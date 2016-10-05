Eski bir banyonun şık ve göz alıcı dönüşümü

Günümüzde salon ve oturma odası dekorasyonuna gösterilen özen kadar, banyo dekorasyonu da ferah yaşam koşulları bakımından önem arz ediyor. Özellikle stresli ve yoğun bir günün ardından banyo keyfinin yeri ayrı olacaktır. Banyo dekorasyonu ferah ve iç açıcı bir atmosfer sunabilir. Geleneksel izleri taşıyan bir yaklaşımla dekor oluşturabilirsiniz, fakat eski moda olan bazı detayların ise değiştirilmesi gerekebilir. Bugün sizlere eski bir banyonun dönüşümü ile ilgili öncesi ve sonrasıyla bazı görseller derledik, dönüşüm aşamalarını gözden geçirebilirsiniz.