Çocuklarınızın bayılacağı 10 çocuk odası

Çocuk odası dekorasyonu yapması en eğlenceli dekorasyon çalışmalarından biridir. Yetişkin olmanın verdiği kısıtlamaları çocujklarımızın odasını dekore ederken aşar, dekorasyon konusunda çok daha özgür ve cesur oluruz. Öte yandan bir de öğrenilmiş ve vazgeçilmez olduğunu düşündüğümüz klişeler yok mu… Pembe pembe prenses odaları, araba şeklindeki berbat yatak dizaynlarıyla masmavi oğlan çocuğu odaları… Çocuk odası dekorasyonu yaparken ebeveynler bazı konuları genelde önemsemezler. Ebeveynlerde çoğunlukla, çocuklara cinsiyet rollerini en baştan biçen, erkek çocuklar için bazı standartları, kız çocuklar için başka bazı standartları olan bir dekorasyon eğilimi görüyoruz. Oysaki içinde bulunduğu ortam, tıpkı ailesinden gördüğü davranışlar gibi çocuğun psikolojisini ciddi anlamda etkiler ve bu etkiler ömürleri boyunca hayatlarında yer eder. Bu nedenle, nasıl ki çocuklarımıza karşı davranışlarımıza ve çocuklarımız yanında diğer insanlarla olan ilişkilerimize ve onlara olan davranışlarımıza azami dikkat ediyorsak, çocuk odası dekorasyonuna da benzer şekilde dikkat etmeliyiz ve çocuğumuzu olumsuz anlamla etkileyecek dekorlardan kaçınmalıyız. Bunun içinse, streotipleşmiş dekorlardan vazgeçmek ve daha nötr ve cinsiyetsiz dekorasyon çalışmalarına yönelmek gerekiyor.