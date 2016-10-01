Küçük alanlarda da harikalar yaratacak 15 barbekü tasarımı

Barbeküler, ya da çok daha fazla kullandığımız Türkçe isimleriyle mangallar, yaz ve bahar aylarında tatil günlerimizi ve akşamlarımızı keyiflendiren ve asla vazgeçemeyeceğimiz unsurlardandır şüphesiz. Ancak bahçemizde ya da balkonumuzda geniş bir alan yoksa genellikle büyük mangal ünitelerinin keyfinden faydalanamayız. Oysa yeni nesil barbekü tasarımları bize her alanda mangal yakmayı ve keyifli yemekler yemeyi mümkün kılıyor. Biz de bu yazımızda hem küçük balkonlar hem de geniş bahçeler için ideal olan birbirinden güzel barbekü tasarımlarını derledik. Zaten kış geldi, mangal yapacak havalar kalmadı diye düşünüyorsanız; unutmayın ki evimizi yaz ve bahar aylarına hazırlamanın en ideal zamanı kış aylarıdır. Çünkü kış aylarında önümüzdeki yaz için hazırlıklar yaparken hem işleri aceleye getirmenize gerek olmaz ve yapacağınız dizaynların üzerine uzun uzadıya düşünecek zamanınız olur, hem de sezon kapalı olduğu için pek çok yaz tasarımına çok daha ekonomik fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Yani önümüzdeki yaz balkon ya da bahçe keyfinizi düşünmeye şimdiden başlamanızı öneriyoruz ve sizlere küçük alanlarda da geniş bahçelerde de harikalar yaratan 17 barbekü modelini sunuyoruz.