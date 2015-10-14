Mükemmel bir banyo için duvar kağıdı modelleri

İnsanlığın, ilk çağlardan beri beden temizliği ve arınma ihtiyacı içinkullandığı yıkanma alanları yani banyoların, kısa tarihihakkında bir başka yazımızda konuşmuştuk. Su ve kanalizasyon sisteminin var olması ile birlikte, evlere kurulan kişisel banyolar zamanla ev dekorasyonunda önemli bir yeri olan mekanlara dönüştü. Öyle ki, imalatçılar banyo dekorasyonu için yeni materyaller bulmaya, rahatlık ve konfor için daha fazla çözüm üretmeye başladılar. Tasarımcılar artık sadece banyo dekorasyonu alanında uzmanlaşabiliyorlar. Sektörde bu kadar önemli bir yeri olan banyo dekorasyonu için önemli unsurları konuşmaya devam edeceğiz. Daha önceki yazımızda hidromasajlı küvetlerden bahsetmiş ve birbirinden güzel örnek tasarımlar sunmuştuk. Bağlantısına “Eşsiz banyo dekorasyonu için hidromasajlı küvetler” başlığından ulaşabilirsiniz. Banyo ihtiyacının tarihi ve ondan fazla örnek banyo dekorasyonu için bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Bu yazımızda isebanyo için duvar kağıdı modelleri sunacağız. Birbirinden kullanışlı ve farklı duvar kağıdı örnekleri ile banyo dekorasyonunuza ilham kaynağı bulacaksınız. Banyonuzu hangi stilde ve hangi renk yoğunluğunda dekore ederseniz edinkullanacağınız duvar kağıdı ile bambaşka bir çizgi yakalayabilirsiniz. Dekorasyonun bu en önemli unsuru hakkında nekadar çok örnek inceleme şansınız olursa dekorasyonunuzukusursuzlaştırmakta o kadar başarılı olursunuz. Sitemizin“ürünler” ve “odalar” kısmında “banyo” sayfalarınıtıklayarak onlarca farklı stil başlığı altında toplanmış,her ülkeden yüzlerce tasarıma ulaşabilirsiniz.