İç açıcı bir mutfak için 8 pratik fikir

Ev dekorasyonu sırasında en çok is çıkaran ve üzerine en çok düşündüren kısmın mutfak olduğunu görürsünüz. Bunun nedeni mutfağı yemek pişirmek, yemek ve hatta çay saati dinlenmeleri için, birden fazla amaçla kullanıyor olmamızdır. Yemek pişirmek dekorasyonda başlı başına ihtimam gerektiren bir düzenleme ister. Mutfak dekorasyonunun su ve gider tesisatı, elektronik cihaz kurulumu, yerleşimi, malzeme seçimi gibi ustalık gerektiren işleri vardır. Dekorasyon yaparken; alanı verimli kullanabilmek, ergonomik bir yerleşim sağlamak, dayanıklı ve uzun ömürlü ekipmanlar seçmek, fonksiyonel kullanım ve depolama alanları oluşturmak, verimli bir aydınlatma sağlamak gibi birçok detayı, üzerine düşünerek ve ince ince planlayarak oluşturmak gerekir. Peki bu kadar önemli bir dekorasyonu planlarken bir uzman yardımı almadan kolları sıvamak doğru mu? Homify ekibi olarak, en ideal ve kullanışlı mutfak dekorasyonu için muhakkak bir uzmandan danışmanlık almanızı tavsiye ediyoruz. Mutfak planlayıcıları ya da iç mimarlar bu konuda size en doğru fikirleri en pratik yoldan sağlayabilir ve mutfağınızı sizin yerinize planlayabilirler. Peki mutfağınızı kendiniz planlamaya karar verdiğinizde ne gibi özellikleri ön planda tutmanız gerekir? Bu yazıda sizlere iç açıcı bir mutfağın özelliklerinden bahsedeceğiz. Mutfağın ferah, aydınlık ve iç açıcı olması oldukça önemlidir ve bunu sağlamak için ihtiyacınız olan fikirleri bu örnek tasarımlarda bulabilirsiniz.
İç açıcı bir mutfak denince aklınıza ilk olarak ferah ve geniş bir ortam gelmiş olabilir ama mutfağınız yeterince geniş ve aydınlık olmasa da doğru dekorasyon çözümleri ile ferahlık sağlayabilirsiniz. Bu yazımızda 8 etkili çözümden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki aromatik bitkiler. Mutfak dekorasyonunuzda bulunduracağınız aromatik bitkiler hem canlı ve taze görüntüleri ile hem de ara ara burnunuza esecek güzel kokuları ile mutfağınızı ferahlatacaktır. Üstelik biberiye, fesleğen, nane gibi bitkileri yemeklerinizde de kullanabilirsiniz. İç mekanlarda aromatik bitkilerin kullanımı üzerine farklı fikirler bulmak için
İç mekanlarda aromatik bitkilerle nasıl ferahlık sağlayabilirim? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Ferah bir mutfak için gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanız gerektiğini daha önce de yeni fikir yazılarımızda belirtmiştik. Mutfağınızı dış mekanlara açan ne kadar çok pencereniz olursa o kadar ferah bir mutfak sağlamış olursunuz. Özellikle mutfağı bahçe, teras ve balkon gibi alanlara açılanlar için en önemli tavsiyemiz kapı ve pencereleri geniş ve cam malzemeden yaptırmaları olacaktır.
Dekorasyonda uygulayacağınız farklı özellikler de mutfağınızı iç açıcı gösterebilir. Örneğin endüstriyel dizayn ögelerinden hoşlanıyorsanız bu dekorasyondaki gibi açık renk taş duvar kaplamaları kullanarak hem farklı hem de ferah bir görüntü sağlayabilirsiniz. Ayrıca açıkta bırakılan borular, ham ahşap mobilyalar da bu dizayna çok yakışacaktır.
Ferahlık ve aydınlığın birinci kuralının beyaz ve diğer açık tonlar olduğunu biliyorsunuzdur. Işığı yansıtmadaki kusursuz rolü nedeniyle beyaz renk bir ortamı ferahlatmanın kuşkusuz en etkili yoludur. Özellikle geniş olmayan mutfaklarda beyaz renk bir fon tercih ederseniz ferah bir dekorasyon oluşturabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda aksesuar denince akla genelde mutfak ekipmanları gelir. Çoğu zaman tezgah üzerinde duran küçük ev aletlerinden aksesuarlara yer bile kalmaz. Oysa şık bir vazo ya da sevimli bir biblo bile mutfağınızın havasını değiştirebilir. Bu dekorasyonda tezgah altına yapılmış rafları kitaplık olarak değerlendirerek oldukça şık ve çarpıcı bir hava oluşturulmuş. Siz de mutfağınızda farklı dekorasyon önerilerini deneyebilirsiniz.
Açılır kapanır masalar, katlanır sandalyeler, gömme dolaplar, gizlenebilen eşyalar ve daha birçok modüler mobilya mutfak dekorasyonunuzu güzelleştirecektir. Özellikle dar mutfaklarda bu tip mobilyaların önemi büyüktür. Kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutarak mutfağınızda alan tasarrufu sağlayabilirsiniz.
Sadece ferahlık ve aydınlık gibi özellikler değil eğlenceli ve dekoratif özellikler de mutfağınızı iç açıcı yapabilir. Örneğin duvara asacağınız bir kara tahta ile çok daha eğlenceli bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Dilediğiniz zaman notlarınızı alır, dilediğiniz desenleri çizersiniz. Hatta bütün bir duvarı kara tahta gibi boyatma şansınız bile var.
Dekorasyonlarda karakter oluşturan ögeler her zaman yaratıcı ve özgün fikirler sayesinde ortaya çıkıyor. Mutfağınızı kullanırken neye ihtiyacınız olduğunu en iyi siz belirlersiniz ve bu ihtiyacınıza yönelik çözümler üretmek de sizin elinizde. Eğer yemek yaparken tava ve tencerelerinize çabucak ulaşmak istiyorsanız bu dizayndaki gibi bir askılık kullanabilirsiniz. Ya da size kullanım kolaylığı sağlayacak başka herhangi bir çözüm ile mutfağınızı daha iç açıcı yapabilirsiniz.