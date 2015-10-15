İç mimari ve tasarımla ilgilenenlere ev dekorasyonu modelleri

Bir evin inşaat sürecinden sonra, boş alanları dekore etmek belki de sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Oturma odaları modern stilden klasiğe, mobilya modelleri ile ilgili geniş bir ürün yelpazesine yayılıyor. Duvar renklerinden, kullanılan mobilyaların hangi malzemeden yapıldığına, dokulardan renklere birçok unsur bir araya getirilerek yeniden değerlendiriliyor. Evin daha küçük alanları yatak odaları ise daha çok bireysel zevklerin ve kararların ön plana çıktığı unsurları yakalıyor. Keza mutfak dekorasyonu, banyo ve tuvaletler için de yeni model tasarımlar ve farklı stillerde aksesuar seçenekleri mevcut. Yeni bir ev dekore ediyor olabilirsiniz, ya da iç mimari ve tasarımla ilgileniyor olabilirsiniz. Evinizin farklı alanlarında değişiklik yapmak isteyebilir, küçük dokunuşlarla atmosferi değiştirebilirsiniz. Nasıl bir dekorasyon stili ve hangi tarzı uygulayacağınıza dair daha net ve kesin çizgileri belirlemek adına, uzmanlarımızın hazırladığı örnekleri inceleyebilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz ev dekorasyonu modelleri ve örneklerini derlediğimiz yazımızda ilginizi çekecek modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.