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Küçük alanlarda da harikalar yaratacak 15 barbekü tasarımı

Homify TR Homify TR
homify BahçeOcak & Barbekü Mavi
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Barbeküler, ya da çok daha fazla kullandığımız Türkçe isimleriyle mangallar, yaz ve bahar aylarında tatil günlerimizi ve akşamlarımızı keyiflendiren ve asla vazgeçemeyeceğimiz unsurlardandır şüphesiz. Ancak bahçemizde ya da balkonumuzda geniş bir alan yoksa genellikle büyük mangal ünitelerinin keyfinden faydalanamayız. Oysa yeni nesil barbekü tasarımları bize her alanda mangal yakmayı ve keyifli yemekler yemeyi mümkün kılıyor. Biz de bu yazımızda hem küçük balkonlar hem de geniş bahçeler için ideal olan birbirinden güzel barbekü tasarımlarını derledik. Zaten kış geldi, mangal yapacak havalar kalmadı diye düşünüyorsanız; unutmayın ki evimizi yaz ve bahar aylarına hazırlamanın en ideal zamanı kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında önümüzdeki yaz için hazırlıklar yaparken hem işleri aceleye getirmenize gerek olmaz ve yapacağınız dizaynların üzerine uzun uzadıya düşünecek zamanınız olur, hem de sezon kapalı olduğu için pek çok yaz tasarımına çok daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Yani önümüzdeki yaz balkon ya da bahçe keyfinizi düşünmeye şimdiden başlamanızı öneriyoruz ve sizlere küçük alanlarda da geniş bahçelerde de harikalar yaratan 17 barbekü modelini sunuyoruz.

Dikey tasarım

FABRILOR CHIMENEAS, FABRILOR IBERICA FABRILOR IBERICA BahçeOcak & Barbekü
FABRILOR IBERICA

FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA
FABRILOR IBERICA

Eğer küçük bir bahçe ya da balkonda mangal alanı oluşturmak istiyorsanız dikey tasarım sizin için ideal olacaktır. Böylece hem yerden tasarruf etmiş hem de geniş ve doyurucu bir barbekü ortaya çıkarmış olursunuz.

Depolama alanı

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Dikey barbekü tasarımınızı oluştururken alt kısımda yer alacak bir bölme ile odun ve kömür için de depolama alanı oluşturmayı unutmayın!

Tuğla kaplama

Gretel House, Simon Gill Architects Simon Gill Architects Rustik Bahçe
Simon Gill Architects

Gretel House

Simon Gill Architects
Simon Gill Architects
Simon Gill Architects

Tuğla kaplama barbekü modellerinin her zaman göz alıcı ve çarpıcı bir etkisi olduğu aşikâr. Bu örnekte ise bu rustik estetiğe fazla yer kaplamayan ergonomik tasarımlı ahşap bir bank eşlik ediyor.

Dış cepheyle uyumlu

: Estudio Motim, Mmaverick Arquitetura Mmaverick Arquitetura Endüstriyel Çalışma Odası
Mmaverick Arquitetura

Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura
Mmaverick Arquitetura

Betonarme bir eviniz varsa beton panellerden oluşturulan bir barbekü ünitesi ile binanınızın dış cephesi ile ahenk içinde bir tasarım ortaya çıkarabilirsiniz.

Beton ve tuğla birlikteliği

Construção de moradia em estilo rústico para venda, Atádega Sociedade de Construções, Lda Atádega Sociedade de Construções, Lda Rustik Mutfak
Atádega Sociedade de Construções, Lda

Atádega Sociedade de Construções, Lda
Atádega Sociedade de Construções, Lda
Atádega Sociedade de Construções, Lda

Bu örnekte ise betonun tuğla ile bir araya gelerek yarattığı modern estetik ve doğallıkla karşılaşıyoruz. Şehir evleri için ideal modellerden biri.

Portatif ve çağdaş dizayn

homify BahçeOcak & Barbekü Siyah
homify

homify
homify
homify

Portatif mangallar modern zamanların en keyifli aksesuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Bahçenizde ya da balkonunuzda istediğiniz yere taşıyabileceğiniz bu tarz bir barbeküyü dilerseniz pikniğe de götürebilirsiniz. Üstelik estetik olarak da göz kamaştırıyor.

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Doğal taşın büyüsü

ガーデンキッチン, 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー 木村博明 株式会社木村グリーンガーデナー BahçeOcak & Barbekü
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー
木村博明　株式会社木村グリーンガーデナー

Tek kelimeyle büyüleyici değil mi? Doğal taş ve ahşabın birlikteliğinin resmi olan bu barbekü hem fonksiyonel açıdan hem de dekoratif açıdan listenin öne çıkan tasarımlarından.

Sıra dışı ve görkemli bir tasarım

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

Barbekü ya da mangal denilince aklınıza hep aynı modeller geliyorsa bu şık tasarımın ezberinizi bozacağı aşikar!

Kutu gibi

homify BahçeOcak & Barbekü Mavi
homify

homify
homify
homify

Kutu gibi tasarımıyla pikniğe götürmek için bir arabaya bile ihtiyaç duymayacağınız bu harika mangalı taşımak çok kolay ve pratik!

Pratik ve estetik

barbecues portables, Raviday Barbecue Raviday Barbecue BahçeOcak & Barbekü
Raviday Barbecue

Raviday Barbecue
Raviday Barbecue
Raviday Barbecue

Modern, pratik ve estetik tasarımlarından bir diğeri karşımızda. Bu portatif mangalın en şık özelliği ise yemek masasının üzerinde (masaya zarar vermeden) kendine yer bulabilmesi.

İşlevli ve sade

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L BahçeOcak & Barbekü Tuğla Gri
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

Yalın ve minimal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu basit mangal fikrine de bayılacaksınız. Unutmayın ki mangal için illa ki gösterişli tasarımlara ihtiyacınız yok. Önemli olan işlevli bir barbekü yaratabilmek!

Vintage model

Fältovn buitenkachel, Harrie Leenders Harrie Leenders BahçeOcak & Barbekü
Harrie Leenders

Harrie Leenders
Harrie Leenders
Harrie Leenders

Vintage tasarımlardan hoşlananlar bu fikre bayılacak! Bu nostaljik sobaları andıran ızgara modeli doğal yaşam tutkunları için ideal!

Her şey dahil

Casa Arán, Estudio 289 Estudio 289 Klasik Evler
Estudio 289

Estudio 289
Estudio 289
Estudio 289

Eğer herçek bir mangal tutkunuysanız ve yaz günlerinin en büyük zevki aile ve arkadaşlarınızla toplarak mangal partileri vermekse o halde kapsamlı bir barbekü alanı inşa etmek sizin için en ideali olacaktır. Dikey tasarımlarla yerden kazanabilirsiniz.

Kolay temizlenen tasarım

Barbecue Pleek 66i, chemoa.fr chemoa.fr BahçeOcak & Barbekü
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

Barbekünüzü seçerken dikkat etmeniz gereken özelliklerden biri de kolay temizlenebilir olmasıdır elbette. Bu tarz modern tasarımlı barbeküler de pratik kullanım özellikleriyle hayatınızı kolaylaştırıyor.

Yalın modernlik

Barbacoas Fesfoc, Soc Bou Soc Bou BahçeOcak & Barbekü
Soc Bou

Soc Bou
Soc Bou
Soc Bou

Balkonlar ve küçük bahçeler için ideal, pratik, modern, kolay temizlenebilir ve yalın bir estetiğe sahip. Yani bir barbeküden beklenen her şeyi incelikli tasarımıyla veriyor!

(Daha fazla modern tarzlı model için Modern barbeküler: 10 farklı ve fantastik model başlıklı yazımıza da bekleriz.)

Daha güzel ve pratik bir mutfak için 7 fikir
Bu barbekü modellerini siz nasıl buldunuz?

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