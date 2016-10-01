Türkiye'de bir otelden eviniz için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Keyifli bir teras alnı oluşturmak ya da mevcut avlunuzu yeniden dekore etmek istiyor olabilirsiniz. Renklerin ahengi konfor sunan mobilyalarla buluştuğunda yaşanılası bir alan sağlanıyor. Beyaz taş duvar kaplama ve kırmızı tuğla duvar kemeri ile fark yaratan bu köşede sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmek için dingin bir atmosfer sağlanıyor. Dekoratif yastık modelleri mekana ayrıca renk katıyor.

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