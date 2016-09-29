Size ev yapma ilhamı verecek 15 küçük kır evi

İster şehir hayatının konforu, kolaylıkları ve aynı zamanda koşturmacasından vazgeçemeyen bir kent tutkunu, isterse her fırsatta kendini ormana ya da en azından bir parka atmaya çalışan bir doğa aşığı olalım, kır evleri hepimizin içinde bir şeylerin kıpırdamasına sebep olur. Belki de on binlerce yıl öncesinden kalma bir içgüdü, bizi doğaya çağıran bir sestir bu. Ama ne olursa olsun kır evleri başka herhangi bir konut türüne kıyasla pek çoğumuz için çok daha caziptir. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 15 kır evinden oluşan bir derleme yaptık. Emeklilik hayallerinizi erkene çekmenize sebep olabilecek ve kendinize bir kır evi yapmanız için ilham verecek bu harika evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?