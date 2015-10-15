Taş ve ahşabın dansı

Evin koridorunda da tüm yaşam alanlarına hakim olan dokuya sadık kalınarak beyaz taş ve açık renk ahşabın dansının bu alanda da sürdüğünü görüyoruz. Ama burada dikkatimizi cezbeden başka bir tasarım öğesi de var: Yer döşemesi. Evin diğer odalarında göre daha sıradan diyebileceğimiz bu koridor alanı yer döşemesinin göz alıcı dokusuyla bir anda farklılaşıyor ve canlanıyor. Geleneksel dokulu taş evlerin dekorasyonunda mobilya, malzeme ve aksesuar seçimleri bir hayli zordur pek tabii ki. Bu koridor alanında da zemin seçimi oldukça doğru bir tasarım hamlesi olarak öne çıkıyor. Taş evler için mobilya seçmek de zemin ve tavan yapısına karar vermek kadar zorlayıcı bir süreç. Taş ev mobilyaları isimli yazımızda gelenekse ya da modern, taş dokuya sahip olan evler için ideal olan mobilyaları derlemiştik.