​Harabe haldeki taş evin şaşırtan dönüşümü

Bugünkü yazı konumuz için çok eski bir evin rehabilitasyon sürecine göz atacağız. Söz konusu ev bir zamanlar güzel bir yapı olmakla birlikte maalesef zaman içinde yıprandı ve kullanılamaz hale geldi. Bu projeyi gerçekleştiren B+T Mimarlık şirketi evi baştan sona elden geçirerek yepyeni bir görünüm kazandırdı.

Şimdiye dek bu sayfada çok lüks evler tanıttık. Ancak yeni inşa edilmiş gösterişli modern binalar dışında daha mütevazi evler de yer alıyor yazılarımızda. Müstakil bir evin şaşırtıcı dönüşümü hakkında daha fazla şey öğrenmeye hazır mısınız? O halde yolculuğumuz başlasın.