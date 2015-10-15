İç mimari ve tasarımla ilgilenenlere ev dekorasyonu modelleri

Bir evin inşaat sürecinden sonra, boş alanları dekore etmek belki de sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Oturma odaları modern stilden klasiğe, mobilya modelleri ile ilgili geniş bir ürün yelpazesine yayılıyor. Duvar renklerinden, kullanılan mobilyaların hangi malzemeden yapıldığına, dokulardan renklere birçok unsur bir araya getirilerek yeniden değerlendiriliyor. Evin daha küçük alanları yatak odaları ise daha çok bireysel zevklerin ve kararların ön plana çıktığı unsurları yakalıyor. Keza mutfak dekorasyonu, banyo ve tuvaletler için de yeni model tasarımlar ve farklı stillerde aksesuar seçenekleri mevcut. Yeni bir ev dekore ediyor olabilirsiniz, ya da iç mimari ve tasarımla ilgileniyor olabilirsiniz. Evinizin farklı alanlarında değişiklik yapmak isteyebilir, küçük dokunuşlarla atmosferi değiştirebilirsiniz. Nasıl bir dekorasyon stili ve hangi tarzı uygulayacağınıza dair daha net ve kesin çizgileri belirlemek adına, uzmanlarımızın hazırladığı örnekleri inceleyebilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz ev dekorasyonu modelleri ve örneklerini derlediğimiz yazımızda ilginizi çekecek modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.
Büyük pencereler ve perdelerin ihtişamı ile dekore edilen salon modeli, klasik stil izleri taşıyor. Avize şıklığı ve klasik çizgilerin zarafeti salonun odak noktasında ışıl ışıl parlıyor. Tekli koltuklar ve aydınlatma aksesuarlarında yakalanan simetri, nizam ve düzen konusunda ölçülü bir yaklaşım. Böylesi büyük ve özenle dekore edilmiş bir salon dekorasyonunda dikkati çeken en önemli unsurlardan biri tavan dekoru, bej ve kahverengi uyumu yakalanmış. Öte yandan mavi duvar zemini ile ahşap yer döşemesi zemini klasik koltuk modelleri için sıcak bir atmosfer sunuyor.
Kahverengi ve krem tonlarının hakim olduğu klasik stil salon dekorasyonunda simetri hakimiyeti söz konusu. Gözünüzü okşayan koltuk yüzeyi ve dekoratif yastık dokuları uyumlu renkleriyle de ahenk katıyor. Klasik stilin belirgin kurallarından biri olarak sayılabilecek simetri hakimiyeti, modern stil ve sonrasında asimetri ile bozulmuştur. Klasikten vazgeçemeyenlere göz zevkini belli bir simetrik çizgiye oturtacak salon modeli, şık avize modelleri ve klasik bir şömine barındırıyor. Dekoratif ayna ile şömine üzeri oluşturulan dekorun yanı sıra tek asimetri yakalayan sehpa formu mekana hareket katıyor. Klasik stil dizayn edilen göz alıcı salon dekorasyonu, Luke Cartledge Photography imzası taşıyor.
İç mimari ve tasarımla ilgilenenlere şık ve farklı stilleri bir araya getiren bir oturma odası modeli. Kırmızı, sarı ve turuncu gibi sıcak renklerin oturma odası dekorasyonunda kullanılması mekana sıcak bir hava katıyor. Öte yandan sıcak renklerin daha da ön plana çıkmasını sağlamak için duvar zemini düz ve nötr renklerde tercih edilmiş. Birbirinden farklı renk ve dokularda koltuk modelleri kullanımı oldukça revaçta. Farklılığın yakaladığı ahenk günümüz iç mimari ve dekorasyon standartlarını yakalayan bir yaklaşım.
Sıcak atmosferi ile rüyaları süsleyen bir yatak odası modeli. Ahşabın dokusunun zemin renklerinde ve mobilya tercihlerinde her zaman sıcak bir etki yaratacağını söylemeliyiz. Doğal malzemelerin gözü dinlendirmesi bir yana, içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir yatak odası dizaynı haline gelmesinde büyük bir pay içerir. Kahverengi, kırık beyaz ve bej renklerinin mükemmel uyumu sıcak dokularla bütünlük sağlıyor. Sayvanlı yatak modeli ile saraylara yakışır güzellikte bir yatak odası farkı yaratabilirsiniz.
Kahverengi ve kremin büyüleyici uyumu daima ev dekorasyonu ile ilgili mobilya ürünlerinde çok tercih edilen renklerden olmuştur. Günümüzde tek tip tüm koltuk takımlarının birbirinin aynı olmaması gerektiğini hatırlatan tasarımlar mevcut. Özellikle farklı tarzlarda koltuk takımları ile benzer çizgilerde buluşabilir, oturma odanıza ilgi çeken koltuk form ve dokularıyla bambaşka bir atmosfer katabilirsiniz. Sıcak tonların, kahverenginin hakim olduğu oturma odası dekorasyonunda, iç mimari ve tasarımlarla ilgilenenler için şık bir şömine modeli ile dekoratif bir ayna tasarımı mevcut. Bordo duvar zemini mekana zarafet katarken, beyaz şömine hatlarını ön plana çıkarmış. Konfor sunan çizgili klasik stil koltuk takımları, farklı renk ve çizgilerin bir araya getirilmesi ile fark yaratıyor.
Klasik stil bir yatak odası dekorasyonu için renklerden dokulara enfes bir tasarım çalışması. Hemen herkesin rüyalarını süsleyebilecek yatak odası, doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile fark yaratıyor. Sıcak renk ve dokuların yanı sıra klasik öğeleri barındıran aksesuarlar göz alıcı bir dekorasyon dili oluşturulmasını sağlıyor. İç mimari, tasarım ve dekorasyonla ilgilenenlere zarafeti ile yatak başı formu ve dokusu nadide bir örnek teşkil ediyor.
Capcanlı bir renk olan sarının siyahla buluştuğu mutfak modern stil dizayn edilmiş. Yemek hazırlama, yıkama, pişirme alanında bulunan mutfak tezgahlarında geri planda kalan siyah tonları tercih edilmiş. Yemek masası ve sandalyelerinin bulunduğu alanda daha canlı ve açık renk tonları tercih edilirken, sandalye formları ile modern çizgi sürdürülmüş. Hem işlevsel hem de estetik değerlerin öne çıktığı tasarımda, dekoratif açık raf dizaynı ve siyah modern lamba aksesuarları oldukça ilgi çekici.
Eklektik stil dizayn edilen yatak odası dekorasyonu, iç mimari ve tasarımlarla ilgilenenlere modern öğeler de içeriyor. Geçmişin yer yatağı çok fazla eskilere dayanmadan, büyüklerimizin hatıralarında yer edinmiş, hatta bazılarımızın geçmişinde unutmadığı keyifli zamanların birer nişanesidir. Modern tasarımlarla konforun ve işlevselliğin eksik olmadığı yer yatağı modelleri oldukça ilgi çekiyor. Yatak odası dekorasyonu için dingin bir atmosfer ve duvar dekorlarınızı süsleyebilecek karakterini belirleyen dekoratif tablolar ya da sanat eserlerini değerlendirebilirsiniz.
Sarı ve yeşilin en uyumlu tonlarından ikisinin tercih edildiği yemek odası dekorasyonu klasik stil dizayn edilmiş. Renklerin ahengi ve desenlerin ilgi çekiciliği göz alıyor. Sandalye formu ve kaplamalarının yemek odasının diğer kalan koltuk ve perde modelleri ile uyumlu ve canlı renklerde tercih edilişi mekanda renkleri öne çıkaran bir tasarım dili izlendiğinin göstergesi.
İç mimari ve tasarım deyince banyo dekorasyonu unutulmamalı. Ayrıcalıklı tasarımı ile cam duş kabini hem işlevsel hem de estetik unsurlar barındırıyor. Öte yandan küvet keyfinin de unutulmadığı dekorasyonda, duvar dekoru olarak tuğla duvar dokusu tercih edilmiş. İthal duvar kağıtları ile banyolarınızda silinebilir ve doğal görünümlü kırmızı tuğla duvar dekoru oluşturabilirsiniz.
İç mimari ve tasarımla ilgilenenler için iki kardeşin yaşayabileceği modern stil bir çocuk odası modeli. Duvar dekoru olarak bölgesel kırmızı tuğla duvar ve beyaz tuğla duvar kaplamalar günümüzde oldukça ilgi çeken tasarım fikirlerinden. Beğeniye göre klasik stilde kırmızı tuğla duvar kaplamaları oluşturabileceğiniz gibi, 3 boyutlu duvar kağıdı modelleri ile gerçekçi doku ve silinebilir yüzeyler elde edebilirsiniz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile yatak odası dizaynına bambaşka bir atmosfer katabilirsiniz. Ayrıca ilgilenenler için ’3 Boyutlu duvar kağıdı modelleri’ yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz.