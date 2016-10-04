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Koridor kalabalığını önlemenin 7 yolu

Özlem K. Özlem K.
Villa Taşbaşı , yücel partners yücel partners Modern Koridor, Hol & Merdivenler
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Koridorlar evin girişi ile direkt bağlantılı olan, antrenin uzantısı olarak ifade edebileceğimiz ve gün içerisinde defalarca içinden geçtiğimiz alanlardır. Evdeki diğer tüm mekanları birbirine bağlayan bir ara mekan niteliğinde olan koridor ve antreler aynı zamanda eve girenlere evin genel dekorasyonu ve atmosferi konusunda ilk fikri veren mekanlardır. Bu nedenle, iyi düzenlenmiş, derli toplu ve şık bir antre ve koridor iyi bir ilk izlenim anlamına gelir. Hem kendimizin hem de konuklarımızın eve girer girmez ilk karşılaştığı mekan olan antre ve koridor doğaları gereği depolama alanına ihtiyaç duyan mekanlardır. Günlük giydiğimiz ceket, manto gibi üst giysileri, ayakkabılar, çantalar, anahtarlar, gelen-gidecek olan mektup, fatura ve benzeri evrak ekseriyetle bu alanda tutulur. Bu nedenle, bu alanın kalabalık ve dağınık olmaması için iyi bir depolama ünitesinin, yani vestiyerin, ihtiyaçlarımızı karşılayacak düzeyde, iyi çözümlenmiş olması gerekir. 

Bugün sayfamızda ülkemizden ve başka ülkelerden iç mimarlar ve dekoratörler tarafından gerçekleştirilmiş farklı antre ve koridor örneklerini derledik. Buraya yer alan fikirlerden siz de yararlanabilir, bu örneklerden yola çıkarak antrenizin ve koridorunuzun şekline ve boyutuna göre bir tasarım yapabilirsiniz.

Antre ve koridorlarınızdaki mobilyalar işlevsel olsun

Raumwunder, Connox Connox Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Connox

Connox
Connox
Connox

Evin girişinde ihtiyaç duyulan şeyler, ayakkabıları depolamak için raflar, ayakkanıları giymek için bir oturak, agiysileri asmak için askılar, anahtar vs gibi eşyalarımızı koyabilmek için bir tezgah/table/çekmece. Bu saydıklarımız standart, herkesin htiyaç duyacağı türden depolama ihtiyaçları, buna ekler de yapılabilir. 

Bu ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir mobilya alırken ya da yaptırırken evimizin genel atmosferine ve diğer eşyalara uygun olduğundan emin olun. Bu parçaları portmanto/vestiyer şeklinde tek parça olarak satın alabileceğiniz gibi, hoşunuza giden, birbiri ile uyumlu parçaları toplayarak güzel bir kombin oluşturabilirsiniz.

Kırsal stilde şık bir portmanto

Entrée fonctionnelle et esthétique, MAAD Architectes MAAD Architectes İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
MAAD Architectes

MAAD Architectes
MAAD Architectes
MAAD Architectes

Evinizde kırsal stil hakimse, koridor için de kırsal stilde bir portmanto uygun olacaktır. Koyu mavi duvar badanası, pirinç çerçeveli art deco ayna, sevimli bir oturma alanı ve bunları çepeçevre saran bir portmanto hem derli toplu görüntüsü hem de bol bol depolama alanı ile ihtiyaç duyduğunuz model olabilir.

Ayna kapaklı gömme dolap

Gold Towers Konut, Treso İç Mimarlık Treso İç Mimarlık Modern Koridor, Hol & Merdivenler
Treso İç Mimarlık

Gold Towers Konut

Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık
Treso İç Mimarlık

Eğer geniş bir antreye ve koridora sahipseniz, bir çıkıntı oluşturmayacak şekilde, tamamen duvara gömülü gibi duran bir portmanto da şık bir görünüm oluşturacaktır. Bu portmantonun kapaklarını ayna kaplı yaptırabilir, böyleceevden çıkmadan önce üstünüze başınıza bakabileceğiniz bir aynaya da sahip olabilirsiniz. 

Çok parçalı vestiyer setleri

Dielenmöbel-Komposition , Baur Versand (GmbH & Co KG) Baur Versand (GmbH & Co KG) Koridor, Hol & MerdivenlerElbise Askısı & Gardroplar
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)

Baur Versand (GmbH & Co KG)
Baur Versand (GmbH &amp; Co KG)
Baur Versand (GmbH & Co KG)

Ham görünümüyle rustik bir hava estiren bu vestiyer seti klasik dekorasyon stillerinde sıklıkla kullanılan ahşap bir yüzeye ve çizgiye sahip. Ferah bir antre yaratmak için tercih edilecek açık renge sahip ağaçlardan imal edilmiş vestiyer setinde raflar, askı ve ayna kombinasyonu ile ortaya çıkarılmış bir parça, puf olarak da kullanılan bir sandık ve üzerinde askılar olan iki duva panosu yer alıyor.

Sepetli bir portmonto modeli

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

Bu üçlü set ise yedi adet örgü sepeti de içeriyor. İskandinav stil dekorasyonda sıklıkla kullanılan örgü sepetler stilin düz ve sert çizgilerini yumuşatan güzeş bir kombinasyon oluşturuyorlar. Bu set kapalı bir portmanto yerine üç adet askıyı da bünyesinde barındıran bir duvar rafından ve bir adet de komodin benzeri bir parçadan ve bir de alt kısmı raf olan genişçe bir puftan  oluşuyor. Tüm açık raflarda örgü sepet kullanılmış.

Şık bir dresuar ve ayna kombinasyonu

Cómodas de Entrada Modernas, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Koridor, Hol & MerdivenlerKomodin & Etajerler
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

Siyah ve beyaz her ne kadar dekorasyonun en ünlü ve en sık kullanılan renk kombinasyonlarının başında gelse de aslında kotarması oldukça zor bir ikilidir. Dekorasyonu kitsch ya da basit ve kötü görünümlü hale getirmeden bu ikiliyi birlikte kullanabilmek ustalık ister. Fotoğrafta görmüş olduğunuz bu örnek de cesur ve doğru uygulanmış bir siyah-beyaz dekorasyon örneği. Bembeyaz lakeli zemin ve beyaz duvar kağıdı ile kaplı duvarların olduğu modern antreye klasik tarzda siyah, şık bir dresuar konulmuş. Gümüş rengi ayna ile dresuarın kulpları muhteşem bir uyum içerisinde.

Merdiveni olanlara özel bir tasarım

Innovative storage solutions. homify Modern Koridor, Hol & Merdivenler built-in storage,space saving furniture
homify

Innovative storage solutions.

homify
homify
homify

Dubleks ya da daha çok katlı konutta oturan okuuyucularımız ise merdiven altını portmanto olarak değerlendirebilir. Kullanılması son derece zor olan merdiven altları genelde atıl kalmakta ya da kısmın kullanılabilmekte ancak tıpkı mutfak kiler dolapları gibi öne doğru çekilebilen dolaplar sayesindebu alan kusursuz bir portmantoya dönüşebilir. Mutfak planlayıcıları sizin için özel olarak böyle bir tasarım yapıp uygulayablirler.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ’Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin’ başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.

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