현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Yıkık dökük bir evi ışıl ışıl bir yuvaya dönüştürmek

Homify TR Homify TR
Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Mutfak
Loading admin actions …

Bugün sizlerle yine göz kamaştıran bir Önce & Sonra projesine konuk olacağız. Homify sayfalarının en çok ilgi gören projelerini oluşturan bu dönüşümler her zaman eskinin yepyeni bir ruha kavuşmasının başarılı örneklerini oluşturuyor ve okurlarımıza ilham veriyorlar. Bu projenin de evini yenilemek isteyenler için harika fikirler üreteceğine ve ilham kaynağı olacağına eminiz.

Minimalist tasarım ve dekorasyon anlayışının hakim olarak kullanıldığı bu göz kamaştırıcı yenileme projesinde en çok dikkat çeken şey kullanışsız alanların benzersiz bir şekilde değerlendirilmesi ve küçük odalarda da harika bir ferahlık atmosferi yaratılması oluyor. Oldukça küçük bir apartman dairesi olduğunu fotoğraflardan da anlayabileceğiniz proje bu açıdan da bir hayli örnek alınacak bir çalışma olmuş.

Önce: Kullanılamaz halde küçük bir oda

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

İlk resimden de anlaşıldığı gibi apartman dairesinin içi oldukça yıpranmış bir halde kullanılamaz durumda. Bu oda oldukça sınırlı bir alana sahip ve mimarlar da bunun için küçük bir alanda en iyi çözümleri üretmeye odaklanmak zorundalar. Zemin, tavan ve duvarların da sıkı bir tamirattan geçmesi gerekiyor.

Sonra: Ferah, aydınlık ve iç açıcı

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Oturma Odası
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Odanın değişim geçirmiş son haline baktığımızda ise adeta aynı odaya baktığımıza inanamıyoruz çünkü her şey çok ama çok daha ferah ve farklı görünüyor. Penceresiz odaya küçük de olsa bir pencere eklenerek odanın hava alması sağlanmış. Bunun dışında beyazın baş rolde olduğu yalın ve aydınlık dekorasyon ayrıntıları da iç açıcı ve pırıl pırıl bir atmosfer yaratıyor. Odada dikkat çeken bir diğer şeyse tüm dekorasyon unsurlarının kısıtlı alana göre dizayn edilmiş olması. Böylelikle oldukça küçük bir alana sahip olan bu odadan maksimum verimlilikle faydalanılmış.

Önce: Atıl kalmış dağınık bir alan

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Evdeki bir diğer alan ise tek kelime ile karmakarışık bir vaziyette. Yalnızca yıpranmış ve eskimiş mimari unsurlar değil aynı zamanda kalabalık ve dağınıklık da hiç ümit vaat etmeyen bir alan oluşturuyor. Bir tür depolama alanı olarak kullanılan bu odanın potansiyelini ancak dönüşümden sonraki halini gördüğünüzde anlayabiliyorsunuz.

Sonra: Modern ve ışıl ışıl bir mutfak

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Mutfak
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Dairenin dönüşümü her odada bizi kendine hayran bırakmaya ve hayrete düşürmeye devam ediyor çünkü bir kez daha bu modern ve göz alıcı mutfağın az önce gördüğümüz o karmakarışık ve çirkin depolama alanı olduğuna inanamıyoruz. Profesyoneller bizim görmediklerimizi görebiliyorlar ve az önce bize hiçbir ümit vaat etmeyen kullanışsız bir alandan mükemmel bir mutfak çıkarabiliyorlar. Böylelikle evdeki kullanım alanı da benzersiz bir şekilde arttırılmış ve ev bir anlamda genişletilmiş oluyor.

Ve balkon…

Ristrutturazione di un appartamento sul lungomare di San Vincenzo (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Evden ayrılmadan önce küçük ama harika dizayn edilmiş olan balkona uğrayalım dedik. Balkonun eski halinden bir fotoğraf olmasa da diğer odaların eski hallerini gördüğümüz için kafamızda canlandırabiliyoruz. Ancak dönüşümden sonraki balkon elbette evin diğer alanları gibi büyüleyici bir estetiğe sahip. Minimalist anlayışın hakim olduğu evde balkonda da yalın ama etkili bir dekorasyon biçimi etkisini sürdürüyor. Zemin döşemesinden masa seçimine kadar her şey kusursuz bir uyum içinde.

Eğer bu örnek projedeki gibi küçük dairelerin yenilendiği ilham verici dönüşümler ilginizi çekiyorsa Minik bir daire nasıl sevimli hale getirildi? başlıklı yazımıza da göz gezdirmenizi tavsiye ederiz. 

Dekorasyon yapılırken sık rastlanılan hatalar
Bu değişim projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler