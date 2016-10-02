Sade ve ferah bir mutfak için 6 fikir

Mutfaklar ev hanımlarının saatlerce yemek hazırlığı yaptığı, mis kokulu yemekleri servis etikleri, misafirleri, dostları ile kahve içerek dedikodu yaptıkları alanlar olduğu için aynı zamanda bir yaşam alanı olarak da kullanılır. Bu nedenle dekorasyonları, dizaynları, iç dinamik düzeni mutlaka titiz bir çalışma ile yapılmalıdır. Mutfak ekipmanlarının sayısı oldukça fazla olduğu için kalabalık görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz olsa da sade ve ferah mutfaklar yaratmak mümkündür. Sade ve ferah mutfaklar evlerimizi hem güzelleştirip hem de ferah bir hava yayması açısından önemlidir. Bu gün evinizde ferah ve sade bir mutfak oluşturmak için farklı mutfak dekorasyonları inceliyoruz. Bu dekorasyonlarda mutfakların sade bir görünüme sahip olması için mobilya ve mutfak dolabı yerleşimleri, renk seçimleri, mutfak dizaynları gibi önceliklerin nasıl yapıldığını görecek ve mutfağınızın sade bir mutfak olması için benzer çalışmalar yapacaksınız. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan sade ve ferah mutfak dekorasyonlarında derlediğimiz örnek dekorasyonları sizlere sunuyoruz. Mutfak dizaynında sadeliğin önemini ve mutfağa kattığı güzelliği hep birlikte farklı mutfaklar üzerinden görelim.
Bir mutfağın büyük veya küçük olması aslında önemli değildir. önemli olan mutfağın nasıl dekore edildiğidir. Bu mutfak örneğimize baktığımızda mutfak küçük olmasına karşın oldukça titiz bir şekilde dekore edilmiş ve sade bir mutfak ortaya çıkarılarak hem görsel açıdan hem de işlevsellik açısından mutfağın çok fonksiyonel ve çok şık bir mutfak olması sağlanmış.
Bir mutfağın ferah ve havadar olması aynı zamanda bir yaşam alanı olarak kullanılmasını da sağlar. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi oldukça geniş bir alana kurulu olan mutfak geniş pencereleri, ferah ve aydınlık olması ile içinden çıkmak istemeyeceğiniz bir yaşam alanı haline gelmiş. Eski taş suvarlar mutfağın görselliği kadar zarafetini de artırmış.
Sade mutfak fikri biraz minimalist dekorasyon fikri ile benzeşmektedir. Mutfakların sade bir şekilde dekore edilmesi ve tasarlanması aslında minimalist bir mutfağın yaratılması anlamına geliyor. Bu mutfak örneğimizde sade ve aydınlık bir tasarım yapılmış ve mutfağın hem minimalist olması hem de ferah olması sağlanmış.
Sade bir mutfak istiyorsanız renk seçimlerini dikkatli bir şekilde yapmalısınız. renkler mutfağın asaletini ve karakterini ortaya koyan unsurlardır. Bu örnek mutfak dekorasyonuna baktığımız zaman sade ve şık bir tasarım ile dekore edilmiş, renk seçiminde beyaz renk tercih edilerek mutfağın şık, zarif ve asalet dolu bir mutfak olması sağlanmış.
Sade bir mutfak dekorasyonu için ahşap gibi doğal malzemelerin kullanılması hem mutfağınızın hem de evinizin doğallığını pekiştirecek ve mutfağın sade ve ferah halini daha özel bir alan haline getirecektir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunda olduğu gibi ahşap masa mutfağın karakteristik özelliğini daha doğal hale getirmiş.
Mutfak dekorasyonlarında sadelik kadar sadeliği ön plana çıkaran renk uyumları da önemlidir. Örnek mutfak dekorasyonunda olduğu gibi kırmızı ve beyaz renkler çok uyumlu bir şekilde kullanılmış ve mutfağın içind eyer alan mutfak masası ile sandalyeler mutfakta yokmuş gibi bir hava yaratılmış. Bu sayede hem sade ve ferah bir mutfak ortaya çıkarılmış hem de renk uyumları ile muhteşem bir mutfak oluşturulmuş.