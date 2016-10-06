Mutfağınız için Türkiye'den 7 köşe takımı fikri

Mutfaklar, yaşamımızın en önemli döngüsü olan beslenme ihtiyacını karşılayacağımız yer olduğundan, hem hijyen hem konfor hem de görsel gereksinimlerimizi karşılaması beklenir. Bunun için, ister mutfak planlayıcıları ve diğer uzmanlardan destek alarak, isterseniz bizzat yapacağınız araştırma ve fikir edinmelerle, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir mutfak elde edebilirsiniz. Homify ekibi olarak sizlere, mutfak dekorasyonlarınıza ilham verecek örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise; mutfak dekorasyonunun hatırı sayılır bir parçası olan oturma grupları ve köşe takımları üzerine örnekler derledik. Mutfaklarınızın dinlenme ve oturma alanı sorununu pratik ve konforlu yapılarıyla çözecek bu köşe takımlarını siz de çok seveceksiniz. Mutfak köşe takımları, özellikle geniş mobilyalar için yeterli alanın bulunmadığı durumlarda kurtarıcınız olabilir.

Mutfak dekorasyonlarınız için farklı fikirler ve daha fazla örnek bulmak isterseniz “Küçük ama tam donanımlı 8 harika mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.