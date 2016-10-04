Ucuz ama çok güzel: 67 metrekarelik ev

Halihazırda 67 metrekarelik bir alana yerleşen ev projesinde koridor kullanımına gerek kalmıyor. Geleneksel izler taşıyan köy evlerinde olduğu gibi plan üzerinde koridora gerek kalmaksızın, yaşam alanlarını birbirine bağlayan kapılar kullanılıyor. Basit çizgilerle ahşap kapılar tercih ediliyor ve evin geri kalan kısımlarında kullanılan ahşap tonları ile uyum ve ahenk yakalanıyor. Zaten küçük bir alana yerleşen projede koridorlar alan kaybına sebep olacaktı. Küçük ama çok fonksiyonlu planlama sayesinde yalınlık ve sadelik ön planda. Metrekare itibariyle çok büyük olmamasına rağmen kullanım kolaylığı sunan ve ısı kaybını azaltan bu tip yapılar, ısı tasarrufu yapabiliyor ve ekonomik alternatifler arasında yer alıyor.

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