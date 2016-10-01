Önce ve sonra: 70 metrekarelik evin şaşırtıcı değişimi

Uzun yıllar kullanılmadığı için bakımsız kalmış ve dökülen duvarlar, rutubet, pas sonucunda harabeye dönmüş bir ev için yapılacak en iyi plan elden çıkarmak gibi görünebilir. Ancak toprağın ve mülkün oldukça kıymetli olduğu bir devirde, bir evi elden çıkarmak yerine yenileyip değer kazandırmak çok daha karlı ve akıllıca olabilir. Fransa'da bulunan ve döküntü haldeki bir evi, sahipleri, satmak yerine uzman ellere bırakarak yenilemeyi tercih etmişler ve ortaya muhteşem bir yaşam alanı çıkmış. Homify ekibi olarak biz de sizlere bu şaşırtıcı dönüşüm projesini sunmaya karar verdik. Eğer sizin de bir yerlerde bekleyen yıkıntı bir eviniz varsa hiç düşünmeden bütçenize göre bir yenileme yapıp evinizi değerlendirin. Evin durumu ve çıkaracağı masraf hakkında uzman fikirlerine ihtiyacınız varsa inşaat şirketlerine ya da restorasyon ve restitüsyon uzmanlarına danışabilirsiniz.
Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Döküntü bir binadan modern bir ev oluşturmanın altın kuralları” başlıklı yazımızda daha uğraştırıcı bir örnek bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonuna baktığınızda evin kaç yıl öncesinden kaldığını tahmin etmekte zorlanabilirsiniz. Dolapların, tezgahın ve lavabonun neredeyse yüzyıl öncesine ait gibi bir görüntüleri var. Dekorasyonun görsel yönü bir yana eskiyen ve dökülen eşyalar, nemli duvarlar, pas ve kireç tutmuş lavabo bataryaları bile evin artık kullanılamaz durumda olduğunu söylüyor. Ev sahipleri evin bu halini görüp pes etmek yerine daha cesurca bir karar vererek yenilemeye gitmişler. Bakın sonuç ne olmuş.
O eski mutfak dekorasyonunun bu hale geldiğine inanmak oldukça zor. Zeminden duvarlara, dolaplardan eşyalara mutfakta değişmeyen hiçbir şey kalmamış. Yeni dekorasyonda kontrast renklerin şıklığından faydalanan tasarımcılar bol sayıda ve çeşitli ışık kaynakları ile son derece başarılı bir aydınlatma sağlamışlar. Modüler mutfak tasarımın avantajlarını kullanarak hem fonksiyonel hem de şık bir mutfak tasarımı oluşturmuşlar.
Evin eski bahçesi ve verandası tıpkı içi gibi yıkıntı bir halde görünüyor. Ağaçları bile bakımsız kalmış bu bahçenin sıkı bir yenilemeye ihtiyacı olduğu kesin. Ayrıca evin dış cephesi için de ciddi bir masrafı gözden çıkarmak gerekiyor gibi görünüyor.
Evin eski dış cephesiyle bu hali arasındaki farka bakınca yapılan masrafa değdiği göreceksiniz. Beyaz dış cephe ve siyah pervazlar ile kontrast bir şıklığa bürünen evin verandası ise son derece şık ve modern görünüyor. Bitkilendirmesinden boya badanasına, mobilyalarından aksesuarlarına kadar yenilenen evdeki her detay, yapılan işin emeğini gözler önüne koyuyor.
Veranda ile birlikte yenilenen bahçede de gözle görülür bir değişiklik var. Bakımla canlanan ağaçlar, yeşeren çimenler ve yenilenen genç bitkiler bahçenin bir cennete dönüşeceğinin sinyalini veriyor. Böyle bir bahçede keyifli vakitler geçirmeyi istemez miydiniz?
Eski harabenin yerini bu iç açıcı manzaranın almış olması ev sahipleri için, işin en sevindirici kısmı olsa gerek. Bu manzara karşısında oturup keyif kahvesi içmek için sabırsızlanıyor olabilirler. Ayrıca kullanılan cam kapılar sayesinde bahçe manzarası ile odalar birleştirilmiş ve bu sayede iç mekanlarda kusursuz bir ferahlık sağlanmış.
Oturma odası dekorasyonunda konforun ön planda tutulduğunu söyleyebiliriz. Ferah bir iç mekana uygun olarak açık renkler ve kontrast bir denge yaratılmış. Bunun yanı sıra renkli saksı bitkileri ile odaya canlılık kazandırılmış. Yemek odası ile açık olan oturma odasında az ve öz eşya göze çarpıyor. Yüksek tavan ve geniş camlar sayesinde ferahlayan oturma odası dekorasyonu, son derece kullanışlı ve rahat bir yapıya sahip.