Lüks koltuk takımları

Oturma odalarımız misafirlerimizi ağırladığımız alanlar olduğundan genellikle evin en şık odası
olur ve buna göre dekore
edilir. Kendi başımıza kaldığımızda ayaklarımızı uzatacağımız bir koltuk çoğunlukla yeterli olacakken konuklarımızı
ağırlarken çok daha titizleniriz. Özellikle bizimki gibi kültürlerde bayram
günleri misafir trafiği daha da yoğunlaşır. Hatta bayramlara özel aldığımız kıyafetler olur, adı da
bayramlıktır. Konuklarımızı ağırladığımız giysilere dek özendiğimiz,
geleneklerimizde yeri olan bu özel günler için salonlarımız da her daim şık
olmalıdır.
Her zaman şık ve konuk ağırlamaya hazır olmasını umduğumuz salonların dekorasyonu, bilhassa koltuk takımları önemli bir konu olduğundan bu yazıda sizin için koltuk takımlarını derledik. Özellikle de lüks koltuk takımlarını. Lüks kelimesi çoğu zaman pahalılığı çağrıştırsa da herkesin bütçesine uygun lüks ve şık bir koltuk takımı bulunabilir. Bu yazıda ise çıtayı yüksek tutup birbirinden görkemli örneklerle lüks koltuk takımlarını incelemeye gayret ettik. Resimlerdeki dekorasyonu birebir uygulayamasanız da benzer görünümlü koltuk takımlarını alırken ilham alabilirsiniz.
Oturma odası dekorasyonlarını incelediğiniz zaman pek çok lüks koltuk takımı örneği görürsünüz. Bazıları rengarenkken bazılarında ise iki renk ağırlığı koyar. Bu renklerden birisi çoğunlukla beyazdır zira diğer renkle denge kurması gerekir. Resimdeki salon dekorasyonu da bu tarife uyan bir örnek. Zaten mimari açıdan da bir hayli zengin olan salonda lüks koltuk takımı da beyaz ve mordan oluşuyor.
Lüks koltuk takımlarından ilk örneğimiz bir hayli iddialı. Klasik stil koltuklar tarzı itibariyle ihtişam ve gösterişe çok uyan bir modeldir. Abartıyı sever. Bu örnekte de parlak kumaşları ve altın varaklı detaylarıyla lüks bir mobilya olduğunu adeta hissettiren bir örnek görüyoruz. İkili kanepesi ve tekli koltuğuyla çok estetik duran bir takım. Resimdeki gibi bir avize ve sehpa seçeneğiyle dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.
Bir villa örneğini gördüğümüz lüks dekorasyonda her bir köşeye özen gösterilmiş. Yer döşemesinden parıltılı avizesine dek tüm detaylarına ayrı ayrı çalışılmış. Dekorasyonda farklı desenler olsa da ana ağırlık her şeyin bir çember biçiminde olması, lüks koltuk takımı da dahil. Bir hayli çok sayıda koltuktan oluşan takımın hem şekil itibariyle hem de yerleştiriliş biçimiyle oval bir bir yapısı var.
Bu defa da modern bir salon örneği ile karşı karşıyayız. Koltuk tasarımlarının, bilhassa lüks koltuk takımlarının vazgeçilmez öğesi kapitone dikişi bu örnekte de mevcut. Ancak alışılmışın dışında koltuğun iç kısmında değil de dışında. Koltuk kenarları oldukça geniş olduğu için bu fikir takımda hiç de eğreti durmamış. Kadife kumaş da dokusu gereği lüksü çağrıştıran bir diğer detay.
Şaşaalı örneklerden daha sakin çizgilere geçelim. Gözü yormayan ancak klasik stilin tüm öğelerini taşıyan İngiliz asaletine yaraşır bir örnek. Diğerleri kadar ihtişamlı olmasa da sofistike çizgileriyle bu da lüks koltuk takımlarından. Zira gösterişi sevmek de bir tercih. Kimileri daha zarif bir şekilde uyarlarken kimileri de ben buradayım diye bağırmayı tercih eder. Ev dekorasyonu da bir nevi karakterinizi yansıttığından nasıl bir zevke sahip olduğunuz bu bağlamda önem taşıyor.
Her ne kadar lüks koltuk takımları deyince aklımız klasik örneklere gitse de gayet modern tasarımlar da bir o kadar iddialıdır, unutmayın. Çizgili derisi ve onu tamamlayan yuvarlak minderleriyle kendine özgü olan ikili koltuk, ortasında bulunan ilginç kanepe sehpasıyla daha da çarpıcı hale gelmiş. Bu örnekte lüks koltuk takımı, tıpatıp aynı tekli koltuklar yerine hem tarz hem doku olarak çok farklı sandalyelerle tamamlanmış.
Bir başka Hakan Helvacıoğlu tasarımında lüks koltuk takımı, klasik stile sahip olup kendine has yorumuyla karşımıza çıkıyor. Tekli koltuklardan odadaki diğer aksesuarlara dek her şeyi klasik tarza uyuyor ancak gene de hepsi kendi başına benzersiz. Bunu da tasarımcının başarısıyla açıklayabiliriz zira klasiği modernize ederek ezberi bozuyor, eşsiz örnekler çıkıyor karşımıza.
Bazı lüks koltuk takımlarında geometrik şekiller ön plana çıkar. L şeklinde ilerleyen büyük kotluğun sonu gelmiyormuş gibi görünüyor. Her ne kadar bu koltuk kapasite olarak tüm ihtiyacı karşılasa da bir adet tekli koltukla tamamlanmış. Bu takımın sehpası da dekorasyonu taçlandıran önemli ayaklardan. Zira çember tabaka üzerine bindirilmiş üçgen katman tasarımcının ne yapmak istediğine dair epey ipucu barındırıyor.
Oldukça çok sayıda parçadan oluşan lüks koltuk takımı için evvela seçkin bir tarz diyebiliriz. Çünkü abartıya kaçmadan da yeterince şık olunabileceğine dair başarılı bir örnek. Klasik stil çizgileriyle ve insana ferahlık veren beyaz rengiyle göz dolduran bir tasarım örneği. Koltukların büyük kısmı beyazdan oluşsa bir değişiklik yapılarak ikili kanepelerden biri süt kahvesinden seçilmiş. Bu başarılı örnek Prado Zogbi Tober imzası taşıyor.
Modern stil lüks koltuk takımlarına biraz daha yer verelim. Havuza nazır muhteşem manzaralı bir odada konforuyla ön plana çıkan koltuk takımı, bir hayli modern bir tasarım. İç kısımları beyaz, koyu kenarları ise minderleri sarmalamış gibi duran koltuklar, bu niteliğiyle sıradan örnekler arasından sıyrılıyor. Beyaz lake kaplama zemine de ancak böylesi bir takım uygun düşerdi.
Çift görüyorum diye gözünüzü oğuşturmayın, gerçekten de her şeyden iki tane var. Tüm dekorasyonun merkezindeki sepha hariç. Lük koltuk takımları oluştururken bu gibi parlak fikirlerle de dekorasyonun çarpıcılığını arttırabilirsiniz. Bu takımın bir diğer özelliği ise koltuklarda birbirinden şişkin minderler kullanılması. Mobilyanın gücünü arttırması bakımından doğru bir tercih. Zengin lamba kullanımı da gözlerden kaçmasın.
Bazı lüks koltuklar da öyle büyüktür ki bizzat kendi başına koltuk takımını oluştururlar. İşte hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir koltuk dizaynı. Zira tasarımcısı kişiye özel mobilyalar üretiyor. Oval hatlara sahip koltuk, birbirinden renkli ve bir ordu gibi hazırola geçmiş minderlerle sizi karşılıyor. Modern olduğu kadar insanı neşelendirebilen bir tasarım örneği görüyoruz.
Bir yapboz gibi bazı parçaları eksik lüks koltuk takımı ezberleri bozan bir tasarım. Evinizi dekore ederken sıradan örneklerden sıkıldıysanız ve yaratıcı bir koltuk takımı arıyorsanız değerlendirmeniz gereken bir örnek. Zira bilinçli olarak boş bırakılmış kısımları veya birbirine dayanmış izlenimi veren koltuk tasarımlarıyla her yerde göremeyeceğiniz bir örnek. Renk kullanımı da oldukça dengeli.
Parlak kadifeden oluşan lüks koltuk takımı bir başka klasik örnek. Yine klasik tarzın unsurlarından altın varaklı ayaklar, işlemeli detaylar bu tasarımda da mevcut. Bunun dışında renk seçimine de vurgu yapmak gerek. Zira pastel renkler odanın hoşluğunu arttırmış. Lüks koltuk takımı örneklerinde klasik stil modellere daha çok yer verdik. Çünkü bu stil kendi içinde ihtişamı barındırıyor zaten. Modern örneklerde ise konfor kadar sıra çarpıcı tasarımlar öne çıktı. Hangi stilde olursa olsun kendine has bir tasarımı olan ve çok sayıda koltuktan oluşan her takım lüks koltuk takımı kategorisine giriyor.
Koltuk takımlarınızı sergileyeceğiniz odalar için ’Göz kamaştıran modern salon dekorasyonu örnekleri’ başlığına göz atabilirsiniz.