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Size ev yapma ilhamı verecek 15 küçük kır evi

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Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Prefabrik ev Ahşap
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İster şehir hayatının konforu, kolaylıkları ve aynı zamanda koşturmacasından vazgeçemeyen bir kent tutkunu, isterse her fırsatta kendini ormana ya da en azından bir parka atmaya çalışan bir doğa aşığı olalım, kır evleri hepimizin içinde bir şeylerin kıpırdamasına sebep olur. Belki de on binlerce yıl öncesinden kalma bir içgüdü, bizi doğaya çağıran bir sestir bu. Ama ne olursa olsun kır evleri başka herhangi bir konut türüne kıyasla pek çoğumuz için çok daha caziptir. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 15 kır evinden oluşan bir derleme yaptık. Emeklilik hayallerinizi erkene çekmenize sebep olabilecek ve kendinize bir kır evi yapmanız için ilham verecek bu harika evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz? 

Doğayla bütünleşen bir mimari

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA Kolonyal Balkon, Veranda & Teras
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

Kır evlerinin en önemli özelliklerinden biri, daima doğanın tam ortasında, bir ormanın, bir denizin ya da bir akarsuyun kıyısında olmalarıdır. Ancak kır evinin tasarımında bu perspektif gözetilmezse, ortaya son derece sıradan bir ev çıkabilir ve sonuçta içine girdiğinizde herhangi bir şehir evinden farklı olmadığını düşünebilirsiniz. Neyse ki burada böyle bir durum söz konusu değil. İki geniş kanatlı kapıyla doğrudan bahçeye açılan bu kır evinde iç ve dış mekân kavramları olumlu anlamda silikleşmiş durumda.

Küçük ve şirin bir kır evi

Ninho da Coruja - Chalé - Fotografias para Divulgação, DecoraPhotos - RHSPhotos DecoraPhotos - RHSPhotos Ticari alanlar Oteller
DecoraPhotos – RHSPhotos

DecoraPhotos - RHSPhotos
DecoraPhotos – RHSPhotos
DecoraPhotos - RHSPhotos

Her ne kadar kırda bir ev sahibi olmak harika bir şey olsa da, bu evler aslında içeride zaman geçirmek için değildir. Zaten bahçesinde ve hatta bahçenizin de ötesinde vakit geçirmeyecekseniz kır evi sahibi olmanın da bir anlamı yoktur. Bu yüzden buradaki gibi küçücük bir kır evi bile aslında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilir.

Şıklıktan ödün vermeyen bir tasarım anlayışı

Residência JA, L2 Arquitetura L2 Arquitetura Kırsal Evler
L2 Arquitetura

L2 Arquitetura
L2 Arquitetura
L2 Arquitetura

Kır evleri illa ki pastoral bir mimariyle inşa edilecek ve muntazam bir görüntüye sahip olmayacak diye bir kaide yok. Doğanın içinde ve doğayla savaşmak yerine uyumlu olmaya çalışan bir anlayışla yapıldıktan sonra gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu örnekte görüldüğü gibi son derece iddialı ve şık bir ev de pekâlâ bir kır evi olabilir.

İklimle uyum

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Evler
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Kırsal bölgelerde, hele ki ormanların iç bölgelerinde inşa edilecek evlerde iklim şartlarına uyumluluk son derece önemlidir. Dört tarafı pencerelerle çevrili bir evi soğuk bir iklimde yapmaya kalkarsanız sonuçları hiç iç açıcı olmaz. Bu küçük kır evi soğuk bir iklimdeki kır evinin nasıl olması gerektiğine dair fikir veriyor.

Ahşap şıklığı

Casas em madeira , CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras

CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA &amp; CAMPO – Casas pré-fabricadas em madeiras
CASA & CAMPO - Casas pré-fabricadas em madeiras

Genişliği ve şıklığıyla aynı zamanda ahşap bir villa olarak da nitelendirilebilecek bu yapı, kır evlerinin en seçkin örneklerinden bir tanesi.

Dört mevsim yaşam

homify Kır evi
homify

homify
homify
homify

Kır evleri genellikle bahar ve yaz aylarında kullanılan ve içinde sürekli yaşanmayan yerlerdir. Öte yandan bu bir kural da değildir. Buradaki şık kır evi, dört mevsim kullanıma elverişli olarak tasarlanmış ve şehirlerdeki benzerlerinden hiçbir eksiği yok.

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Eksiksiz bir kır evi

"Dornröschenschloss", miacasa miacasa Kırsal Evler
miacasa

miacasa
miacasa
miacasa

Güneş enerjisi sistemi, taş duvarlarla çevrelenmiş bahçesi ve harika peyzajıyla, tam anlamıyla eksiksiz bir kır evi.

Modern bir mimari yaklaşım

Haus B, JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA Modern Evler
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA
JEBENS SCHOOF ARCHITEKTEN BDA

Kır evi konseptine modern bir yorum getiren bu ilginç ahşap ev, aynı zamanda oldukça düşük maliyeti ve kompakt yapısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Ömre bedel

CASA COM VIDRO E MADEIRA, NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES Kırsal Evler
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES
NATALIE TRAMONTINI ARQUITETURA E INTERIORES

Hafif eğimli bir araziye ana malzeme olarak ahşap kullanılarak inşa edilmiş ve ön cephesi bütünüyle camla kapla olan bu olağan üstü güzellikteki kır evi, hayallerimizi süsleyecek ve dahası zorlayacak tarzıyla gerçekten büyüleyici.

Kütük ev

Smart Wood - баня и летняя кухня, Smart Wood Smart Wood Rustik Evler
Smart Wood

Smart Wood
Smart Wood
Smart Wood

Kuzey Avrupa'nın pek çok ülkesinde kültürel ve mimari bir miras olarak kabul edilen ve pek çok yerde halen yüzlerce yıllık geleneksel teknikler kullanılarak üretilen kütük evler, bugünlerde dünyanın pek çok başka yerinde de görülebiliyor. Aslen kuzeyin soğuk iklimlerine dayanıklı olmalarıyla ünlü olan bu evler diğer iklimlerde de oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.

Fütüristik bir kır evi

Haus am See, Pfeiffer Architekten Pfeiffer Architekten Evler
Pfeiffer Architekten

Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten
Pfeiffer Architekten

Mimarisiyle ön plana çıkan bu son derece ilginç kır evi, doğayla uyumu en başa yazan bir tasarım anlayışıyla üretilmiş.

Sade ve işlevsel

Geuloever, Zwarthout Shou Sugi Ban Zwarthout Shou Sugi Ban Modern Evler
Zwarthout Shou Sugi Ban

Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban
Zwarthout Shou Sugi Ban

Küçük bir derenin kenarına oldukça pratik bir şekilde inşa edilmiş bu küçük kır evi, her yönüyle kır evi geleneğini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Sade tasarımı ve konumunun yanı sıra, doğaya zarar vermemek adına beton bir temel dahi kullanılmadan yapılması da ayrıca takdire değer.

İnanılmaz bir manzara

Casa em Guararema, Cabana Arquitetos Cabana Arquitetos Rustik Evler Ahşap
Cabana Arquitetos

Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos
Cabana Arquitetos

Bu kır evinin yapılışındaki öncelik ise hiç şüphesiz manzaraya verilmiş. Halihazırda mükemmel bir manzaraya sahip olan bir yamaçta olmasına karşın bu görsel ziyafetten daha fazla yararlanılabilmesi için ahşap ayaklar üzerinde yükseltilerek inşa edilmiş.

Tablo gibi bir kır evi

VIMOB by COLECTIVO CREATIVO , COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO Modern Evler
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

Fonundaki dev ağaçla birlikte gerçek anlamda bir tabloyu andıran bu kır evi, aslında son derece modern bir mimariye ve iç tasarıma sahip.

Konrast

Sommerhaus PIU 65, SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD Prefabrik ev Ahşap
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD

SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU – YES WE WOOD
SOMMERHAUS PIU - YES WE WOOD

Mimarisiyle çağdaş ve minimal bir tarzı yansıtan bu ev, bulunduğu ortamla ilginç bir kontrast oluşturuyor.

Ayakkabılıklar için özgün tasarım fikirleri
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