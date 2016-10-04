İç açıcı bir mutfak için 8 pratik fikir

Ev dekorasyonu sırasında en çok is çıkaran ve üzerine en çok düşündüren kısmın mutfak olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati dinlenmeleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu planlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Peki mutfağınızı kendiniz planlamaya karar verdiğinizde ne gibi özellikleri ön planda tutmanız gerekir? Bu yazıda sizlere iç açıcı bir mutfağın özelliklerinden bahsedeceğiz. Mutfağın ferah, aydınlık ve iç açıcı olması oldukça önemlidir ve bunu sağlamak için ihtiyacınız olan fikirleri bu örnek tasarımlarda bulabilirsiniz.