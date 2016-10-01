현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Mutfağımı düşük bütçeler ile nasıl süsleyebilirim ?

umit atdağ umit atdağ
COCINA CHOCOLATE - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDepo & Kiler
Loading admin actions …

Mutfaklar ev hanımları tarafından özenle dekore edilen, bolca süslenen ve ev hanımlarının kişiliklerini yansıtan özel alanlardır. Ev hanımları zamanlarının çoğunu bu alanlarda geçirdikleri için kendilerine özgü bir şekilde dekore edip süslerler.   Mutfak süslemeleri için çok para harcamak yerine düşük bütçeli fikirleri uygulamak hem tasarruf etmek adına hem de içinize sinen özel bir mutfak ortaya çıkarmak adına önemlidir. Bu gün mutfakları süslerken farklı fikirlerden yararlanmak ve bütçemizi minimal seviyelerde tutarak görsel mutfaklar oluşturmak için homify mutfak süslemeleri örnek dekorasyonlarını inceliyoruz. Mutfaklarımızda yapabileceğimiz ucuz ama paha biçilemez güzellikte dekorasyonlar için homfiy mutfak aksesuarları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Canlı bitkilerden yararlanın

Apartamento LD, Duda Senna Arquitetura e Decoração Duda Senna Arquitetura e Decoração Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração
Duda Senna Arquitetura e Decoração

Mutfağınızı görsel hale getirirken aynı zamanda doğal bir hava yaratmak istiyorsanız evinizde veya bahçenizde bulunan canlı yeşil bitkileri mutfağınıza taşıyın. Bu sayede mutfağınızı hem süslü bir mutfak olacak ve sadece mutfak olmaktan çıkıp yaşam alanı haline gelecek hem de çok az bir bütçe ile mutfağınızı süslemiş olacaksınız.

Özel sınıflandırma yapın

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDolap & Raflar Beyaz
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Mutfak tasarımları genel olarak kapalı muhafaza ve depolama alanları üzerine kuruludur. Siz bu tasarım fikirlerinden farklı bir fikir tasarımı yapın ve mutfağınızda sınıflandırmalar yaparak her sınıfı özel bir alana yerleştirin. Baharatları ayrı bir alana ve raflara yerleştirip, yemek kaşıklarını askılıklara asın. Renkli olan her mutfak ekipmanını görülebilecek bir alana yerleştirdiğinizde mutfağınız renk dünyası haline gelecektir.

Aydınlatmaları kullanın

Villa Amanda, Acapulco, MAAD arquitectura y diseño MAAD arquitectura y diseño MutfakMasa & Oturma Grupları
MAAD arquitectura y diseño

MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño
MAAD arquitectura y diseño

Aydınlatmalar her alanda olduğu gibi mutfaklarda da çok işe yarayan süs aksesuarlarıdır. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi sarkıtma aydınlatmaları ile dekorasyonu daha süslü hake getirmek ve zarif bir mutfak aydınlatması yapmak sizin elinizdedir. Renkli aydınlatma armatürleri tercih ederek mutfağınızın ışıl ışıl renk diyarı olmasını sağlayabilirsiniz.

Fayansları dikkatli seçin

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo MutfakDolap & Raflar
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo

Mutfak dolabı ile mutfak tezgahı arasında kalan mutfak duvarını estetik, şık ve zarif fayanslar ile kaplamalısınız. Bu sayede mutfağınızın şıklığını artıracak ve görsel anlamda insanların hayranlığını kazanan göze hitap eden mutfak duvarına sahip olacaksınız. Mutfaklara özel fayans üretimi yapıldığı için düşük maliyetlere sahip mutfaklara sahip olmak sizin elinizde.

Ölü alanları kullanın

COCINA CHOCOLATE - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior MutfakDepo & Kiler
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

Mutfaklar genel anlamda kalabalık alanlar olduğu için kullanmadığınız ve ve ölü alanlar bu kalabalık içinde sırıtacaktır. Bu nedenle mutfak içinde yer alan boş alanları mutlaka doldurmalı resimde olduğu gibi mobilyalara ek alanlar yaparak bu alanları işlevsel hale getirin. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mutfak tezgahının yanında duran ölü alanı ahşap sebzelik ile kapatarak mutfağı hem daha işlevsel hale getirebilir hem de ölü alanı değerlendirebilirsiniz.

Cam duvarları tercih edin

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Bir mutfağın süslenmesi kadar ferah ve aydınlık olması da önemlidir. Resimde yer alan küçük ama ferah mutfak bir mutfak olmuş. Ayrıca duvar yerine cam paneller tercih edilmesi muhafaza alanlarını azaltmasına rağmen mutfağın aydınlık ve ferah olmasını sağladığı için daha hoş görünmüş.

Özenle yenilenmiş bir evin 9 fotoğrafı
Bu ekonomik mutfak önerilerini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler