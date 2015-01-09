Küçük salon dekorasyonu için öneriler

homify'da dekorasyon ve tasarım konusunda size fikir vermesi için dünyanın dört bir yanından birçok ilginç evi tanıtıyor, güzel, özenli, görkemli örneklerle ufkunuzu açmaya çalışıyoruz. Diğer yandan, elbette herkesin sınırsız imkânları, geniş evleri ve salonları yok. İşte bu yazıda, salonunun küçüklüğünden şikayet edenleri bir nebze teselli etmeye, küçük dekorasyon ve tasarım fikirleriyle onlara ilham aşılamaya çalışacağız.

Hepsi homify üzerinden ulaşılabilir olan yerli tasarımcı ve üreticilerden seçtiğimiz bu dekorasyon ve ürün örnekleri, küçük salonların dekorasyonunda zorlanan okurlarımızın işine yarayabilir.