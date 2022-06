Taş ve ahşabın dansı

Modern mimari her ne kadar her geçen gün gelişse de ve yapı malzemeleri de gitgide daha fazla gelişen inşaat teknolojisi sayesinde çeşitlense de, elbette geleneksel mimarinin yeri her zaman ayrıdır ve modern yapılar oluşturmak için de geleneksel yapı malzemeleri kullanımı her gün daha da fazla yaygınlaşıyor. Bu yazımızda da sizlerle modern ve yalın bir tarzla tasarlanmış ama yapımında geleneksel malzemeler kullanılmış göz alıcı bir evi ziyaret edeceğiz. Bina aslında eski bir taş binaymış ama F&F Mimarlık tarafından restore edilmiş ve yenilenerek modern bir atmosfer kazandırılmış. Eski taş binalarından tarihi dokusu ve estetik görüntüsünün göz kamaştırıcı bir büyüyle dokunduğu evin içi de en az dışı kadar etkileyici.