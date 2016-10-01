Feng Shui'yle evinize bolluk bereket getirmenin 8 yolu

homify yazılarımızda zaman zaman Feng Shui ile ilgili bilgiler veriyoruz. Bu eski Asya tekniği dekorasyonun eve pozitif enerji vermesi üzerine kurulu.

Bu felsefenin temeli sadelik ve basitlik temeline dayanıyor. Bu felsefeyle ev dekore edip, negatif enerjiyi evden uzaklaştırabilir ve ferah bir eve sahip olabilirsiniz. Ayrıca bu teknikle paradan da tasarruf edebilirsiniz.

Bu yazıda size bir takım Feng Shui ipuçları vereceğiz. Bu ipuçlarını değerlendirerek evinizi daha yaşanır bir hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu ipuçları evinize para girmesini sağlar. Lafı fazla uzatmadan kolaylıkla uygulayabileceğiniz bu ipuçlarına bir bakalım.