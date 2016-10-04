Banyosu ve mutfağı baştan yaratılan bir daire

Banyo ve mutfaklar bir evin her zaman için en çok yıpranan ve en çabuk eskiyen alanlarıdır. Böyle olmasında da şaşırtıcı bir taraf yoktur aslında. Doğaları gereği çeşitli sıvılarla ve nemle fazlasıyla haşır neşir olan bu alanlar aynı zamanda mikrop üremesine de son derece elverişli oldukları için çok sık temizlenmeleri ve hijyenik tutulmaları gerekir. Öte yandan banyo ve mutfaklarımız eskidikçe temizlenmeleri güçleşir, özellikle belli kısımlarına temizlemeye çalışmak eziyetten farksız hale gelir. Bu yüzden bir banyoyu ya da mutfağı ne kadar sağlam ve güzel yapılırsa yapılsın onlarca yıl kullanmanın imkânı yoktur. En iy bakılan banyo ve mutfaklar bile en fazla on yıl sonra büyük ölçüde yıpranırlar. Bu yazımızda sizlere de kendi banyo ve mutfağınız konusunda ilham verici olabilecek nitelikte bir banyo ve mutfak yenileme projesini ele aldık. Modası geçmiş ve yıpranmış bir banyo ve bir mutfağın baştan aşağı dönüşümüne tanıklık etmek istemez misiniz?
Açık renklerin hakim olduğu bu mutfak, neresinden bakılırsa bakılsın kullanım ömrünü doldurmuş gibi görünüyor. Yirmi yıl öncesinin modasını yansıtan tarzı ve mermer gövdesiyle mutfak tezgâhı, vasat bir ahşap işçiliğinin ürünü mutfak dolapları ve ilk anda gözünüze çarpan hemen her şey. Burada gerçekten de kapsamlı bir değişikliğe ihtiyaç olduğu rahatlıkla söylenebilir. Elbette bu kapsamın ne genişlikte olacağı ise bütçeyle ve zamanla ilgili.
Mutfaktaki yenileme yalnızca yıpranmış ve eskimiş bir mutfağın hayata döndürülmesinin ötesine geçmiş gibi görünüyor. Bir dizi yapısal farklılaşmayı da içeren değişiklikler, mutfağın çehresini bütünüyle değiştirmiş. Yeni mutfak dolapları, ankastre seti, duvarları, zemini ve aydınlatmalarıyla dört dörtlük bir hale gelen mutfak tam anlamıyla kusursuz görünüyor.
Banyolar da tıpkı mutfaklar gibi belli süre sonunda yıpranmaya mahkûm olan alanlardır. Bu yüzden de fazla geç kalınmadan tadilatla yeniden hayata döndürülmeleri en doğrusudur. Bu tadilatı yalnızca yıpranan bölümleri değiştirmek ya da onarmakla sınırlı tutabileceğiniz gibi bütçeniz doğrultusunda çok daha kapsamlı bir projeye de girişebilirsiniz.
Çok daha kapsamlı bir proje derken neyi kast ettiğimizi banyonun tadilattan sonraki hali oldukça iyi özetliyor aslında. Bu iki banyonun aslında aynı yer olduğuna, aralarında yalnızca birkaç haftalık bir zaman farkı bulunduğuna inanmak oldukça güç.
Eskimiş ve modası çoktan geçmiş duş bölümü yerini cam kapılı ve modern bir duş bölümüne bırakmış. Banyodaki renk tercihlerinde de köklü bir değişim söz konusu. Zeminlerde kolay kolay kir göstermeyen siyah renk tercih edilirken duvarlarda ise dokulu ve desenli bir açık renk kullanıldığı görülüyor. Bu da toplamda oldukça şık bir kontrast yaratıyor.