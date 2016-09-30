Ev dekorasyonunda bu hataları yapmayın!

Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması için bir çok ayrıntıya dikkat etmeli ve tüm detayları özenle bir araya getirerek şık ve zarif olmasına bağlıdır. Evlerimizde genel olarak dekorasyon sırasında hatalar yaptığımız için istediğimiz hayal ettiğimiz bir dekorasyonu yapamıyoruz. Bu durumun önüne geçmek ve dekorasyonun istediğimiz gibi olmasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Özellikle bayanların dünyalarına özgü olan bu püf noktalarının başında mobilya seçimleri ve yerleşimleri gelir. Mobilyaların dışında renk seçimleri ve estetik bir kontrast oluşturmak, mobilyalar ile uyumlu renkleri seçmek de püf noktaları arasında yer almaktadır. Bu gün homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan ve bir evi dekore ederken mutlaka yaptığımız hataları gözler önüne seren örnekleri inceliyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evimizde benzer hatalar yapmadan şık ve insana huzur veren dekorasyonlara imza atabiliriz.