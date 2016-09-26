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Teras ve çatılarınız için 13 pratik fikir

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Çatılarda bulunan boş alanlar hemen hemen her zaman, şehir merkezlerindeki evlerde bulunan ve pek fazla bir manzarası olmayan teraslar ise genellikle boş ve atıl durumda kalır. Oysa bir parça yeşile, ağaca, toprağa ve en önemlisi de güneş ışığı ve havaya hasret kaldığımız şehir hayatında bir nebze nefes almak için bu alanlardan daha iyi bir seçenek düşünülemez. Elbette atıl ve boş haliyle ne çatınız ne de terasınız bir derdinize derman olabilir. Ama biraz emek ve biraz da zaman harcayarak terasınızda ya da çatınızda mükemmel yaşam alanları oluşturabilir, günün stresini atmak, biraz güneşlenmek veya akşamın keyfini çıkarmak için harika bir ortama sahip olabilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak yararlanabileceğiniz 13 fikri bir araya getirdiğimiz bu yazımızı inceleyerek işe başlayabilirsiniz. Bir kez karar vermenizin ardından işler sandığınızdan çok daha kolay ve hızlı gelişecektir. 

Hasır şıklığı

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Dümdüz ve bomboş bir çatı alanı, özellikle de yaz aylarında sıcak dışında pek bir şey çağrıştırmaz ve göze hoş görünmeyeceği de açıktır. Ancak buradaki gibi bir miktar hasır kullanarak kolayca gölgelik bir alan yaratabilirsiniz. Ve bu gölgelik alan çatınızın çehresini bir anda değiştirip hem gece hem de gündüz kullanacağınız bir alana dönüştürebilir.

Sıradışı açık hava mobilyaları

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura Modern Balkon, Veranda & Teras
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura

Sıradışı bir tasarıma sahip bu metal açık alan mobilyaları, terasınızda büyük bir fark yaratabilir. Özellikle de birkaç canlı bitki ve çiçekle çevrelenirlerse çok daha şık bir ortam oluşacaktır.

Her yerde ahşap, her zaman ahşap

Casa CSF, Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos Klasik Balkon, Veranda & Teras
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

Ahşabın hem bir hammadde hem de estetik bir unsur olarak ne kadar verimli olduğundan çeşitli yazılarımızda bahsettik. Bahçe mobilyalarında da en çok kullanılan malzemelerden biri olan ahşap, teras ve balkonlara yönelik olarak tasarlanan oturma grubu ve masalarda da yaygın olarak kullanılmakta. Şıklığına ise her zamanki gibi diyecek sözümüz yok.

Çatınızı bahçeye çevirin

Hogar OV. , Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos Modern Balkon, Veranda & Teras Ahşap
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

Bir bahçeniz olmayabilir, dert etmeyin; çatınızı bahçeye çevirmeye ne dersiniz? İsteğinize göre ince bir toprak örtüsünü çim ekerek yeşillendirebilir ya da buradaki gibi küçük çakıl taşlarıyla rahat bir alan yaratıp etrafını yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz. Her iki seçenekte de hoş bir bahçe havası elde edeceğinizden şüpheniz olmasın.

Evde güneşlenme keyfi

Gabriel Mancera, Sulkin Askenazi Sulkin Askenazi Modern Balkon, Veranda & Teras
Sulkin Askenazi

Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi
Sulkin Askenazi

Kim demiş güneşlenmek için illa da plaja gitmek gerekir diye? İstediğiniz bir malzemeden seçeceğiniz birkaç şezlong terasınızda ya da çatınızda güneşlenmeniz için gerekli olan tek şey.

Çatıda peyzaj çalışması

Casa Owen, Terra Terra Modern Balkon, Veranda & Teras
Terra

Terra
Terra
Terra

Peyzajın park ve bahçelere özel bir uygulama olduğunu düşünürüz ama aslında her türden açık mekânda peyzaj çalışması yapılabilir. Tıpkı bu geniş çatıda yapıldığı gibi. Bu kadar büyük bir boş alanınız varsa, burayı bir bahçe olarak düşünüp ona göre düzenlemenizde hiçbir sakınca yok. 

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Kıskandıracak tasarımlar

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları homify Düz çatı bahçe dekorasyonu,peyzaj
homify

Dış Mekan Tasarım ve Uygulamaları

homify
homify
homify

Teras ya da çatınızda yapacağınız düzenleme için geniş bir bütçeniz varsa, buraları pekâlâ iç mekânlar gibi döşeyebilir, oturma grupları, mobilya ve aksesuarlar ile evinizin asli bir parçası haline getirebilirsiniz. Sonucunda da ortaya buradaki gibi herkesi kıskandıracak bir dekorasyon çıkarabilirsiniz.

Şehrin ortasında Akdeniz rüzgârı

Macetas para exterior (outdoor), Elho México Elho México Ev İçiBitki & Aksesuarlar Plastik Mavi
Elho México

Elho México
Elho México
Elho México

Her şey hayal etmekle ve istemekle başlıyor. Normal şartlar altında yüksek binaların gölgesinde kalmış bu çatıdan herhangi güzel bir şey çıkabileceğini kestirmek pek kolay olmazdı. Ama biraz hayalgücü, biraz tasarım becerisi ve biraz da emekle Akdeniz rüzgârları estiren küçük bir bahçeye dönüşen çatı, apartmanların gölgesini hissettirmeyecek kadar özgün bir karaktere kavuşmuş durumda.

Çatıya kurulmuş bir cafe

Coca Cola HQ Roof Terrace Biotecture Balkon, Veranda & TerasBitki & Çiçekler
Biotecture

Coca Cola HQ Roof Terrace

Biotecture
Biotecture
Biotecture

Cafe, restoran ya da bar gibi bir işletme sahibiyseniz ve mekânınız en üst kattaysa, çatının kullanım hakkı da otomatik olarak size geçer. O zaman da tıpkı buradakine benzer harika bir alana sahip olabilirsiniz. Doğru değerlendirdiğinizde bu türden bir çatı alanı iç mekânınızdan daha fazla ilgi çekebilir.

Terasınızın sınırlarını bitkilerle çizin

CASA AAB, STAHLBETON DESIGN STAHLBETON DESIGN Modern Balkon, Veranda & Teras
STAHLBETON DESIGN

STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN
STAHLBETON DESIGN

Teras alanının tamamını bitkilerle donatmak istemiyor olabilirsiniz. Ancak terasınızın manzarayla birleştiği bitiş noktasını boydan boya bitkilerle süslerseniz, manzaranın etkisini bir kat daha arttıran hoş bir sonuç elde edebilirsiniz.

Çatıda havuz keyfi

Havuz keyfi için illa ki özel bir tesise gitmek gerekir diye bir kural yok. Pekâlâ kendi havuzunuza da sahip olabilirsiniz. Peki ya bu havuz çatınızda olursa? Doğrusu bahçede bulunan herhangi bir havuzdan daha şık ve havalı görünen bu havuzun tek olumsuz tarafı komşularınızı fena halde kıskandıracak olması.

Misafir ağırlamak için harika bir teras

Terraza Madrid, Estudio Marta Byrne Paisajismo Estudio Marta Byrne Paisajismo Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Marta Byrne Paisajismo

Estudio Marta Byrne Paisajismo
Estudio Marta Byrne Paisajismo
Estudio Marta Byrne Paisajismo

Beyaz renkli geniş bir oturma grubuyla donatılmış bu teras, aynı zamanda üç tarafını çeviren bitkilerle de göz dolduruyor. Terasa açılan kapının karşı cephesinde kalan duvar ise özellikle yükseltilmiş ve etrafı oldukça kalabalık olan terasın meraklı gözlerden korunması sağlanmış.

Terasta açık mutfak keyfi

TERRAZA CAJITITLAN, Arki3d Arki3d Modern Balkon, Veranda & Teras
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

Geçmişte pek çok köyde yaygın olarak kullanılan yazlık ve baharlık açık hava mutfakları bugünlerde farklı şekillerde karşımıza çıkıyor. Lüks bir evin terasında bulunan bu geniş mutfak da bunun örneklerinden bir tanesi.

L-şekliyle dikkat çeken sıcacık bir kır evi
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