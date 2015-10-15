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İç mimari ve tasarımla ilgilenenlere ev dekorasyonu modelleri

Meral Eser Meral Eser
VILLA SUSANNA, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
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Bir evin inşaat sürecinden sonra, boş alanları dekore etmek belki de sanıldığı kadar kolay olmayabilir. Oturma odaları modern stilden klasiğe, mobilya modelleri ile ilgili geniş bir ürün yelpazesine yayılıyor. Duvar renklerinden, kullanılan mobilyaların hangi malzemeden yapıldığına, dokulardan renklere birçok unsur bir araya getirilerek yeniden değerlendiriliyor. Evin daha küçük alanları yatak odaları ise daha çok bireysel zevklerin ve kararların ön plana çıktığı unsurları yakalıyor. Keza mutfak dekorasyonu, banyo ve tuvaletler için de yeni model tasarımlar ve farklı stillerde aksesuar seçenekleri mevcut. Yeni bir ev dekore ediyor olabilirsiniz, ya da iç mimari ve tasarımla ilgileniyor olabilirsiniz. Evinizin farklı alanlarında değişiklik yapmak isteyebilir, küçük dokunuşlarla atmosferi değiştirebilirsiniz. Nasıl bir dekorasyon stili ve hangi tarzı uygulayacağınıza dair daha net ve kesin çizgileri belirlemek adına, uzmanlarımızın hazırladığı örnekleri inceleyebilir, ilham veren fikirler edinebilirsiniz. Sizler için derlediğimiz ev dekorasyonu modelleri ve örneklerini derlediğimiz yazımızda ilginizi çekecek modelleri bulabileceğinizi umuyoruz.

Tavan dekoru ve avize şıklığı

Georgian Country House, Etons of Bath Etons of Bath Klasik Oturma Odası
Etons of Bath

Georgian Country House

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Büyük pencereler ve perdelerin ihtişamı ile dekore edilen salon modeli, klasik stil izleri taşıyor. Avize şıklığı ve klasik çizgilerin zarafeti salonun odak noktasında ışıl ışıl parlıyor. Tekli koltuklar ve aydınlatma aksesuarlarında yakalanan simetri, nizam ve düzen konusunda ölçülü bir yaklaşım.  Böylesi büyük ve özenle dekore edilmiş bir salon dekorasyonunda dikkati çeken en önemli unsurlardan biri tavan dekoru, bej ve kahverengi uyumu yakalanmış. Öte yandan mavi duvar zemini ile ahşap yer döşemesi zemini klasik koltuk modelleri için sıcak bir atmosfer sunuyor.

Klasikten vazgeçemeyenlere: Simetri hakim salon

Living Room with Fireplace Luke Cartledge Photography Klasik Oturma Odası
Luke Cartledge Photography

Living Room with Fireplace

Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography
Luke Cartledge Photography

Kahverengi ve krem tonlarının hakim olduğu klasik stil salon dekorasyonunda simetri hakimiyeti söz konusu. Gözünüzü okşayan koltuk yüzeyi ve dekoratif yastık dokuları uyumlu renkleriyle de ahenk katıyor. Klasik stilin belirgin kurallarından biri olarak sayılabilecek simetri hakimiyeti, modern stil ve sonrasında asimetri ile bozulmuştur. Klasikten vazgeçemeyenlere göz zevkini belli bir simetrik çizgiye oturtacak salon modeli, şık avize modelleri ve klasik bir şömine barındırıyor. Dekoratif ayna ile şömine üzeri oluşturulan dekorun yanı sıra tek asimetri yakalayan sehpa formu mekana hareket katıyor. Klasik stil dizayn edilen göz alıcı salon dekorasyonu, Luke Cartledge Photography imzası taşıyor.

Eklektik stil oturma odası

RESIDÊNCIA JF, Maria Christina Rinaldi Arquitetos Maria Christina Rinaldi Arquitetos Eklektik Oturma Odası
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

RESIDÊNCIA JF

Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos
Maria Christina Rinaldi Arquitetos

İç mimari ve tasarımla ilgilenenlere şık ve farklı stilleri bir araya getiren bir oturma odası modeli. Kırmızı, sarı ve turuncu gibi sıcak renklerin oturma odası dekorasyonunda kullanılması mekana sıcak bir hava katıyor. Öte yandan sıcak renklerin daha da ön plana çıkmasını sağlamak için duvar zemini düz ve nötr renklerde tercih edilmiş. Birbirinden farklı renk ve dokularda koltuk modelleri kullanımı oldukça revaçta. Farklılığın yakaladığı ahenk günümüz iç mimari ve dekorasyon standartlarını yakalayan bir yaklaşım.

Sıcak atmosfer: Sayvanlı yatak modeli

VILLA SUSANNA, NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN
NOMADE ARCHITETTURA E INTERIOR DESIGN

Sıcak atmosferi ile rüyaları süsleyen bir yatak odası modeli. Ahşabın dokusunun zemin renklerinde ve mobilya tercihlerinde her zaman sıcak bir etki yaratacağını söylemeliyiz. Doğal malzemelerin gözü dinlendirmesi bir yana, içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir yatak odası dizaynı haline gelmesinde büyük bir pay içerir. Kahverengi, kırık beyaz ve bej renklerinin mükemmel uyumu sıcak dokularla bütünlük sağlıyor. Sayvanlı yatak modeli ile saraylara yakışır güzellikte bir yatak odası farkı yaratabilirsiniz.

Country stil: Öne çıkan koltuk takımlarıyla şömine keyfi

Georgian Farmhouse, Etons of Bath Etons of Bath Kırsal Oturma Odası
Etons of Bath

Georgian Farmhouse

Etons of Bath
Etons of Bath
Etons of Bath

Kahverengi ve kremin büyüleyici uyumu daima ev dekorasyonu ile ilgili mobilya ürünlerinde çok tercih edilen renklerden olmuştur. Günümüzde tek tip tüm koltuk takımlarının birbirinin aynı olmaması gerektiğini hatırlatan tasarımlar mevcut. Özellikle farklı tarzlarda koltuk takımları ile benzer çizgilerde buluşabilir, oturma odanıza ilgi çeken koltuk form ve dokularıyla bambaşka bir atmosfer katabilirsiniz. Sıcak tonların, kahverenginin hakim olduğu oturma odası dekorasyonunda, iç mimari ve tasarımlarla ilgilenenler için şık bir şömine modeli ile dekoratif bir ayna tasarımı mevcut. Bordo duvar zemini mekana zarafet katarken, beyaz şömine hatlarını ön plana çıkarmış. Konfor sunan çizgili klasik stil koltuk takımları, farklı renk ve çizgilerin bir araya getirilmesi ile fark yaratıyor.

Aksesuarlarla gelen zarafet

homify Klasik Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Klasik stil bir yatak odası dekorasyonu için renklerden dokulara enfes bir tasarım çalışması. Hemen herkesin rüyalarını süsleyebilecek yatak odası, doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile fark yaratıyor. Sıcak renk ve dokuların yanı sıra klasik öğeleri barındıran aksesuarlar göz alıcı bir dekorasyon dili oluşturulmasını sağlıyor. İç mimari, tasarım ve dekorasyonla ilgilenenlere zarafeti ile yatak başı formu ve dokusu nadide bir örnek teşkil ediyor.

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Modern çizgilerle renkleri bir arada kullanmak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Capcanlı bir renk olan sarının siyahla buluştuğu mutfak modern stil dizayn edilmiş. Yemek hazırlama, yıkama, pişirme alanında bulunan mutfak tezgahlarında geri planda kalan siyah tonları tercih edilmiş. Yemek masası ve sandalyelerinin bulunduğu alanda daha canlı ve açık renk tonları tercih edilirken, sandalye formları ile modern çizgi sürdürülmüş. Hem işlevsel hem de estetik değerlerin öne çıktığı tasarımda, dekoratif açık raf dizaynı ve siyah modern lamba aksesuarları oldukça ilgi çekici.

Modern tasarımlarla yer yatağı modelleri

Концептуальный проект "Жилище с мотоциклами", Александр Б Александр Б Eklektik Yatak Odası
Александр Б

Александр Б
Александр Б
Александр Б

Eklektik stil dizayn edilen yatak odası dekorasyonu, iç mimari ve tasarımlarla ilgilenenlere modern öğeler de içeriyor. Geçmişin yer yatağı çok fazla eskilere dayanmadan, büyüklerimizin hatıralarında yer edinmiş, hatta bazılarımızın geçmişinde unutmadığı keyifli zamanların birer nişanesidir. Modern tasarımlarla konforun ve işlevselliğin eksik olmadığı yer yatağı modelleri oldukça ilgi çekiyor. Yatak odası dekorasyonu için dingin bir atmosfer ve duvar dekorlarınızı süsleyebilecek karakterini belirleyen dekoratif tablolar ya da sanat eserlerini değerlendirebilirsiniz.

Canlı renklerle klasik stil yemek odası

homify Klasik Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Sarı ve yeşilin en uyumlu tonlarından ikisinin tercih edildiği yemek odası dekorasyonu klasik stil dizayn edilmiş. Renklerin ahengi ve desenlerin ilgi çekiciliği göz alıyor. Sandalye formu ve kaplamalarının yemek odasının diğer kalan koltuk ve perde modelleri ile uyumlu ve canlı renklerde tercih edilişi mekanda renkleri öne çıkaran bir tasarım dili izlendiğinin göstergesi.

Endüstriyel stil banyo

Levent Villa, Udesign Architecture Udesign Architecture Endüstriyel Banyo
Udesign Architecture

Levent Villa

Udesign Architecture
Udesign Architecture
Udesign Architecture

İç mimari ve tasarım deyince banyo dekorasyonu unutulmamalı. Ayrıcalıklı tasarımı ile cam duş kabini hem işlevsel hem de estetik unsurlar barındırıyor. Öte yandan küvet keyfinin de unutulmadığı dekorasyonda, duvar dekoru olarak tuğla duvar dokusu tercih edilmiş. İthal duvar kağıtları ile banyolarınızda silinebilir ve doğal görünümlü kırmızı tuğla duvar dekoru oluşturabilirsiniz.

Kardeşlere modern stil çocuk odası dekorasyonu

DE LIFE HOMES, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Çocuk Odası
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

DE LIFE HOMES

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

İç mimari ve tasarımla ilgilenenler için iki kardeşin yaşayabileceği modern stil bir çocuk odası modeli. Duvar dekoru olarak bölgesel kırmızı tuğla duvar ve beyaz tuğla duvar kaplamalar günümüzde oldukça ilgi çeken tasarım fikirlerinden. Beğeniye göre klasik stilde kırmızı tuğla duvar kaplamaları oluşturabileceğiniz gibi, 3 boyutlu duvar kağıdı modelleri ile gerçekçi doku ve silinebilir yüzeyler elde edebilirsiniz. Doğru ve ölçülü ışıklandırma unsurları ile yatak odası dizaynına bambaşka bir atmosfer katabilirsiniz. Ayrıca ilgilenenler için ’3 Boyutlu duvar kağıdı modelleri’ yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. 

Kendi zevkinize göre oluşturabilceğiniz salon koltuk takımları
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