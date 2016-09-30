El becerinizi konuşturup evinizi güzelleştirin: 7 parlak fikir

Hepimiz evimizin daha güzel ve daha özel olmasını isteriz. Bunun için çok fazla para harcamadan farklı fikirleri değerlendirerek evimizi güzelleştirip kendimize özel bir dekorasyon ile görsel ve ferah bir ev haline getirmek için çabalarız. Evimizin daha özel hale gelmesini sağlayacak olan fikirlerden bazıları basit yollarla yapacağımız aksesuarlar iken bazıları da dekorasyon içerisinde yapılan yerleşim ve tercihlerle oluşur. Dekorasyonu daha özel hale getiren etkenleri içeren dekorasyon örneklerini inceleyerek evlerimizi daha görsel ve daha zarif hale getirebiliriz. Homify aksesuar dekorasyonları sayfasında yer alan dekorasyon örneklerini birlikte inceleyelim.
Evinizde bir bahçe var ise standart ve klasik bahçe masaları yerine resimdeki gibi orjinal fikirleri hayata geçirebilirsiniz. Farklı bir tasarıma sahip olan bahçe masası ile hem bahçenizin görselliğini artırmış olacaksınız hem de özgün fikriniz ile insanların hayranlığını kazanacaksınız. Renk seçimlerini tarzınıza uygun şekilde yaparak görsel ve şık bir bahçe masasına sahip olabilirsiniz.
Salon ve oturma odalarını güzelleştiren ve görsellik kazandıran temel unsurlar aksesuarlardır. Resimde yer alan ve küçük mumluk olarak işlev gören askılı şamdanı evinizde dilediğiniz alanda sergileyebilir, mum yakarak veya tütsü için kullanarak evinizin hem görsel hem de mistik bir havaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Evinizi güzel göstermek adına farklı tasarımlara imza atarak insanların daha önce görmediği veya karşılaşmadığı süs aksesuarları yapabilirsiniz. Resimde yer alan askı iplerinin ucuna asılmış renkli ve puantiyeli kartonlar ile evinizi süsleyebilirsiniz. Renk seçimleri ve desenler tamamen kişiliğinize ve tarzınıza uygun bir şekilde yapılmalıdır.
Evinizi süslemek için kullanacağınız temel unsurlar aydınlatmalardır. Aydınlatmaları standart ve klasik tasarımlar şeklinde yapabileceğiniz gibi resimde yer alan ve özel tasarım yapılarak ahşabın kullanıldığı aydınlatmalar olarak da yapabilirsiniz. Böylece doğal ve özgün bir süs aksesuarına sahip olduğunuz gibi evinizi daha şık görünmesine de katkı sağlarsınız.
Evinizde yer alan koltuklar için ve sandalyeler için özel minderler yaparak evinizi daha canlı daha renkli ve daha şık bir ev haline getirebilirsiniz. Resimde yer alan renkli ve desenli minder sade olan sandalye görünümünü daha şık hale getirmiş, daha canlı bir dekorasyon oluşmasına zemin hazırlamıştır.
Stickerlar genel olarak çocuk odalarında ve mutfaklarda kullanılan duvar süsleridir. Bu süsler evin genel dekorasyonunun daha renkli olmasını sağladığı daha canlı bir dekorasyon oluşmasını da sağlar Aynı zamanda çocuk odasında çocuk gelişimi için gerekli olan renkli dünyayı da resimde olduğu gibi çıkartmalar ile hayata geçirebilirsiniz.
Bahçe duvarları veya teras duvarları için hayata geçirebileceğiniz bir fikir olan duvar saksıları evinizin daha doğal ve daha renkli bir ev olmasına katkı sağladığı gibi görselliğin artmasına da yardımcı olur. Resimde yer alan ve pet şişelerin asılması ile hayata geçirilmiş olan saksılar evin doğal bir ev olmasını sağladığı gibi görsel bir ev olmasını da sağlamış