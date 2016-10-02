Girişiyle insanı etkileyen 7 yerli ev projesi

Villanın salonunu gördüğümüz resimde yemek odasıyla salonun bir arada olduğunu fark ederiz. L şeklinde büyük gri bir koltukla onu tamamlayan siyah ve çizgili minderler mobilyaya şıklık katıyor. Resimden net görülmese de odanın diğer yanında deri kanepelerden oluşan bir oturma takımı daha var. Anlaşılacağı üzere salon epey geniş. Çok fazla renk kullanılmaması ise ortamın klasik tarzına uygun.