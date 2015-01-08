Asrın Mimar Sinan'ı: Metin Hepgüler

Dünyanın dört bir yanında gerçekleştirilmiş sayısız proje, ucu bucağı olmayan birincilikler, belki sayısını sahibinin bile unuttuğu ödül ve unvanlar ve dünyada çok az mimara nasip olacak kadar güçlü, dolgun ve zengin bir özgeçmiş. Asrın Mimar Sinan'ı ndan tutun da yaşayan efsane ye kadar birçok unvana layık görülen, Türk mimarisinin dev ismi Metin Hepgüler'den söz ediyoruz.

1931 yılında İstanbul Moda'da doğan Hepgüler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığı eğitimin ardından genç yaşta meslek hayatına atıldı. 1955 yılında kendi mimarlık bürosunu kuran ve Doğan Tekeli ve Sami Sisa ile birlikte Türk mimarisinin önemli yapılarından biri olan İstanbul Manifaturacılar Çarşısı projesiyle adını duyuran Hepgüler, 1966 yılında Metin Hepgüler Müessessi adlı mimarlık bürosunu kurdu. Yalnızca Türkiye'de değil, Suudi Arabistan, İran, Libya, İsviçre, Fransa, Mısır, Almanya, Arjantin ve birçok başka ülkede de çok sayıda projeye imza atan Hepgüler'in 181 ödülü, 42 yurtiçi, 29 uluslararası birincilik ödülü bulunuyor. 13 milyon 380 bin metrekare realizasyonla Yaşayan Efsane, Asrın Sinan’ı, IBC Best Performer Architect, Milletlerarası Meslek Lideri seçilen mimar, George Washington Madalyası ile de ödüllendirildi.

Elbette Hepgüler gibi usta bir mimarın bütün kariyerine böylesine alçakgönüllü bir retrospektife sığdırmak mümkün değil. Ama yine de mimarın eserlerinden onun genel çizgisini, mimari yaklaşım ve kaygılarını, kariyerinin köşetaşlarını yansıtan bazılarını seçerek sizlere tanıtmak, bir mimari ve dekorasyon platformu olan homify'da, ülkemizin yetiştirdiği en büyük mimarlardan birine saygı duruşunda bulunmak istiyoruz.