Türkiye'den 8 harika aile evi

Ülkemizin en çok tercih edilen konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil konut tiplerine de oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının stres ve yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin merakla takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve modern iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçeli bir ev sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 8 özgün aile evini tanıtarak, konut seçiminize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Türkiye'den derlediğimiz birbirinden güzel bu aile evlerini görünce siz de şehirden kaçmak isteyeceksiniz. Müstakil konutlara dünyadan da örnekler görmek isterseniz “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Dış cephede kullanılan ahşap paneller evlere oldukça şık ve doğal bir görüntü kazandırdığı gibi güçlü bir izolasyon da sağlayabiliyorlar. Özellikle müstakil evlerde sık sık kullanılan ahşap dış cephe kaplamalarını siz de kendi evinizde kullanabilirsiniz. Dış cephe kaplamaları hakkında daha detaylı fikir almak için ön ve dış cephe uzmanlarına danışabilirsiniz. İki katlı yapısı ve ahşap dış cephesi ile dikkat çeken bu müstakil ev, hem iç ve dış tasarımı hem de şahane manzarası ile ev sahiplerine rüya gibi bir yaşam sunuyor.
Cam malzemelerin göze çarptığı bir dış cepheye sahip olan bu ışıltılı ev, birçok yönüyle benzerlerinden ayrılan örnek bir yapı. Hem mimarisi hem de iç mekan tasarımı büyük bir özenle planlanmış ve ortaya bu rüya gibi ev çıkmış. Bahçesi, havuzu ve dinlenme alanları ile bir ömür huzur içinde yaşayabileceğiniz bir ev modeli.
Beyaz ve gri renklerin dikkat çektiği bu yapıda dış cephe için taş malzemeler tercih edilmiş. Parlak ışıklarla aydınlatılan ve kusursuz bir görüntü sunan evin neredeyse hiçbir eksiği yok. İç mekan tasarımında da aynı şekilde modern ve lüks ögeler tercih edilmiş. Düzenli ve bakımlı bir bahçeye sahip olan evin en önemli özelliği ise geniş yüzme havuzu. Böyle bir evde yaşamayı kim istemezdi ki?
Dış cephesinde beyaz renklerin tercih edildiği evlerin ferahlığı her zaman bir adım önce oluyor. Özellikle beyaz dış cephe yeşil bir bahçe ve mavi bir havuz ile birleştiyse ortaya hayalleri süsleyen bir görüntü çıkabiliyor. Bu ev de tam olarak bu karakterde bir yapıya sahip. Ferah iç ve dış mekanları, kullanışlı ögeleri ve modern tasarımı ile görenleri hayran bırakan bir ev.
Dış cephede ve dekorasyonda klasik izleri seviyorsanız bu tip evleri örnek alabilirsiniz. İşlemeli duvarların, ferforje korkulukların ve sütunların süslediği bu yapı hem geleneksel bir görüntüye hem de modern özelliklere sahip. Renkleri ile yumuşak bir görüntü sunan evin oldukça geniş ve bakımlı bir de bahçesi bulunuyor.
Lüks ve gösterişli bir evin mutlaka yüzlerce metrekare olması gerekmiyor. Küçük bir yapının da benzer özellikleri karşılaması mümkün. Güvenli bahçesi, modern mimarisi, kullanışlı iç cephesi ve gösterişli dekorasyonu ile bu ev kalabalık olmayan aileler ve yalnız yaşayanlar için ideal.
Farklı renk ve malzemelerin kombinasyonu ile yaratılan dış cephelerin her zaman daha zengin bir görüntüsü oluyor. Dört cephesi de oldukça fonksiyonel bir şekilde tasarlanmış olan bu villa aileler için ideal. Garajı, verandası, bahçesi ve diğer kullanım alanları ile kusursuz bir yaşam alanı. Firma sayfasından evin diğer fotoğraflarına da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Taş dış cephenin şıklığından faydalanılan bu ev, modern bir aile evi olarak karşımıza çıkıyor. Bahçeli, havuzlu, verandalı ve teraslı bu yapı bir ailenin lüks bir villadan beklediği her özelliği barındırıyor. Yalnızca tatilleriniz için değil yılın her günü yaşamak isteyeceğiniz bir ev modeli.