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Bahçenizin çehresini değiştirecek 10 yüksek ve ucuz havuz modeli

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Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras Rustik Havuz
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İster süs havuzu ister yüzme havuzu olsun, içinde az da olsa su bulunan her türden konstrüksiyonun bir bahçenin havasını bütünüyle değiştirdiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Kimileri için lüksün sembolü, kimileri içinse olmazsa olmaz olan havuzlar, bugünün teknolojisi ile pek çok farklı teknikle ve biçimde inşa edilebiliyor. Bunlar arasında en ilgi çekici olanları ise zemine gömülmek yerine zeminden yüksekte inşa edilen havuzlar. Bu yazımızda sizler için birbirinden ilginç ve iddialı yüksek havuz modellerini bir araya getirdik. Gömülü havuzlara kıyasla maliyet açısından da oldukça avantajlı olan bu havuz modelleri aynı zamanda doğru uygulandıkları takdirde bahçelere müthiş bir hava katabiliyor. Dilerseniz bu yüksek havuz modellerine biraz daha yakından bakalım. 

Küçük bahçede büyük keyif

Casa Santiago 49, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Havuz
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Doğru bir tasarımla ele alındığı takdirde bahçeniz son derece küçük olsa bile sizin için yeterince keyifli bir alan olabilir. Daire biçiminde ve adeta dev bir kaseyi andıran şık bir havuzun yer aldığı bu küçük bahçe, bu duruma son derece iyi bir örnek teşkil ediyor.

Bahçenize serinlik getirecek bir havuz

Piscina Arena, UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras Rustik Havuz
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras

UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® &gt; Piscinas Ligeras
UNIC POOLS® > Piscinas Ligeras

Zeminden yüksekte bulunan havuzların inşa aşaması gömülü havuzlara göre çok daha kolaydır. Çok daha az hafriyat çalışmasıyla böyle bir havuz yaptırabilirsiniz. Üstelik bu örnekte de görülebileceği üzere ne işlev ne de estetik bakımından gömülü havuzlardan geri kalmıyorlar.

Asimetrik bir model

Casa SH62, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Modern Havuz
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

Yüksek havuzların bir diğer avantajı da ilk planlandığı halinde havuz bulunmayan bahçelerde bile birkaç küçük değişiklik yaparak kolayca uygulanabiliyor olmalarıdır. Bunun için bahçenizi alt üst etmeniz gerekmez. Doğru bir planlama ile kısa sürede havuzunuza kavuşursunuz.

Çok katlı bir tasarımın bir basamağı

CASA 45, CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS Eklektik Havuz
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS
CERVERA SÁNCHEZ ARQUITECTOS

Hafif meyilli bir arazi üzerine kurulmuş bu lüks villanın havuzu, çok basamaklı olarak tasarlanan yapının en alt basamağında bulunuyor. Eğimli bir araziye hemen her türden inşaatı yapmak zordur. Havuz da bunun istisnası değil. Ama yüksek bir havuz modeli bu işi fazlasıyla kolaylaştırmış.

Kaotik şıklık

Casa WS52, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura Kolonyal Havuz
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

İlk bakışta her şeyin birbirine girdiği yanılgısına yol açan bu bahçe aslında oldukça düzenli ve bir peyzaj üslubu olarak kaotik bir yaklaşım tercih edilmiş.

Ahşap bir kontrüksiyon

Pool Área Barrenechea - Santiago, Moya-Arquitectos Moya-Arquitectos Modern Havuz
Moya-Arquitectos

Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos
Moya-Arquitectos

Yerden yaklaşık bir buçuk metre kadar yükseltilmiş çok geniş bir verandanın bir bölümüne kurulan bu havuz, ahşap konstrüksiyonun nimetlerinden faydalanıyor. Alt kısmının hemen hemen hiç görünmemesi sayesinde bu bölüm üzerinde fazlaca durulmamış ve tasarım enerjisi üst kısma yoğunlaştırılmış.

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Yüksek bir duvar, yüksek bir havuz

RESIDENCIA CLUB DE GOLF LA HACIENDA, CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV) Modern Havuz
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)
CESAR MONCADA SALAZAR (L2M ARQUITECTOS S DE RL DE CV)

Oldukça yüksek duvarlara sahip bu villada da yüksek bir havuz tercih edilmiş. Havuzun halihazırda yüksek olmasından ötürü duvarlar da bu kadar yüksek tutulmuş gibi görünüyor. Böylelikle mahremiyetten ödün verilmemiş.

Denize karşı havuz keyfi

SABAUDIA SUL MARE, Stefano Dorata Stefano Dorata Akdeniz Havuz
Stefano Dorata

Stefano Dorata
Stefano Dorata
Stefano Dorata

Her şeyiyle Yunan mimarisinden kuvvetli izler taşıyan bu havuz modeli, en çok da deniz manzarasıyla göz kamaştırıyor.

Çatıda havuz keyfi

Glass 1701 - Arq. Exterior, Tellini Vontobel Arquitetura Tellini Vontobel Arquitetura Modern Balkon, Veranda & Teras
Tellini Vontobel Arquitetura

Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura
Tellini Vontobel Arquitetura

Yüksek havuzların bir diğer avantajı da toprak gibi bir zemine oturma mecburiyetlerinin olmaması. Bu sayede evinizin terasına ya da çatısına dahi böyle bir havuz yaptırabilirsiniz. Adeta küçük bir botanik bahçesine çevrilmiş bu çatıda bu tür bir havuzun çok güzel bir örneğini görüyoruz.

Göz kamaştıran şeffaflık

Hotel La Purificadora, Serrano Monjaraz Arquitectos Serrano Monjaraz Arquitectos Modern Havuz
Serrano Monjaraz Arquitectos

Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos
Serrano Monjaraz Arquitectos

İnsanın aklının ucundan bile geçmeyecek bir tasarım, ama güzel olmadığını söylemek yanlış olur. Devasa boyutlardaki bu yüzme havuzu yerden yüksek olarak tasarlanmış ve cam duvarlar kullanılarak inşa edilmiş. Sonuç ise tek kelimeyle muhteşem.

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