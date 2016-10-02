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Duvarlarınızı süslemenin 15 yolu (şahane görünecekler)

Homify TR Homify TR
homify Modern Banyo
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Dekorasyona gösterilen özen her geçen gün giderek arttıkça duvar dekorasyonun önemi de artık daha da belirginleşmeye başladı ve aslında oldukça eski bir mimari teknik olan duvar nişleri modern evlerde yeniden hayatımıza girdi. Niş, kısaca mimari olarak duvarlarda bırakılan oyuk ve boşluklardır. Bu boşluklar elbette estetik olarak yapıya büyük bir katkı sunmakla beraber aynı zamanda da raf işlevi görürler. Bugün duvarlarına niş yaptırmak isteyenler için seçenekler oldukça fazla. Işıklandırmalı, asimetrik, klasik, geleneksel, raf fonksiyonlu pek çok farklı özelliklere sahip niş uygulamaları evlerimizi süslüyor. Bu yazımızda da bu uygulamaların en öne çıkanlarını ele alıyoruz. 

1- Taş dolgulu

PRIVADA MIRAMAR, GRUPO VOLTA GRUPO VOLTA Modern Koridor, Hol & Merdivenler
GRUPO VOLTA

GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA
GRUPO VOLTA

Duvar nişleri zaten son yıllarda en çok kullanılan duvar dekorasyonu trendlerinden biri. Ama duvar nişlerinizi canlandırıp farklılaştırarak çok daha benzersiz görünümler elde edebilirsiniz. Örneğin bu şahane duvarlardaki gibi nişlerin iç kısmını doğal taş kaplamayla süsleyerek harika bir ışıklandırma sistemi ile destekleyip göz kamaştırıcı duvarlar ortaya çıkarmak mümkün.

2- Boydan boya

Projeto Comercial, ADRIANA MELLO ARQUITETURA ADRIANA MELLO ARQUITETURA Ticari alanlar Klinikler
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA
ADRIANA MELLO ARQUITETURA

Çarpıcı bir duvar nişi kullanımı ise bu örnekteki gibi duvarın tamamını kaplayan farklı boyutlarda ve iyi aydınlatılmış uygulamalar. Bu sayede nişler yalnızca dekoratif bir unsur olmaktan çıkıyor ve harika görünmelerinin yanı sıra aynı zamanda raf fonksiyonu da sağlayarak depolama görevi de üstleniyorlar.

3- Minimal etki

La ventana indiscreta, ACABADOMATE ACABADOMATE Modern Yatak Odası
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

Eğer daha minimal tasarımlardan hoşlanıyorsanız ama yine de fonksiyonel raf özelliğine ihtiyacınız varsa, aydınlatmasız duvar nişlerini de tercih edebilirsiniz. Asimetrik yapısıyla da dikkat çeken bu duvar nişleri, oturma odasının geri kalanıyla uyumlu bir minimal etkiye sahip.

4- Vurgulayan aydınlatma

CASA ENTREJARDINES, PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA Tropikal Koridor, Hol & Merdivenler
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
PLANTA BAJA ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Duvar nişleriyle duvarları dekore etme tekniği yaşam alanlarında vurgulamak istediğiniz bölgelerin daha çok ön plana çıkmasında yardımcı olurlar. Ancak niş konusunda dikkat etmeniz gereken şey, eğer ışıklandırmalı nişler kullanacaksanız odanın genel aydınlatma sistemiyle uyumlu bir tasarım yaratmaktır.

5- Klasikten şaşmayanlar için

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Asimetrik nişlerin popülerliği her ne kadar geçtiğimiz yıllarda artsa da, klasik dekorasyonlardan vazgeçemeyenler için asimetrik tasarımlar pek de uygun değil elbette. Bu örnekte ise klasik dekorasyonlarla da eşsiz bir ahenk yakalayan simetrik ve düzenli nişler görüyoruz.

6- Niş görünümlü raflar

PAINEL COM NICHOS | ESTAR , Ana Levy | Arquitetura + Interiores Ana Levy | Arquitetura + Interiores Modern Oturma Odası
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores
Ana Levy | Arquitetura + Interiores

Eğer duvarlarınızı kırıp döktürerek fazlaca masrafa girmeden niş uygulamasının avantajlarından faydalanmak istiyorsanız o halde niş görünümlü raf üniteleri sizin için ideal seçim olacaktır.

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7- Geleneksel tarz

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Kırsal Oturma Odası
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Duvar nişi uygulamaları aslında oldukça eski bir dekorasyon özelliği ve geleneksel taş evlerde de sıkça görülen bir uygulama. Bu örnekte de eski evlerdeki gibi nostaljik ve rustik bir modelle karşılaşıyoruz.

8- Banyo dolabı yerine

Sala de Banho Diferente, Régua Arquitetura Régua Arquitetura Rustik Banyo
Régua Arquitetura

Régua Arquitetura
Régua Arquitetura
Régua Arquitetura

Duvar nişleri yalnızca estetik olarak harikalar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Mesela küçük bir banyoda raf üniteleri yerine niş kullanmak mükemmel bir fikir.

9- Derin ve etkileyici

homify Tropikal Pencere & Kapılar
homify

homify
homify
homify

Koridor alanlarında kullanılan bu tarz derin ve görkemli nişler de evinize sanatsal bir doku katacak ve koridor alanlarınızı benzersizleştirecektir.

10- Yatak odası nişleri

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Duvar nişi denilince akla nedense ilk olarak oturma odaları ve koridorlar geliyor; oysa nişler yatak odalarında da karakter kazandıran bir dekorasyon uygulaması.

11- Yatak başı estetiği

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Bir başka yatak odası dekorasyonunda ise duvar nişinin yatak başı görevini gördüğüne tanık oluyoruz. Görkemli ve sıra dışı bir fikir değil mi?

12- Çağdaş ve renkli

homify Modern Çalışma Odası
homify

homify
homify
homify

Niş şeklindeki raf kullanımının çağdaş bir örneği. Asimetrik ve hareketli tasarım, canlı renklerle de birleşerek yüksek enerjili bir yaşam alanı yaratıyor.

13- Sanatsal dokunuşlar

Casa Uliva, DIN Interiorismo DIN Interiorismo Modern Koridor, Hol & Merdivenler
DIN Interiorismo

DIN Interiorismo
DIN Interiorismo
DIN Interiorismo

Evinizi bir sanat galerisine dönüştürmek istemez misiniz? Eğer sergilemek istediğiniz eşsiz sanat eserleriniz varsa, bunun en güzel yolu da şüphesiz örnekte görüldüğü gibi duvar nişleri kullanmaktır.

14- Niş içinde dolap uygulaması

LDV | La Piera's Office, PLUS ULTRA studio PLUS ULTRA studio Modern Çalışma Odası
PLUS ULTRA studio

PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio
PLUS ULTRA studio

Peki dolaplarınızı nişlerin içine saklamaya ve böylelikle çok daha derinlikli ve özel giyinme alanları ortaya çıkarmaya ne dersiniz?

15- Kütüphane modeli

DEPARTAMENTO EN CUERNAVACA, HO arquitectura de interiores HO arquitectura de interiores Modern Koridor, Hol & Merdivenler
HO arquitectura de interiores

HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores
HO arquitectura de interiores

Kitap tutkunları için şüphesiz ki evin en olmazsa olmaz dekorasyon unsuru kütüphanelerdir. Duvarın içine gömülü niş kütüphanelerin ise bambaşka bir etki yarattığı aşikar. 

(Eğer siz de tam bir kitap kurduysanız Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)

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