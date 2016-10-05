Öncesi ve sonrasıyla 5 çarpıcı teras dönüşümü

Yaz ve bahar aylarının kurtarıcısı olan teraslarımızın dekorasyonuna çoğu zaman gerektiği ilgiyi gösteremeyebiliriz. Güzel bir dekorasyon ile evin en çok kullanılan alanı bile olabilecek terasları çoğu zaman bakımsız ve atıl bırakıyoruz oysa ki ayıracağımız ufak bir bütçe ile en kullanışsız teraslar bile muhteşem dinlenme alanlarına dönüşebiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ilham verecek teras dönüşüm projeleri derledik. Birbirinden güzel teras dekorasyonları bulabileceğiniz bu örneklerde aynı zamanda bu dekorasyonların uzman eli değmeden önceki hallerini de görebileceksiniz. Bu dönüşüm hikayeleri sizi heyecanlandıracak.

Teras dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken izolasyon, döşeme gibi konuları işin uzmanlarına danışmanızda yarar var ancak “6 adımda mükemmel bir teras nasıl yapılır?” başlıklı yazımız da size bu konuda güzel fikirler verebilir.