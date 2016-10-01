Önce ve sonra: 70 metrekarelik evin şaşırtıcı değişimi

Uzun yıllar kullanılmadığı için bakımsız kalmış ve dökülen duvarlar, rutubet, pas sonucunda harabeye dönmüş bir ev için yapılacak en iyi plan elden çıkarmak gibi görünebilir. Ancak toprağın ve mülkün oldukça kıymetli olduğu bir devirde, bir evi elden çıkarmak yerine yenileyip değer kazandırmak çok daha karlı ve akıllıca olabilir. Fransa'da bulunan ve döküntü haldeki bir evi, sahipleri, satmak yerine uzman ellere bırakarak yenilemeyi tercih etmişler ve ortaya muhteşem bir yaşam alanı çıkmış. Homify ekibi olarak biz de sizlere bu şaşırtıcı dönüşüm projesini sunmaya karar verdik. Eğer sizin de bir yerlerde bekleyen yıkıntı bir eviniz varsa hiç düşünmeden bütçenize göre bir yenileme yapıp evinizi değerlendirin. Evin durumu ve çıkaracağı masraf hakkında uzman fikirlerine ihtiyacınız varsa inşaat şirketlerine ya da restorasyon ve restitüsyon uzmanlarına danışabilirsiniz.

Dönüşüm projelerine ilgi duyuyorsanız “Döküntü bir binadan modern bir ev oluşturmanın altın kuralları” başlıklı yazımızda daha uğraştırıcı bir örnek bulabilirsiniz.