Evinizin değerini arttıracak 12 ipucu

Günün yorgunluğunu attığımız ve ailemizle vakit geçirdiğimiz evlerimiz, aslında bizler için bir tür sığınak gibidirler. Bu sığınak bizi dışarıdaki dünyanın hengamesinden bir nebze olsun korur ve kendimizi yenilememiz için alan açar. Ancak her şey gibi evlerimiz de zamanla eskir ve yıpranır. Belli bir bakım yapmak gerekir ancak her zaman detaylı bakımlar yaptıma şansımız olmayabilir. Bakımsız kalmış bir ev ise hiç şüphesiz değer kaybeder. Üstelik bu değer kaybının evin ne zaman ve ne kadar yıpranmış olduğuyla da çok ilgisi yoktur. Kimi zaman çok düşük fiyatlı bir eşya evinizi olumlu ya da olumsuz anlamda ciddi biçimde etkileyebilir. Ev içinde meydana gelebilecek ufak tefek arızalar ve sıkıntılar için de aynı şeyler söz konusudur. Çok makul bir ücretle giderebileceğiniz bir arıza kimi zaman evinizde büyük bir değer kaybına yol açabilir. Böyle bir duruma düşmemek için yapabileceğiniz şeyleri sizin için derledik.
Evinizi pastel tonlarda boyayın ve güzel bir kombinasyon yaratmaya çalışın. Beyaz, gri ve beji bir arada kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Ve eviniz ne kadar eski olursa olsun iyi yapılmış bir boya sayesinde en az on yıl gençleşecektir.
Nem, ülkemizde de özellikle bazı bölgelerde bir hayli ciddi bir sorun. Bir kez nem almaya başlayan bir evde geri dönüşü sağlamak da oldukça zordur. Ancak kimi zaman bundan kaçamayız ve nem kaynaklı çeşitli arızalar yaşayabiliriz. Bu durumda yapılacak en iyi şey nemin kaynağını oluşturan çatlağı bulmak ve orayı düzgün bir şekilde sıvamaktır.
Temizlik yalnızca hijyen kuralları açısından değil, ruh halimizi belirlemede de önemli bir faktördür. Doğru bir temizlik yapan da dahil olmak üzere herkesin psikolojisi üzerinde olumlu etki yapar.
Zaman içinde evimizdeki elektrik aksamında çeşitli arızalar meydana gelir. Çok lambalı sistemlerdeki lambaların bir kısmı yanmamaya, bazı anahtarlar çalışırken zorlanmaya başlar. Zamanla oluşan bu tarz sıkıntıları genellikle fark etmeyiz ve alışkanlık sonucu kullanmaya devam ederiz. Oysa bunlar küçük ama evimizin değerini düşüren şeylerdir. Bu arızaları makul bir ücret karşılığında tamir ettirebilirsiniz.
Camlardaki çatlaklar da zaman zaman görmezden geldiğimiz sıkıntılardır. Çatlak camlarınızı değiştirmeniz ve mevcut camlarınızı temiz tutmanız evinizin değerini koruyacaktır.
Ev tipi havalandırma sistemlerinin çok yaygın olmadığı bizim gibi ülkelerde evlerimizin havasını temiz tutmak için mutlaka pencereleri sık sık açarak havalandırmamız gerekiyor. Sık havalandırma nem oluşumunu da engelleyecektir.
Evinizi yalnızca gerekli olan ve yüksek kaliteli eşyalarla dekore edin. Gereksiz eşya yığınlarından uzak durun. Mobilya ve aksesuarlarınızı bir plan dahilinde ve derli toplu yerleştirmeye özen gösterin.
Islak zeminlerdeki fayans ve karo gibi kaplamalar da zamanla yıpranırlar. Çatlak ve kırıklar oluşabilir. Hasar gören parçaların mutlaka değiştirilmesi gerekir. Bunların sayısı fazla ise ilgili zemini bütünüyle yenilemeyi de düşünebilirsiniz.
Evinizin içindekiler kadar dış cephesindeki duvarlara da özen göstermelisiniz. Boyası dökülen yerleri onarın, küçük çaplı duvar dekorasyonları yapabiliyorsanız bunu da ihmal etmeyin.
Evinizin girişi en önemli bölümlerden biridir. Bu kısmı mutlaka temiz ve derli toplu tutmalısınız. Kapınız da giriş bölümünün ana unsuru olduğuna göre, onu da daima temiz ve boyalı halde tutmanızda yarar var.
Eğer bir garajınız ve otomatik kapınız varsa, bakımlarını zamanında yapmayı ihmal etmeyin. Yüksek ses çıkaran ve sağlıksız çalışan bir garaj kapısı sinir bozucu olabilir.
Kullanmadığınız, sevmediğiniz veya ihtiyaç fazlası eşya ve aksesuarlarınızı satın ya da ihtiyacı olan birine verin. Size kalan boş ve ferah alan emin olun bu fazlalıklardan çok daha kıymetlidir.