Adana'da çok şık bir yenileme projesi

Bugün büyük şehir, sanayi şehri, kültür şehri gibi nitelemelere konu olan pek çok ilin esamesinin okunmadığı yıllarda bile Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Adana, bu özelliğini hiçbir zaman kaybetmedi ve bundan sonra da kolay kolay kaybetmeye niyeti yok gibi görünüyor. Pamuk üretiminde çok uzun zamandır başı çeken, kendisiyle birlikte çevre illeri de kalkındıran ve neşeli insanı, sıradışı kent kültürü, bunaltıcı havası ve bir nebze de olsa serinleten baraj gölüyle bu göz alıcı kent, size hiçbir metropolü aratmadığı gibi burada bulamayıp da bir başka şehirde bulabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Tahmin edebileceğiniz üzere bu yazımızın konusu olan ev Adana'da bulunuyor. Çok şık ve iddialı bir yenileme projesinin konusu olan bu evin eski ve yeni halini yan yana koyup baktığınızda, ikisinin aynı ev olduğuna inanmakta güçlük çekeceksiniz. Dört dörtlük bir yenileme projesinden de ancak böylesi beklenir zaten.
Evin ana bölümü olarak dikkat çeken salon, aslında ortadan bölünmüş yapısı, genişliği, doğal ışıktan fazlasıyla yararlanması gibi belli başlı özellikleriyle oldukça güçlü bir potansiyel barındırıyor. Buna karşın temiz ve derli toplu olsalar da mobilyaların estetik ömürleri çoktan dolmuş durumda. Aynı şeyi avizeler, halılar ve diğer aksesuarlar için de söylemek mümkün.
Yenileme sonrasında evin önemli bir kısmında olduğu gibi salonda da Adana'nın iklimine de uygun olarak açık renkler tercih edilmiş. Özellikle beyazın ağır bastığı salon dekorasyonunda gözle görülür bir sadeleşme olduğu ilk anda dikkat çekiyor. Çağın ruhuna da uygun olan bu sadeleşme, gözü ve ruhu yoran bir mekânın sade, şık ve pratik bir alana dönüşmesini sağlamış.
Evin giriş bölümü, Çukurova bölgesinde bulunan pek çok apartman dairesinde olduğu gibi oldukça geniş tutulmuş. Aslında evin bütününde metrekare açısından bir sıkıntı olduğunu söylemek oldukça güç, bütün odalar oldukça geniş ve ferah. Öte yandan antrenin bu genişliği koyu renkli mobilya ve zemin tercihiyle belli ölçüde daralıyor. Modası da uzun zaman önce geçmiş olan bu mobilyalar yerlerini yenilerine bırakacak.
Salonda olduğu gibi burada da beyazın ağır bastığı bir renk tercihi söz konusu. Doğrudan güneş ışığı almayan bir alan olduğu için de beyaz ayrıca doğru bir tercih. Bu yoğun beyazlığı kırmak içinse zeminde şık bir halı tercih edilmiş. Tavana uygulanan modern gizli aydınlatmalar da gözlerden kaçmıyor.
Her ne kadar İstanbul, Ankara ve hatta İzmir gibi büyük kentlerde balkonlar giderek daha az insanın yararlanabildiği bir lüks haline gelmekte olsa da, Adana'da balkonsuz ev bir anlamda eksik kalmış bir evdir. Ancak bu aşırı sıcak iklimde doğru tasarlanmamış bir balkonu kullanmaya çalışmak da yeri geldiğinde eziyet haline gelebilir. Bu yüzden de bu balkonun sağlam bir değişikliğe ihtiyacı var.
Evin iç mekânlarında koyu renk mobilya ve akseuarlardan açık renklere doğru bir geçiş gözlemlemiştik. Balkonda ise bu durum bir anlamda tersine işlemiş. Beyaz fayanslar yerlerini ahşap dokulu yeni nesil ıslak zemin kaplamalarına bırakmış. Bakımı daha kolay olan ve daha az kir gösteren bu ürün, balkonda kullanılan şık oturma grubu ile de güzel bir renk uyumu yakalamış. Son olarak gerektiği durumda kapatılabilen cam perde uygulaması da balkonu dört mevsim kullanılabilecek bir alan haline getirmiş.
Banyoları ne kadar temiz tutarsak tutalım, bir noktadan sonra yıpranmasının önüne geçmek mümkün olmaz ve temizlenmesi de giderek daha zor hale gelir. Maalesef burada da durum bundan farklı gelişmemiş. Derli toplu tutulması giderek daha fazla emek gerektiren bu banyonun da kapsamlı bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu söylemek için mimar olmaya gerek yok.
Evet, banyoda bir değişiklik olmalı demiştik, ama bu kadarını biz bile beklemiyorduk. Adeta yedi yıldızlı bir otelde rastlayabileceğiniz türden bir banyoyla karşılaşıyoruz. Zemininden duş bölümüne, tavanından vitrifiyelerine kadar kelimenin tam anlamıyla mükemmel bir hale getirilen bu banyo, aynı zamanda evin değerine de kendisine yapılan harcamanın çok üzerinde bir katkıda bulunacaktır.