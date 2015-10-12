Deri koltuk takımları hakkında ipuçları

Hiç şüphesiz, evinizin bazı alanları, diğer kısımlara kıyasla daha çok vaktinizin geçtiği, gününüzün daha büyük kısmını geçirdiğiniz mekanlardır. Örnek vermek gerekirse, banyonuz her ne kadar dişe dokunur oranda zaman geçirdiğiniz bir mekan olsa da, yatak odasıyla karşılaştırılamaz bile. Bunun gibi çokça zaman geçirdiğiniz mekanlardan biri de oturma odanızdır. Oturma odanızın önemini anlatırken yalnızca geçirdiğiniz zamanı değil, misafirlerinizi ağırladığınız mekan olduğunu da belirtmek isteriz. Bu sayede, başka kimselere dekorasyon anlayışınızı ve zevkinizi fiziksel bir yolla anlatabilir duruma gelirsiniz. İşte bu yüzden, oturma odası sizin dekorasyon zevkinizin adeta bir vitrinidir. Bu sebepten ötürü, oturma odası dekorasyonunuza gözünüz gibi bakmalısınız.

Peki oturma odasını dekore ederken, ne gibi dekoratif araçlardan yararlanmak mümkündür ? Kimi çevreler, bu soruya ilk olarak aksesuarlar cevabını verir. Evet, aksesuarlar oldukça faydalı dekoratif araçlardır. Her zevkin, ilgi alanının ve kişiliğin aynası durumuna gelebilirler. Oturma odası dekorasyonunuza renk katabilir ve ortamda en çok dikkat çeken öge konumuna gelebilirler. Fakat, bir dekorasyonda en çok emek isteyen ögeler, genellikle en çok fizikî alana sahip olan ögelerdir. Kapladıkları geniş alanlar sebebi ile, daha çok ilgi çekmeye meyilli olan dekoratif araçların başında hiç şüphesiz mobilyalar gelmektedir. Peki oturma odası için ne tarz mobilyalardan bahsetmek mümkündür ? Bu sorunun cevabı oldukça basit olmak ile birlikte, biraz da size bağlıdır. Eğer kitap okumayı sever biri iseniz ve çalışma odanız yoksa, kitaplarınızı oturma odanızda muhafaza edebilirsiniz. Bu da bir kitaplık ihtiyacını doğurur. Ya TV ünitesi de oturma odasına has mobilyalardan biridir. Koltuk takımlar ise, yalnızca bu yazımızın baş kahramanı olmakla kalmayıp aynı zamanda oturma odanızda kullanabileceğiniz hem dekoratif hem de fonksiyonel olan dekoratif araçlardan biridir. Koltuk takımları, oturma odanızın büyük bir bölümünü kaplayarak size dekorasyon konusunda sıkıntı çıkarabilir. İşte bu yüzden, koltuk takımı tercihinizi oldukça iyi yapmalısınız ki, bu fedakarlığınıza değsin. Biz, sizlerle bu yazımızda deri koltuk takımlarına dair bilgiler paylaşmaya çalışacağız. Fakat, oturma odası dekorasyonu çok geniş bir konu olduğu için ve koltuk takımı konusunda özellikle son yıllarda büyük bir çeşit artışı yaşandığı için, daha fazla örneğe ve bilgiye ihtiyacınız olduğunu düşünebilirsiniz. Oturma odası kategorimiz, bu konuda size gerekli yardımı sunacak yüzlerce seçkin örneğe ev sahipliği yapmakta.

Evinizde eğer hem oldukça şık hem de temizlenmesi diğer koltuk takımı türlerine göre görece kolay olan bir koltuk takımına yer vermek arzusunda iseniz, deri koltuk takımları sizin için biçilmiş kaftan. Ama deri koltuk takımı seçerken dikkat etmeniz gereken konular bulunmakta. Bu önemli konulara dikkat ederek, hem koltuk takımınızın temizliğini kolayca yapabilir hem de kullanım ömrünü arttırabilirsiniz. Deri koltuk takımlarında doğal bir malzeme kullanıldığı için, yüzeyin hava alma gibi bir problemi olmaz. Bu da rutubet sorununu neredeyse ortadan kaldırır. Eğer doğru maddelerle temizlerseniz, deri koltuk takımının temizliği konusunda hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ama, eğer evinizde hayvan besleyen ve hayvanlardan hoşlanan bir okurumuz iseniz, yani evinizde sık sık evcil hayvanlar bulunuyorsa, deri koltuk almanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü, siz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bu evcil hayvanların pençeleri, dişleri ve salyaları deri koltuk takımınızın yüzeyine onarılamaz hasarlar verebilir. Bu yüzden özellikle dikkatli olmalısınız. Söz konusu şey deri koltuk takımları olunca, en büyük avantaj hiç şüphesiz temizlik. Yalnızca ıslak bir bezle, başka bir temizleyici maddeye ihtiyaç duymadan deri koltuk takımınızın yüzeyini kolaylıkla temizleyebilirsiniz.