar dokusu ile göze hitap eden bir uyum sağlıyor. Pencere pervazlarını çerçeveleyen beyaz hat ve denizlik zarif bir hava katıyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.

Taşıyıcı sistemler

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Evler
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

İsteğe göre ahşap iskeletten oluşabileceği gibi modüler ev modelleri çekil materyallerden de imal ediliyor. Doğal taş dokusu ise kolaylıkla monte edilebilen kaplama materyalleri ile sağlanıyor. Evinize rustik stil öğeler katmak isteyebilir, doğal ahşap ya da doğal taş kaplamalar ile arzu edilen görünümü sağlayabilirsiniz. Huzur veren bir atmosfer için doğal malzemelerin kaplamalarda kullanılması da işlevsellik yönünden kolaylık sağlayabilir.

Sadelik ve dingin atmosfer

Casa Modular Rústica en Salamanca, MODULAR HOME MODULAR HOME Rustik Yatak Odası
MODULAR HOME

MODULAR HOME
MODULAR HOME
MODULAR HOME

Halihazırda 67 metrekarelik bir alana yerleşen ev projesinde koridor kullanımına gerek kalmıyor. Geleneksel izler taşıyan köy evlerinde olduğu gibi plan üzerinde koridora gerek kalmaksızın, yaşam alanlarını birbirine bağlayan kapılar kullanılıyor. Basit çizgilerle ahşap kapılar tercih ediliyor ve evin geri kalan kısımlarında kullanılan ahşap tonları ile uyum ve ahenk yakalanıyor. Zaten küçük bir alana yerleşen projede koridorlar alan kaybına sebep olacaktı. Küçük ama çok fonksiyonlu planlama sayesinde yalınlık ve sadelik ön planda. Metrekare itibariyle çok büyük olmamasına rağmen kullanım kolaylığı sunan ve ısı kaybını azaltan bu tip yapılar, ısı tasarrufu yapabiliyor ve ekonomik alternatifler arasında yer alıyor.

 Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’5 cephe 5 dönüşüm: İnanılmaz ve büyüleyici!’ yazımız da ilginizi çekebilir.

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