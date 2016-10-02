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Girişiyle insanı etkileyen 7 yerli ev projesi

nihal e. nihal e.
Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
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Türkiye'den seçtiğimiz 7 ev projesinin hem iç hem dış resimlerini göreceğiniz yazımızı beğenmenizi umuyoruz.

​Görkemli villa

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Evler
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

İlk örneğimiz bir villa girişi. Oldukça geniş ve büyük olan villanın ışıklı kapısı ile asimetrik merdivenleri göz dolduruyor.

​Geniş salon

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK Modern Oturma Odası
VERO CONCEPT MİMARLIK

Karadavut Villa

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

Villanın salonunu gördüğümüz resimde yemek odasıyla salonun bir arada olduğunu fark ederiz. L şeklinde büyük gri bir koltukla onu tamamlayan siyah ve çizgili minderler mobilyaya şıklık katıyor. Resimden net görülmese de odanın diğer yanında deri kanepelerden oluşan bir oturma takımı daha var. Anlaşılacağı üzere salon epey geniş. Çok fazla renk kullanılmaması ise ortamın klasik tarzına uygun.

​Zarif bir ev

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Evler
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Modern olmakla birlikte koyu toprak rengi ve bakımlı bahçesiyle bu güzel villa Ankara'da bulunuyor. Bahçe ışıklandırması da ihmal edilmeyen evin büyük beyaz kapıları var.

​Beyaz salon

Ankara Villa, RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN Modern Oturma Odası
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Ankara Villa

RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN
RETA ARCHITECTURE-INTERIOR -INDUSTRIAL DESIGN

Büyük salonun duvarları tamamen beyaz, zemin ise hareketli olduğundan halı ile kapatılmamış. Odanın merkezinde bulunan şömine son derece şık. Her iki yanında duvara gömme kitaplık bulunuyor. Tavan aydınlatması yerine rafları ve şömineyi ön plana çıkaran ışık düzeneği kullanılmış. Bu tercih şömine ve kitapları vurgularken odanın genelinde loş bir atmosfer meydana getirmiş. Son olarak mobilyalara gelince… Koyu renkli chesterfield kanepe ile beyaz berjer koltuklar kullanılmış.

​Hareketli cephe

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Evler
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Sırada ilginç cephesi olan iki katlı bir eve bakacağız. Bir kısmında koyu yeşil renkli ahşap kullanılırken ön kısımda beyaz üzerine siyah çizgi tercih edilmiş. Koyu ahşap bina kapısı beyazla kontrast meydana getiriyor.

​Duvar rafları

Alsancak Mermer, Alsancak Mermer Alsancak Mermer Modern Duvar & Zemin
Alsancak Mermer

Alsancak Mermer

Alsancak Mermer
Alsancak Mermer
Alsancak Mermer

Evin iç kısmında doğal taşlar ve mermer kullanılarak farklı duvar dokuları meydana getirilmiş. Resimde evin banyosunu görmekteyiz. Standart banyolardan farklı olarak taş duvarında kalın ahşaptan yapılma küçük raflar yapılmış. Her biri başka bir yerde bulunan ahşap raf çalışması oldukça ilgi çekici.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

​Lüks malikane

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Evler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Devasa beyaz sütunlarının da etkisiyle heybetli bir girişe sahip binanın kapısı da bir o kadar gösterişli. Kemerli bir şekli olan kapı binayı zengin gösteren etkenlerden biri.

​Işık oyunları

İbrahim S. Malikanesi, AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. Modern Koridor, Hol & Merdivenler
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

İbrahim S. Malikanesi

AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.
AÇIT MİMARLIK DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Katlar arasında erişim sağlayan merdiven kullanılan lamba ile göz kamaştırıcı hale gelmiş. Tıpkı merdiven gibi spiral şekline sahip kristal avize tek kelimeyle büyüleyici.

​Renkli kapılar

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Evler
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Şimdiye dek belli kişilere ait ev örneklerini gördük. Bu defa Muğla'da bulunan Angora Camping'in girişine bakıyoruz. İki adet kapısı bulunan bina motel odalarından birine ait. Biri mor diğeri turuncu kapı renkleriyle insanı tatil havasına sokmaya yetiyor.

​Ferah avlu

Angora Camping, Angora Camping Angora Camping Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Angora Camping

Angora Camping

Angora Camping
Angora Camping
Angora Camping

Oda kapılarından birinin önü aynı zamanda veranda olarak kullanılıyor. Minder koltuğu, taş duvarları, renkli kapıları ve yeşil bitkileriyle ev Akdeniz tarzını yansıtıyor.

​Cam rüzgarlık

Giriş Rüzgarlık Emrah Yasuk Modern Evler
Emrah Yasuk

Giriş Rüzgarlık

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Bu binanın girişi şimdiye dek gördüğümüz örneklerden farklı çünkü girişinde camdan yapılma bir kabin var. Bu kabin rüzgarlık amaçlı tasarlanmış. Renkli cam kareleri hareketli şekliyle son derece orijinal bir çalışma.

​Klasik tarz

Misafir Banyosu Emrah Yasuk BanyoDekorasyon
Emrah Yasuk

Misafir Banyosu

Emrah Yasuk
Emrah Yasuk
Emrah Yasuk

Evin oldukça lüks döşenmiş. Resimde gördüğümüz banyo da bu şıklıktan geri kalmamış. Altın varaklı aynası, kristal detayları olan duvar lambaları, mermer lavabo tezgahı ve damask desenli duvar kağıdıyla adeta bir saray banyosu gibi.

​Çiftlik ev

Kahya Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Kırsal Evler
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kahya Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Tatil için tercih edebileceğiniz alternatiflerden biri de çiftlik evleridir. Resimde taş duvarlı ahşap kapılı kırsal bir ev görüyoruz. Ahşap kapı standart modellerden farklı ve tamamen kendine özgü.

Mütevazi yatak odası

Kahya Damı, ARAL TATİLÇİFTLİĞİ ARAL TATİLÇİFTLİĞİ Modern Yatak Odası
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Kahya Damı

ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ
ARAL TATİLÇİFTLİĞİ

Çiftlik evin misafirlerine özel olarak hazırladığı yatak odalarından biri epey sevimli. Duvarlarda kullanılan doğal taştan yapılma niş ile birlikte yatak başı gibi detaylarıyla tamamen bir kır evinde olduğunuzu hissediyorsunuz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bursa'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 şahane ev’ başlığını okuyabilirsiniz.

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