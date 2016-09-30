Ev dekorasyonunda bu hataları yapmayın!

Bir evin muhteşem bir dekorasyona sahip olması için bir çok ayrıntıya dikkat etmeli ve tüm detayları özenle bir araya getirerek şık ve zarif olmasına bağlıdır. Evlerimizde genel olarak dekorasyon sırasında hatalar yaptığımız için istediğimiz hayal ettiğimiz bir dekorasyonu yapamıyoruz. Bu durumun önüne geçmek ve dekorasyonun istediğimiz gibi olmasını sağlamak için dikkat etmemiz gereken püf noktaları vardır. Özellikle bayanların dünyalarına özgü olan bu püf noktalarının başında mobilya seçimleri ve yerleşimleri gelir. Mobilyaların dışında renk seçimleri ve estetik bir kontrast oluşturmak, mobilyalar ile uyumlu renkleri seçmek de püf noktaları arasında yer almaktadır. Bu gün homify ev dekorasyonları sayfasında yer alan ve bir evi dekore ederken mutlaka yaptığımız hataları gözler önüne seren örnekleri inceliyoruz. Bu örnekleri inceleyerek evimizde benzer hatalar yapmadan şık ve insana huzur veren dekorasyonlara imza atabiliriz.
Aksesuarlar ev dekorasyonlarında çok önemli figürlerdir. Aksesuar seçimi yaparken veya aksesuarı dekorasyon içine yerleştirirken çok dikkatli olmalısınız. Her aksesuar her yerde kendini göstermez ve dekorasyona katkı sağlamaz. Örnek dekorasyonda olduğu gibi özel bir raf yaparak uyumlu bir dizayn yaparak şık bir dekorasyona imza atabilirsiniz.
Evimizde yer alan tüm mobilyalar seçimlerinden yerleşimlerine kadar dekorasyonun en önemli unsurları olmaktadır. Mobilya yerleşimleri genel olarak sadece estetik üzerine kurulu olsa da esas olarak kullanış kolaylığı sağlaması ve işlevsel olmasına da bağlıdır. Resimde yer alan salon dekorasyonunda olduğu gibi oturma grubu ile uyumlu olmamasına rağmen estetik cam orta masa işlevsellik kazandırdığı için göze batmamaktadır.
Dekorasyon yapılırken mutlaka düşülen hatalardan biri de eşleştirme yapmak fikridir. Yatak odası dekorasyonunda olduğu gibi renk kontrastı oluşturmak adına yatak örtüsünde, duvarda ve halıda desen eşleştirmesi yapılmış, fazla koyu desen yatak odasının şıklığını örtmüştür. Bu nedenle fazla eşleştirme yapmadan şık bir yatak odası dekorasyonu yapmalıyız.
Duvar kağıtları boya yerine tercih edilen ve kullanımı kolay olan kaplama malzemesidir. Ancak evlerimizde yaptığımız dekorasyonlarda koyu renk duvar kağıtları seçmek evimizin kasvetli bir havaya sahip olmasına sebep olmamız demektir. Örnek dekorasyonda olduğu gibi koyu renk yerine mobilya ile uyumlu açık renkler tercih edilmelidir.
Perdeler evimizi dışarıdan gösteren ve zarafeti ile evimize katkı sağlayan unsurlardır. Bu nedenle mevsimine ve dekorasyon rengine uygun olarak seçilmesi gereklidir. Bu kadar önemli olan perdeler yerine resimdeki gibi yarım boy perde seçmemeli ve dekorasyonun uyumunu bozmamalıyız.
Dekorasyonun güzel olması demek fazla mobilyayı dekorasyon içinde kullanmak demek değildir. Fazla mobilya evinizi kalabalık göstereceği için dekorasyonun şıklığını ve zarafetini kaybetmesine neden olacaktır. Bu nedenle dekorasyon içinde olabildiğince az mobilya kullanarak göze hitap eden bir dekorasyon yapılmalıdır.