Teras ve çatılarınız için 13 pratik fikir

Çatılarda bulunan boş alanlar hemen hemen her zaman, şehir merkezlerindeki evlerde bulunan ve pek fazla bir manzarası olmayan teraslar ise genellikle boş ve atıl durumda kalır. Oysa bir parça yeşile, ağaca, toprağa ve en önemlisi de güneş ışığı ve havaya hasret kaldığımız şehir hayatında bir nebze nefes almak için bu alanlardan daha iyi bir seçenek düşünülemez. Elbette atıl ve boş haliyle ne çatınız ne de terasınız bir derdinize derman olabilir. Ama biraz emek ve biraz da zaman harcayarak terasınızda ya da çatınızda mükemmel yaşam alanları oluşturabilir, günün stresini atmak, biraz güneşlenmek veya akşamın keyfini çıkarmak için harika bir ortama sahip olabilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak yararlanabileceğiniz 13 fikri bir araya getirdiğimiz bu yazımızı inceleyerek işe başlayabilirsiniz. Bir kez karar vermenizin ardından işler sandığınızdan çok daha kolay ve hızlı gelişecektir.