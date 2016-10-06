Mutfağınız için Türkiye'den 7 köşe takımı fikri

Mutfaklar, yaşamımızın en önemli döngüsü olan beslenme ihtiyacını karşılayacağımız yer olduğundan, hem hijyen hem konfor hem de görsel gereksinimlerimizi karşılaması beklenir. Bunun için, ister mutfak planlayıcıları ve diğer uzmanlardan destek alarak, isterseniz bizzat yapacağınız araştırma ve fikir edinmelerle, bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir mutfak elde edebilirsiniz. Homify ekibi olarak sizlere, mutfak dekorasyonlarınıza ilham verecek örnek tasarımlar sunmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda ise; mutfak dekorasyonunun hatırı sayılır bir parçası olan oturma grupları ve köşe takımları üzerine örnekler derledik. Mutfaklarınızın dinlenme ve oturma alanı sorununu pratik ve konforlu yapılarıyla çözecek bu köşe takımlarını siz de çok seveceksiniz. Mutfak köşe takımları, özellikle geniş mobilyalar için yeterli alanın bulunmadığı durumlarda kurtarıcınız olabilir.
Mutfak dekorasyonlarınız için farklı fikirler ve daha fazla örnek bulmak isterseniz “Küçük ama tam donanımlı 8 harika mutfak” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Mutfağınızın ölçülerine ve modeline özel ürünler sunan modüler tasarım sayesinde birçok çözümü birarada bulabiliyorsunuz. Özellikle yeterince geniş olmayan mutfaklarda harikalar yaratan modüler tasarım sayesinde mutfak adasını şık bir köşe takımı ile birlikte bulmanız mümkün. Bu dekorasyonda kullanışlı bir masa, mutfak adası ve köşe koltuğunu şık bir set olarak görebilirsiniz. Beyaz fon üzerine uygulanan ve canlı renkleriyle dikkat çeken bu tasarım hemen her stile güzellik kazandırabilir.
Klasik tarzda dekore edilmiş bir mutfak için daha iyi bir köşe mobilyası tasarlanamazdı. Hem renkleri hem modeli hem de konforlu yapısıyla dikkat çeken bu muhteşem köşe takımını keyifle kullanabilirsiniz. Kontrast bir renk dengesinin ve toprak tonlarının kullanıldığı dekorasyona stiliyle şıklık katan köşe takımı gösterişli dizaynları sevenler için ideal.
Mutfağınız bir koltuk takımı için yeterli alana sahipse hiç düşünmeden şık bir köşe koltuğunu dekorunuza ekleyebilirsiniz. Hem dinlenmek için hem de yemek yaparken konuklarınızı da ağırlayabilmek için en iyi yol mutfakta bir koltuk takımı bulundurmaktır. Çok parçalı ve kaba takımlar mutfak için pek uygun olmayabilir ancak tek bir köşe koltuğunu büyük bir rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Mutfağınız yeterince genişse ve kalabalık bir aileye sahipseniz siz de bu tasarımdakine benzer bir köşe takımı planlayabilirsiniz. Uzun bir yemek masasının bir boyunu tamamen kaplayacak şekilde kurulan, sedir tipi bu köşe takımını mobilyacılarda bulabileceğiniz gibi kendiniz de yaptırabilirsiniz. Mutfağınızın uygun olan köşesine ahşap bir sedir ve üzerine dilediğiniz renk ve desende minderlerle böyle bir köşe takımına sahip olmak mümkün.
Bu tasarımda kullanılan büyük köşe koltuğu da yine geniş ve ferah mutfaklara uygulanabilecek bir model. Oldukça konforlu ve kullanışlı olan bu köşe koltuklarını mutfağınıza yerleştirerek kendinize bir oturma alanı oluşturabilir hatta bu alanı oturma odanızdan daha sık kullanabilirsiniz. Renkli ve desenli kırlentlerle süsleyerek de dekorasyonunuzu canlandırabilirsiniz.
Ahşap tutkunuysanız ya da dekorasyonunuzda ahşap detaylara çok fazla yer verdiyseniz bu tip ahşap köşe takımlarını düşünebilirsiniz. Masa ve köşe oturma grubu olarak set halinde bulabileceğiniz bu modellerin yüzlerce farklı deseni ve modeli mevcut. Dilerseniz tasarımınıza uygun olması için özel olarak yaptırabilirsiniz de.
Renk dengesi ile dikkat çeken bu modern dekorasyonda köşe takımı yerine şık bir masa oturak seti kullanılmış. Mutfağınızın mimari yapısı köşe takımı için uygun değilse bu tip modelleri de kullanabilirsiniz. Basit bir bank ve birkaç sandalye ile oluşturabileceğiniz bu setler son derece kullanışlı ve şık görünebilir.