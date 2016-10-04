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En güzel kırsal stil mutfaklar

Özlem K. Özlem K.
Ev Tadilat İşleri , Tadilat Şirketleri Tadilat Şirketleri MutfakMutfak Tezgâhları
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Kırsal (country) stil mutfaklar son dönemin en trendi mutfak dekorasyon stillerinin başında geliyor. Rustik evlerden modern şehir dairelerine sıçrayan kırsal stil mutfak trendi aşırıya kaçmayan yapısı ile hemen herkes tarafından oldukça beğeniliyor ve aynı nedenden dolayı on yıllar boyunca da popülerliğini koruyacak gibi görünüyor. Mutfaklarımızda olmasından hoşlandığımız sıcak ve samimi atmosferi kolaylıkla oluşturan kırsal stil mutfak örneklerinden derlediğimiz bu yazımız umuyoruz ki sizlerin de hoşuna gider ve mutfak tadilatı yaptırmayı planlayan okuyucularımız için bir ilham kaynağı olur.

Kırsal stilin olmazsa olmazlar

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Kırsal stilin en belirgin özelliklerinden biri mutfak kabinlerinin kapaklarına ve çekmece yüzlerine çıtalar ile verilen dikdörtgen şekillerdir. Yani yüzeyler düz değil, kabartmalıdır. Bu yapı kırsal stil mutfak dolaplarının yüzde doksan dokuzunda böyledir. Kimi dolap kapakları çıtalarla karelenmiş şekilde cam ya da tel de olabilir. 

Güncellenen bir stil: Kırsal

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Kırsal stil dolapları genelde beyaz tonlarında olmakla birlikte, bazı modern kırsal stil dolaplarda gri tonlarını ve doğal ahşap tonlarını da görüyoruz. Bu farklı renklerin birlikte kullanılması da oldukça yaygındır. Özellikle tezgahlarda ahşap en çok görülen malzemedir. Eski zamanlarda su ile temas eden yerlerde ahşap asla kullanılmazdı, ancak iyi fırınlanmış, sıvıya dayanıklı ahşap yüzeyler günümüzde sıklıkla su kenarlarında kullanılıyor; mutfak tezgahları, havuz çevreleri, teras kaplamaları gibi.

Kontrastın gücü

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Rustik Mutfak
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

Kırsal stilde en çok tercih edilen duvar yüzeyleri seramik karolar dışında harman tuğla ve doğal taştır. Beyaz mutfak dolapları, ahşap tezgah ve koyu kızıl-kahve harman tuğla oluşturduğu kontrast sayesinde harika sonuçlar verir. 

Kırsal stil mutfak aksesuarları

Pippy oak island kitchen Churchwood Design Kırsal Mutfak Ahşap Ahşap rengi
Churchwood Design

Pippy oak island kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

Kırsal stil mutfaklarda dekoru tamamlamak için köy evlerinden fırlamış gibi görünen ocaklar, aspiratör için kemer görünümlü çıkıntılar, geniş kır evlerinin mutfaklarında yer alan ahşap masalara benzeyen ada üniteler, doğal malzemeden üretilmiş sepetler, antik görünümlü dekoratif mutfak aletleri kullanılabilir.

Kırsal mı, modern mi

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Çağdaş kırsal stil mutfaklar günümüz ihtiyaçlarını kusursuz bir biçimde karşılayan, tüm fonksiyonel özellikleri ve teknolojik aletleri bünyesinde barındıran mutfak modelleridir. Tel dolaplarıyla olsun, seramik lavabolarıyla olsun kır evlerinin mutfaklarını imite eden bu mutfaklar çağdaş olanaklara tamamen sahiptir ve transitional mutfak olarak da anılırlar.

Ahşap tezgah

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Kırsal stil mutfaklarda tezgah olarak kullanılan en yaygın malzemenin ahşap olduğundan bahsetmiştik. Ahşap olarak çoğunlukla fırınlanmış meşe kullanılmaktadır ve bu malzeme suya karşı son derece dayanıklıdır. Ayrıca tezgahı daha dayanıklı hale getirmek için üzerine sürülen özel bir yağ sayesinde tezgah şarap, bira, meyve suyu, süt gibi sıvalara karşı da korunmuş olur. Ahşap yağını belirli aralıklarla, düzenli olarak kullanmak gerekmektedir.

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Granit tezgah

BAY TUĞRA MOBİLYA, baytugra.mobılya baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

BAY TUĞRA MOBİLYA

baytugra.mobılya
baytugra.mobılya
baytugra.mobılya

Ahşap tezgaha alternatif olarak, granit tezgah da kırsal stil mutfaklarda sıklıkla kullanılan bir malzemedir. Ayrıca, uygun renkte mermer de kullanabilirsiniz. Kırsal stil mutfakla suni bir malzemeden yapılma tezgahlar ne kadar sağlam olurlarsa olsunlar, görünümü bozacağı için tercih edilmemelidir.

Alternatif renkler

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması homify MutfakMutfak Tezgâhları
homify

Ahşap Mutfak Tezgahı Uygulaması

homify
homify
homify

Kırsal stil mutfaklarda genellikle beyaz renkli dolap kapakları tercih edilmekle birlikte, koyu griler ve hatta mavi tonlarına yakın pastel griler de kullanılmaktadır. Özellikle füme gris ahşap tezgahlar ile muhteşem bir uyum sağlamaktadır.

Rustik eğilimli kırsal stil

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Rustik Mutfak
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

Kırsal stil ile rustik stil birbirine oldukça benzemekte ve çoğu insan tarafından bu ikisi birbirne karıştırılmaktadır. Bu iki stilin en belirgin farkı için ahşap dokuların yapısı denebilir. Kırsal stilde işlenmiş ve/veya boyanmış ahşap daha çok kullanılırken, rustikte doğal renginde, kaba dokulara sahip, işlenmemiş gibi görünen ahşap yüzeyler tercih edilmektedir. Fotoğrafta ise doğal görünümüne rağmen kırsal stile özgü daha ince işçiliğe sahip olan bir mutfak görüyoruz. Yoğın ahşap dokusu ise inoks (paslanmaz çelik) yüzeyli mutfak aletleri ile kırılıp modernize edilmiş.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Heyecan verici 23 ahşap mutfak’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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