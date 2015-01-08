Asrın Mimar Sinan'ı: Metin Hepgüler

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilmiş sayısız proje, ucu bucağı olmayan birincilikler, belki sayısını sahibinin bile unuttuğu ödül ve unvanlar ve dünyada çok az mimara nasip olacak kadar güçlü, dolgun ve zengin bir özgeçmiş.
Asrın Mimar Sinan'ından tutun da
yaşayan efsaneye kadar birçok unvana layık görülen, Türk mimarisinin dev ismi Metin Hepgüler'den söz ediyoruz.
1931 yılında İstanbul Moda'da doğan Hepgüler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitimin ardından genç yaşta meslek hayatına atıldı. 1955 yılında kendi mimarlık bürosunu kuran ve Doğan Tekeli ve Sami Sisa ile birlikte Türk mimarisinin önemli yapılarından biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı projesiyle adını duyuran Hepgüler, 1966 yılında Metin Hepgüler Müessessi adlı mimarlık bürosunu kurdu. Yalnızca Türkiye'de değil, Suudi Arabistan, İran, Libya, İsviçre, Fransa, Mısır, Almanya, Arjantin ve birçok başka ülkede de çok sayıda projeye imza atan Hepgüler'in 181 ödülü, 42 yurtiçi, 29 uluslararası birincilik ödülü bulunuyor. 13 milyon 380 bin metrekare realizasyonla Yaşayan Efsane, Asrın Sinan’ı, IBC Best Performer Architect, Milletlerarası Meslek Lideri seçilen mimar, George Washington Madalyası ile de ödüllendirildi.
Elbette Hepgüler gibi usta bir mimarın bütün kariyerine böylesine alçakgönüllü bir retrospektife sığdırmak mümkün değil. Ama yine de mimarın eserlerinden onun genel çizgisini, mimari yaklaşım ve kaygılarını, kariyerinin köşetaşlarını yansıtan bazılarını seçerek sizlere tanıtmak, bir mimari ve dekorasyon platformu olan homify'da, ülkemizin yetiştirdiği en büyük mimarlardan birine saygı duruşunda bulunmak istiyoruz.
Metin Hepgüler, kariyerinin başlangıcında Türkiye'de katıldığı yarışmalar ve gerçekleştirdiği projelerle adını duyurduktan sonra İsviçre'ye giderek bir süre mesleğini burada icra etti. Mimarın İsviçre yıllarına ait olan Zürih Opera binası projesi, 1960 yılında açılan bir yarışma için Hepgüler'in o dönem mensubu olduğu Dr. R. Rohner'in proje ofisi adına yapıldı. Hepgüler'in mimari yaklaşımının ilk ipuçlarını da veren proje, binanın doğal çevresiyle uyumunu bozmadan modern bir görünüm amaçlanarak çizilmiş.
Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde kamuya ve özel sektöre ait birçok bina ve kompleksin projesini çizen Metin Hepgüler'in Koç Holding için 1970'de tasarladığı Tofaş-Aygaz binası, Türk mimarisinin sıradışı eserlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Tofaş ve Aygaz şirketleri için iki farklı bloğun bir araya getirildiği proje, dış cephedeki yerel unsurların modern bir yoruma entegre edilmesi anlamında günümüzde de mimari tarihimizde önemli bir yere sahip. 1971 yılında inşa edilen bina, 1987 ve 2003-2004 yıllarında iki kez renovasyondan geçti ve hâlen aktif olarak kullanılıyor.
Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de ödül ve birincilikler kazanmış olan Metin Hepgüler, 1991 yılında Suudi Arabistan'ın başkentinde inşa edilecek olan VIP Kraliyet Sarayı yarışması için aldığı bir davet alır ve bu yarışmada da birinciliği kazanarak projesini 1992 yılında tamamlar. Mimarın önemli eserleri arasında yer alan saray, klasik mimariye getirdiği yeni ve taze yorumla dikkat çekiyor.
Metin Hepgüler'in kariyerinin daha geç dönemlerinde mimarın dev kompleks tarzı projelere ağırlık verdiğini görüyoruz. Bunlar arasında en ilgi çekici olanlardan biri de 1996-2002 yılları arasında tasarlanan Alaçatı Teknopark projesi. Yaklaşın 1 milyon metreakrelik devasa bir alanı kapsayan bu dev proje, Hepgüler'in mimari anlayışındaki esnekliği, kapsayıcılığı ve mimarın tasarım dilini farklı fonksiyonlara göre uyarlamaktaki başarısını göstermesi açısından da anlamlı bir proje olarak dikkat çekiyor.
Birçok büyük holding için bina projelerine imza atan Hepgüler'in Alman firması BMW için 1997 yılında tasarladığı merkez binası, İstanbul'un İstinye semtinde 1998-2002 yılları arasında inşa edildi. Çelik ve beton malzemenin kullanıldığı yaklaşık 17 bin metrekarelik bir alana yayılan bina, kullanım amacının ve ekolojik prensiplerin dikkate alındığı yenilikçi bir tasarım dilini yansıtıyor. Akıllı bina konseptine uygun olarak inşa edilen komplekste vakumla çalışan hava postası sistemi sayesinde dokümanlar binanın herhangi bir bölgesine 10 saniye içinde ulaştırılabiliyor.
Başta İstanbul'dakiler olmak üzere birçok gökdelen projesinin altında da imzası bulunan Hepgüler'in dikkat çekici projelerinden biri de İstanbul'un Maslak semtinde çok amaçlı bir kompleks olarak 2003 yılında tasarlanan bu binadır. Çelik konstrüksiyonu, geleneksele göz kırpan dış cephe unsurlarıyla birleştiren mimarın yaklaşık 12.000m2 alana yayılan projesi, ekolojik prensiplerin de dikkate alındığı bir bina olarak dikkat çekiyor.
Uluslararası birçok yarışmada birinciliği bulunan Hepgüler'in 2005 yılında bir davet üzerine Arjantin'in Mar Del Plata bölgesinde 345.000 metrekarelik alana inşa edilecek olan kompleks için çizdiği proje mimarın etkileyici eserleri arasında bulunuyor. Beş yıldızlı otel olarak planlanan 48 katlı ve 720 odalı kompleks, ana planla sağlanan yatay, katlar vasıtasıyla da dikey bir esneklik yansıtıyor ve bu esnneklik sayesinde hem binanın işlevselliği, hem de yaşam kalitesi standartları maksimize edilmiş oluyor.
Metin Hepgüler'in İstanbul'un Beylikdüzü semtinde inşa edilen Gülsan-Skyport gökdelen projesi de mimarın çelik ve beton malzeme kullanımındaki esnekliğini ve buna kattığı estetik boyutu gösteren bir başka projesi. 2006'da projesine, 2007 yılında ise inşaatına başlanan çok amaçlı kompleks, asimetrik dış cephe unsurlarıyla benzerlerinden ayrılırken, en son teknolojinin entegre edildiği iç mekân düzenlemesi ile mimarın binanın kullanım amacı ve biçimine dair kaygılarını hiçbir zaman elden bırakmadığını bir kez daha gösteriyor.
Metin Hepgüler'in adı son olarak Dubai kıyılarına yapılan Palmiye Adası’nın benzeri bir projenin Türkiye’de de yapılması planları kapsamında gündeme geldi. International Turkish Architects Corps Yönetim Kurulu Başkanı Metin Hepgüler’in hazırladığı projeye göre Ay-Yıldız biçiminde tasarlanacak olan ada 2.4 milyar dolara mal olacak ve planlanmakta olan ‘Kanal İstanbul’ projesinden çıkan hafriyatla inşa edilmesi de gündeme geldi. Gerçekleşmesi halinde Türkiye'nin en iddialı ve dev turizm yatırımlarından biri olması beklenen ve ulusal medyada da haber olan projenin patenti 2008 yılında WIPO International adına Özer Ertürk tarafından alınırken, Metin Hepgüler, projede ortak çalışacaklarını ve hem organik, hem de ekolojik prensipleri dikkate alacaklarını söylüyor. Projenin ayrıntılarını buraya tıklayarak görebilirsiniz.
Başta söylediğimiz gibi Metin Hepgüler'in derya gibi kariyerini ve bir ömre sığdırdığı sayısız projeyi tek bir yazıda özetlemenin imkânı yok. Umuyoruz ki Türk mimarlığının yüz aklarından biri olan Hepgüler, çizmeye, tasarlamaya ve kendisinden sonra gelecek olan mimarlara ilham vermeye daha uzun yıllar devam eder.