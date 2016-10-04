En güzel kırsal stil mutfaklar

Kırsal stil ile rustik stil birbirine oldukça benzemekte ve çoğu insan tarafından bu ikisi birbirne karıştırılmaktadır. Bu iki stilin en belirgin farkı için ahşap dokuların yapısı denebilir. Kırsal stilde işlenmiş ve/veya boyanmış ahşap daha çok kullanılırken, rustikte doğal renginde, kaba dokulara sahip, işlenmemiş gibi görünen ahşap yüzeyler tercih edilmektedir. Fotoğrafta ise doğal görünümüne rağmen kırsal stile özgü daha ince işçiliğe sahip olan bir mutfak görüyoruz. Yoğın ahşap dokusu ise inoks (paslanmaz çelik) yüzeyli mutfak aletleri ile kırılıp modernize edilmiş.

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