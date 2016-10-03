Dağınık çocuklar için ideal 7 çocuk odası

Çocuklar, bu dünyadaki en değerli varlıklarımızdır. bu nedenle büyüme çağlarında onları en rahat şekilde yaşatmak hepimizin hayalidir. Çocuk odası dekorasyonu yaparken çocuklarımızın rahat etmelerini ve çocuklarımız için en ideal olanı ortaya koymak için çabalarız. Ancak çocuklar bazen akıllı uslu olurken bazen çok yaramaz oldukları için çocuk odaları dağınık ve kötü bir görünüme sahip olabilir. Bu gibi durumlarda dağınık çocuk odaları için özel bir çalışma yaparak kolayca derleyip toplayabileceğiniz, veya çocuğunuzun belirli alanları dağıtabileceği özellikte dekorasyonlar yapmak sizler için büyük avantaj olacaktır. Bu durumda yapmanız gereken ilk plan, çocuk odalarında daha fazla muhafaza ve depolama alanı oluşturmak veya çocuklarınız için dağıtabileceği özel sınırlı alanlar yapmaktır. Bu sayede hem çocuğunuzu dağıtacağı fazla eşyasını ortada bulamayacak veya özel sınırlı alan içinde oyun oynayıp bu alanı dağıtacak ve sizin için tüm oda yerine bu alanı toplaması daha kolay olacaktır. Homify çocuk odası dekorasyonları sayfasında yer alan çocuk odalarından bu tanıma uyan dekorasyonları sizler için bir araya getirdik. Bu dekorasyonları birlikte inceleyerek yaramaz çocukların dağınık çocuk odalarına birlikte göz atalım.
Çocuğunuzun oyun oynaması, kendini rahat hissetmesi ve rahat etmesi için çocuk odasında bir oyun alanı oluşturun. Bu oyun alanı çocuğunuzun kendini rahat hissettiği aynı zamanda sınırlandığı bir alan olsun. Örnek dekorasyonda odanın köşesine bir kızılderili çadırı yapılmış ve çocuğa oyun alanı olarak bu alan gösterilmiş. Aynı zamanda çekmeceler ve şifonyer çocuğunuzun eşyalarını muhafaza edeceğiniz bir depolama alanı olarak kullanılmış ve dağılması halinde kolayca toplanabilecek bir çocuk odası oluşturulmuş.
Çocuğunuzun odasında depolama ve muhafaza alanları yoksa resimdeki gibi pratik bir fikir geliştirebilir farklı depolama alanları oluşturabilirsiniz. Özel renkli kutular için yapılmış olan raflar hem çocuğunuzun eşyalarını saklayacağınız muhafaza alanları olarak işlev görüyor hem de çok fazla eşya almadığı için dağıtılması durumunda toplanması çok daha kolay oluyor.
Çocuğunuzun dağınık olmasını önleyerek çocuk odasının sade ve toplu bir oda olmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için çocuğunuza oda içinde kendini ait hissettiği, sahipleneceği ve deri toplu tutacağı alanlar yapmalısınız. Resimde yer alan özel kulübe şeklindeki yatak çocuğun burayı sahiplenmesini ve bu alanı düzenli tutmasını sağlayacaktır.
Çocuk odalarında renkler çok fazla kullanıldığı için yapacağınız dolaplar ve çekmecelerin tasarımları ve renkleri çok önemli hale gelir. Dolap ve çekmecelerin tasarımını uygun bir şekilde yapıp doğru renk tercihleri yaptığınızda hem sade hem de düzenlenmesi kolay olan çocuk odalarına sahip olabilirsiniz. Resimde yer alan mor renkli tasarım çocuk odasının mükemmel bir çocuk odası olmasını sağlamış.
Çocuk odasının dağınık olmasını istemeyen biriyseniz resimdeki gibi sade bir tasarım yaparak düzenli ve her zaman temiz kalan bir çocuk odasına sahip olabilirsiniz. Bir çocuk yatağı ve bir şifonyerden meydana gelen çocuk odası oldukça sade bir çocuk odası olduğundan dağınıklık söz konusu olmayacaktır.
Çocuk odalarında kullanılan dolaplar ve çekmecelerden ziyade estetik açıdan sizi destekleyen modern rafları kullanarak hem çocuklarınızın ulaşamayacağı alanlar oluşturup bu alanları şık bir şekilde dekore edebilir hem de dağınıklığı ortadan kaldıran bir görünüm ile muhteşem bir çocuk odasına sahip olabilirsiniz.
Çocuğunuzun odasını temiz tutmak için yapmanız gereken resimdeki gibi bir renk dünyası oluşturmak ve çocuğunuzun bu dünyayı bozmasının kötü bir şey olduğunu kavraması sağlamaktır. Bu sayede çocuğunuz renkli olan odasını sürekli derli toplu tutmak isteyecek ve renklerin verdiği mutluluğu hep yaşamak isteyecektir.