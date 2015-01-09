Küçük salon dekorasyonu için öneriler

homify'da dekorasyon ve tasarım konusunda size fikir vermesi için dünyanın dört bir yanından birçok ilginç evi tanıtıyor, güzel, özenli, görkemli örneklerle ufkunuzu açmaya çalışıyoruz. Diğer yandan, elbette herkesin sınırsız imkânları, geniş evleri ve salonları yok. İşte bu yazıda, salonunun küçüklüğünden şikayet edenleri bir nebze teselli etmeye, küçük dekorasyon ve tasarım fikirleriyle onlara ilham aşılamaya çalışacağız.
Hepsi homify üzerinden ulaşılabilir olan yerli tasarımcı ve üreticilerden seçtiğimiz bu dekorasyon ve ürün örnekleri, küçük salonların dekorasyonunda zorlanan okurlarımızın işine yarayabilir.
Yukarıda da söylediğimiz gibi dar bir salonu döşüyorsanız, özellikle oturma grubu seçiminde estetik dışındaki faktörleri de göz önüne almanız gerekiyor. Bursa'da bulunan ve tasarımı Niyazi Özçakar İç Mimarlık'a ait olan bu dairenin salonu, bu anlamda güzel bir örnek. Küçük sayılabilecek bir salon hem çok fazla eşyayla boğulmamış, hem çok sade bir şıklıkla donatılmış, hem de ferah görünüyor. Bu etkinin oluşmasında temel etken, duvar kenarlarını ve köşeyi de yaşam alanına dahil eden ve kolçaksız olduğı için fazla kaba durmayan şık köşe takımı. Aynı şekilde televizyon için devasa bir televizyon dolabı ya da komodin benzeri bir düzenek yerine, duvara monte edilmiş şık bir rafın kullanılması da küçük salon sahiplerinin dikkate alabileceği bir başka güzel ipucu.
Salonunuz küçükse, dekorasyonda temel prensip, mümkün olan tüm kısımları evin yaşam alanına dahil ederek yer ziyanını önlemek olmalı. Bunu yapmanın elbette birçok yöntemi var ama en önemlisi duvar ve köşelerdeki boşluklardan kurtulmak ve mümkün olduğunca gömme tarzı yerleştirilebilir mobilyalara ya da bu örnekte gördüğünüz tarz köşe takımlarına yönelmek. Ak Design Studio'ya ait olan Stone Age Baltalimanı projesinden aldığımız bu şık salon küçük olmasına rağmen, duvar ve köşelerin tamamen kullanıldığı, sediri andıran köşe takımı sayesinde ferah bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca oturma grubunun çok iri seçilmemiş olması da bu optik ferahlamayı yaratan bir başka etken.
Küçük bir salona, kolçakları, oturma alanı ya da arkalığı çok iri olan bir oturma grubu almak tamamen boğucu bir etkiye neden olabilir. Oysa piyasada hem çok daha küçük, hem de iri oturma grupları kadar zarif görünen birçok ürünü bulmak mümkün. Tasarımı Hande Köksal Interiors'a ait olan S-S Evi'nde kullanılan bu tekli koltuklar, ne demek istediğimizin en güzel örneklerinden birini oluşturuyorlar. Hem iki kişiye oturma yeri sağlayan işlevselliği, hem de ahşap malzemeyle elde edilen zarif ve sıcak görüntüsüyle küçük bir salon için ideal mobilya.
Eviniz küçükse, minimalizmi sadece estetik anlamda değil zorunlulukların getirdiği bir tarz olarak da benimseyebilirsiniz. Elbette minimalizm deyince illâ ki sanatkârane ve modern bir yaklaşımdan söz etmiyoruz. Örneğin Kıbrıs Developments'a ait olan Escape Homes projesinin oturma odası bunun iyi örneklerinden biri. Alışılmadık, ince-uzun şekle sahip olan bu salonda minimum eşyayla hem çok rafine, hem de insanı basmayan bir ortam sağlanırken, aksesuarla vasıtasıyla ortaya konan küçük dekoratif dokunuşlarla salon daha da zenginleşiyor.
Eğer salonunuz küçük, ama eşyanız çoksa, hiçbir şeyi atmaya kıyamayan tiplerdenseniz, işiniz zor. Tıkış tıkış bir salon istemiyorsanız, mobilya seçerken sadece estetik kaygıları değil, mobilyanın işlevselliğini de dikkate almanız, özellikle saklama kapasitesi olan ürünlere yönelmeniz gerekiyor. Galleria Gaia'nın Makara serisine ait olan bu ürün, söylediğimiz konseptin en güzel örneklerinden biri. Hem sehpa ya da masa, hem de küçük bir kitaplık olarak kullanılabilecek olan, tekerlekli olduğu için yer açmak gerektiğinde başka bir odaya kolayca taşınabilen ürün, retro görünümüyle estetik açıdan da son derece tatmin edici.
Nedense kimilerinin kafasında bir mobilya ne kadar büyükse o kadar görkemli ya da
zengin görüneceğine dair bir izlenim var. Oysa küçük boyutlara sahip, dar alanlara göre dizayn edilmiş mobilayalar da evinizi son derece şık, zarif ve zengin gösterebilir. Ankara'da bulunan K105 adlı mobilya üreticisinin kataloğunda yer alan Plenty Köşe Koltuk adındaki bu mobilya, yalnızca 60 cm.'lik derinliği ve 190 cm. uzunluğuyla küçük bir salonda ideal kanepe olabilir. Kısacası boyuttan fedakârlık ederken, estetik ve konfordan da etmek zorunda değilsiniz.
Bazı evlerin planları alışılmışın dışında olur. Özellikle çatıkatlarında ya da başka bir amaçlar inşa edildikten sonra ev haline getirilen dairelerde bulunan girinti ve çıkıntılara dekorasyonda mutlaka özel bir özen gösterilmesi gerekiyor. Niyazi Özçakar İç Mimarlık'ın Bursa'da gerçekleştirdiği E.K. Evi'nden seçtiğimiz bu görüntü, iyi bir örnek. Zira tasarımcı burada, evin sıradışı kesimi yüzünden bir kirişle ikiye ayrılan karşı duvardaki iki girintiyi de oraya özel bir kanepe ve kitaplıkla yaşam alanına dahil ederek ortadaki boşluğu maksimumda tutmayı başarmış. Duvardaki masklarla sağlanan şıklık ve huzur verici renk skalası da cabası.
Yine Türkiye'deki geleneksel evlere özgü olan ve özellikle önceki kuşağın bir türlü vazgeçemediği tutkulardan biri de salonun orta yerini bir heyula gibi kaplayan devasa sehpalardır. Çoğunlukla işlevselliğini yitirip sadece ufak-tefek dekoratif unsurları ya da çiçek saksılarını koymak için kullanılan bu sehpalardan vazgeçip, küçük salonunuz için küçük ama şık ürünlere yönelmek doğru yaklaşım olacaktır. Örneğin İstanbul'da bulunan Daedalus Furniture tarafından üretilen Pan serisi çentikli sehpalar bunun en güzel örneği. Alışılmadık şekliyle oturma grubuna dilediğiniz gibi yanaştırabileceğiniz ürünün sunduğu en büyük avantajlardan biri de ihtiyaç olmadığında üst üste geçirerek bir kenara kaldırabiliyor oluşunuz.
Küçük salonları döşemek için sizin aklınıza gelen başka ipuçları varsa, yorum kısmında bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.