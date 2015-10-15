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Taş ve ahşabın dansı

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Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
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Modern mimari her ne kadar her geçen gün gelişse de ve yapı malzemeleri de gitgide daha fazla gelişen inşaat teknolojisi sayesinde çeşitlense de, elbette geleneksel mimarinin yeri her zaman ayrıdır ve modern yapılar oluşturmak için de geleneksel yapı malzemeleri kullanımı her gün daha da fazla yaygınlaşıyor. Bu yazımızda da sizlerle modern ve yalın bir tarzla tasarlanmış ama yapımında geleneksel malzemeler kullanılmış göz alıcı bir evi ziyaret edeceğiz.  Bina aslında eski bir taş binaymış ama F&F Mimarlık tarafından restore edilmiş ve yenilenerek modern bir atmosfer kazandırılmış. Eski taş binalarından tarihi dokusu ve estetik görüntüsünün göz kamaştırıcı bir büyüyle dokunduğu evin içi de en az dışı kadar etkileyici.

Huzur veren şık bir avlu

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Taş ve ahşabın bir araya gelmesiyle eşsiz bir görüntüye kavuşan evin dış cephesi bizi ilk bakışta hemen tarihi ve fantastik bir diyara götürüyor. Bembeyaz taş duvarlar sağlam bir görünümle zarafeti harmanlayan bir etkiye sahip. Bu zarif ve geleneksel dokuya eklenen ahşap kapı ise evin dış cephesini kusursuzlaştırıyor. Evin veranda kısmında yer alan ahşap zemin döşemesi, beyaz ahşaptan masa ve zeminle aynı renkteki bank ayrıntılarıyla bu kusursuzluğu tamamlayan tasarım unsurları olma niteliği taşıyor.

Kendine has ve sıradışı bir karakter

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Oturma Odası
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Evin içinde de tıpkı dış cephede olduğu gibi taş ve ahşabın dansıyla modern ve gelenekselin iç içe geçtiği eklektik ve büyüleyici bir tarz yaratılmış. Taş duvarlar ahşap pencerelerle bütünleşiyor. Tavanın tamamen ahşaptan oluşması ise rustik dokuyu kuvvetlendirirken oturma odasına kendine has ve sıradışı bir karakter kazandırıyor. Geleneksel ve oryantal desenli klasik tarzlı halı da odanın bu karakteriyle mükemmel bir ahenk içinde.

Minimal, doğal ve yalın

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Yatak Odası
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Ahşap ve taşın evin her yaşam alanında iç içe geçerek kullanıldığını görüyoruz. Yatak odasında da diğer odalardaki etki sürdürülürken dekorasyonda minimal ve yorucu olmayan bir model yaratılmış. Eşya ve mobilya kalabalığının yaratılmadığı yatak odasında odayı hareketlendiren ve ona zarif ve canlı bir hava katan temel unsur şık ve zarif yatak başı elbette. Yatak odasında yer alan klasik şömine de yaşam alanını benzersiz kılan mimari özelliklerden yalnızca biri.

Şaşırtmayı başaran banyo

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Banyo
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Geleneksel dokulu evlerin banyolarında genellikle eski moda ve sıradan bir tasarım ve malzeme seçimi görmeye alışığız. Ama bu banyo bizi daha ilk bakışta şaşırtmayı başarıyor. Ahşap malzemeye banyoda da bağlı kalınarak meydana getirilmiş olan tasarımda özellikle fayans ve zemin karolarının renginin ortamla uyumu dikkat çekiyor. Yine ahşap tavanlı bir yapıya sahip olan banyoda kullanılan şeffaf duşakabin ünitesi ise hem küçük banyonun daha ferah ve aydınlık bir görünüme kavuşmasını hem de modern bir atmosfer yaratılmasını sağlıyor.

Zeminiyle canlanan koridor alanı

Taş Ev, F&F mimarlik F&F mimarlik Akdeniz Duvar & Zemin
F&amp;F mimarlik

Taş Ev

F&F mimarlik
F&amp;F mimarlik
F&F mimarlik

Evin koridorunda da tüm yaşam alanlarına hakim olan dokuya sadık kalınarak beyaz taş ve açık renk ahşabın dansının bu alanda da sürdüğünü görüyoruz. Ama burada dikkatimizi cezbeden başka bir tasarım öğesi de var: Yer döşemesi. Evin diğer odalarında göre daha sıradan diyebileceğimiz bu koridor alanı yer döşemesinin göz alıcı dokusuyla bir anda farklılaşıyor ve canlanıyor. Geleneksel dokulu taş evlerin dekorasyonunda mobilya, malzeme ve aksesuar seçimleri bir hayli zordur pek tabii ki. Bu koridor alanında da zemin seçimi oldukça doğru bir tasarım hamlesi olarak öne çıkıyor. Taş evler için mobilya seçmek de zemin ve tavan yapısına karar vermek kadar zorlayıcı bir süreç. Taş ev mobilyaları isimli yazımızda gelenekse ya da modern, taş dokuya sahip olan evler için ideal olan mobilyaları derlemiştik.

Birbirinden ilginç ve sıradışı koltuk tasarımları
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