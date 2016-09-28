Evinizin değerini arttıracak 12 ipucu

Günün yorgunluğunu attığımız ve ailemizle vakit geçirdiğimiz evlerimiz, aslında bizler için bir tür sığınak gibidirler. Bu sığınak bizi dışarıdaki dünyanın hengamesinden bir nebze olsun korur ve kendimizi yenilememiz için alan açar. Ancak her şey gibi evlerimiz de zamanla eskir ve yıpranır. Belli bir bakım yapmak gerekir ancak her zaman detaylı bakımlar yaptıma şansımız olmayabilir. Bakımsız kalmış bir ev ise hiç şüphesiz değer kaybeder. Üstelik bu değer kaybının evin ne zaman ve ne kadar yıpranmış olduğuyla da çok ilgisi yoktur. Kimi zaman çok düşük fiyatlı bir eşya evinizi olumlu ya da olumsuz anlamda ciddi biçimde etkileyebilir. Ev içinde meydana gelebilecek ufak tefek arızalar ve sıkıntılar için de aynı şeyler söz konusudur. Çok makul bir ücretle giderebileceğiniz bir arıza kimi zaman evinizde büyük bir değer kaybına yol açabilir. Böyle bir duruma düşmemek için yapabileceğiniz şeyleri sizin için derledik.