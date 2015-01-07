Önce & Sonra: Küçük bir apartman dairesinin renovasyonu

Artık şu evi elden geçirmenin zamanı gelmedi mi? Bu soruyu kimbilir kaç kez sordunuz ya da duydunuz. Kimi zaman bozuk bir tesisat, kimi zaman boyası atmış duvarlar, kimi zaman nemden küflenmiş banyo duvarları; ama her seferinde insanın içini karartan ve bir an önce harekete geçme isteğiyle dolduran bir şeyler. Eğer uzun zamandır aynı evde yaşıyorsanız ve vakitsizlik ya da parasızlıktan bir türlü evinizi elden geçirme fırsatı bulamıyorsanız, siz de bu soruyu kendinize soruyorsunuzdur.

Bugünkü yazımızda, evini yenileme işini daha fazla ertelemek istemeyenler için mucize gibi bir restorasyon projesinden söz edeceğiz. İtalyan mimar Andrea Pella'nın Milano'daki küçük bir apartman dairesini adeta baştan yarattığı bu proje belki size de ihtiyacınız olan ilham ve motivasyonu aşılayabilir.