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​Harabe haldeki taş evin şaşırtan dönüşümü

nihal e. nihal e.
Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Oturma Odası
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Bugünkü yazı konumuz için çok eski bir evin rehabilitasyon sürecine göz atacağız. Söz konusu ev bir zamanlar güzel bir yapı olmakla birlikte maalesef zaman içinde yıprandı ve kullanılamaz hale geldi. Bu projeyi gerçekleştiren B+T Mimarlık şirketi evi baştan sona elden geçirerek yepyeni bir görünüm kazandırdı. 

Şimdiye dek bu sayfada çok lüks evler tanıttık. Ancak yeni inşa edilmiş gösterişli modern binalar dışında daha mütevazi evler de yer alıyor yazılarımızda. Müstakil bir evin şaşırtıcı dönüşümü hakkında daha fazla şey öğrenmeye hazır mısınız? O halde yolculuğumuz başlasın.

​Önce

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

İlk olarak evin eski halini gösteren bir resme göz atıyoruz. Açıkça görüldüğü üzere ev gerçek bir harabe halinde. Her ne kadar bir zamanlar burada insanlar yaşamış olsa da şu anda tam olarak perişan vaziyette. Taş duvarlarına sıva yapılmış ev lekeli görünüyor. Öyle ki beyaz rengi tamamen kömür karasına çalmış. Düzgün bir bahçesi yok, toprakla karışmış. Kısacası bir an önce profesyonel yardımına ihtiyaç duyuyor.

​Sonra

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Evler
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Dönüşümden sonra ev tanınmaz halde, eski harap halinden eser kalmamış. Evin temeli taş olduğundan mimarlar rustik tarzını devam ettirmek istemişler. Bu sebeple eskiden olduğu gibi taş duvarları ucuz sıva ile kapatmak yerine taş ev olarak daha iyi bir görüntü vereceğini düşünmüş olmalılar. Sonuca bakınca haklı olduklarını anlıyoruz. Ayrıca taş ev, binanın içinde bulunduğu kırsal yerle ve çevresinde doğal ortamla da son derece uyumlu. Bunun dışında eve yeni eklemeler de yapılmış. Örneğin artık bir terası ve merdivenleri var. Bahçesi olmayan üç katlı bir ev için şahane çözüm.

​Kesit ve görünüşler

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Evler
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Evin dış cephe dinamiklerini daha iyi gözlemlemek için kesit ve görünüşleri inceleyebiliriz. Artık yeni bir bina olmasına karşın evin önceden var olan özelliklerinin korunması sağlanmış. Her cephede benzersiz bir dinamik dış cephe çalışması mevcut. Yan görüntüler ve kesit ile birlikte binanın yeni sahiplerinin ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan genişletme çalışması böylece daha iyi anlaşılıyor.

​Kat planları

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Evler
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Her ne kadar sokaktan çekilmiş resimde belli olmasa bina aslında üç katlıdır. Zemin katta yeni yapılan terasa doğrudan erişim bulunuyor. Bunun dışında mutfak, yemek odası, oturma odası gibi sosyal alanlar zemin kattadır. Diğer iki kat ise aşağıdadır. Merdiven aracılığıyla inilen ilk katta iki yatak odası, bir banyo bulunur. Daha aşağıda olan bodrum katında ise ikinci bir banyo ile son olarak bir toplantı odası vardır. Kısacası sokaktan bakıldığında küçük görünümlü ev aslında oldukça büyüktür.

​Zemin kat

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Oturma Odası
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Daha önce de belirttiğimiz gibi zemin katta oturma odası, yemek odası ve mutfak bulunur. Aynı zamanda ev içinde küçük bir balkon görürsünüz. Bu balkonun amacı alt katla görsel temas sağlarken aynı zamanda doğal gün ışığının aşağı yansımasına olanak sağlar. Balkon mutfak duvarına bağlıdır. Bunu da mutfağın penceresi sayesinde anlarız. Aynı zamanda mutfakla alt katlar arasında iletişim kurmak için de iyi bir çözümdür. Evin çatısında doğal boyasız ahşap kullanılmıştır. Duvarlarda ise koyu renkli taşlar. Zemin de koyu ahşaptan yapılmıştır. Tüm bu doğal malzemeler birbiri ile uyumludur.

​Şömine

Rehabilitación de vivienda en Valdomir, b+t arquitectos b+t arquitectos Kırsal Oturma Odası
b+t arquitectos

b+t arquitectos
b+t arquitectos
b+t arquitectos

Genellikle evin ruhu olarak kabul edilen şömine tüm oturma odalarında odak noktasıdır. Bu sebeple şöminenin bulunduğu duvar diğer taş duvarların aksine beyaz olarak tercih edilmiş. Hemen yanında terasa bakan büyük cam kapılar bulunuyor. Bu ince uzun kapılar oturma odasının aydınlatılması için avantaj sağlıyor.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Şehir merkezinde rüya gibi bir ev’ başlığına bakabilirsiniz.

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