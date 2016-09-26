Teras ve çatılarınız için 13 pratik fikir

Çatılarda bulunan boş alanlar hemen hemen her zaman, şehir merkezlerindeki evlerde bulunan ve pek fazla bir manzarası olmayan teraslar ise genellikle boş ve atıl durumda kalır. Oysa bir parça yeşile, ağaca, toprağa ve en önemlisi de güneş ışığı ve havaya hasret kaldığımız şehir hayatında bir nebze nefes almak için bu alanlardan daha iyi bir seçenek düşünülemez. Elbette atıl ve boş haliyle ne çatınız ne de terasınız bir derdinize derman olabilir. Ama biraz emek ve biraz da zaman harcayarak terasınızda ya da çatınızda mükemmel yaşam alanları oluşturabilir, günün stresini atmak, biraz güneşlenmek veya akşamın keyfini çıkarmak için harika bir ortama sahip olabilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak yararlanabileceğiniz 13 fikri bir araya getirdiğimiz bu yazımızı inceleyerek işe başlayabilirsiniz. Bir kez karar vermenizin ardından işler sandığınızdan çok daha kolay ve hızlı gelişecektir.
Dümdüz ve bomboş bir çatı alanı, özellikle de yaz aylarında sıcak dışında pek bir şey çağrıştırmaz ve göze hoş görünmeyeceği de açıktır. Ancak buradaki gibi bir miktar hasır kullanarak kolayca gölgelik bir alan yaratabilirsiniz. Ve bu gölgelik alan çatınızın çehresini bir anda değiştirip hem gece hem de gündüz kullanacağınız bir alana dönüştürebilir.
Sıradışı bir tasarıma sahip bu metal açık alan mobilyaları, terasınızda büyük bir fark yaratabilir. Özellikle de birkaç canlı bitki ve çiçekle çevrelenirlerse çok daha şık bir ortam oluşacaktır.
Ahşabın hem bir hammadde hem de estetik bir unsur olarak ne kadar verimli olduğundan çeşitli yazılarımızda bahsettik. Bahçe mobilyalarında da en çok kullanılan malzemelerden biri olan ahşap, teras ve balkonlara yönelik olarak tasarlanan oturma grubu ve masalarda da yaygın olarak kullanılmakta. Şıklığına ise her zamanki gibi diyecek sözümüz yok.
Bir bahçeniz olmayabilir, dert etmeyin; çatınızı bahçeye çevirmeye ne dersiniz? İsteğinize göre ince bir toprak örtüsünü çim ekerek yeşillendirebilir ya da buradaki gibi küçük çakıl taşlarıyla rahat bir alan yaratıp etrafını yeşil bitkilerle süsleyebilirsiniz. Her iki seçenekte de hoş bir bahçe havası elde edeceğinizden şüpheniz olmasın.
Kim demiş güneşlenmek için illa da plaja gitmek gerekir diye? İstediğiniz bir malzemeden seçeceğiniz birkaç şezlong terasınızda ya da çatınızda güneşlenmeniz için gerekli olan tek şey.
Peyzajın park ve bahçelere özel bir uygulama olduğunu düşünürüz ama aslında her türden açık mekânda peyzaj çalışması yapılabilir. Tıpkı bu geniş çatıda yapıldığı gibi. Bu kadar büyük bir boş alanınız varsa, burayı bir bahçe olarak düşünüp ona göre düzenlemenizde hiçbir sakınca yok.
Teras ya da çatınızda yapacağınız düzenleme için geniş bir bütçeniz varsa, buraları pekâlâ iç mekânlar gibi döşeyebilir, oturma grupları, mobilya ve aksesuarlar ile evinizin asli bir parçası haline getirebilirsiniz. Sonucunda da ortaya buradaki gibi herkesi kıskandıracak bir dekorasyon çıkarabilirsiniz.
Her şey hayal etmekle ve istemekle başlıyor. Normal şartlar altında yüksek binaların gölgesinde kalmış bu çatıdan herhangi güzel bir şey çıkabileceğini kestirmek pek kolay olmazdı. Ama biraz hayalgücü, biraz tasarım becerisi ve biraz da emekle Akdeniz rüzgârları estiren küçük bir bahçeye dönüşen çatı, apartmanların gölgesini hissettirmeyecek kadar özgün bir karaktere kavuşmuş durumda.
Cafe, restoran ya da bar gibi bir işletme sahibiyseniz ve mekânınız en üst kattaysa, çatının kullanım hakkı da otomatik olarak size geçer. O zaman da tıpkı buradakine benzer harika bir alana sahip olabilirsiniz. Doğru değerlendirdiğinizde bu türden bir çatı alanı iç mekânınızdan daha fazla ilgi çekebilir.
Teras alanının tamamını bitkilerle donatmak istemiyor olabilirsiniz. Ancak terasınızın manzarayla birleştiği bitiş noktasını boydan boya bitkilerle süslerseniz, manzaranın etkisini bir kat daha arttıran hoş bir sonuç elde edebilirsiniz.
Havuz keyfi için illa ki özel bir tesise gitmek gerekir diye bir kural yok. Pekâlâ kendi havuzunuza da sahip olabilirsiniz. Peki ya bu havuz çatınızda olursa? Doğrusu bahçede bulunan herhangi bir havuzdan daha şık ve havalı görünen bu havuzun tek olumsuz tarafı komşularınızı fena halde kıskandıracak olması.
Beyaz renkli geniş bir oturma grubuyla donatılmış bu teras, aynı zamanda üç tarafını çeviren bitkilerle de göz dolduruyor. Terasa açılan kapının karşı cephesinde kalan duvar ise özellikle yükseltilmiş ve etrafı oldukça kalabalık olan terasın meraklı gözlerden korunması sağlanmış.