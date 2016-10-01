Mutfağımı düşük bütçeler ile nasıl süsleyebilirim ?

Mutfaklar ev hanımları tarafından özenle dekore edilen, bolca süslenen ve ev hanımlarının kişiliklerini yansıtan özel alanlardır. Ev hanımları zamanlarının çoğunu bu alanlarda geçirdikleri için kendilerine özgü bir şekilde dekore edip süslerler. Mutfak süslemeleri için çok para harcamak yerine düşük bütçeli fikirleri uygulamak hem tasarruf etmek adına hem de içinize sinen özel bir mutfak ortaya çıkarmak adına önemlidir. Bu gün mutfakları süslerken farklı fikirlerden yararlanmak ve bütçemizi minimal seviyelerde tutarak görsel mutfaklar oluşturmak için homify mutfak süslemeleri örnek dekorasyonlarını inceliyoruz. Mutfaklarımızda yapabileceğimiz ucuz ama paha biçilemez güzellikte dekorasyonlar için homfiy mutfak aksesuarları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Mutfağınızı görsel hale getirirken aynı zamanda doğal bir hava yaratmak istiyorsanız evinizde veya bahçenizde bulunan canlı yeşil bitkileri mutfağınıza taşıyın. Bu sayede mutfağınızı hem süslü bir mutfak olacak ve sadece mutfak olmaktan çıkıp yaşam alanı haline gelecek hem de çok az bir bütçe ile mutfağınızı süslemiş olacaksınız.
Mutfak tasarımları genel olarak kapalı muhafaza ve depolama alanları üzerine kuruludur. Siz bu tasarım fikirlerinden farklı bir fikir tasarımı yapın ve mutfağınızda sınıflandırmalar yaparak her sınıfı özel bir alana yerleştirin. Baharatları ayrı bir alana ve raflara yerleştirip, yemek kaşıklarını askılıklara asın. Renkli olan her mutfak ekipmanını görülebilecek bir alana yerleştirdiğinizde mutfağınız renk dünyası haline gelecektir.
Aydınlatmalar her alanda olduğu gibi mutfaklarda da çok işe yarayan süs aksesuarlarıdır. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi sarkıtma aydınlatmaları ile dekorasyonu daha süslü hake getirmek ve zarif bir mutfak aydınlatması yapmak sizin elinizdedir. Renkli aydınlatma armatürleri tercih ederek mutfağınızın ışıl ışıl renk diyarı olmasını sağlayabilirsiniz.
Mutfak dolabı ile mutfak tezgahı arasında kalan mutfak duvarını estetik, şık ve zarif fayanslar ile kaplamalısınız. Bu sayede mutfağınızın şıklığını artıracak ve görsel anlamda insanların hayranlığını kazanan göze hitap eden mutfak duvarına sahip olacaksınız. Mutfaklara özel fayans üretimi yapıldığı için düşük maliyetlere sahip mutfaklara sahip olmak sizin elinizde.
Mutfaklar genel anlamda kalabalık alanlar olduğu için kullanmadığınız ve ve ölü alanlar bu kalabalık içinde sırıtacaktır. Bu nedenle mutfak içinde yer alan boş alanları mutlaka doldurmalı resimde olduğu gibi mobilyalara ek alanlar yaparak bu alanları işlevsel hale getirin. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mutfak tezgahının yanında duran ölü alanı ahşap sebzelik ile kapatarak mutfağı hem daha işlevsel hale getirebilir hem de ölü alanı değerlendirebilirsiniz.
Bir mutfağın süslenmesi kadar ferah ve aydınlık olması da önemlidir. Resimde yer alan küçük ama ferah mutfak bir mutfak olmuş. Ayrıca duvar yerine cam paneller tercih edilmesi muhafaza alanlarını azaltmasına rağmen mutfağın aydınlık ve ferah olmasını sağladığı için daha hoş görünmüş.