Yıkık dökük bir evi ışıl ışıl bir yuvaya dönüştürmek

Bugün sizlerle yine göz kamaştıran bir Önce & Sonra projesine konuk olacağız. Homify sayfalarının en çok ilgi gören projelerini oluşturan bu dönüşümler her zaman eskinin yepyeni bir ruha kavuşmasının başarılı örneklerini oluşturuyor ve okurlarımıza ilham veriyorlar. Bu projenin de evini yenilemek isteyenler için harika fikirler üreteceğine ve ilham kaynağı olacağına eminiz.

Minimalist tasarım ve dekorasyon anlayışının hakim olarak kullanıldığı bu göz kamaştırıcı yenileme projesinde en çok dikkat çeken şey kullanışsız alanların benzersiz bir şekilde değerlendirilmesi ve küçük odalarda da harika bir ferahlık atmosferi yaratılması oluyor. Oldukça küçük bir apartman dairesi olduğunu fotoğraflardan da anlayabileceğiniz proje bu açıdan da bir hayli örnek alınacak bir çalışma olmuş.