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Çocuklarınızın bayılacağı 10 çocuk odası

Özlem K. Özlem K.
homify Modern Çocuk Odası
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Çocuk odası dekorasyonu yapması en eğlenceli dekorasyon çalışmalarından biridir. Yetişkin olmanın verdiği kısıtlamaları çocujklarımızın odasını dekore ederken aşar, dekorasyon konusunda çok daha özgür ve cesur oluruz. Öte yandan bir de öğrenilmiş ve vazgeçilmez olduğunu düşündüğümüz klişeler yok mu… Pembe pembe prenses odaları, araba şeklindeki berbat yatak dizaynlarıyla masmavi oğlan çocuğu odaları… Çocuk odası dekorasyonu yaparken ebeveynler bazı konuları genelde önemsemezler. Ebeveynlerde çoğunlukla, çocuklara cinsiyet rollerini en baştan biçen, erkek çocuklar için bazı standartları, kız çocuklar için başka bazı standartları olan bir dekorasyon eğilimi görüyoruz. Oysaki içinde bulunduğu ortam, tıpkı ailesinden gördüğü davranışlar gibi çocuğun psikolojisini ciddi anlamda etkiler ve bu etkiler ömürleri boyunca hayatlarında yer eder. Bu nedenle, nasıl ki çocuklarımıza karşı davranışlarımıza ve çocuklarımız yanında diğer insanlarla olan ilişkilerimize ve onlara olan davranışlarımıza azami dikkat ediyorsak, çocuk odası dekorasyonuna da benzer şekilde dikkat etmeliyiz ve çocuğumuzu olumsuz anlamla etkileyecek dekorlardan kaçınmalıyız. Bunun içinse, streotipleşmiş dekorlardan vazgeçmek ve daha nötr ve cinsiyetsiz dekorasyon çalışmalarına yönelmek gerekiyor. 

1) Pastel renklerle dekorasyon

Projecto Residencial - Alto dos Moinhos, Lisboa, TRAÇO 8 INTERIORES TRAÇO 8 INTERIORES Modern Çocuk Odası Beyaz
TRAÇO 8 INTERIORES

TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES
TRAÇO 8 INTERIORES

Çocuk odası dekorasyonu yaparken yalnızca mavi ya da yalnızca pembe kullancağınız yerine bu iki rengi bir arada kullanmak hem çok daha güzel bir görünüm oluşturuacaktır hem de odayı stereotiplikten uzaklaştıracaktır. 

2) Tüm çocuklar kır evinde bir arada!

SOUTHERN COMFORT, SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS Rustik Çocuk Odası
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS

SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS
SA&amp;V – SAARANHA&amp;VASCONCELOS
SA&V - SAARANHA&VASCONCELOS

Bu sıradışı örnek ise bir kır evinden. Ailelerin dönem dönem bir araya toplandığı yayla evi ya da plaj evi gibi yazlık evlerde uygulanabilecek bu tür bir projede, ailelerin çocukları ebeveynleriyle aynı odada değil, birbirleri ile aynı odada uyuyabilir. Böyle bir durumda, eminim ömrübillah unutulmayacak, eğlenceli anılar oluşacaktır.

3) Kendine özel minik bir kulübe

Детская для двоих. Дом в г. Володарск, Мастерская дизайна Welcome Studio Мастерская дизайна Welcome Studio Eklektik Çocuk Odası
Мастерская дизайна Welcome Studio

Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio
Мастерская дизайна Welcome Studio

Ranzalı yatakları daha da eğlenceli ve dekoratif hale getirmek için bazı çalışmalar yapılabilir. Fotoğrafta kulübe şekli verilmiş, sevimli bir ajşap ranza görüyoruz. Ranzanın merdiven dışında bir de kaydırak şeklide bir iniş var, muhteşem!

4) Çizgi roman sevmeyen çocuk var mıdır?

Quartos de meninos "Marvel Theme" by Andreia Louraço Design e Interiores, Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com) Modern Çocuk Odası Ahşap Yeşil
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço – Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)
Andreia Louraço - Designer de Interiores (Email: atelier.andreialouraco@gmail.com)

Çizgi romanlar hem kız hem de erkek çocuklarına hitap eden ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harika bir yol olan kitaplardır. Eğer çocuğunuz/çocuklarınız çizgi romanları seviyorsa, onlara çizgi roman temalı bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Eğer pek hoşlanmıyorlarsa, onları buna zorlamayıp sevdikleri başka konularda bir tema gerçekleştirebilirsiniz. 

5) Canlı bir alternatif: Kırmızı

Apartamento Cosmopolita, Spacemakers Spacemakers Modern Çocuk Odası
Spacemakers

Spacemakers
Spacemakers
Spacemakers

Çocuk odasında ağırlıklı olarak tek bir renk kullanmayı istiyorsanız, herhangi bir cinsiyeti simgelemeyen, her cinsiyetteki çocuklar için uygun renkleri tercih etmeniz doğru olacaktır. Kırmızı bunun için şahane bir örnek; sarı ve turuncu gibi sıcak renkler ya da sıcak renkleri tercih etmiyorsanız, yeşil tonları da olabilir. Rengin aşırı baskın olmaması için onu kolay değiştirilebilir aksesuarlarda kullanın, demirbaşlar sade ve nötr renklerde olsun. Çocuğunuzun beğenileri zamanla değişebilir, odanın dekorasyonunu yeni beğenilere adapte etmek kolay olmalı.

6) Dünya temalı harika bir dekor

homify Endüstriyel Çocuk Odası
homify

homify
homify
homify

Temalı dekorasyonlar konusunda cinsiyet rolleri dışına çıkıp her çocuğun ilgisini çekebilecek temalar seçmek çok daha doğru bir davranış olacaktır. Örneğin dünya teması, haritalar, gezginlerle ilgili detaylar vs çocuğunuzda dünyamıza karşı ilgi oluşturarak yeni şeyler öğrenme isteğini tetikleyecektir.

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7) Oyunlar için boş alan

home sweet home, ATELIER TAMA ATELIER TAMA Kırsal Çocuk Odası
ATELIER TAMA

ATELIER TAMA
ATELIER TAMA
ATELIER TAMA

Yeteri büyüklükte bir çocuk odasına sahipseniz, bu alanı doldurmaya çalışmak yerine mümkün olduğunca boş bırakabilir ve böylelikle çocuklarınıza oyun alanı yaratabilirsiniz. Bu alana tırmanma ipleri ve hamak gibi çeşitli spor ve eğlence unsurları da katabilirsiniz.

8) Oyun parkı temalı bir oda

Спортивный интерьер детской комнаты , Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Студия дизайна ROMANIUK DESIGN Minimalist Çocuk Odası
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN
Студия дизайна ROMANIUK DESIGN

Temalı dekorasyonlara bir başka güzel örnek ise daha küçük çocuklara hitap edecek bir oyun parkı dekorasyonu olabilir. Bu tür bir dekorasyonun tek dezavantajı, hızlıca büyüyen çocuğunuzun üç-dört yıl içerisinde belki de böyle bir tema için fazla büyük olması. Eğer arkadan başka bir tane daha geliyorsa, bu tür bir dekorasyona girişmek (maddi ve manevi olarak) mantıklı olabilir. 

9) Oda içinde odalar

Kinderzimmer, snoeck & co snoeck & co Eklektik Çocuk Odası
snoeck &amp; co

snoeck & co
snoeck &amp; co
snoeck & co

Bilirsiniz, çocuklar küçük, sıcak ve samimi ortamları çok severler. Minderlerden ve çeşitli örtülerden kendilerine derme çatma, çadırımsı alanlar oluşturur, onun içinde saatlerce vakit geçirebilirler. Eğer çocuk odasınızın boyutu büyükse, mekanı çocuğunuz için daha sempatik ve davetkar bir hale getirmek için, onu parçalara bölebilir, oda içinde odalar oluşturarak çocuğunuz için sevimli bir yaşam alanı yaratabilirsiniz.

10) Ranza ve kamp çadırı

Mobiliario juvenil , Sofás Camas Cruces Sofás Camas Cruces Modern Çocuk Odası
Sofás Camas Cruces

Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces
Sofás Camas Cruces

Bir üstteki fotoğrafın altında da bahsettiğimiz üzere, çocuklar minderlerden ve çeşitli örtülerden kendilerine derme çatma, çadırımsı alanlar oluşturmayı ve onun içinde saatlerce vakit geçirmeyi severler. Dolayısıyla, çocuğunuz için bu tür olanaklar sağlayabilir, örneğin bir ranza ile alt kısımda kamp çadırı mizanseni oluşturabilirsiniz. Ranzalar yalnızca iki çocuk için iki yatak oluşturacak şekilde değil, bir yatak ve alt kısmında oyun alanı/çalışma alanı vs oluşturacak şekillerde de tasarlanıp çeşitli mobilya firmalarınca üretiliyor.

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