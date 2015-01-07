Önce & Sonra: Küçük bir apartman dairesinin renovasyonu

Artık şu evi elden geçirmenin zamanı gelmedi mi? Bu soruyu kimbilir kaç kez sordunuz ya da duydunuz. Kimi zaman bozuk bir tesisat, kimi zaman boyası atmış duvarlar, kimi zaman nemden küflenmiş banyo duvarları; ama her seferinde insanın içini karartan ve bir an önce harekete geçme isteğiyle dolduran bir şeyler. Eğer uzun zamandır aynı evde yaşıyorsanız ve vakitsizlik ya da parasızlıktan bir türlü evinizi elden geçirme fırsatı bulamıyorsanız, siz de bu soruyu kendinize soruyorsunuzdur.
Bugünkü yazımızda, evini yenileme işini daha fazla ertelemek istemeyenler için mucize gibi bir restorasyon projesinden söz edeceğiz. İtalyan mimar Andrea Pella'nın Milano'daki küçük bir apartman dairesini adeta baştan yarattığı bu proje belki size de ihtiyacınız olan ilham ve motivasyonu aşılayabilir.
Beyazın zarafetinin yer yer minimalist, yer yer de endüstriyel unsurlarla desteklendiği restorasyon projesi sonucunda bu küçük apartman dairesi böylesine etkileyici bir görünüme kavuşmuş. Özel tasarım mobilyalarla son derece şık ve modern bir görünüm kazanan bu dairenin önceki halini görünce, siz de bir an önce harekete geçmek için enerjiyle dolup taşacaksınız.
Bu fotoğraflardan da gördüğünüz gibi başlangıçta adeta bir mezbeleliği andıran bu dairenin yaşam alanında ilk olarak tavanın hafif taşıyıcı malzemelerle desteklenmesiyle işe başlanmış. Aynı şekilde duvarlar da plakalarla kaplanmış. Bu tercih mekânın kullanım alanını kısıtlamak gibi bir dezavantaja sahip olsa da, ses ve ısı izolasyonu konusunda sunduğu ekstra avantajları da hesaba katmak gerekiyor. Zira evin duvarlarıyla plakalar arasındaki boşluk hem kabloları saklamak için, hem de ses izolasyonu sağlayacak bir malzeme kullanmak için idea. Aynı şekilde evin tamamına eşit ısı yayan bir ısınma düzeneği kurmak için de bu boşluklar kullanılmış.
Bu tercihin tasarım ve dekorasyon anlamında sunduğu bir başka kolaylık ise evin salonuna özel tasarım, gömülü mobilyaların yerleştirilmesi olarak tezahür ediyor. Gerek iki taraflı simetrik kitaplık, gerekse de tavanın altına gömülen klima böylece gözü rahatsız etmeyen doğal bir görünüm arz etmiş oluyor.
Dairenin yaşama alanının diğer tarafında ise mimar, cam tablalı şık bir masa ile tavandan sallanan modern ve minimalist aydınlatma unsurlarına yer vermiş. Mekânın geneline damgasını vuran beyaz renk tercihi burada da sürdürülürken, ön planda televizyon ve halıyla sağlanan kontrast, arkada da duvara yapılan ilaveyle devam ettirilmiş.
Bu fotoğrafta, soluk yeşil duvarlarıyla dairenin önceki halinin ne kadar korkunç olduğunu daha iyi görebiliyoruz.
Dolayısıyla duvarlara eklenen plakalar ve ekstra tavanın aslında çok da mantıklı tercihler olduğu ve odanın çehresini bütünüyle değiştirdiğini burada daha net görmek mümkün.
Burada gördüğümüz kısım yaşam alanıyla mutfağı birbirine bağlıyor. Evin genelinde tercih edilen siyah-beyaz skalası burada siyahın galebe çaldığı bir aranjmanla devam ederken, geometrik bir düzene bağlı kalarak yerleştirilmiş küçük LED lambalar da rafine görünümü destekliyor.
Elden geçirilen dairenin mutfağı da unutulmamış ve mimarın bütünlüklü yaklaşımı doğrultusunda yine siyah-beyaz ağırlıklı, kompakt ve asil bir görünüme kavuşturulmuş.
Görüldüğü gibi evin en ciddi değişim geçiren kısımlarından biri de önceleri korkunç bir halde olan banyosu.
Restorasyon aşamasında ilk iş olarak girişteki yükselti kaldırılmış ve zemin düzlenmiş. Ayrıca yine çok kötü görünen duvar plakayla kaplanarak modern bir görünüme kavuşturulmuş.
Bu resme bakınca şaşırmış olmalısınız. Gerçekten de insan iki fotoğrafın aynı mekânı gösterdiğine inanmakta güçlük çekiyor, ama ustalıklı bir restorasyonun sonuçları işte böylesine etkileyici olabiliyor.
Gördüğünüz gibi evin yenilenen banyosunda, klozetin yeri değiştirilmiş, duvarlar siyah-beyaz tercihine uygun olarak yeniden boyanırken, odayı olduğundan büyük gösteren şık bir ayna ve aynı şıklıkta bir lavaboyla desteklenmiş.
Son olarak adeta baştan yaratılan bu dairenin yatak odasına da bir göz atarak turumuzu bitirelim.
Diğerlerine göre son derece küçük olan bu yatak odasının yenilenmesinde mimar, beyazın egemenliğinden yana bir tercih kullanmış. Ekstra duvar ve tavan sayesinde göze batmayan bir gömme dolapla odayı desteklemek de mümkün olabilmiş.
Sizin de gördüğünüz gibi usta ve ehil ellere teslim edilirse en kötü durumdaki evi bile baştan yaratıp göz alıcı bir atmosfere dönüştürmek mümkün. Konuyla ilgili fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.