Türkiye'den gözlerinizi kamaştıracak 14 beyaz mutfak

Aydınlık ve iç açıcı bir mutfağa sahip olmak için tercih edebileceğiniz beyaz mutfak dekorasyonları mutfağınızı daha özel yaşam alanı haline getirecektir. Mutfak konsepti dışında özel bir yaşam alanı olarak kullanabileceğiniz bir mutfak dekorasyonu için beyaz ve tonlarını tercih edebilirsiniz. Beyaz mutfak modelleri içinde yer alan tüm mutfak üniteleri ve elektronik eşyalar aydınlık ve modern bir mutfak oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
Beyaz mutfak dekorasyonu yaparken nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında destek almak için profesyonel mutfak planlayıcıları ile iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel ve tecrübeli mutfak planlayıcıları, beyaz mutfak dekorasyonları konusunda modern, klasik öğelerin ön planda olduğu özel tasarımlar yaparak hayal ettiğinizin ötesinde mutfaklar oluştururlar. Beyaz mutfak mobilyalarının seçimi, beyaz mutfak dekorasyonu detayları ile ilgili her konuda profesyonellerde yardım alabilirsiniz.
Mutfak deyince birçoklarının aklına ilk gelen renk beyazdır. Günümüzde birçok farklı rengin mutfaklara girmeyi başladığını görsek de klasik bir beyaz mutfağı hiçbir şeye değişmeyenler için Türkiye'deki uzmanların elinden çıkan 15 şahane beyaz mutfak seçtik.
Beyaz mutfak modelleri ile evinizi dekore ederken modern mutfak mobilyalarını tercih etmelisiniz. Mutfak tezgahı ve dolabı için özel tasarımlar tercih ettiğinizde muhteşem bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. Mutfak tasarımı, mutfak dolabı ve tezgâhı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar için '' Beyaz mutfak tezgahı modelleri ve kullanımı ile ilgili öneriler'' yazımıza göz atabilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz göz alıcı beyaz mutfakların ilki Mersin'de bulunuyor. Özellikle nostaljik yer karoları ve ahşap tezgahla beyaz dolapların ve tavanın uyumu dikkat çekici.
Beyaz evleriyle Türkiye'nin gözde tatil beldesi Bodrum'da bulunan bu mutfağın başka bir renkte olması beklenemezdi herhalde. Siyah kapı doğramalarının kontrast unsuru olarak kullanılması da ustaca.
Bembeyaz bir mutfak da elbette mümkün olabilir ama en iyisi beyaz mutfağı çeşitli dekoratif unsurlarda kullanacağınız farklı renklerle dengelemek. Burada duvarlar ve halı bu işlevi yerine getiriyor.
Buradaki beyaz mutfak uygulaması ise sadece ferahlığı ve saflığıyla değil parlak mermer zeminle sağladığı uyumla da dikkat çekiyor. Özellikle yazlık evler için ideal bir kombinasyon.
Beyazın neden olacağı olası bir monotonluğun önüne geçmek istiyorsanız, bu örnek tam size göre. Canlı renklere sahip dekoratif unsurlar sayesinde bu mutfak büyüleyici bir mekân halini almış.
Girdiği her mekâna bir asalet duygusu katan ölümsüz siyah-beyaz ikilisinin çok güzel bir uygulaması olan bu mutfakta ise dolap kapak ve çerçevelerinin ne kadar önemli bir dekoratif unsur olabileceğini görüyoruz.
Göze hoş gelen bir estetik etki yaratmak için beyaz ağırlıklı bir mutfakta tercihen koyu bir ton kullanmak gerekiyor. Burada gerek zeminde, gerekse de tezgâhta uygulanan kahverengi mekâna soylu bir kontrast hissi veriyor.
Bu mutfak büsbütün beyaz ağırlıklı olmasa da, hem kendine has ve seçkin görünümü, hem de insanın içini aydınlatan beyazıyla mermer mutfak tezgâhı fark yaratmış.
Beyaz renk özellikle buradaki gibi çok da büyük olmayan mutfaklarda doğru tercih. Zira beyaz doğası itibarıyla mekâna hem feraklık katan, hem de olduğundan daha büyükmüş gibi gösteren bir renk.
Beyaz bu örnekteki gibi açık mutfaklarla da ideal bir renk olarak kullanılabilir. Özellikle yumuşak iklimi olan kentlerde ve yazlıklarda ideal mutfak rengi.
Beyaz renk seçimini yaptıktan sonra mutfağınızı dilediğiniz her tarza uydurmanız mümkün. Örneğin burada gerek avize, gerekse de mermer ada tezgâh ilavesiyle ortaya beyazın pırıltısını taşıyan avangart bir mutfak çıkmış.
Bu kez büsbütün beyaz değil, beyazın adeta tuvalde bir fon oluşturduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Düz beyazın tekdüzeliğini farklı ve canlı renklere sahip sandalyeler önlüyor.
Mutfağınızın duvar ve zemini hangi renkte olursa olsun, klasik ve nostaljik bir hava estirmek istiyorsanız dolaplarınızı buna göre seçip beyaz renge boyamanız yeterli.
Bu beyaz mutfakta ise özellikle tavanda yapılan ekstra ışıklandırma uygulaması sayesinde çok sıradışı bir havanın estiğini görebiliyoruz. Mutfağının lüks ve zengin bir duruş sergilemesini isteyenler için ideal düzenleme.
Bu mutfak fikirleri hoşunuza gittiyse, ’Mutfakların karakterini belirleyen 10 sıradışı tezgah modeli’ başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.