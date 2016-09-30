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Ev dekorasyonunda bu hataları yapmayın!

umit atdağ umit atdağ
homify Modern Yemek Odası
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Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması için bir çok ayrıntıya dikkat etmeli ve tüm detayları özenle bir araya getirerek  şık ve zarif olmasına bağlıdır. Evlerimizde genel olarak dekorasyon sırasında hatalar yaptığımız için istediğimiz hayal ettiğimiz bir dekorasyonu yapamıyoruz. Bu durumun önüne geçmek ve dekorasyonun istediğimiz gibi olmasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Özellikle bayanların dünyalarına özgü olan bu püf noktalarının başında mobilya seçimleri ve yerleşimleri gelir. Mobilyaların dışında renk seçimleri ve estetik bir kontrast oluşturmak, mobilyalar ile uyumlu renkleri seçmek de püf noktaları arasında yer almaktadır. Bu gün homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan ve bir evi dekore ederken mutlaka yaptığımız hataları gözler önüne seren örnekleri inceliyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evimizde benzer hatalar yapmadan şık ve insana huzur veren dekorasyonlara imza atabiliriz.

Aksesuarlar

Dining Room homify Modern Yemek Odası
homify

Dining Room

homify
homify
homify

Aksesuarlar ev dekorasyonlarında çok önemli figürlerdir. Aksesuar seçimi yaparken veya aksesuarı dekorasyon içine yerleştirirken çok dikkatli olmalısınız. Her aksesuar her yerde kendini göstermez ve dekorasyona katkı sağlamaz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi özel bir raf yaparak uyumlu bir dizayn yaparak şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz.

Mobilya yerleşimi

The Nook, Hall + Bednarczyk Architects Hall + Bednarczyk Architects Modern Oturma Odası
Hall + Bednarczyk Architects

The Nook

Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects
Hall + Bednarczyk Architects

Evimizde yer alan tüm mobilyalar seçimlerinden yerleşimlerine kadar dekorasyonun en önemli unsurları olmaktadır. Mobilya yerleşimleri genel olarak sadece estetik üzerine kurulu olsa da esas olarak kullanış kolaylığı sağlaması ve işlevsel olmasına da bağlıdır. Resimde yer alan salon dekorasyonunda olduğu gibi oturma grubu ile uyumlu olmamasına rağmen estetik cam orta masa işlevsellik kazandırdığı için göze batmamaktadır.

Eşleştirme

Menora Residence Moda Interiors Modern Yatak Odası
Moda Interiors

Menora Residence

Moda Interiors
Moda Interiors
Moda Interiors

Dekorasyon yapılırken mutlaka düşülen hatalardan biri de eşleştirme yapmak fikridir. Yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi  renk kontrastı oluşturmak adına yatak örtüsünde, duvarda ve halıda desen eşleştirmesi yapılmış, fazla koyu desen yatak odasının şıklığını örtmüştür. Bu nedenle fazla eşleştirme yapmadan şık bir yatak odası dekorasyonu yapmalıyız.

Duvar kağıdı seçimi

Moods, Tektura Wallcoverings Tektura Wallcoverings Duvar & ZeminDuvar Kağıtları
Tektura Wallcoverings

Moods

Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings
Tektura Wallcoverings

Duvar kağıtları boya yerine tercih edilen ve kullanımı kolay olan kaplama malzemesidir. Ancak evlerimizde yaptığımız dekorasyonlarda koyu renk duvar kağıtları seçmek evimizin kasvetli bir havaya sahip olmasına sebep olmamız demektir. Örnek dekorasyonda olduğu gibi koyu renk yerine mobilya ile uyumlu açık renkler tercih edilmelidir.

Perde seçimleri

homify Pencere & KapılarPerde & Tüller
homify

homify
homify
homify

Perdeler evimizi dışarıdan gösteren ve zarafeti ile evimize katkı sağlayan unsurlardır. Bu nedenle mevsimine ve dekorasyon rengine uygun olarak seçilmesi gereklidir. Bu kadar önemli olan perdeler yerine resimdeki gibi yarım boy perde seçmemeli ve dekorasyonun uyumunu bozmamalıyız.

Fazla mobilya

Shoreditch , The Baked Tile Company The Baked Tile Company Eklektik Yatak Odası
The Baked Tile Company

Shoreditch

The Baked Tile Company
The Baked Tile Company
The Baked Tile Company

Dekorasyonun güzel olması demek fazla mobilyayı dekorasyon içinde kullanmak demek değildir. Fazla mobilya evinizi kalabalık göstereceği için dekorasyonun şıklığını ve zarafetini kaybetmesine  neden olacaktır. Bu nedenle  dekorasyon içinde olabildiğince az mobilya kullanarak göze hitap eden bir dekorasyon yapılmalıdır.

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