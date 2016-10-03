Küçük oturma odaları için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Azalan alanlar ve artan konut ihtiyacı beraberinde düşük metrekareli evleri getiriyor. Günümüz mimarisinde eskisi gibi geniş evler bulmak çok daha zor. Bu sistemin oturmasında ailelerin eskisi gibi kalabalık olmaması ve yalnız yaşayan bireylerin artması da etkili olabilir. Stüdyo daire kültürünün de yaygınlaşmasıyla daralan yaşam alanları, yeni dekorasyon çözümlerini de zorunlu kılıyor. Kendi işlevi dışında ikinci bir işlevi olan modüler mobilyalar, katlanabilir/açılır kapanır mobilyalar, evin en kuytu köşelerini bile değerlendirmeye yönelik uygulamalar, yeni nesil mimarinin popüler enstrümanları olmuş durumda.

Siz de evinizde yeterince alan bulamamaktan şikayetçiyseniz ve yeterince geniş olmayan bir oturma odası için dekorasyon önerilerine ihtiyacınız varsa, bu örnek tasarımlar ilham kaynağınız olabilir. Bu yazımızda sizlere küçük oturma odaları için dizayn önerileri sunacağız. Birbirinden güzel örnek tasarımlar eşliğinde vereceğimiz fikirler daha kullanışlı bir oturma odası oluşturmanızı sağlayabilir. Aynalarla alanları daha geniş göstermek, cam ve parlak yüzeyli yan mobilyalarla ferahlık sağlamak, açık renk fon ile aydınlık sağlamak, doğru ışıklandırma ile mekanı rahatlatmak gibi çözümlerle dar alanları kısmen daha geniş göstermek mümkün. Bununla beraber, kullanacağınız çok fonksiyonlu mobilya ve aksesuarlar ile de dar alan dekorasyonlarını başarılı bir şekilde tamamlayabilir ve çok daha kullanışlı odalar elde edebilirsiniz.