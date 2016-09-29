Size ev yapma ilhamı verecek 15 küçük kır evi

İster şehir hayatının konforu, kolaylıkları ve aynı zamanda koşturmacasından vazgeçemeyen bir kent tutkunu, isterse her fırsatta kendini ormana ya da en azından bir parka atmaya çalışan bir doğa aşığı olalım, kır evleri hepimizin içinde bir şeylerin kıpırdamasına sebep olur. Belki de on binlerce yıl öncesinden kalma bir içgüdü, bizi doğaya çağıran bir sestir bu. Ama ne olursa olsun kır evleri başka herhangi bir konut türüne kıyasla pek çoğumuz için çok daha caziptir. Bu yazımızda sizler için birbirinden güzel 15 kır evinden oluşan bir derleme yaptık. Emeklilik hayallerinizi erkene çekmenize sebep olabilecek ve kendinize bir kır evi yapmanız için ilham verecek bu harika evlere biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Kır evlerinin en önemli özelliklerinden biri, daima doğanın tam ortasında, bir ormanın, bir denizin ya da bir akarsuyun kıyısında olmalarıdır. Ancak kır evinin tasarımında bu perspektif gözetilmezse, ortaya son derece sıradan bir ev çıkabilir ve sonuçta içine girdiğinizde herhangi bir şehir evinden farklı olmadığını düşünebilirsiniz. Neyse ki burada böyle bir durum söz konusu değil. İki geniş kanatlı kapıyla doğrudan bahçeye açılan bu kır evinde iç ve dış mekân kavramları olumlu anlamda silikleşmiş durumda.
Her ne kadar kırda bir ev sahibi olmak harika bir şey olsa da, bu evler aslında içeride zaman geçirmek için değildir. Zaten bahçesinde ve hatta bahçenizin de ötesinde vakit geçirmeyecekseniz kır evi sahibi olmanın da bir anlamı yoktur. Bu yüzden buradaki gibi küçücük bir kır evi bile aslında ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayabilir.
Kır evleri illa ki pastoral bir mimariyle inşa edilecek ve muntazam bir görüntüye sahip olmayacak diye bir kaide yok. Doğanın içinde ve doğayla savaşmak yerine uyumlu olmaya çalışan bir anlayışla yapıldıktan sonra gerisi tamamen sizin zevkinize kalmış. Bu örnekte görüldüğü gibi son derece iddialı ve şık bir ev de pekâlâ bir kır evi olabilir.
Kırsal bölgelerde, hele ki ormanların iç bölgelerinde inşa edilecek evlerde iklim şartlarına uyumluluk son derece önemlidir. Dört tarafı pencerelerle çevrili bir evi soğuk bir iklimde yapmaya kalkarsanız sonuçları hiç iç açıcı olmaz. Bu küçük kır evi soğuk bir iklimdeki kır evinin nasıl olması gerektiğine dair fikir veriyor.
Genişliği ve şıklığıyla aynı zamanda ahşap bir villa olarak da nitelendirilebilecek bu yapı, kır evlerinin en seçkin örneklerinden bir tanesi.
Kır evleri genellikle bahar ve yaz aylarında kullanılan ve içinde sürekli yaşanmayan yerlerdir. Öte yandan bu bir kural da değildir. Buradaki şık kır evi, dört mevsim kullanıma elverişli olarak tasarlanmış ve şehirlerdeki benzerlerinden hiçbir eksiği yok.
Güneş enerjisi sistemi, taş duvarlarla çevrelenmiş bahçesi ve harika peyzajıyla, tam anlamıyla eksiksiz bir kır evi.
Kır evi konseptine modern bir yorum getiren bu ilginç ahşap ev, aynı zamanda oldukça düşük maliyeti ve kompakt yapısı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Hafif eğimli bir araziye ana malzeme olarak ahşap kullanılarak inşa edilmiş ve ön cephesi bütünüyle camla kapla olan bu olağan üstü güzellikteki kır evi, hayallerimizi süsleyecek ve dahası zorlayacak tarzıyla gerçekten büyüleyici.
Kuzey Avrupa'nın pek çok ülkesinde kültürel ve mimari bir miras olarak kabul edilen ve pek çok yerde halen yüzlerce yıllık geleneksel teknikler kullanılarak üretilen kütük evler, bugünlerde dünyanın pek çok başka yerinde de görülebiliyor. Aslen kuzeyin soğuk iklimlerine dayanıklı olmalarıyla ünlü olan bu evler diğer iklimlerde de oldukça iyi sonuçlar verebiliyor.
Mimarisiyle ön plana çıkan bu son derece ilginç kır evi, doğayla uyumu en başa yazan bir tasarım anlayışıyla üretilmiş.
Küçük bir derenin kenarına oldukça pratik bir şekilde inşa edilmiş bu küçük kır evi, her yönüyle kır evi geleneğini mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Sade tasarımı ve konumunun yanı sıra, doğaya zarar vermemek adına beton bir temel dahi kullanılmadan yapılması da ayrıca takdire değer.
Bu kır evinin yapılışındaki öncelik ise hiç şüphesiz manzaraya verilmiş. Halihazırda mükemmel bir manzaraya sahip olan bir yamaçta olmasına karşın bu görsel ziyafetten daha fazla yararlanılabilmesi için ahşap ayaklar üzerinde yükseltilerek inşa edilmiş.
Fonundaki dev ağaçla birlikte gerçek anlamda bir tabloyu andıran bu kır evi, aslında son derece modern bir mimariye ve iç tasarıma sahip.
Mimarisiyle çağdaş ve minimal bir tarzı yansıtan bu ev, bulunduğu ortamla ilginç bir kontrast oluşturuyor.