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Öncesi ve sonrasıyla 5 çarpıcı teras dönüşümü

Homify Homify
réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Modern Evler
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Yaz ve bahar aylarının kurtarıcısı olan teraslarımızın dekorasyonuna çoğu zaman gerektiği ilgiyi gösteremeyebiliriz. Güzel bir dekorasyon ile evin en çok kullanılan alanı bile olabilecek terasları çoğu zaman bakımsız ve atıl bırakıyoruz oysa ki ayıracağımız ufak bir bütçe ile en kullanışsız teraslar bile muhteşem dinlenme alanlarına dönüşebiliyor. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere ilham verecek teras dönüşüm projeleri derledik. Birbirinden güzel teras dekorasyonları bulabileceğiniz bu örneklerde aynı zamanda bu dekorasyonların uzman eli değmeden önceki hallerini de görebileceksiniz. Bu dönüşüm hikayeleri sizi heyecanlandıracak.

Teras dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken izolasyon, döşeme gibi konuları işin uzmanlarına danışmanızda yarar var ancak “6 adımda mükemmel bir teras nasıl yapılır?” başlıklı yazımız da size bu konuda güzel fikirler verebilir.

1. Öncesi: Eski ve kullanışsız

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Bu terasa bakınca ilk aklınıza gelen şey, doğru bir dekorasyonla ne güzel bir alana dönüşebileceğidir, öyle değil mi? Projeyi alan mimarlar, ev sahibinin de isteği doğrultusunda bu terası daha açık ve ferah bir alana dönüştürmüşler. Terasın yeni halini görünce şaşıracaksınız. 

1. Sonrası: Geniş ve ferah

Attico quartiere ostiense, zona gazometro - Roma, Formaementis Formaementis Minimalist Balkon, Veranda & Teras
Formaementis

Formaementis
Formaementis
Formaementis

Teras, yıkılan cam bölme sayesinde ve yana doğru genişletilerek adeta bambaşka bir alana dönüşmüş. Korkuluk yerine bambu çitlerin tercih edildiği terasta geniş saksılar ile etkili bir bitkilendirme sağlanmış. Oturma köşesi olarak ayrılan yerde güneş koruyucusu olarak ahşap pergola tercih edilmiş. Bu sayede son derece şık ve geniş bir teras dekorasyonu elde edilmiş.  

2. Öncesi: Boş bir teras

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Geniş bir bahçeye bu şanslı terasın tek dezavantajı bir güneş koruyucusunun olmaması gibi görünüyor. Oldukça boş ve eski bir hava hakim. Projeyi alan ekip bu terasın korkuluklarını tamamen sökerek yerine güzel bir çözüm uygulamışlar. 

2. Sonrası: Şık pergolalar

Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato rurale a Suvereto (LI), mc2 architettura mc2 architettura Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
mc2 architettura

mc2 architettura
mc2 architettura
mc2 architettura

Yeni korkuluklar ve ahşap pergola ile farklı bir görüntüye kavuşan teras eskisine göre çok daha modern ve kullanışlı görünüyor. Böyle bir manzarada ve böylesine güzel bir terasta vakit geçirmek dünyanın en huzur verici aktivitelerinden bir olabilir. 

3. Öncesi: Karanlık bir görüntü

Herenhuis 1890, Amsterdam, VASD interieur & architectuur VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur

VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur
VASD interieur & architectuur

Tuğla dış cepheli bir evin alt katında bulunan bu teraslı daire sıkı bir değişimle farklı bir yüze kavuşacak. Pervazlarında ve korkuluklarında siyah renk tercih edildiği için kapalı ve boğucu bir görüntüye sahip olan terasın yeni haline bayılacaksınız.  

3. Sonrası: Ferahlayan yeni teras

Herenhuis 1890, Amsterdam, VASD interieur & architectuur VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur

VASD interieur & architectuur
VASD interieur &amp; architectuur
VASD interieur & architectuur

Eski terasın bütün strüktürleri tamamen yıkılmış ve yerine daha geniş bir cam bölme uygulanmış. Beyaz betonarme ile desteklenen yapıda kullanılan bütün malzemeler yeni oldukları kadar da şık ve ferah görünüyorlar. Hem dekorasyonu hem de mimarisi ile dikkat çeken etkileyici bir teras dekorasyonu oluşturulmuş. Ev sahipleri projeyi verdiklerine epey memnun olsalar gerek. 

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4. Öncesi: Tam bir yıkıntı

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Bu fotoğraftaki yıkıntıya teras demek pek doğru olmaz. Projeyi üstlenen mimarlar bu evde yalnızca terası değil bütün evi adım adım değiştirmişler. Adeta yıkılıp yeniden yapılmış denebilir. Evin son haline baktığınızda bu alanın şık bir teras olarak dekore edildiğini göreceksiniz. 

4. Sonrası: Baştan sona değişen yüz

réhabilitation d'une maison de ville de 1890, atelier julien blanchard architecte dplg atelier julien blanchard architecte dplg Modern Evler
atelier julien blanchard architecte dplg

atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg
atelier julien blanchard architecte dplg

Yıkılan eski yapının yerine taş bir bina inşa edilmiş. Siyah pervazlı cam kapılar ile bahçeye açılan ferah odalar ve ahşap zemin döşemesi ile hem doğal hem de son derece modern bir dekorasyon oluşturulmuş. Evin son haline baktığınızda geçirdiği değişim sizi şaşırtabilir. Bakımlı bir bahçe ve kullanılan natürel malzemeler ile bu teras cennetten bir köşeye dönüştürülmüş. 

5. Öncesi: Eski bir teras

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Uzun ince bir yapıya sahip olan bu eski teras zekice bir çözümle üstelik oldukça ekonomik bir yoldan mükemmel bir dinlenme alanına dönüşüyor. Görünce çok şaşıracaksınız. 

5. Sonrası: Ahşap yer döşemesi ile harikalar yaratılmış

Antes y después terraza Sant Antoni de Calonge , Vicente Galve Studio Vicente Galve Studio Akdeniz Balkon, Veranda & Teras
Vicente Galve Studio

Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio
Vicente Galve Studio

Hem korkulukları hem zemini hem de mobilyaları aynı ahşap döşeme malzemesinden yapılan teras muhteşem bir uyuma ve iç açıcı bir ferahlığa kavuşmuş. Yalnızca zemin döşemesi kullanılarak bir alanın bu kadar değişebileceğine kim inanırdı ki? Siz de terasınızda benzer bir yenilemeye gitmek istiyorsanız zemin döşemecilerinden fikir alabilirsiniz. Ayrıca dekorasyonda kullanılan ahşap panellerin mobilya ve alan tasarrufu sağlaması da gözünüzden kaçmasın. 

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