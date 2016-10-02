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Türkiye'den 8 harika aile evi

Homify Homify
ELYSIUM PREMIER-OFTON, ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
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Ülkemizin en çok tercih edilen konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil konut tiplerine de oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının stres ve yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin merakla takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve modern iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçeli bir ev sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 8 özgün aile evini tanıtarak, konut seçiminize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Türkiye'den derlediğimiz birbirinden güzel bu aile evlerini görünce siz de şehirden kaçmak isteyeceksiniz. Müstakil konutlara dünyadan da örnekler görmek isterseniz “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ahşap dış cephe kaplaması ile şık bir ev

Dış cephe Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Dış cephe

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Dış cephede kullanılan ahşap paneller evlere oldukça şık ve doğal bir görüntü kazandırdığı gibi güçlü bir izolasyon da sağlayabiliyorlar. Özellikle müstakil evlerde sık sık kullanılan ahşap dış cephe kaplamalarını siz de kendi evinizde kullanabilirsiniz. Dış cephe kaplamaları hakkında daha detaylı fikir almak için ön ve dış cephe uzmanlarına danışabilirsiniz. İki katlı yapısı ve ahşap dış cephesi ile dikkat çeken bu müstakil ev, hem iç ve dış tasarımı hem de şahane manzarası ile ev sahiplerine rüya gibi bir yaşam sunuyor.  

Işıltılı bir tasarım

BK House Bahadır Kul Architects Modern Evler
Bahadır Kul Architects

BK House

Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects
Bahadır Kul Architects

Cam malzemelerin göze çarptığı bir dış cepheye sahip olan bu ışıltılı ev, birçok yönüyle benzerlerinden ayrılan örnek bir yapı. Hem mimarisi hem de iç mekan tasarımı büyük bir özenle planlanmış ve ortaya bu rüya gibi ev çıkmış. Bahçesi, havuzu ve dinlenme alanları ile bir ömür huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ev modeli.  

Lüks ve modern

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Beyaz
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Beyaz ve gri renklerin dikkat çektiği bu yapıda dış cephe için taş malzemeler tercih edilmiş. Parlak ışıklarla aydınlatılan ve kusursuz bir görüntü sunan evin neredeyse hiçbir eksiği yok. İç mekan tasarımında da aynı şekilde modern ve lüks ögeler tercih edilmiş. Düzenli ve bakımlı bir bahçeye sahip olan evin en önemli özelliği ise geniş yüzme havuzu. Böyle bir evde yaşamayı kim istemezdi ki?

Ferah bir yapı

ON THE BEACH III / BODRUM SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI. Modern Evler
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

ON THE BEACH III / BODRUM

SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.
SAYTAS SABUNCUOGLU YAPI VE TIC.LTD.STI.

Dış cephesinde beyaz renklerin tercih edildiği evlerin ferahlığı her zaman bir adım önce oluyor. Özellikle beyaz dış cephe yeşil bir bahçe ve mavi bir havuz ile birleştiyse ortaya hayalleri süsleyen bir görüntü çıkabiliyor. Bu ev de tam olarak bu karakterde bir yapıya sahip. Ferah iç ve dış mekanları, kullanışlı ögeleri ve modern tasarımı ile görenleri hayran bırakan bir ev. 

Klasik mimari izleri

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Dış cephede ve dekorasyonda klasik izleri seviyorsanız bu tip evleri örnek alabilirsiniz. İşlemeli duvarların, ferforje korkulukların ve sütunların süslediği bu yapı hem geleneksel bir görüntüye hem de modern özelliklere sahip. Renkleri ile yumuşak bir görüntü sunan evin oldukça geniş ve bakımlı bir de bahçesi bulunuyor.  

Küçük ve gösterişli

Villa, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture Modern Evler Seramik Beyaz
Murat Aksel Architecture

Villa

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

Lüks ve gösterişli bir evin mutlaka yüzlerce metrekare olması gerekmiyor. Küçük bir yapının da benzer özellikleri karşılaması mümkün. Güvenli bahçesi, modern mimarisi, kullanışlı iç cephesi ve gösterişli dekorasyonu ile bu ev kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayanlar için ideal. 

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Dış cephede farklı renk kombinasyonları

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti Modern Evler
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

KIZIL SEDİR CEPHE KAPLAMA

Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti
Bilge Çınar Orman Ür. ltd.şti

Farklı renk ve malzemelerin kombinasyonu ile yaratılan dış cephelerin her zaman daha zengin bir görüntüsü oluyor. Dört cephesi de oldukça fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış olan bu villa aileler için ideal. Garajı, verandası, bahçesi ve diğer kullanım alanları ile kusursuz bir yaşam alanı. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.  

Modern ve kullanışlı bir ev

DIŞ CEPHE ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ Modern Evler Mermer Kahverengi
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

DIŞ CEPHE

ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ
ARTIBODRUM MİMARLIK MÜH.İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ

Taş dış cephenin şıklığından faydalanılan bu ev, modern bir aile evi olarak karşımıza çıkıyor. Bahçeli, havuzlu, verandalı ve teraslı bu yapı bir ailenin lüks bir villadan beklediği her özelliği barındırıyor. Yalnızca tatilleriniz için değil yılın her günü yaşamak isteyeceğiniz bir ev modeli. 

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