Eski bir banyonun şık ve göz alıcı dönüşümü

Günümüzde salon ve oturma odası dekorasyonuna gösterilen özen kadar, banyo dekorasyonu da ferah yaşam koşulları bakımından önem arz ediyor. Özellikle stresli ve yoğun bir günün ardından banyo keyfinin yeri ayrı olacaktır. Banyo dekorasyonu ferah ve iç açıcı bir atmosfer sunabilir. Geleneksel izleri taşıyan bir yaklaşımla dekor oluşturabilirsiniz, fakat eski moda olan bazı detayların ise değiştirilmesi gerekebilir. Bugün sizlere eski bir banyonun dönüşümü ile ilgili öncesi ve sonrasıyla bazı görseller derledik, dönüşüm aşamalarını gözden geçirebilirsiniz.
Daha modern bir görünüme kavuşması için eski moda olan karolar sökülüyor. Yıkım aşaması tüm kaplama zeminleri sökülerek çıkarılıyor. Banyo duvarlarının zeminleri yeni kaplamaların uygulanması için hazır hale getiriliyor. Yıkım aşamasını kapsayan bu süreç oldukça zor ve zaman alan bir çalışma. Mutlaka olası kazalara mahal vermemesi bakımından ilgili uzmanlar tarafından yıkım işlemlerinin yapılması gerekiyor. Aksi takdirde istenmeyen kazalara sebep olunabilir.
Görüldüğü üzere fayanslar sökülürken, tuğla duvar görünecek şekilde yıkım işlemleri devam ediyor. Pürüzsüz ve özenli bir çalışma sonucu elde etmek için hazırlanacak zemin oldukça önemli. Adeta işe sıfırdan başlamak üzere yeni kaplamaları rahatlıkla dizayn edilecek. Daha modern ve estetik bir görünüm için değiştirilen kaplamaların ileride sorun çıkarmaması için sıfırdan kaplanacak zemin hazırlanıyor.
Eski banyodan arta kalan tüm fayans kaplamaları sökülüyor. Yeni kaplamaların uygulanmasına zemin oluşturmak üzere alçıpanlar plakalar halinde getiriliyor. Yenilenme aşamasında tuğla duvar, artık görünmeyecek şekilde kaplanıyor. Yine uzun zaman ve emek harcanan bir tadilat çalışması aşaması. Eğimli tavanın olduğu alanda banyoyu havalandırmak üzere doğal ışığı muntazam alan bir pencere görülüyor.
Eski halinden adeta eser kalmayan banyonun dönüşümü muhteşem bir sonuç elde etmiş. Duvar yüzeylerinde krem tonlarında naiflik katan ve banyo dekorasyonu ile uyumlu kaplamalar tercih edilmiş. Olduğundan daha geniş ve ferah bir görünüme kavuşan banyo, şık ve modern çizgilerle dizayn edilmiş. Aydınlatma aksesuarları, şık ışıklandırma unsurları, beyaz zemin kaplamaları ile göz alıcı bir banyo.
Kahverengi tonları, krem ve bej renkleri natürel renkler arasında yer alır. Özellikle göz yormayan ve huzur veren bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız natürel renk tonlarını değerlendirebilirsiniz. Modern çizgilerle dizayn edilen banyo modeli basit görünen ama fonksiyonel yaklaşımlarla yenilenmiş. homify'da iç mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde evlerin projesi bulabilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Modern dokunuşlarla daha ferah ve göz alıcı bir atmosfere sahip olan banyo eski halinden hiç eser bırakmıyor. Dairesel formlarla farklı ebatlarda dekoratif ayna modelleri kullanılmış. Genel olarak açık renk tonlarının tercih edildiği banyoda tuğla duvar kaplanan alanda da beyaza renk uyumuna dikkat edilmiş. Merdiven formunu andıran açık raf dizaynı da kontrast yaratan renklerle tercih edilmiş.
Beyaz tuğla duvar görünümü ile modern görünüme uyum sağlayan banyoda zarif çizgiler hakim. Buzlu cam ve beyaz zarafetin hakim olduğu banyo oldukça şık ve ferah bir atmosfere sahip. Doğal ışığı muntazam almasının yanı sıra modern stil dizayn edilen aydınlatma aksesuarları kullanılmış. Duvar dekorlarını oluşturan dairesel aynalarla derinlik katan dekoratif öğelere yer veriliyor.
Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca ’Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü’ yazımız da ilginizi çekebilir.