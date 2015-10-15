Mutfak dekorasyonlarının baş tacı: mutfak masası

Evin en önemli bölümlerindendir mutfaklar. Yemeklerin hazırlandığı, gün içinde en çok girip çıkılan yerlerden olan mutfakların, mekanın hacmine en uygun biçimde dekore edilmesi gerekir. En iyi biçimde organize edilerek en işlevsel hale getirilen mutfaklarda boyutları ne olursa olsun bir masa eklemek gerek. Mutfakta bulunan masa hem yemek yaparken ek tezgah ihtiyacınızı karşılar hem de hazırladıklarınızı pratik ve hızlı bir biçimde yiyebilme olanağını sunar. Mutfağımın boyutları küçük diye de dert etmenize gerek yok. Bu derlemede en küçük mutfaklar için bile seçenekler mevcut. Portatif masalar ya da çoklu işlev katılan tezgah tasarımlarıyla mutfağınıza uygun bir masaya sahip olmanız mümkün.
Mutfaklarda portatif bir masa tercih etmenizin sebebi illa ki küçük bir mutfağınız olması değil. Bu sizin tercihlerinize, yaşam biçiminize bağlı bir şey. Bu örnekte görülen mutfak dekorasyonuna baktığımız zaman geniş pencereleriyle ferah ve büyük bir mutfak görmekteyiz. Mutfaktaki orta tezgaha portatif bir masa eklenmiş. Mutfağın derli toplu kalması için ya da daha fazla boş alan görmek istediğiniz için böyle bir seçeneğe sıcak bakabilirsiniz. Bu tür tezgahla bütün olan masalar, yemek için hazırlık yaparken ihtiyaç duyacağınız ek alan işlevi de görürler. Tabi siz tezgahta bir şeylerle meşgulken masada oturan dostlarınızla tatlı sohbetler de gerçekleşebilir.
Evinizde mutfak için ayrılan bölüm büyükse bir oturma birimini mutfağa dahil edebilirsiniz. Mutfağın fon oluşturduğu koltuklarda oturmak oldukça keyifli olacaktır. Bu koltuklarda günlük rutinlerinizi gerçekleştirebilir, çalışabilir ve yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Tabi ki koltukta tüm bunları yapabilmek için bir masaya ihtiyacınız olacak. Ancak mutfağa yerleştirdiğiniz L koltuğun önünde bir sehpa dursun ancak masaya da ihtiyacım var ikileminde kaldıysanız bu örnekte görülen portatif sehpalar bu ikilemi çözmek için birebir. İçinde bölmeler olan bu sehpa tasarımı gerektiği zaman tablasının yukarıya doğru çekilmesiyle geniş bir masaya dönüşüyor. İster mutfağınızda ister salonunuzda kullanabileceğiniz bu modeller her eve lazım!
Bilim kurgu filmlerinde bir düğmeye bastığınızda dönüşen eşyalar ya da mekanlar oldukça ilgi uyandıran gelecekle ilgili ya da başka medeniyetlerle ilgili detaylardır. Peki mutfak tasarımında o filmlerde gördüğümüz dönüşümün gerçekleştirilebildiğini söylesek ne düşünürsünüz? Bu örnekte görülen tasarım hafif laminasyon mermerle kaplanmış yüzeylerden oluşan ve kütlenin içerisinde mutfakla ilgili hayal ettiğiniz her şeyin saklı olduğu bir tasarım. Kumandası aracılığıyla fırın, davlumbaz ya da ocak gibi ihtiyacınız olan eşya yuvasından çıkarak kullanımınıza uygun hale geliyor ve işiniz bittiğinde de masa tuşuna basarak mermerin doğallığını teknolojiyle buluşturan bu tasarımın keyfiyle yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz.
Masa tablalarında ağaç gibi doğal ürünler forma çok fazla müdahalede bulunulmadan kullanılabiliyor. Özellikle günümüz kentlerinde yeteri kadar yapay ortamlarda vakit geçirildiği için doğal yüzeyleri eve taşımak oldukça iyi bir dekorasyon çözümü. Bu örnekte görülen masanın da bir ağaçtan alınan dikey kesit parça ile oluşturulmuş bir tablası var. Tablanın kenarları ağacın formunu yansıtıyor. Tablanın bu büyük kütlesine de kalın metal ayaklar ile denge sağlanmış. Siyah kalın profilden oluşan metal ayaklar hem böylesi bir kütlenin taşınabilmesi için en uygun malzeme hem de ahşap ile metal iyi uyuma sahip malzemelerden. Bu doğal doku mutfağınızın ve evinizin atmosferini değiştirecek!
Evinizdeki mutfak masası tıpkı restoranlardaki gibi kullanışlı ve gösterişli olabilir! Mutfak masaları mutfağınızı doğru planladığınızda pekala kendini gösterebilir ve mutfağınızın baş elemanı haline gelebilir. Örmek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu tam da bahsettiğimiz içeriğe sahip. CASA ARQUİTETURA E DESİGN DE İNTERİORES adlı Brezilyalı firma mutfağın merkezinde konumlandırdığı mutfak adası şeklinde de kullanabileceğiniz mutfak masasını bahsettiğimiz tarzda tasarlamış. Mutfak masası tıpkı sushi masaları gibi dizayn edilerek kocaman bir yemek masası haline dönüşmüş. Mermer bir kütlenin çevresine sabitlenen mutfak masası en az altı kişinin yemek yiyebileceği sıradışı bir dizayn olarak karşımızda. Dilerseniz mermer yapının üzerine yemeklerinizi koyabilir, arkadaşlarınızla uzun ve keyifli sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda ahşap kullanımı son yılların en gözde seçimlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Örnek fotoğrafta gördüğünüz mutfak tasarımı da ahşabın çok iyi kullanıldığı ve mobilyaların da bu minvalde seçildiği dekorasyonlardan bir tanesi. Mutfak dekorasyonunda ocak ve yemek tezgahının olduğu bölüm bir bütün olarak tasarlanmış. Tavana kadar yekpare beyaz bir mobilya şeklinde dizayn edilmiş mutfak dolapları zemindeki seramik karolarla hareketlendirilerek derinliğin vurgulanması sağlanmış. Mutfağın merkezinde konumlanan mutfak adası ise belli ki yemeklerinizin büyük bir bölümünün hazırlandığı yer. Alt kısımları mutfak dolabı ve açık raf olarak tasarlanmış mutfak adasının tezgahı masif ve cilalanmış ahşaptan oluşturulmuş. Mutfak adasının dikdörtgen yapısını kesecek şekilde konumlandırılmış mutfak masası mutfak adasının stilinde oluşturulmuş. Mutfak masası ve mutfak adası iç içe girmiş harika bir tasarım olarak meraklılarını bekliyor!
Modern tasarımlara ilgi duyuyorsanız biraz sınırlara yaklaşmaya ne dersiniz? Bu örnekte görülen tasarım modern stilin sıra dışı bir örneği. Metal ve ahşap kullanılarak tasarlanan masanın ayakları dikkat çekiyor. Masanın sadece iki ayağı varmış gibi görünüyor ve bu da bir illüzyon oluşturuyor. Oldukça hassas dengeyi hissedebiliyorsunuz. Bu tasarım mutfağınızın daha ferah görünmesini sağlayacaktır. Tabi mutfağınıza girenlerin de ilgiyle inceleyeceği bir tasarım olduğunu da söyleyebiliriz. Fotoğraftaki sandalyeler ile masa tam uyumlu olsa da farklı modellerle de kombin edebilirsiniz.
Örnek fotoğraftaki mutfak dekorasyonu mutfak dolabından mutfak masasına, sandalyeden duvar yüzeyine kadar ahşabın dokusunu içinde barındırıyor. Geniş bir mutfak alanı olan modern stildeki dekorasyonda koyu renkler kullanılarak karizmatik bir etki yaratılmış. Buzdolabı, fırın gibi mutfağın temel elemanları ankastre sistemle mutfakla müthiş bir uyum sağlamış. Mutfak adası ve masanın ortak kullanımını gördüğümüz bu fotoğrafta, sandalyeler de yüksek ayaklı tasarlanmış ki hem yemek yenilen hem de yemek hazırlanan masada aynı anda kullanım sağlanabilsin. Zeminin ve tavanın beyaz tercih edilmesi elbette mutfak dolaplarını ve mutfak masasını daha iyi görmemizi sağlıyor! Haydi sıra sizde, eşyalarınızın işlevlerini çoğaltın.
Evlerin mimari yapısı dekorasyonda kullanacağınız eşyaları da belirler. Buradaki gibi dar ve uzun bir mutfakta mekanı iki bölüm olarak tasarlamak gerekir. Bu örnek mimari yapıya en uygun biçimde çözümlenmiş. Sol taraf mutfak tezgahı için sağ tarafsa yeme-içme masası için. Masa dar ve uzun olduğu için sandalyeleri de yan yana konumlandırmak gerekecektir. Duvara yazılar yazıp, hoş çiçekler ve iyi bir aydınlatmayla mutfağınızda atıştırırken kendinizi bir cafede gibi hissedebilirsiniz.
Dolap kapakları ve kulpları ile klasik stili yansıtan bu mutfak dekorasyonunda masa için oldukça mantıklı bir çözüm bulunmuş. Mutfak adasının ön ve sol tarafında tabla altında boşluk bırakılmış. İhtiyaç olmadığında tabureleri tablanın altında oluşturulan bu boşluğa yerleştirerek mutfağınızı dah pratik biçimde organize edebilirsiniz.
Daha fazla fikir için Mutfak masaları modelleri ile göz dolduran mekanlar başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.