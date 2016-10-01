Feng Shui'yle evinize bolluk bereket getirmenin 8 yolu

homify yazılarımızda zaman zaman Feng Shui ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bu eski Asya tekniği dekorasyonun eve pozitif enerji vermesi üzerine kurulu.
Bu felsefenin temeli sadelik ve basitlik temeline dayanıyor. Bu felsefeyle ev dekore edip, negatif enerjiyi evden uzaklaştırabilir ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu teknikle paradan da tasarruf edebilirsiniz.
Bu yazıda size bir takım Feng Shui ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarını değerlendirerek evinizi daha yaşanır bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu ipuçları evinize para girmesini sağlar. Lafı fazla uzatmadan kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu ipuçlarına bir bakalım.
İlk ipucu olarak evin girişinden başlamak istiyoruz. Evin girişi tertipli ve temiz olursa, pozitif enerji ta girişten yayılmaya başlar. Eğer evin girişi gizli olursa ya da eve girmek için engeller olursa daha baştan kötü enerji çağrılmış olur. Bu da evinize para girmesini kolaylaştırır. İyi duyulan bir zil sesi de doğru enerji için gerekli bir şeydir. Girişte iyi bir aydınlatmayı da öneririz.
Kırmızı tonlarda boyanmış bir duvar, parlak yeşil aksesuarlar, mor renkte bir battaniye ya da yastıklar evinize doğru enerjiyi getirebilir. Bu renk tonları dingin bir atmosfer sağlar ve insanı dinginleştirir. Ayrıca bu renkler parayı çağırır.
Evinize altın renkli küçük dokunuşlarda bulunabilirsiniz. Küçük sikkelerin yer aldığını bir tablo ya da bolluk ve refahı simgeleyen bir heykelle bunu sağlayabilirsiniz. Bu tarz dokunuşlar evinize para girmesinin önünü açar.
Evinize bolluk bereket getirecek aksesuarlar için iç mimarlarımıza danışabilirsiniz.
Feng Shui inanışına göre mutfak evinize paranın çağrılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Mutfağı temiz ve derli toplu bir şekilde tutmak sadece daha rahat ve güzel bir mutfak anlamına gelmez, aynı zamanda eve daha fazla para girmesini sağlar.
Sadece evin görünen yerlerini değil, görünmeyen depolama alanlarını da derli toplu tutmak önem taşır. Gardıropların, çekmecelerin ve dolapların tertipli ve düzenli olması gerekir. Ayrıca buzdolabını da derli toplu tutmak önem taşır.
Tozdan kirden arınmış, tertipli ve düzenli bir ev bolluğu bereketi ve olumlu enerjiyi çağırır. Kullanmadığınız eşya ve ıvır zıvırdan kurtularak daha tertipli bir ev yaratabilirsiniz. Tertipli bir evin vereceği huzur, insanda pozitif duyguların uyanmasına neden olur.
Feng Shui felsefesinin temeline göre su dört hayati unsurdan biridir. Su israfı para gibi başka değerlerin de kaybını sembolize eder. Bu nedenle musluklar ve vanalardaki sızıntıları vakit kaybetmeden onarmanızda fayda var.
Eğer bir oda çok soğuk ve tek düzeyse o odaya taze ve renkli bir dokunuşta bulunun. Fotoğraflar, sanat eserleri,çeşitli süsler ve bitkiler odanın atmosferini canlandırabilir.
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