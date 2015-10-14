Mükemmel bir banyo için duvar kağıdı modelleri

İnsanlığın, ilk çağlardan beri beden temizliği ve arınma ihtiyacı içinkullandığı yıkanma alanları yani banyoların, kısa tarihihakkında bir başka yazımızda konuşmuştuk. Su ve kanalizasyon sisteminin var olması ile birlikte, evlere kurulan kişisel banyolar zamanla ev dekorasyonunda önemli bir yeri olan mekanlara dönüştü. Öyle ki, imalatçılar banyo dekorasyonu için yeni materyaller bulmaya, rahatlık ve konfor için daha fazla çözüm üretmeye başladılar. Tasarımcılar artık sadece banyo dekorasyonu alanında uzmanlaşabiliyorlar. Sektörde bu kadar önemli bir yeri olan banyo dekorasyonu için önemli unsurları konuşmaya devam edeceğiz. Daha önceki yazımızda hidromasajlı küvetlerden bahsetmiş ve birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmuştuk. Bağlantısına “Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler” başlığından ulaşabilirsiniz. Banyo ihtiyacının tarihi ve ondan fazla örnek banyo dekorasyonu için bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Bu yazımızda isebanyo için duvar kağıdı modelleri sunacağız. Birbirinden kullanışlı ve farklı duvar kağıdı örnekleri ile banyo dekorasyonunuza ilham kaynağı bulacaksınız. Banyonuzu hangi stilde ve hangi renk yoğunluğunda dekore ederseniz edinkullanacağınız duvar kağıdı ile bambaşka bir çizgi yakalayabilirsiniz. Dekorasyonun bu en önemli unsuru hakkında nekadar çok örnek inceleme şansınız olursa dekorasyonunuzukusursuzlaştırmakta o kadar başarılı olursunuz. Sitemizin“ürünler” ve “odalar” kısmında “banyo” sayfalarınıtıklayarak onlarca farklı stil başlığı altında toplanmış,her ülkeden yüzlerce tasarıma ulaşabilirsiniz.
Renkli çizgilerden oluşan bu duvar kağıtlarını her stilde banyo dekorunauygulayabilirsiniz. Üstelik her renk ile kombinasyon şansı sunanbu duvar kağıtları oldukça da modern bir görünüme sahip. Duvarkağıdı, siyah lavabo ve musluk, ayna gibi sleek yüzeyli objelerlebirleşince son derece göz alıcı bir dekor oluşturmuş. Eğerlavabo, küvet gibi objelerde siyah rengi kullanmayı seviyorsanız özellikle içerisinde siyah çizgiler bulunan renkli çizgili duvar kağıdı kullanmak size mükemmel bir dekor sunacağı gibi mekanınrenk dengesini de başarılı bir şekilde sağlayacaktır.
Görselde, modern ve klasik ögelerin kullanıldığı oldukça başarılı bir eklektik banyo dizaynı var. Sarı fonlu, kuş ve çiçekli dal desenli duvarkağıdı, epoksi yüzey görüntüsüyle dekora güçlü bir dinamikve modern bir canlılık katıyor. Siyah mermer lavabo ve kubbedesenli ayna otantik çizgileriyle dekorun havasını değiştirmiş. Ahşap detaylar ile güçlendirilen modern çizgi dekoru tamamlamış.Sıra dışı ve oldukça dikkat çekici bu dekorun odak noktasındaduvar kağıdı var. Rengi ve deseni ile her stil ve renkte banyoya uygulanabilecek bir yapısı var. Özellikle tropikal ve natürelögelerin bol kullanıldığı dekorlara da çok yakışacaktır.
Bu tasarımda, klasik bir dekorda kullanılması gereken bütün ana ve yanunsurları barındıran, dört dörtlük bir stil yaratılmış. Sarıspotlar, taşlı ve parlak aplikler, parlak otantik desenli duvar kağıtları, oymalı ahşap ayna, altın detaylı musluklar ve tabiiki mermer lavabo ile saraylara layık bir misafir banyosu dizaynısunulmuş. 2E Mimarlık imzası taşıyan bu göz alıcı dekorun duvar kağıtları özellikle klasik ögeleri sevenler için ideal. Evinizin diğer alanlarında klasik stil ve tema uyguladıysanız, banyonuza da benzer ögeleri eklemekten çekinmeyin zira klasikstilin modası asla geçmez ve her zaman göz doldurur.
Özellikle modern stilin vazgeçilmezi olan retro ve popart ögeler, banyolara da en azdiğer odalara olduğu kadar yakışıyor. Siyah beyaz çizgili duvarkağıdı, pop art tablolar ve siyah ayna ile dekoru tamamlayan unsurlar olmuş. Ayrıca beton tavan, asma ampuller ve sunta lavaboaltı, dekora endüstriyel bir çizgi katıyor. Eğlenceli vesanatsal bir dekor uygulamak istiyorsanız bu tarz duvar kağıtları işinizi kolaylaştırabilir. Birkaç küçük aksesuar iletamamlayabileceğiniz bir dekora mükemmel zemin hazırlar.
Lavabo altı, ayna çerçevesi ve dolaplarda kullanılan metal malzeme dekorun en önemli ögesini oluşturuyor. Pürüzsüz ve tek renk seçilen ögeleri yineaynı sadelikte, koyu renk bir duvar kağıdı ile tamamlayan dekoraksesuarları ile de stili mükemmelleştiriyor. Modern bir banyonun bütün ihtiyaçlarını karşılayan tasarım zengin ve şık birgörüntüye sahip.
Endüstriyel dekorların en önemli unsuru olan beton ve taş dekorlar duvar kağıtlarında çok daha pratik ve ekonomik olarak hayat buluyor. Eğer dekorlarınızda taş ve beton gibi brütal ögeler bulundurmak istiyorsanız bu taş görünümlü duvar kağıtları tam size göre.Uygulaması ve bakımı daha kolay olan üstelik çok daha kolayyenilenebilen taş görünümlü duvar kağıtları farklı renk vedesen seçenekleri ile giderek popülerlik kazanan bir duvar kağıdımodeli. Banyo dekorasyonu için de son derece uygun.
Sedefli ögelerin o natürel parlaklığını seviyorsanız bu duvar kağıtlarını hermekanda değerlendirebilirsiniz. Dekorda uygulanan duvar kaplamasıyarıya kadar ahşap kalanı duvar kağıdı olacak şekilde tasarlanmış. Renk ve dokuları ile birbirine uyan iki malzemedekoru benzerlerinden ayırmış. Soft renklerin klasik ögelerlebuluştuğu başarılı bir tasarım yaratılmış.
Duvar kağıtlarında orman teması çok popüler olmasa da tasarımcıların kullanmayıen sevdiği desenlerden. Özellikle tropikal ağaç ve bitkifigürleri içeren renkli ve dinamik duvar kağıtları banyo, mutfakgibi alanlarda harika ortamlar yaratıyor. Aksesuarlarla birçokfarklı kombinasyon imkanı sunan bu modeller beyaz fonun seçildiği dekorlar için ideal. Eğer banyonuzda beyaz zemin, beyaz tavan veduvarlar, beyaz banyo ekipmanları kullanacaksanız bu duvarkağıtlarından seçip yeşil birkaç aksesuarla basit ve mükemmel bir dekor oluşturabilirsiniz.
Dairesel desenlerin kullanıldığı klasik duvar kağıtları genelde evin diğeralanları ile takım olarak uygulanır. Oturma odası, mutfak veyaantre dekorunda kullanılan duvar kağıdının banyolara uygulanmasıyla evin genel dekorasyonunda bir bütünlük sağlanmışolur. Eğer siz de bu bütünlüğü yakalamak istiyorsanız, evinizin diğer alanlarında kullandığınız duvar kağıtlarını rahatlıkla banyonuza da uygulayabilirsiniz.
Ağaç kabuğu gibi bitkisel dokulardan ilham alınarak tasarlanan bu alaca renkli duvarkağıtları, dokusu ve desenleriyle oldukça natürel görünümlü ürünler. Modern dekorların en önemli ihtiyacı olan, hem modern görünümlü hem de doğal bir çizgiye sahip duvar eksiğinikapatan bu modelleri birçok farklı renk, kalite ve desen seçeneğiyle bulabilirsiniz.
Bu eklektik dizaynda kullanılan duvar kağıdı renk ve desenleriyle dekorun odaknoktasını oluşturuyor. Etnik desenli halı, ahşap lavabo haznesi,modern koltuk ile farklı stillerde ögeleri başarıyla birleştiren dizaynda böylesine bir duvar kağıdının cesurca kullanılması dekora güç katıyor. Canlı renklerin hemen her dekoru güzelleştirebileceğinin kanıtı olan tasarım stilinin hakkını veriyor.