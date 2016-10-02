Sade ve ferah bir mutfak için 6 fikir

Mutfaklar ev hanımlarının saatlerce yemek hazırlığı yaptığı, mis kokulu yemekleri servis etikleri, misafirleri, dostları ile kahve içerek dedikodu yaptıkları alanlar olduğu için aynı zamanda bir yaşam alanı olarak da kullanılır. Bu nedenle dekorasyonları, dizaynları, iç dinamik düzeni mutlaka titiz bir çalışma ile yapılmalıdır. Mutfak ekipmanlarının sayısı oldukça fazla olduğu için kalabalık görüntülerin ortaya çıkması kaçınılmaz olsa da sade ve ferah mutfaklar yaratmak mümkündür. Sade ve ferah mutfaklar evlerimizi hem güzelleştirip hem de ferah bir hava yayması açısından önemlidir. Bu gün evinizde ferah ve sade bir mutfak oluşturmak için farklı mutfak dekorasyonları inceliyoruz. Bu dekorasyonlarda mutfakların sade bir görünüme sahip olması için mobilya ve mutfak dolabı yerleşimleri, renk seçimleri, mutfak dizaynları gibi önceliklerin nasıl yapıldığını görecek ve mutfağınızın sade bir mutfak olması için benzer çalışmalar yapacaksınız. Homify mutfak dekorasyonları sayfasında yer alan sade ve ferah mutfak dekorasyonlarında derlediğimiz örnek dekorasyonları sizlere sunuyoruz. Mutfak dizaynında sadeliğin önemini ve mutfağa kattığı güzelliği hep birlikte farklı mutfaklar üzerinden görelim.