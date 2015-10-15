Mutfak dekorasyonlarının baş tacı: mutfak masası

Dolap kapakları ve kulpları ile klasik stili yansıtan bu mutfak dekorasyonunda masa için oldukça mantıklı bir çözüm bulunmuş. Mutfak adasının ön ve sol tarafında tabla altında boşluk bırakılmış. İhtiyaç olmadığında tabureleri tablanın altında oluşturulan bu boşluğa yerleştirerek mutfağınızı dah pratik biçimde organize edebilirsiniz.

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