Yıkık dökük bir evi ışıl ışıl bir yuvaya dönüştürmek

Bugün sizlerle yine göz kamaştıran bir Önce & Sonra projesine konuk olacağız. Homify sayfalarının en çok ilgi gören projelerini oluşturan bu dönüşümler her zaman eskinin yepyeni bir ruha kavuşmasının başarılı örneklerini oluşturuyor ve okurlarımıza ilham veriyorlar. Bu projenin de evini yenilemek isteyenler için harika fikirler üreteceğine ve ilham kaynağı olacağına eminiz.
Minimalist tasarım ve dekorasyon anlayışının hakim olarak kullanıldığı bu göz kamaştırıcı yenileme projesinde en çok dikkat çeken şey kullanışsız alanların benzersiz bir şekilde değerlendirilmesi ve küçük odalarda da harika bir ferahlık atmosferi yaratılması oluyor. Oldukça küçük bir apartman dairesi olduğunu fotoğraflardan da anlayabileceğiniz proje bu açıdan da bir hayli örnek alınacak bir çalışma olmuş.
İlk resimden de anlaşıldığı gibi apartman dairesinin içi oldukça yıpranmış bir halde kullanılamaz durumda. Bu oda oldukça sınırlı bir alana sahip ve mimarlar da bunun için küçük bir alanda en iyi çözümleri üretmeye odaklanmak zorundalar. Zemin, tavan ve duvarların da sıkı bir tamirattan geçmesi gerekiyor.
Odanın değişim geçirmiş son haline baktığımızda ise adeta aynı odaya baktığımıza inanamıyoruz çünkü her şey çok ama çok daha ferah ve farklı görünüyor. Penceresiz odaya küçük de olsa bir pencere eklenerek odanın hava alması sağlanmış. Bunun dışında beyazın baş rolde olduğu yalın ve aydınlık dekorasyon ayrıntıları da iç açıcı ve pırıl pırıl bir atmosfer yaratıyor. Odada dikkat çeken bir diğer şeyse tüm dekorasyon unsurlarının kısıtlı alana göre dizayn edilmiş olması. Böylelikle oldukça küçük bir alana sahip olan bu odadan maksimum verimlilikle faydalanılmış.
Evdeki bir diğer alan ise tek kelime ile karmakarışık bir vaziyette. Yalnızca yıpranmış ve eskimiş mimari unsurlar değil aynı zamanda kalabalık ve dağınıklık da hiç ümit vaat etmeyen bir alan oluşturuyor. Bir tür depolama alanı olarak kullanılan bu odanın potansiyelini ancak dönüşümden sonraki halini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz.
Dairenin dönüşümü her odada bizi kendine hayran bırakmaya ve hayrete düşürmeye devam ediyor çünkü bir kez daha bu modern ve göz alıcı mutfağın az önce gördüğümüz o karmakarışık ve çirkin depolama alanı olduğuna inanamıyoruz. Profesyoneller bizim görmediklerimizi görebiliyorlar ve az önce bize hiçbir ümit vaat etmeyen kullanışsız bir alandan mükemmel bir mutfak çıkarabiliyorlar. Böylelikle evdeki kullanım alanı da benzersiz bir şekilde arttırılmış ve ev bir anlamda genişletilmiş oluyor.
Evden ayrılmadan önce küçük ama harika dizayn edilmiş olan balkona uğrayalım dedik. Balkonun eski halinden bir fotoğraf olmasa da diğer odaların eski hallerini gördüğümüz için kafamızda canlandırabiliyoruz. Ancak dönüşümden sonraki balkon elbette evin diğer alanları gibi büyüleyici bir estetiğe sahip. Minimalist anlayışın hakim olduğu evde balkonda da yalın ama etkili bir dekorasyon biçimi etkisini sürdürüyor. Zemin döşemesinden masa seçimine kadar her şey kusursuz bir uyum içinde.
Eğer bu örnek projedeki gibi küçük dairelerin yenilendiği ilham verici dönüşümler ilginizi çekiyorsa Minik bir daire nasıl sevimli hale getirildi? başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz.