Çocuklarınızın bayılacağı 10 çocuk odası

Çocuk odası dekorasyonu yapması en eğlenceli dekorasyon çalışmalarından biridir. Yetişkin olmanın verdiği kısıtlamaları çocujklarımızın odasını dekore ederken aşar, dekorasyon konusunda çok daha özgür ve cesur oluruz. Öte yandan bir de öğrenilmiş ve vazgeçilmez olduğunu düşündüğümüz klişeler yok mu… Pembe pembe prenses odaları, araba şeklindeki berbat yatak dizaynlarıyla masmavi oğlan çocuğu odaları… Çocuk odası dekorasyonu yaparken ebeveynler bazı konuları genelde önemsemezler. Ebeveynlerde çoğunlukla, çocuklara cinsiyet rollerini en baştan biçen, erkek çocuklar için bazı standartları, kız çocuklar için başka bazı standartları olan bir dekorasyon eğilimi görüyoruz. Oysaki içinde bulunduğu ortam, tıpkı ailesinden gördüğü davranışlar gibi çocuğun psikolojisini ciddi anlamda etkiler ve bu etkiler ömürleri boyunca hayatlarında yer eder. Bu nedenle, nasıl ki çocuklarımıza karşı davranışlarımıza ve çocuklarımız yanında diğer insanlarla olan ilişkilerimize ve onlara olan davranışlarımıza azami dikkat ediyorsak, çocuk odası dekorasyonuna da benzer şekilde dikkat etmeliyiz ve çocuğumuzu olumsuz anlamla etkileyecek dekorlardan kaçınmalıyız. Bunun içinse, streotipleşmiş dekorlardan vazgeçmek ve daha nötr ve cinsiyetsiz dekorasyon çalışmalarına yönelmek gerekiyor.
Çocuk odası dekorasyonu yaparken yalnızca mavi ya da yalnızca pembe kullancağınız yerine bu iki rengi bir arada kullanmak hem çok daha güzel bir görünüm oluşturuacaktır hem de odayı stereotiplikten uzaklaştıracaktır.
Bu sıradışı örnek ise bir kır evinden. Ailelerin dönem dönem bir araya toplandığı yayla evi ya da plaj evi gibi yazlık evlerde uygulanabilecek bu tür bir projede, ailelerin çocukları ebeveynleriyle aynı odada değil, birbirleri ile aynı odada uyuyabilir. Böyle bir durumda, eminim ömrübillah unutulmayacak, eğlenceli anılar oluşacaktır.
Ranzalı yatakları daha da eğlenceli ve dekoratif hale getirmek için bazı çalışmalar yapılabilir. Fotoğrafta kulübe şekli verilmiş, sevimli bir ajşap ranza görüyoruz. Ranzanın merdiven dışında bir de kaydırak şeklide bir iniş var, muhteşem!
Çizgi romanlar hem kız hem de erkek çocuklarına hitap eden ve okuma alışkanlığı kazandırmak için harika bir yol olan kitaplardır. Eğer çocuğunuz/çocuklarınız çizgi romanları seviyorsa, onlara çizgi roman temalı bir oda dekorasyonu yapabilirsiniz. Eğer pek hoşlanmıyorlarsa, onları buna zorlamayıp sevdikleri başka konularda bir tema gerçekleştirebilirsiniz.
Çocuk odasında ağırlıklı olarak tek bir renk kullanmayı istiyorsanız, herhangi bir cinsiyeti simgelemeyen, her cinsiyetteki çocuklar için uygun renkleri tercih etmeniz doğru olacaktır. Kırmızı bunun için şahane bir örnek; sarı ve turuncu gibi sıcak renkler ya da sıcak renkleri tercih etmiyorsanız, yeşil tonları da olabilir. Rengin aşırı baskın olmaması için onu kolay değiştirilebilir aksesuarlarda kullanın, demirbaşlar sade ve nötr renklerde olsun. Çocuğunuzun beğenileri zamanla değişebilir, odanın dekorasyonunu yeni beğenilere adapte etmek kolay olmalı.
Temalı dekorasyonlar konusunda cinsiyet rolleri dışına çıkıp her çocuğun ilgisini çekebilecek temalar seçmek çok daha doğru bir davranış olacaktır. Örneğin dünya teması, haritalar, gezginlerle ilgili detaylar vs çocuğunuzda dünyamıza karşı ilgi oluşturarak yeni şeyler öğrenme isteğini tetikleyecektir.
Yeteri büyüklükte bir çocuk odasına sahipseniz, bu alanı doldurmaya çalışmak yerine mümkün olduğunca boş bırakabilir ve böylelikle çocuklarınıza oyun alanı yaratabilirsiniz. Bu alana tırmanma ipleri ve hamak gibi çeşitli spor ve eğlence unsurları da katabilirsiniz.
Temalı dekorasyonlara bir başka güzel örnek ise daha küçük çocuklara hitap edecek bir oyun parkı dekorasyonu olabilir. Bu tür bir dekorasyonun tek dezavantajı, hızlıca büyüyen çocuğunuzun üç-dört yıl içerisinde belki de böyle bir tema için fazla büyük olması. Eğer arkadan başka bir tane daha geliyorsa, bu tür bir dekorasyona girişmek (maddi ve manevi olarak) mantıklı olabilir.
Bilirsiniz, çocuklar küçük, sıcak ve samimi ortamları çok severler. Minderlerden ve çeşitli örtülerden kendilerine derme çatma, çadırımsı alanlar oluşturur, onun içinde saatlerce vakit geçirebilirler. Eğer çocuk odasınızın boyutu büyükse, mekanı çocuğunuz için daha sempatik ve davetkar bir hale getirmek için, onu parçalara bölebilir, oda içinde odalar oluşturarak çocuğunuz için sevimli bir yaşam alanı yaratabilirsiniz.
Bir üstteki fotoğrafın altında da bahsettiğimiz üzere, çocuklar minderlerden ve çeşitli örtülerden kendilerine derme çatma, çadırımsı alanlar oluşturmayı ve onun içinde saatlerce vakit geçirmeyi severler. Dolayısıyla, çocuğunuz için bu tür olanaklar sağlayabilir, örneğin bir ranza ile alt kısımda kamp çadırı mizanseni oluşturabilirsiniz. Ranzalar yalnızca iki çocuk için iki yatak oluşturacak şekilde değil, bir yatak ve alt kısmında oyun alanı/çalışma alanı vs oluşturacak şekillerde de tasarlanıp çeşitli mobilya firmalarınca üretiliyor.
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