Koridor kalabalığını önlemenin 7 yolu

Koridorlar evin girişi ile direkt bağlantılı olan, antrenin uzantısı olarak ifade edebileceğimiz ve gün içerisinde defalarca içinden geçtiğimiz alanlardır. Evdeki diğer tüm mekanları birbirine bağlayan bir ara mekan niteliğinde olan koridor ve antreler aynı zamanda eve girenlere evin genel dekorasyonu ve atmosferi konusunda ilk fikri veren mekanlardır. Bu nedenle, iyi düzenlenmiş, derli toplu ve şık bir antre ve koridor iyi bir ilk izlenim anlamına gelir. Hem kendimizin hem de konuklarımızın eve girer girmez ilk karşılaştığı mekan olan antre ve koridor doğaları gereği depolama alanına ihtiyaç duyan mekanlardır. Günlük giydiğimiz ceket, manto gibi üst giysileri, ayakkabılar, çantalar, anahtarlar, gelen-gidecek olan mektup, fatura ve benzeri evrak ekseriyetle bu alanda tutulur. Bu nedenle, bu alanın kalabalık ve dağınık olmaması için iyi bir depolama ünitesinin, yani vestiyerin, ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde, iyi çözümlenmiş olması gerekir.

Bugün sayfamızda ülkemizden ve başka ülkelerden iç mimarlar ve dekoratörler tarafından gerçekleştirilmiş farklı antre ve koridor örneklerini derledik. Buraya yer alan fikirlerden siz de yararlanabilir, bu örneklerden yola çıkarak antrenizin ve koridorunuzun şekline ve boyutuna göre bir tasarım yapabilirsiniz.