Adana'da çok şık bir yenileme projesi

Bugün büyük şehir, sanayi şehri, kültür şehri gibi nitelemelere konu olan pek çok ilin esamesinin okunmadığı yıllarda bile Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Adana, bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi ve bundan sonra da kolay kolay kaybetmeye niyeti yok gibi görünüyor. Pamuk üretiminde çok uzun zamandır başı çeken, kendisiyle birlikte çevre illeri de kalkındıran ve neşeli insanı, sıradışı kent kültürü, bunaltıcı havası ve bir nebze de olsa serinleten baraj gölüyle bu göz alıcı kent, size hiçbir metropolü aratmadığı gibi burada bulamayıp da bir başka şehirde bulabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yazımızın konusu olan ev Adana'da bulunuyor. Çok şık ve iddialı bir yenileme projesinin konusu olan bu evin eski ve yeni halini yan yana koyup baktığınızda, ikisinin aynı ev olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz. Dört dörtlük bir yenileme projesinden de ancak böylesi beklenir zaten.