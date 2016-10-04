Banyosu ve mutfağı baştan yaratılan bir daire

Banyo ve mutfaklar bir evin her zaman için en çok yıpranan ve en çabuk eskiyen alanlarıdır. Böyle olmasında da şaşırtıcı bir taraf yoktur aslında. Doğaları gereği çeşitli sıvılarla ve nemle fazlasıyla haşır neşir olan bu alanlar aynı zamanda mikrop üremesine de son derece elverişli oldukları için çok sık temizlenmeleri ve hijyenik tutulmaları gerekir. Öte yandan banyo ve mutfaklarımız eskidikçe temizlenmeleri güçleşir, özellikle belli kısımlarına temizlemeye çalışmak eziyetten farksız hale gelir. Bu yüzden bir banyoyu ya da mutfağı ne kadar sağlam ve güzel yapılırsa yapılsın onlarca yıl kullanmanın imkânı yoktur. En iy bakılan banyo ve mutfaklar bile en fazla on yıl sonra büyük ölçüde yıpranırlar. Bu yazımızda sizlere de kendi banyo ve mutfağınız konusunda ilham verici olabilecek nitelikte bir banyo ve mutfak yenileme projesini ele aldık. Modası geçmiş ve yıpranmış bir banyo ve bir mutfağın baştan aşağı dönüşümüne tanıklık etmek istemez misiniz?