Evinizi temiz tutmaya yarayacak 7 ipucu

Evlerin mimari olarak estetik olmasının yanı sıra evi güzel göstermenin yollarından biri de evin temiz ve derli toplu olmasıdır. En son trendlere göre döşenmemiş olsa da derli toplu bir ev her zaman şık görünür. Dağınık ve kirli bir ortamda yaşamak hem beden hem de ruh sağlığı için iyidir. Bunu herkes bilse de kimi zaman vakit olmadığından, kimi zaman da üşenildiğinden ev temizliği ihmal edilebiliyor. Ancak ev temizliği için çok fazla vakit ayırmadan, bazı küçük alışkanlıklarla evinizi daha temiz göstermek mümkün. Günlük beş on dakika ayırarak bunu sağlamak mümkün. Bu yazıda size evinizin temizliği için küçük ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarıyla eviniz hem görüntüsü değişecek, hem de eviniz daha kaliteli bir yaşam alanına dönüşecek.
Her gün alınan gazeteler, okuduğumuz kitaplar, bilgisayar ve elektronik cihaz kabloları ve kumandalar. Her gün kullandığımız ve özellikle sehpanın üstünde olmak üzere evin çeşitli yerlerinde bıraktığımız bu ıvır zıvırlar dağınıklığa neden olur. Bu dağınık görüntüden kurtulmak için estetik görünümlü bir sepet ya da bir kutu alabilir ve bu ıvır zıvırları bu kutu ya da sepetin içinde saklayabilirsiniz. Böylece hem oturma odasında düzeni sağlarsınız hem de estetik görünümlü bir depolama çözümüne sahip olursunuz.
Eğer odanız akşamları ailenin buluşma noktasıysa akşamın sonunda yatağa giderken ufak bir toplama harekatına girişmenizde fayda var. Sehpanın üzerinde duran ıvır zıvırı, battaniyeleri ve yastıkları toplayın. Bunlar küçük şeyler olarak görünebilir ama fark yaratırlar. Bu tavsiyelerimize kulak verirseniz sabah kalktığınızda sizi derli toplu bir odayla karşılaşırsanız.
Banyoyu temizlemek zorlu ve sıkıcı bir iştir. Ama banyoyu her gün temizlerseniz işinizi kolaylaştırırsınız. Sabahları duş alırken, karoları ve banyo teknesini de yıkayarak banyoda kirlerin birikmesine engel olabilirsiniz. Hatta saçlarınızı tararken, ayna önündeki rafı bir parça tuvalet kağıdıyla silebilirsiniz.
Yatak toplamak kolay bir iştir ama herkes sevmez. Ama sabah kalktığınızda yatağı toplamayı alışkanlık haline getirmek odanızın derli toplu görünmesini sağlayacaktır. Toplanmamış bir yatak akşam eve geldiğinizde enerjinizi düşürür ve bu da daha çok dağınıklığa neden olur. Evden çıkarken pencereleri açık bıkrakmayı da unutmayın. Açık pencereler içeri temiz havanın girmesini sağlayacak ve uykunuzu daha sağlıklı kılacaktır.
Her ne olursa olsun mutfakta bulaşıkları biriktirmemeye özen gösterin. Vaktiniz kısıtlıysa bulaşıkları köpüklü suda bekletip ister elde, isterse de bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Bulaşıkları yıkamadan bırakmak yemek artıklarının bulaşıklar üzerinde kurumasına neden olur ve bu tip bulaşıkları yıkamak zorlaşır. Ayrıca kuruyan yemek artıkları kötü kokulara da neden olur ve mutfağın temizliği için daha fazla zaman gerekir.
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Banyonuzda her zaman çamaşır sepeti bulundurun. Piyasada çok sayıda çamaşır sepeti bulunuyor ve bunların çoğu da çamaşırları iyi biçimde izole ediyor. Çamaşırlarınızı sepet kullanmadan oraya buraya atmak çevreye kötü kokuların yayılmasına neden olur. Ayrıca birden fazla çamaşır sepeti kullanarak, renkli ve beyaz kirlilerinizi de birbirinden ayırabilir ve çamaşır yıkarken kolaylık sağlayabilirsiniz.
Daha önce de
belirttiğimiz gibi pek çok kişi dip köşe temizlik için bir günün tamamını ayırır. Bu da hem yorucu hem de verimsiz bir temizliğe neden olur. Temizliği iki güne yaymak bu olumsuz sonuçların önüne geçebilir. Bir gün evin herkese açık bölümlerini, bir gün de mahrem alanları temizleyebilirsiniz. Ayrıca yukarıda belirttiğimiz gibi ev temizliğine her gün 10-15 dakika ayırırsanız, büyük temizlikte harcayacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
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