Koridor kalabalığını önlemenin 7 yolu

Koridorlar evin girişi ile direkt bağlantılı olan, antrenin uzantısı olarak ifade edebileceğimiz ve gün içerisinde defalarca içinden geçtiğimiz alanlardır. Evdeki diğer tüm mekanları birbirine bağlayan bir ara mekan niteliğinde olan koridor ve antreler aynı zamanda eve girenlere evin genel dekorasyonu ve atmosferi konusunda ilk fikri veren mekanlardır. Bu nedenle, iyi düzenlenmiş, derli toplu ve şık bir antre ve koridor iyi bir ilk izlenim anlamına gelir. Hem kendimizin hem de konuklarımızın eve girer girmez ilk karşılaştığı mekan olan antre ve koridor doğaları gereği depolama alanına ihtiyaç duyan mekanlardır. Günlük giydiğimiz ceket, manto gibi üst giysileri, ayakkabılar, çantalar, anahtarlar, gelen-gidecek olan mektup, fatura ve benzeri evrak ekseriyetle bu alanda tutulur. Bu nedenle, bu alanın kalabalık ve dağınık olmaması için iyi bir depolama ünitesinin, yani vestiyerin, ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde, iyi çözümlenmiş olması gerekir.
Bugün sayfamızda ülkemizden ve başka ülkelerden iç mimarlar ve dekoratörler tarafından gerçekleştirilmiş farklı antre ve koridor örneklerini derledik. Buraya yer alan fikirlerden siz de yararlanabilir, bu örneklerden yola çıkarak antrenizin ve koridorunuzun şekline ve boyutuna göre bir tasarım yapabilirsiniz.
Evin girişinde ihtiyaç duyulan şeyler, ayakkabıları depolamak için raflar, ayakkanıları giymek için bir oturak, agiysileri asmak için askılar, anahtar vs gibi eşyalarımızı koyabilmek için bir tezgah/table/çekmece. Bu saydıklarımız standart, herkesin htiyaç duyacağı türden depolama ihtiyaçları, buna ekler de yapılabilir.
Bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir mobilya alırken ya da yaptırırken evimizin genel atmosferine ve diğer eşyalara uygun olduğundan emin olun. Bu parçaları portmanto/vestiyer şeklinde tek parça olarak satın alabileceğiniz gibi, hoşunuza giden, birbiri ile uyumlu parçaları toplayarak güzel bir kombin oluşturabilirsiniz.
Evinizde kırsal stil hakimse, koridor için de kırsal stilde bir portmanto uygun olacaktır. Koyu mavi duvar badanası, pirinç çerçeveli art deco ayna, sevimli bir oturma alanı ve bunları çepeçevre saran bir portmanto hem derli toplu görüntüsü hem de bol bol depolama alanı ile ihtiyaç duyduğunuz model olabilir.
Eğer geniş bir antreye ve koridora sahipseniz, bir çıkıntı oluşturmayacak şekilde, tamamen duvara gömülü gibi duran bir portmanto da şık bir görünüm oluşturacaktır. Bu portmantonun kapaklarını ayna kaplı yaptırabilir, böyleceevden çıkmadan önce üstünüze başınıza bakabileceğiniz bir aynaya da sahip olabilirsiniz.
Ham görünümüyle rustik bir hava estiren bu vestiyer seti klasik dekorasyon stillerinde sıklıkla kullanılan ahşap bir yüzeye ve çizgiye sahip. Ferah bir antre yaratmak için tercih edilecek açık renge sahip ağaçlardan imal edilmiş vestiyer setinde raflar, askı ve ayna kombinasyonu ile ortaya çıkarılmış bir parça, puf olarak da kullanılan bir sandık ve üzerinde askılar olan iki duva panosu yer alıyor.
Bu üçlü set ise yedi adet örgü sepeti de içeriyor. İskandinav stil dekorasyonda sıklıkla kullanılan örgü sepetler stilin düz ve sert çizgilerini yumuşatan güzeş bir kombinasyon oluşturuyorlar. Bu set kapalı bir portmanto yerine üç adet askıyı da bünyesinde barındıran bir duvar rafından ve bir adet de komodin benzeri bir parçadan ve bir de alt kısmı raf olan genişçe bir puftan oluşuyor. Tüm açık raflarda örgü sepet kullanılmış.
Siyah ve beyaz her ne kadar dekorasyonun en ünlü ve en sık kullanılan renk kombinasyonlarının başında gelse de aslında kotarması oldukça zor bir ikilidir. Dekorasyonu kitsch ya da basit ve kötü görünümlü hale getirmeden bu ikiliyi birlikte kullanabilmek ustalık ister. Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu örnek de cesur ve doğru uygulanmış bir siyah-beyaz dekorasyon örneği. Bembeyaz lakeli zemin ve beyaz duvar kağıdı ile kaplı duvarların olduğu modern antreye klasik tarzda siyah, şık bir dresuar konulmuş. Gümüş rengi ayna ile dresuarın kulpları muhteşem bir uyum içerisinde.
Dubleks ya da daha çok katlı konutta oturan okuuyucularımız ise merdiven altını portmanto olarak değerlendirebilir. Kullanılması son derece zor olan merdiven altları genelde atıl kalmakta ya da kısmın kullanılabilmekte ancak tıpkı mutfak kiler dolapları gibi öne doğru çekilebilen dolaplar sayesindebu alan kusursuz bir portmantoya dönüşebilir. Mutfak planlayıcıları sizin için özel olarak böyle bir tasarım yapıp uygulayablirler.
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