Bahçenizin çehresini değiştirecek 10 yüksek ve ucuz havuz modeli

İster süs havuzu ister yüzme havuzu olsun, içinde az da olsa su bulunan her türden konstrüksiyonun bir bahçenin havasını bütünüyle değiştirdiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Kimileri için lüksün sembolü, kimileri içinse olmazsa olmaz olan havuzlar, bugünün teknolojisi ile pek çok farklı teknikle ve biçimde inşa edilebiliyor. Bunlar arasında en ilgi çekici olanları ise zemine gömülmek yerine zeminden yüksekte inşa edilen havuzlar. Bu yazımızda sizler için birbirinden ilginç ve iddialı yüksek havuz modellerini bir araya getirdik. Gömülü havuzlara kıyasla maliyet açısından da oldukça avantajlı olan bu havuz modelleri aynı zamanda doğru uygulandıkları takdirde bahçelere müthiş bir hava katabiliyor. Dilerseniz bu yüksek havuz modellerine biraz daha yakından bakalım.
Doğru bir tasarımla ele alındığı takdirde bahçeniz son derece küçük olsa bile sizin için yeterince keyifli bir alan olabilir. Daire biçiminde ve adeta dev bir kaseyi andıran şık bir havuzun yer aldığı bu küçük bahçe, bu duruma son derece iyi bir örnek teşkil ediyor.
Zeminden yüksekte bulunan havuzların inşa aşaması gömülü havuzlara göre çok daha kolaydır. Çok daha az hafriyat çalışmasıyla böyle bir havuz yaptırabilirsiniz. Üstelik bu örnekte de görülebileceği üzere ne işlev ne de estetik bakımından gömülü havuzlardan geri kalmıyorlar.
Yüksek havuzların bir diğer avantajı da ilk planlandığı halinde havuz bulunmayan bahçelerde bile birkaç küçük değişiklik yaparak kolayca uygulanabiliyor olmalarıdır. Bunun için bahçenizi alt üst etmeniz gerekmez. Doğru bir planlama ile kısa sürede havuzunuza kavuşursunuz.
Hafif meyilli bir arazi üzerine kurulmuş bu lüks villanın havuzu, çok basamaklı olarak tasarlanan yapının en alt basamağında bulunuyor. Eğimli bir araziye hemen her türden inşaatı yapmak zordur. Havuz da bunun istisnası değil. Ama yüksek bir havuz modeli bu işi fazlasıyla kolaylaştırmış.
İlk bakışta her şeyin birbirine girdiği yanılgısına yol açan bu bahçe aslında oldukça düzenli ve bir peyzaj üslubu olarak kaotik bir yaklaşım tercih edilmiş.
Yerden yaklaşık bir buçuk metre kadar yükseltilmiş çok geniş bir verandanın bir bölümüne kurulan bu havuz, ahşap konstrüksiyonun nimetlerinden faydalanıyor. Alt kısmının hemen hemen hiç görünmemesi sayesinde bu bölüm üzerinde fazlaca durulmamış ve tasarım enerjisi üst kısma yoğunlaştırılmış.
Oldukça yüksek duvarlara sahip bu villada da yüksek bir havuz tercih edilmiş. Havuzun halihazırda yüksek olmasından ötürü duvarlar da bu kadar yüksek tutulmuş gibi görünüyor. Böylelikle mahremiyetten ödün verilmemiş.
Her şeyiyle Yunan mimarisinden kuvvetli izler taşıyan bu havuz modeli, en çok da deniz manzarasıyla göz kamaştırıyor.
Yüksek havuzların bir diğer avantajı da toprak gibi bir zemine oturma mecburiyetlerinin olmaması. Bu sayede evinizin terasına ya da çatısına dahi böyle bir havuz yaptırabilirsiniz. Adeta küçük bir botanik bahçesine çevrilmiş bu çatıda bu tür bir havuzun çok güzel bir örneğini görüyoruz.
İnsanın aklının ucundan bile geçmeyecek bir tasarım, ama güzel olmadığını söylemek yanlış olur. Devasa boyutlardaki bu yüzme havuzu yerden yüksek olarak tasarlanmış ve cam duvarlar kullanılarak inşa edilmiş. Sonuç ise tek kelimeyle muhteşem.