Duvarlarınızı süslemenin 15 yolu (şahane görünecekler)

Dekorasyona gösterilen özen her geçen gün giderek arttıkça duvar dekorasyonun önemi de artık daha da belirginleşmeye başladı ve aslında oldukça eski bir mimari teknik olan duvar nişleri modern evlerde yeniden hayatımıza girdi. Niş, kısaca mimari olarak duvarlarda bırakılan oyuk ve boşluklardır. Bu boşluklar elbette estetik olarak yapıya büyük bir katkı sunmakla beraber aynı zamanda da raf işlevi görürler. Bugün duvarlarına niş yaptırmak isteyenler için seçenekler oldukça fazla. Işıklandırmalı, asimetrik, klasik, geleneksel, raf fonksiyonlu pek çok farklı özelliklere sahip niş uygulamaları evlerimizi süslüyor. Bu yazımızda da bu uygulamaların en öne çıkanlarını ele alıyoruz.
Duvar nişleri zaten son yıllarda en çok kullanılan duvar dekorasyonu trendlerinden biri. Ama duvar nişlerinizi canlandırıp farklılaştırarak çok daha benzersiz görünümler elde edebilirsiniz. Örneğin bu şahane duvarlardaki gibi nişlerin iç kısmını doğal taş kaplamayla süsleyerek harika bir ışıklandırma sistemi ile destekleyip göz kamaştırıcı duvarlar ortaya çıkarmak mümkün.
Çarpıcı bir duvar nişi kullanımı ise bu örnekteki gibi duvarın tamamını kaplayan farklı boyutlarda ve iyi aydınlatılmış uygulamalar. Bu sayede nişler yalnızca dekoratif bir unsur olmaktan çıkıyor ve harika görünmelerinin yanı sıra aynı zamanda raf fonksiyonu da sağlayarak depolama görevi de üstleniyorlar.
Eğer daha minimal tasarımlardan hoşlanıyorsanız ama yine de fonksiyonel raf özelliğine ihtiyacınız varsa, aydınlatmasız duvar nişlerini de tercih edebilirsiniz. Asimetrik yapısıyla da dikkat çeken bu duvar nişleri, oturma odasının geri kalanıyla uyumlu bir minimal etkiye sahip.
Duvar nişleriyle duvarları dekore etme tekniği yaşam alanlarında vurgulamak istediğiniz bölgelerin daha çok ön plana çıkmasında yardımcı olurlar. Ancak niş konusunda dikkat etmeniz gereken şey, eğer ışıklandırmalı nişler kullanacaksanız odanın genel aydınlatma sistemiyle uyumlu bir tasarım yaratmaktır.
Asimetrik nişlerin popülerliği her ne kadar geçtiğimiz yıllarda artsa da, klasik dekorasyonlardan vazgeçemeyenler için asimetrik tasarımlar pek de uygun değil elbette. Bu örnekte ise klasik dekorasyonlarla da eşsiz bir ahenk yakalayan simetrik ve düzenli nişler görüyoruz.
Eğer duvarlarınızı kırıp döktürerek fazlaca masrafa girmeden niş uygulamasının avantajlarından faydalanmak istiyorsanız o halde niş görünümlü raf üniteleri sizin için ideal seçim olacaktır.
Duvar nişi uygulamaları aslında oldukça eski bir dekorasyon özelliği ve geleneksel taş evlerde de sıkça görülen bir uygulama. Bu örnekte de eski evlerdeki gibi nostaljik ve rustik bir modelle karşılaşıyoruz.
Duvar nişleri yalnızca estetik olarak harikalar yaratmakla kalmıyor, aynı zamanda fonksiyonel açıdan da hayat kurtarıcı olabiliyorlar. Mesela küçük bir banyoda raf üniteleri yerine niş kullanmak mükemmel bir fikir.
Koridor alanlarında kullanılan bu tarz derin ve görkemli nişler de evinize sanatsal bir doku katacak ve koridor alanlarınızı benzersizleştirecektir.
Duvar nişi denilince akla nedense ilk olarak oturma odaları ve koridorlar geliyor; oysa nişler yatak odalarında da karakter kazandıran bir dekorasyon uygulaması.
Bir başka yatak odası dekorasyonunda ise duvar nişinin yatak başı görevini gördüğüne tanık oluyoruz. Görkemli ve sıra dışı bir fikir değil mi?
Niş şeklindeki raf kullanımının çağdaş bir örneği. Asimetrik ve hareketli tasarım, canlı renklerle de birleşerek yüksek enerjili bir yaşam alanı yaratıyor.
Evinizi bir sanat galerisine dönüştürmek istemez misiniz? Eğer sergilemek istediğiniz eşsiz sanat eserleriniz varsa, bunun en güzel yolu da şüphesiz örnekte görüldüğü gibi duvar nişleri kullanmaktır.
Peki dolaplarınızı nişlerin içine saklamaya ve böylelikle çok daha derinlikli ve özel giyinme alanları ortaya çıkarmaya ne dersiniz?
Kitap tutkunları için şüphesiz ki evin en olmazsa olmaz dekorasyon unsuru kütüphanelerdir. Duvarın içine gömülü niş kütüphanelerin ise bambaşka bir etki yarattığı aşikar.
(Eğer siz de tam bir kitap kurduysanız Aklınızı başınızdan alacak 11 kitaplık fikri isimli yazımız da ilginizi çekebilir.)