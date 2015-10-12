Deri koltuk takımları hakkında ipuçları

Hiç şüphesiz, evinizin bazı alanları, diğer kısımlara kıyasla daha çok vaktinizin geçtiği, gününüzün daha büyük kısmını geçirdiğiniz mekanlardır. Örnek vermek gerekirse, banyonuz her ne kadar dişe dokunur oranda zaman geçirdiğiniz bir mekan olsa da, yatak odasıyla karşılaştırılamaz bile. Bunun gibi çokça zaman geçirdiğiniz mekanlardan biri de oturma odanızdır. Oturma odanızın önemini anlatırken yalnızca geçirdiğiniz zamanı değil, misafirlerinizi ağırladığınız mekan olduğunu da belirtmek isteriz. Bu sayede, başka kimselere dekorasyon anlayışınızı ve zevkinizi fiziksel bir yolla anlatabilir duruma gelirsiniz. İşte bu yüzden, oturma odası sizin dekorasyon zevkinizin adeta bir vitrinidir. Bu sebepten ötürü, oturma odası dekorasyonunuza gözünüz gibi bakmalısınız.
Peki oturma odasını dekore ederken, ne gibi dekoratif araçlardan yararlanmak mümkündür ? Kimi çevreler, bu soruya ilk olarak aksesuarlar cevabını verir. Evet, aksesuarlar oldukça faydalı dekoratif araçlardır. Her zevkin, ilgi alanının ve kişiliğin aynası durumuna gelebilirler. Oturma odası dekorasyonunuza renk katabilir ve ortamda en çok dikkat çeken öge konumuna gelebilirler. Fakat, bir dekorasyonda en çok emek isteyen ögeler, genellikle en çok fizikî alana sahip olan ögelerdir. Kapladıkları geniş alanlar sebebi ile, daha çok ilgi çekmeye meyilli olan dekoratif araçların başında hiç şüphesiz mobilyalar gelmektedir. Peki oturma odası için ne tarz mobilyalardan bahsetmek mümkündür ? Bu sorunun cevabı oldukça basit olmak ile birlikte, biraz da size bağlıdır. Eğer kitap okumayı sever biri iseniz ve çalışma odanız yoksa, kitaplarınızı oturma odanızda muhafaza edebilirsiniz. Bu da bir kitaplık ihtiyacını doğurur. Ya TV ünitesi de oturma odasına has mobilyalardan biridir. Koltuk takımlar ise, yalnızca bu yazımızın baş kahramanı olmakla kalmayıp aynı zamanda oturma odanızda kullanabileceğiniz hem dekoratif hem de fonksiyonel olan dekoratif araçlardan biridir. Koltuk takımları, oturma odanızın büyük bir bölümünü kaplayarak size dekorasyon konusunda sıkıntı çıkarabilir. İşte bu yüzden, koltuk takımı tercihinizi oldukça iyi yapmalısınız ki, bu fedakarlığınıza değsin. Biz, sizlerle bu yazımızda deri koltuk takımlarına dair bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Fakat, oturma odası dekorasyonu çok geniş bir konu olduğu için ve koltuk takımı konusunda özellikle son yıllarda büyük bir çeşit artışı yaşandığı için, daha fazla örneğe ve bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Oturma odası kategorimiz, bu konuda size gerekli yardımı sunacak yüzlerce seçkin örneğe ev sahipliği yapmakta.
Evinizde eğer hem oldukça şık hem de temizlenmesi diğer koltuk takımı türlerine göre görece kolay olan bir koltuk takımına yer vermek arzusunda iseniz, deri koltuk takımları sizin için biçilmiş kaftan. Ama deri koltuk takımı seçerken dikkat etmeniz gereken konular bulunmakta. Bu önemli konulara dikkat ederek, hem koltuk takımınızın temizliğini kolayca yapabilir hem de kullanım ömrünü arttırabilirsiniz. Deri koltuk takımlarında doğal bir malzeme kullanıldığı için, yüzeyin hava alma gibi bir problemi olmaz. Bu da rutubet sorununu neredeyse ortadan kaldırır. Eğer doğru maddelerle temizlerseniz, deri koltuk takımının temizliği konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ama, eğer evinizde hayvan besleyen ve hayvanlardan hoşlanan bir okurumuz iseniz, yani evinizde sık sık evcil hayvanlar bulunuyorsa, deri koltuk almanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü, siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu evcil hayvanların pençeleri, dişleri ve salyaları deri koltuk takımınızın yüzeyine onarılamaz hasarlar verebilir. Bu yüzden özellikle dikkatli olmalısınız. Söz konusu şey deri koltuk takımları olunca, en büyük avantaj hiç şüphesiz temizlik. Yalnızca ıslak bir bezle, başka bir temizleyici maddeye ihtiyaç duymadan deri koltuk takımınızın yüzeyini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.
Örnekleri incelediğiniz zaman, deri koltuk takımlarının genellikle oldukça ciddi mekanlarda kullanıldığını görebilirsiniz. Bu tarz ciddi mekanlar, kimi zaman bir avukatlık bürosu kimi zaman da bir muayenehanenin bekleme salonu olabiliyor. İşte bu sebepten ötürü, deri koltuk takımlarının tasarımlarında da bu alanlara yönelik ince dokunuşları gözlemleyebilirsiniz. Bu örnekte en çok dikkat çeken unsur ise hiç şüphesiz koltukların rengi. Koyu bir tonla bezenmiş koltuklar, bu tarz kullanımlar için ideal.
Kimi zaman da karşınıza kumaşla derinin bir arada kullanıldığı örnekler çıkabilir. Üstelik eğer, Niyazi Özçakar İç Mimarlık'a ait olan bu örnekteki gibi, beyaz ile bezenmişse, ortaya oldukça renkli görüntüler çıkabilmekte. Deri koltuk takımları konusunda hakim olan renk tonunun siyah ve kahverengi olduğunu söylemek doğru olsa da, bu tarz beyaz dizaynlar özellikle sakin oturma odaları için adeta bir can kurtaran.
Önceki örneğimizde deri koltuk takımlarında hakim olan iki rengin siyah ve kahverengi olduğunu söylemiştik. Fakat bir başka sıra dışı örnekle tezimizi zayıflatmak istiyoruz. Bu örnekteki gibi, yumuşak dokulu pastel tonlarına sahip olan bir deri koltuk sayesinde, oturma odanızda görmek istediğiniz sakin ve huzurlu havayı kolayca elde edebilirsiniz.
Bir başka beyaz deri koltuk takımıyla devam edelim… Üstelik bu örneğimizde, klasik çizginin izlerine epey sık rastlanmakta. Ahşap ve derinin, beyazla bezenmesi sonucu ortaya çıkan bu şık oturma odası dekorasyonu örneği, Hebart Mimarlık'a ait. Eğer siz de klasik tarzdan hoşlanıyor ve oturma odanızda deri koltuk takımına yer açmak istiyorsanız, bu örnek sizin için faydalı bir rehber olabilir.
Eğer muayenehaneniz ya da büronuz için bir deri koltuk takımı arayışı içerisinde iseniz, bu örnek tam da size göre. Üstelik oldukça sade olması sebebi ile, abartılı olma tedirginliğini de ortadan kaldıran bu örnek, A4estudio'a ait. Siyah ve kahverengi deri koltukların bir arada kombinlenmesi, bu örneği sıradanlıktan kurtaran bir diğer ana unsur.
Deri koltuklar her ne kadar kendi başlarına renkli bir dekoratif araç olsalar da, kimi zaman bu dekoratif araçların yanında farklı farklı aksesuarlara da yer vermek isteyebilirsiniz.Bu aksesuarlar bu örnekteki gibi renkli bir orta sehpa olabileceği gibi, bir heykelcik ya da bir vazo olabilir. Burada size düşen en önemli görev, deri koltuk takımınızın oturma odanızdaki aksesuarlarla tam bir uyum kazanmasını sağlamaktır.
Kimi zaman da belli bir kalıp içine girmeyi reddederek, kendinize ait bir koltuk takımı oluşturabilirsiniz. Peki bu nasıl mümkün olur ? Bu sorunuzun yanıtını almak için, örneğe bakmanız yeterli. Aynı tarzda dizayn edilmiş koltukların bir arada kullanımı yerine, farklı dokulara sahip koltukları yan yana kullanarak, oturma odanızda farklı ve renkli bir dekorasyona imza atabilirsiniz…
Boyut da deri koltuk takımı seçimi konusunda sizi kısıtlayabilecek unsurlar arasındadır. Daha doğrusu, kimi zaman oturma odanızı süsleyecek deri koltuk takımını, oturma odanızın boyutuna göre seçmek zorunda kalabilirsiniz. Dar oturma odaları, bu konuda en zor mekanlardan biridir. Fakat, tıpkı renk gibi boyut konusunda da oldukça iddialı olan deri koltuk takımları, oturma odanızı her şekilde süsleyebilir…
Deri koltuk denilince hemen hemen herkesin aklına modern ve gündelik tarz gelse de, deri koltuklar ve deri koltuk takımları kimi zaman klasik ve geleneksel tarza göre dizayn edilebilirler. Yuvarlak hatlara sahip olmamaları deri koltuk takımlarını klasik çizgiden uzaklaştırsa da bu örnekteki deri koltuk takımının, daha çok geleneksel tarzda dizayn edildiği söylenebilir. Ahşap kullanımının dekorasyona geleneksel bir hava kattığı da söylenebilir.
Kimi zaman da oturma odanızda kendiniz dinlemek ve evinizde geçirdiğiniz zamanda yalnız kalmak istersiniz. Ya da tek başınıza yaşıyorsanız evinizde abartılı ve gereksiz mobilyaların varlığı sizi rahatsız edebilir. İşte tam da bu noktada devreye klasik deri koltuklar girer. Örneği incelediğiniz zaman, bahsettiğimiz koşullar için biçilmiş kaftan olduğunu görebilirsiniz. Üstelik siyah renkli olması, kiri ve lekeyi saklayacağı anlamına gelmekte. Kirlense bile, deri olması sebebi ile yalnızca bir ıslak bez ile temizleyebilirsiniz.