Duvarlarınızı süslemenin 15 yolu (şahane görünecekler)

Dekorasyona gösterilen özen her geçen gün giderek arttıkça duvar dekorasyonun önemi de artık daha da belirginleşmeye başladı ve aslında oldukça eski bir mimari teknik olan duvar nişleri modern evlerde yeniden hayatımıza girdi. Niş, kısaca mimari olarak duvarlarda bırakılan oyuk ve boşluklardır. Bu boşluklar elbette estetik olarak yapıya büyük bir katkı sunmakla beraber aynı zamanda da raf işlevi görürler. Bugün duvarlarına niş yaptırmak isteyenler için seçenekler oldukça fazla. Işıklandırmalı, asimetrik, klasik, geleneksel, raf fonksiyonlu pek çok farklı özelliklere sahip niş uygulamaları evlerimizi süslüyor. Bu yazımızda da bu uygulamaların en öne çıkanlarını ele alıyoruz.