Türkiye'de bir otelden eviniz için kopya çekebileceğiniz 7 fikir

Zarafet, konfor ve sıcak bir atmosfer sunan evlerde yaşamayı birçok insan arzular. Birbirinden cazip tasarım fikirleri ile farklı zevklere hitap ev dekorasyonu örnekleri ile göz ziyafeti çekeriz. İlham veren projelerden pratik fikirleri derlemek ve ev dekorasyonunda fark yaratmak mümkün. Bu yazımızda Türkiye'den Yu-Ga Otel projesine konuk oluyoruz, iç ve dış mekan görsellerini derlediğimiz yazımızda estetik unsurlar ve natürel dokuları bir arada bulabilirsiniz. Alaçatı'da bulunan otelin muazzam görsellerini inceleyebilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz.
Otel, ön cephe görünüşüyle nefis bir manzaraya eşlik ediyor. Özenle tasarlanan peyzaj mimarisinin yanı sıra, havuz keyfi sunuyor, ferah ve iç açan bir atmosfere sahip. Taş mimari geçmişten günümüze natürel dokularla bir araya geldiğinde büyüleyici ve muazzam bir sonuç ortaya çıkarıyor. Taştan bir kaleyi anımsatan masalsı güzelliği ile görenleri hayran bırakan otel, gerek bahçe dizaynı, gerekse sunduğu olanaklar bakımından örnek oluyor.
Taş duvar estetiği ile döşeme zemini kaplaması zarafeti bir araya geliyor, detaylarla göz alıcı bir sonuç elde ediliyor. Ahşap merdivenin klasik stil ile uyumunun yanı sıra natürel dokuları ile cazip bir merdiven modeli oluşturduğu aşikar. Antika mobilyalar ve eskitme eşyalarla masalsı güzellikteki iç mekanlar arasında gezinmek isteyeceksiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Butik otel mutfağı olmasının yanı sıra, mutfakta sıcak ve samimi bir hava yakalanıyor. Huzur veren evlerde genellikle natürel dokular ve renklerin kullanımına rastlayabilirsiniz. Kırmızı tuğla duvar kaplaması dönemsel izler taşırken, evin diğer alanları ile uyum ve ahenk yakalıyor. Natürel renk ve dokuların kullanımının yanı sıra, raf dizaynı ve bölgesel ışıklandırma farklı ile daha sıcak bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
Sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kırmızı tuğla duvar kaplaması ve ahşap mutfak tezgahı natürel dokuları ile göze hitap eden bir sonuç elde etmenizi sağlayacaktır. Dönemsel izler taşıyan dekoratif açık raf dizaynı, örnekte görüldüğü zere sempatik ve sıcak atmosferi destekleyecek estetik çizgilere sahip. Özellikle babaannelerimizin döneminden kalma açık mutfak raf dizaynı, günümüzde nostaljik bir atmosfer yakalanması açısından değerlendirilebilir.
Modern aydınlatma sistemleri ile klasik stil cazibe unsurlarını bir arada kullanmak mümkün. Ahşap, kırmızı tuğla ve taş duvar kaplama natürel dokularıyla klasik stil unsurları yakalıyor. Öte yandan modern aydınlatma sistemleri, duvar dekoru ile farklı stillerin uyumunu yakalamak mümkün.
Banyo dekorasyonu belki de evin diğer alanlarına nazaran daha az özenilen bir konudur. Buna rağmen ev dekorasyonunda fark yaratmak için evin her köşesinde benzer özen göstermek gerekebilir. Banyoda kullanılan antika parçalar, dönemsel izler taşıyan tasarım fikirlerini değerlendirebilir, özgün fikirlerle fark yaratabilirsiniz.
Keyifli bir teras alnı oluşturmak ya da mevcut avlunuzu yeniden dekore etmek istiyor olabilirsiniz. Renklerin ahengi konfor sunan mobilyalarla buluştuğunda yaşanılası bir alan sağlanıyor. Beyaz taş duvar kaplama ve kırmızı tuğla duvar kemeri ile fark yaratan bu köşede sevdiklerinizle keyifli zaman geçirmek için dingin bir atmosfer sağlanıyor. Dekoratif yastık modelleri mekana ayrıca renk katıyor.
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