Küçük alanlarda da harikalar yaratacak 15 barbekü tasarımı

Barbeküler, ya da çok daha fazla kullandığımız Türkçe isimleriyle mangallar, yaz ve bahar aylarında tatil günlerimizi ve akşamlarımızı keyiflendiren ve asla vazgeçemeyeceğimiz unsurlardandır şüphesiz. Ancak bahçemizde ya da balkonumuzda geniş bir alan yoksa genellikle büyük mangal ünitelerinin keyfinden faydalanamayız. Oysa yeni nesil barbekü tasarımları bize her alanda mangal yakmayı ve keyifli yemekler yemeyi mümkün kılıyor. Biz de bu yazımızda hem küçük balkonlar hem de geniş bahçeler için ideal olan birbirinden güzel barbekü tasarımlarını derledik. Zaten kış geldi, mangal yapacak havalar kalmadı diye düşünüyorsanız; unutmayın ki evimizi yaz ve bahar aylarına hazırlamanın en ideal zamanı kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında önümüzdeki yaz için hazırlıklar yaparken hem işleri aceleye getirmenize gerek olmaz ve yapacağınız dizaynların üzerine uzun uzadıya düşünecek zamanınız olur, hem de sezon kapalı olduğu için pek çok yaz tasarımına çok daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Yani önümüzdeki yaz balkon ya da bahçe keyfinizi düşünmeye şimdiden başlamanızı öneriyoruz ve sizlere küçük alanlarda da geniş bahçelerde de harikalar yaratan 17 barbekü modelini sunuyoruz.
Eğer küçük bir bahçe ya da balkonda mangal alanı oluşturmak istiyorsanız dikey tasarım sizin için ideal olacaktır. Böylece hem yerden tasarruf etmiş hem de geniş ve doyurucu bir barbekü ortaya çıkarmış olursunuz.
Dikey barbekü tasarımınızı oluştururken alt kısımda yer alacak bir bölme ile odun ve kömür için de depolama alanı oluşturmayı unutmayın!
Tuğla kaplama barbekü modellerinin her zaman göz alıcı ve çarpıcı bir etkisi olduğu aşikâr. Bu örnekte ise bu rustik estetiğe fazla yer kaplamayan ergonomik tasarımlı ahşap bir bank eşlik ediyor.
Betonarme bir eviniz varsa beton panellerden oluşturulan bir barbekü ünitesi ile binanınızın dış cephesi ile ahenk içinde bir tasarım ortaya çıkarabilirsiniz.
Bu örnekte ise betonun tuğla ile bir araya gelerek yarattığı modern estetik ve doğallıkla karşılaşıyoruz. Şehir evleri için ideal modellerden biri.
Portatif mangallar modern zamanların en keyifli aksesuarlarından biri olarak öne çıkıyor. Bahçenizde ya da balkonunuzda istediğiniz yere taşıyabileceğiniz bu tarz bir barbeküyü dilerseniz pikniğe de götürebilirsiniz. Üstelik estetik olarak da göz kamaştırıyor.
Tek kelimeyle büyüleyici değil mi? Doğal taş ve ahşabın birlikteliğinin resmi olan bu barbekü hem fonksiyonel açıdan hem de dekoratif açıdan listenin öne çıkan tasarımlarından.
Barbekü ya da mangal denilince aklınıza hep aynı modeller geliyorsa bu şık tasarımın ezberinizi bozacağı aşikar!
Kutu gibi tasarımıyla pikniğe götürmek için bir arabaya bile ihtiyaç duymayacağınız bu harika mangalı taşımak çok kolay ve pratik!
Modern, pratik ve estetik tasarımlarından bir diğeri karşımızda. Bu portatif mangalın en şık özelliği ise yemek masasının üzerinde (masaya zarar vermeden) kendine yer bulabilmesi.
Yalın ve minimal tasarımlardan hoşlanıyorsanız bu basit mangal fikrine de bayılacaksınız. Unutmayın ki mangal için illa ki gösterişli tasarımlara ihtiyacınız yok. Önemli olan işlevli bir barbekü yaratabilmek!
Vintage tasarımlardan hoşlananlar bu fikre bayılacak! Bu nostaljik sobaları andıran ızgara modeli doğal yaşam tutkunları için ideal!
Eğer herçek bir mangal tutkunuysanız ve yaz günlerinin en büyük zevki aile ve arkadaşlarınızla toplarak mangal partileri vermekse o halde kapsamlı bir barbekü alanı inşa etmek sizin için en ideali olacaktır. Dikey tasarımlarla yerden kazanabilirsiniz.
Barbekünüzü seçerken dikkat etmeniz gereken özelliklerden biri de kolay temizlenebilir olmasıdır elbette. Bu tarz modern tasarımlı barbeküler de pratik kullanım özellikleriyle hayatınızı kolaylaştırıyor.
Balkonlar ve küçük bahçeler için ideal, pratik, modern, kolay temizlenebilir ve yalın bir estetiğe sahip. Yani bir barbeküden beklenen her şeyi incelikli tasarımıyla veriyor!
(Daha fazla modern tarzlı model için Modern barbeküler: 10 farklı ve fantastik model başlıklı yazımıza da bekleriz.)