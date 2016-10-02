Girişiyle insanı etkileyen 7 yerli ev projesi

Türkiye'den seçtiğimiz 7 ev projesinin hem iç hem dış resimlerini göreceğiniz yazımızı beğenmenizi umuyoruz.
İlk örneğimiz bir villa girişi. Oldukça geniş ve büyük olan villanın ışıklı kapısı ile asimetrik merdivenleri göz dolduruyor.
Villanın salonunu gördüğümüz resimde yemek odasıyla salonun bir arada olduğunu fark ederiz. L şeklinde büyük gri bir koltukla onu tamamlayan siyah ve çizgili minderler mobilyaya şıklık katıyor. Resimden net görülmese de odanın diğer yanında deri kanepelerden oluşan bir oturma takımı daha var. Anlaşılacağı üzere salon epey geniş. Çok fazla renk kullanılmaması ise ortamın klasik tarzına uygun.
Modern olmakla birlikte koyu toprak rengi ve bakımlı bahçesiyle bu güzel villa Ankara'da bulunuyor. Bahçe ışıklandırması da ihmal edilmeyen evin büyük beyaz kapıları var.
Büyük salonun duvarları tamamen beyaz, zemin ise hareketli olduğundan halı ile kapatılmamış. Odanın merkezinde bulunan şömine son derece şık. Her iki yanında duvara gömme kitaplık bulunuyor. Tavan aydınlatması yerine rafları ve şömineyi ön plana çıkaran ışık düzeneği kullanılmış. Bu tercih şömine ve kitapları vurgularken odanın genelinde loş bir atmosfer meydana getirmiş. Son olarak mobilyalara gelince… Koyu renkli chesterfield kanepe ile beyaz berjer koltuklar kullanılmış.
Sırada ilginç cephesi olan iki katlı bir eve bakacağız. Bir kısmında koyu yeşil renkli ahşap kullanılırken ön kısımda beyaz üzerine siyah çizgi tercih edilmiş. Koyu ahşap bina kapısı beyazla kontrast meydana getiriyor.
Evin iç kısmında doğal taşlar ve mermer kullanılarak farklı duvar dokuları meydana getirilmiş. Resimde evin banyosunu görmekteyiz. Standart banyolardan farklı olarak taş duvarında kalın ahşaptan yapılma küçük raflar yapılmış. Her biri başka bir yerde bulunan ahşap raf çalışması oldukça ilgi çekici.
Devasa beyaz sütunlarının da etkisiyle heybetli bir girişe sahip binanın kapısı da bir o kadar gösterişli. Kemerli bir şekli olan kapı binayı zengin gösteren etkenlerden biri.
Katlar arasında erişim sağlayan merdiven kullanılan lamba ile göz kamaştırıcı hale gelmiş. Tıpkı merdiven gibi spiral şekline sahip kristal avize tek kelimeyle büyüleyici.
Şimdiye dek belli kişilere ait ev örneklerini gördük. Bu defa Muğla'da bulunan Angora Camping'in girişine bakıyoruz. İki adet kapısı bulunan bina motel odalarından birine ait. Biri mor diğeri turuncu kapı renkleriyle insanı tatil havasına sokmaya yetiyor.
Oda kapılarından birinin önü aynı zamanda veranda olarak kullanılıyor. Minder koltuğu, taş duvarları, renkli kapıları ve yeşil bitkileriyle ev Akdeniz tarzını yansıtıyor.
Bu binanın girişi şimdiye dek gördüğümüz örneklerden farklı çünkü girişinde camdan yapılma bir kabin var. Bu kabin rüzgarlık amaçlı tasarlanmış. Renkli cam kareleri hareketli şekliyle son derece orijinal bir çalışma.
Evin oldukça lüks döşenmiş. Resimde gördüğümüz banyo da bu şıklıktan geri kalmamış. Altın varaklı aynası, kristal detayları olan duvar lambaları, mermer lavabo tezgahı ve damask desenli duvar kağıdıyla adeta bir saray banyosu gibi.
Tatil için tercih edebileceğiniz alternatiflerden biri de çiftlik evleridir. Resimde taş duvarlı ahşap kapılı kırsal bir ev görüyoruz. Ahşap kapı standart modellerden farklı ve tamamen kendine özgü.
Çiftlik evin misafirlerine özel olarak hazırladığı yatak odalarından biri epey sevimli. Duvarlarda kullanılan doğal taştan yapılma niş ile birlikte yatak başı gibi detaylarıyla tamamen bir kır evinde olduğunuzu hissediyorsunuz.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bursa'dan herkesin sahip olmak isteyeceği 5 şahane ev’ başlığını okuyabilirsiniz.