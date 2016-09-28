현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Evinizin değerini arttıracak 12 ipucu

Homify TR Homify TR
Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina Modern Oturma Odası
Loading admin actions …

Günün yorgunluğunu attığımız ve ailemizle vakit geçirdiğimiz evlerimiz, aslında bizler için bir tür sığınak gibidirler. Bu sığınak bizi dışarıdaki dünyanın hengamesinden bir nebze olsun korur ve kendimizi yenilememiz için alan açar. Ancak her şey gibi evlerimiz de zamanla eskir ve yıpranır. Belli bir bakım yapmak gerekir ancak her zaman detaylı bakımlar yaptıma şansımız olmayabilir. Bakımsız kalmış bir ev ise hiç şüphesiz değer kaybeder. Üstelik bu değer kaybının evin ne zaman ve ne kadar yıpranmış olduğuyla da çok ilgisi yoktur. Kimi zaman çok düşük fiyatlı bir eşya evinizi olumlu ya da olumsuz anlamda ciddi biçimde etkileyebilir. Ev içinde meydana gelebilecek ufak tefek arızalar ve sıkıntılar için de aynı şeyler söz konusudur. Çok makul bir ücretle giderebileceğiniz bir arıza kimi zaman evinizde büyük bir değer kaybına yol açabilir. Böyle bir duruma düşmemek için yapabileceğiniz şeyleri sizin için derledik. 

Renkler

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Evinizi pastel tonlarda boyayın ve güzel bir kombinasyon yaratmaya çalışın. Beyaz, gri ve beji bir arada kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve eviniz ne kadar eski olursa olsun iyi yapılmış bir boya sayesinde en az on yıl gençleşecektir.

Nem kaynaklarını bulun

Pent House 505, Arq Renny Molina Arq Renny Molina Modern Oturma Odası
Arq Renny Molina

Arq Renny Molina
Arq Renny Molina
Arq Renny Molina

Nem, ülkemizde de özellikle bazı bölgelerde bir hayli ciddi bir sorun. Bir kez nem almaya başlayan bir evde geri dönüşü sağlamak  da oldukça zordur. Ancak kimi zaman bundan kaçamayız ve nem kaynaklı çeşitli arızalar yaşayabiliriz. Bu durumda yapılacak en iyi şey nemin kaynağını oluşturan çatlağı bulmak ve orayı düzgün bir şekilde sıvamaktır.

Evinizi temiz ve taze tutun

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Modern Oturma Odası
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Temizlik yalnızca hijyen kuralları açısından değil, ruh halimizi belirlemede de önemli bir faktördür. Doğru bir temizlik yapan da dahil olmak üzere herkesin psikolojisi üzerinde olumlu etki yapar.

Elektrik arızalarını giderin

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Modern Yemek Odası
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Zaman içinde evimizdeki elektrik aksamında çeşitli arızalar meydana gelir. Çok lambalı sistemlerdeki lambaların bir kısmı yanmamaya, bazı anahtarlar çalışırken zorlanmaya başlar. Zamanla oluşan bu tarz sıkıntıları genellikle fark etmeyiz ve alışkanlık sonucu kullanmaya devam ederiz. Oysa bunlar küçük ama evimizin değerini düşüren şeylerdir. Bu arızaları makul bir ücret karşılığında tamir ettirebilirsiniz.

Çatlak camlarınızı değiştirin

Vivienda Unifamiliar en Coro, Objetos DAC Objetos DAC Modern Mutfak
Objetos DAC

Objetos DAC
Objetos DAC
Objetos DAC

Camlardaki çatlaklar da zaman zaman görmezden geldiğimiz sıkıntılardır. Çatlak camlarınızı değiştirmeniz ve mevcut camlarınızı temiz tutmanız evinizin değerini koruyacaktır.

Bırakın temiz hava içeriye girsin

SÍTIO OURO PRETO, Beth Marquez Interiores Beth Marquez Interiores Rustik Yatak Odası
Beth Marquez Interiores

Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores
Beth Marquez Interiores

Ev tipi havalandırma sistemlerinin çok yaygın olmadığı bizim gibi ülkelerde evlerimizin havasını temiz tutmak için mutlaka pencereleri sık sık açarak havalandırmamız gerekiyor. Sık havalandırma nem oluşumunu da engelleyecektir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Doğru mobilya ve aksesuar seçimi

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN Endüstriyel Yemek Odası
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

Evinizi yalnızca gerekli olan ve yüksek kaliteli eşyalarla dekore edin. Gereksiz eşya yığınlarından uzak durun. Mobilya ve aksesuarlarınızı bir plan dahilinde ve derli toplu yerleştirmeye özen gösterin.

Islak zeminlere dikkat

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Eklektik Banyo
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Islak zeminlerdeki fayans ve karo gibi kaplamalar da zamanla yıpranırlar. Çatlak ve kırıklar oluşabilir. Hasar gören parçaların mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bunların sayısı fazla ise ilgili zemini bütünüyle yenilemeyi de düşünebilirsiniz.

Duvarlarınıza özen gösterin

Residência em Jundiaí, Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Carol Abumrad Arquitetura e Interiores Rustik Kış Bahçesi
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores
Carol Abumrad Arquitetura e Interiores

Evinizin içindekiler kadar dış cephesindeki duvarlara da özen göstermelisiniz. Boyası dökülen yerleri onarın, küçük çaplı duvar dekorasyonları yapabiliyorsanız bunu da ihmal etmeyin.

İlk izlenim önemlidir

Casa Guadalquivir, JORGE CORTÉS Arquitectos JORGE CORTÉS Arquitectos Modern Pencere & Kapılar
JORGE CORTÉS Arquitectos

JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos
JORGE CORTÉS Arquitectos

Evinizin girişi en önemli bölümlerden biridir. Bu kısmı mutlaka temiz ve derli toplu tutmalısınız. Kapınız da giriş bölümünün ana unsuru olduğuna göre, onu da daima temiz ve boyalı halde tutmanızda yarar var.

Garaj kapısı

Casa Santo Antônio, Roma Arquitetura Roma Arquitetura Modern Garaj / Hangar
Roma Arquitetura

Roma Arquitetura
Roma Arquitetura
Roma Arquitetura

Eğer bir garajınız ve otomatik kapınız varsa, bakımlarını zamanında yapmayı ihmal etmeyin. Yüksek ses çıkaran ve sağlıksız çalışan bir garaj kapısı sinir bozucu olabilir.

Fazla eşyalara yol verin

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura Modern Bahçe Ahşap Ahşap rengi
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

Kullanmadığınız, sevmediğiniz veya ihtiyaç fazlası eşya ve aksesuarlarınızı satın ya da ihtiyacı olan birine verin. Size kalan boş ve ferah alan emin olun bu fazlalıklardan çok daha kıymetlidir.

Evinizi daha özel kılacak 50 liranın altında dekoratif ürünler
Evin değerini artırmaya dair bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler