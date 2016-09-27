Bahçenizin çehresini değiştirecek 10 yüksek ve ucuz havuz modeli

İster süs havuzu ister yüzme havuzu olsun, içinde az da olsa su bulunan her türden konstrüksiyonun bir bahçenin havasını bütünüyle değiştirdiğini söylersek herhalde abartmış olmayız. Kimileri için lüksün sembolü, kimileri içinse olmazsa olmaz olan havuzlar, bugünün teknolojisi ile pek çok farklı teknikle ve biçimde inşa edilebiliyor. Bunlar arasında en ilgi çekici olanları ise zemine gömülmek yerine zeminden yüksekte inşa edilen havuzlar. Bu yazımızda sizler için birbirinden ilginç ve iddialı yüksek havuz modellerini bir araya getirdik. Gömülü havuzlara kıyasla maliyet açısından da oldukça avantajlı olan bu havuz modelleri aynı zamanda doğru uygulandıkları takdirde bahçelere müthiş bir hava katabiliyor. Dilerseniz bu yüksek havuz modellerine biraz daha yakından bakalım.