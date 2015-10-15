Lüks koltuk takımları

Oturma odalarımız misafirlerimizi ağırladığımız alanlar olduğundan genellikle evin en şık odası olur ve buna göre dekore edilir. Kendi başımıza kaldığımızda ayaklarımızı uzatacağımız bir koltuk çoğunlukla yeterli olacakken konuklarımızı ağırlarken çok daha titizleniriz. Özellikle bizimki gibi kültürlerde bayram günleri misafir trafiği daha da yoğunlaşır. Hatta bayramlara özel aldığımız kıyafetler olur, adı da bayramlık tır. Konuklarımızı ağırladığımız giysilere dek özendiğimiz, geleneklerimizde yeri olan bu özel günler için salonlarımız da her daim şık olmalıdır.

Her zaman şık ve konuk ağırlamaya hazır olmasını umduğumuz salonların dekorasyonu, bilhassa koltuk takımları önemli bir konu olduğundan bu yazıda sizin için koltuk takımlarını derledik. Özellikle de lüks koltuk takımlarını. Lüks kelimesi çoğu zaman pahalılığı çağrıştırsa da herkesin bütçesine uygun lüks ve şık bir koltuk takımı bulunabilir. Bu yazıda ise çıtayı yüksek tutup birbirinden görkemli örneklerle lüks koltuk takımlarını incelemeye gayret ettik. Resimlerdeki dekorasyonu birebir uygulayamasanız da benzer görünümlü koltuk takımlarını alırken ilham alabilirsiniz.