Küçük oturma odaları için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Azalan alanlar ve artan konut ihtiyacı beraberinde düşük metrekareli evleri getiriyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş evler bulmak çok daha zor. Bu sistemin oturmasında ailelerin eskisi gibi kalabalık olmaması ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili olabilir. Stüdyo daire kültürünün de yaygınlaşmasıyla daralan yaşam alanları, yeni dekorasyon çözümlerini de zorunlu kılıyor. Kendi işlevi dışında ikinci bir işlevi olan modüler mobilyalar, katlanabilir/açılır kapanır mobilyalar, evin en kuytu köşelerini bile değerlendirmeye yönelik uygulamalar, yeni nesil mimarinin popüler enstrümanları olmuş durumda.
Siz de evinizde yeterince alan bulamamaktan şikayetçiyseniz ve yeterince geniş olmayan bir oturma odası için dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa, bu örnek tasarımlar ilham kaynağınız olabilir. Bu yazımızda sizlere küçük oturma odaları için dizayn önerileri sunacağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikirler daha kullanışlı bir oturma odası oluşturmanızı sağlayabilir. Aynalarla alanları daha geniş göstermek, cam ve parlak yüzeyli yan mobilyalarla ferahlık sağlamak, açık renk fon ile aydınlık sağlamak, doğru ışıklandırma ile mekanı rahatlatmak gibi çözümlerle dar alanları kısmen daha geniş göstermek mümkün. Bununla beraber, kullanacağınız çok fonksiyonlu mobilya ve aksesuarlar ile de dar alan dekorasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve çok daha kullanışlı odalar elde edebilirsiniz.
Yeterince geniş olmayan bir oturma odası dekorasyonunda seçeceğiniz mobilyalara çok dikkat etmeniz gerekecek. Hem konforlu ve kullanışlı hem de az yer kaplayan ergonomik ürünler seçmeniz daha doğru olacak. Bu nedenle hemen der stile uygun köşe takımlarını tavsiye edebiliriz. L formlu kullanışlı yapıları ve modüler tasarımları ile çok fonksiyonlu bir mobilya olan köşe koltuklarını en küçük oturma odalarında bile kullanabilirsiniz. Dört, beş parçalı koltuk takımları yerine tek bir L koltuk ve bir berjer ile kullanışlı bir oturma grubu oluşturmak mümkün.
Küçük alanlarda başarılı bir dekorasyon oluşturmak için yerleşime de önem vermeniz gerekecek. Odanızın şekli yuvarlak ya da kare ise bir merkez belirleyerek dekorasyonu o merkez etrafında şekillendirebilirsiniz. Eğer uzun ince bir odanız varsa odayı iki ayrı bölümde kullanmanız daha doğru olur. Odada merkez oluştururken ilk olarak oturma grubundan başlayabilirsiniz. Şık bir orta sehpa ve az sayıda aksesuar ile dekorunuz tamamlanacaktır. Küçük evler için farklı dekorasyon önerileri bulabileceğiniz
Küçük evler için 7 oturma odası çözümü başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Odaları olduğundan daha geniş göstermek için renk dengesi önemli bir detaydır. Ferahlık ve aydınlık sağlayacağı için açık renk bir fon kullanmak en iyi çözüm olacaktır. Ayrıca dekorasyonda kullanılan kontrast renkler de odanın derinliğini artırarak daha geniş ve iç açıcı görünmesini sağlar. Odanıza hangi dekorasyon stilinin ya da renk dengesinin daha iyi uyum sağlayacağını bulmak istiyorsanız dekoratörlere danışabilirsiniz.
Televizyon ünitesi, raf, kitaplık gibi mobilyaların duvara entegre olarak planlanması ya da duvar nişlerinin raf ve kitaplık amacıyla kullanılması size hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlayabilecek bir çözümdür. Ayrıca duvara bitişik konumlandırılabilen koltuk takımları da yerleşim konusunda kolaylık sağlayabilir.
Odaları ferahlatmanın en etkili yolu gün ışığını verimli bir şekilde kullanmaktan geçer. Bu nedenle odanız ne kadar küçük olursa olsun pencerelerinizi mümkün olduğunca büyük tutun. Duvar boyu uygulanan ve balkon, teras gibi alanlara açılan sürgülü cam kapılar odaları ferahlatmanın oldukça etkili bir yoludur.
Eğer küçük bir oturma odanız varsa dekorasyonunuzda kullanacağınız her eşyayı işlevine göre seçmenizi tavsiye edeceğiz. İşlevi olmayan eşyalardan arındırılmış, kalabalığı olmayan ve az sayıda aksesuar bulunduran dizaynlar her zaman daha rahat görünür. Küçük küçük çok sayıda aksesuar yerine büyük ama az aksesuar seçmek dar odalar için daha doğrudur.
Oturma odanızı ışıklandırırken mutlaka birkaç farklı ışık kaynağı kullanmayı deneyin. Tek bir tavan lambası yerine spotlar, ledler, aplikler ve lambader ile aydınlatılan bir oda çok daha kullanışlı ve ferah görünecektir.