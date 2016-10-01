Mutfağımı düşük bütçeler ile nasıl süsleyebilirim ?

Mutfaklar ev hanımları tarafından özenle dekore edilen, bolca süslenen ve ev hanımlarının kişiliklerini yansıtan özel alanlardır. Ev hanımları zamanlarının çoğunu bu alanlarda geçirdikleri için kendilerine özgü bir şekilde dekore edip süslerler. Mutfak süslemeleri için çok para harcamak yerine düşük bütçeli fikirleri uygulamak hem tasarruf etmek adına hem de içinize sinen özel bir mutfak ortaya çıkarmak adına önemlidir. Bu gün mutfakları süslerken farklı fikirlerden yararlanmak ve bütçemizi minimal seviyelerde tutarak görsel mutfaklar oluşturmak için homify mutfak süslemeleri örnek dekorasyonlarını inceliyoruz. Mutfaklarımızda yapabileceğimiz ucuz ama paha biçilemez güzellikte dekorasyonlar için homfiy mutfak aksesuarları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.