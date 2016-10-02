Türkiye'den 8 harika aile evi

Ülkemizin en çok tercih edilen konut tipi apartman daireleri olsa da, villa ve benzeri müstakil konut tiplerine de oldukça büyük bir ilgi var. Özellikle, şehir hayatının stres ve yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin merakla takip ettiği müstakil konut ve villalar, muhteşem mimarileri ve modern iç mekan tasarımları ile popülerlik kazanıyor. Müstakil konutların apartman gibi toplu konutlara göre en büyük avantajı tek ya da iki katlı yapıları sayesinde deprem gibi doğal afetlere karşı daha dayanıklı olmalarıdır. Ayrıca yalnızca ev sahibine ait olacak bir bahçeye sahip olmaları da önemli avantajlarındandır. Eğer deprem bölgesinde yaşıyorsanız ve bahçeli bir ev sahibi olmak hayalinizse hiç düşünmeden müstakil konut tiplerini değerlendirmelisiniz. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere 8 özgün aile evini tanıtarak, konut seçiminize ilham kaynağı olmak istiyoruz. Türkiye'den derlediğimiz birbirinden güzel bu aile evlerini görünce siz de şehirden kaçmak isteyeceksiniz. Müstakil konutlara dünyadan da örnekler görmek isterseniz “Büyüleyici güzellikte 10 müstakil ev” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.