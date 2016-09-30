Komşularınızın kopya çekmek isteyeceği 16 çit modeli

Bahçelerimizi korumak için çitler olmazsa olmazdır. Evcil hayvanlarınızın ya da küçük çocuklarınızın kontrolsüzce dışarı çıkmasını engellemenin yanı sıra, özellikle şehir dışında kalan bölgelerde yaban domuzu, tilki, gelincik, sansar gibi yabani hayvanları bahçenizden uzak tutmak için çit çekmek önemlidir. Bunlardan daha az önemli olmamak kaydıyla bahçe çitlerinin bir diğer işlevi de mahremiyetinizi korumak, meraklı gözleri evinizden ve bahçenizden uzakta tutmaktır. Sonuç olarak bahçesi olan ama çitleri olmayan bir ev düşünülemez. Peki ama nasıl bir çit? Doğrusu bu konuda sayısız alternatif var. Ahşap çitlerden hazır beton kalıplarına, çeşitli çit bitkilerinden metal çitlere kadar ihtiyaç ve zevklere göre seçilebilecek bu alternatiflerden bir kısmı kaliteleri ve estetik özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyorlar. Bu yazımızda komşularınızı kıskandıracak kadar güzel 16 farklı çit modelini sizler için bir araya getirdik. Umuyoruz bunların arasında kendi zevkinize uygun modelleri bulacaksınız.
Her ne kadar dümdüz kalaslardan ibaret gibi görünüyor olsa da bu aslında çok sık rastladığımız bir çit modeli değil. Bütünüyle süsten ve gösterişten arınmış bu sade model, dayanıklılığı ve işlevselliği ön planda tutuyor.
Bahçe çitlerinizi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Ama çoğu insan doğal ahşap renginde bırakmayı ya da yeşile boyamayı tercih eder. Bu bakımdan koyu renkler oldukça iddialı çit renkleri olarak görülebilir. Bu bahçede ise yeşil dokuyla şık bir kontrast oluşturduğunu görüyoruz.
Dünya üzerinde en yaygın kullanılan çit malzemesi olan ahşabın oldukça pratik bir panel uygulamasıyla çevrilmiş bu bahçe, minimal peyzajıyla da göz dolduruyor.
Dalgalı bir formda tasarlanmış bu çitler, özellikle üst bölümlerindeki ızgaralı kısmın ahşap işçiliğiyle dikkat çekiyor.
Rüzgâr geçirgenliği için aralarında belli bir miktar boşluk bulunan bu ahşap çit modeli tam anlamıyla bir klasik. Doğru malzemeleri temin ettiğiniz takdirde kendi başınıza dahi uygulamanız mümkün olan bu model, dayanıklılığı ile fazla iddialı olmasa da yine de bahçenizi korumak için yeterli olacaktır.
Gerek bahçelerde, gerekse de balkon ve teraslarda zaman zaman karşılaştığımız bir başka klasik model olan ahşap perdeler, çevrilecek alanın çok geniş olmadığı bahçeler ve esas olarak meraklı gözlerden kaçınmak isteyenler için ideal bir seçenek.
Son yıllarda giderek daha fazla rastladığımız hasır bahçe mobilyaları dayanıklı ve hafif yapılarıyla pek çok açıdan avantaj sağlıyor. Hasır çitler ise çok sık karşılaştığımız bir manzara değil. Buna karşın çok şık olduklarını söylemeden geçmek doğru olmaz.
Taş duvarlarla birlikte kullanılmış bu sade ahşap çit modeli, ister iç mekânda isterse bahçede olsun taş ve ahşabın bir araya geldiği her yere güzellik getirdiğini kanıtlar nitelikte.
Çitlerinizi istediğiniz renkte boyayabileceğinizi söylemiştik. Üstelik iç mekânlarda boya yapmaya kıyasla çitleri boyamak oldukça kolay ve hatta eğlencelidir. Siz de gri ya da mavi gibi renklerde bahçe mobilyaları kullanıyorsanız, bunlara uyumlu olarak yumuşak pastel tonlarda bir çit rengi seçebilirsiniz.
Kimi zaman bahçemizin duvarları mahremiyet ihtiyaçlarımıza yeterince yanıt vermez. Bu durumda beton ya da taş duvarlarınızı yükseltme yoluna gidebilirsiniz. Ancak bu oldukça maliyetli ve zahmetli bir iştir. Bunun yerine çok daha kolay bir şekilde tahta perdelerle duvarınızı yükseltmek hem daha ucuza mal olacak hem de daha şık görünecektir.
Tıpkı küçük odalarda olduğu gibi küçük bahçelerde de koyu renklerden kaçınmak ve mümkün olduğunca açık renkleri tercih etmek önemlidir. Burada bu prensipten hareketle beyaz renkte çitler kullanılmış ve sonuç tek kelimeyle mükemmel.
Çapraz örgülü ahşap çitler de sıkça rastlanan çit modellerinden bir tanesidir. Hiçbir zaman modası geçmeyen ve asgari bir bakımla uzun yıllar kullanılabilen bu çitler, her türlü bahçede kullanım için elverişlidir.
Duvarları oldukça yüksek olan bu bahçenin aslında beton duvarların üzerine fazladan bir çite ihtiyacı yok. Ancak şık bir hasır örgüsüyle yapılmış bu çitler, bahçeye müthiş bir estetik katkı sağlıyor.
Bazen şık bir tasarım yapmak için mevcut olanları tamamen unutup yeniden düşünmek gerekir. Böyle anlarda çok parlak fikirler bulabilirsiniz. Köşeli ahşap kütüklerle yapılmış bu çit modeli, hem pratik hem de son derece şık bir tasarım fikri olarak dikkat çekiyor.
Bahçe çitlerinde genellikle çok kaliteli ahşap malzeme kullanılmaz. Bunun nedeni çok geniş bir alanı kaplayan çitlerin gereğinden fazla yüksek maliyet yaratmasından kaçınmaktır. Fakat görünüşe göre bu bahçenin sahipleri bu maliyeti fazla umursamamışlar. Birinci sınıf ahşapla yapılan bu yüksek çitler son derece güçlü ve iddialı görünüyor.
Paneller halinde uygulanan bu çit modelinin bir diğer avantajı da kot farkı fazla olan arazilerde zorlanmadan kullanılabiliyor olması. Hemen dibindeki çeşitli bitkilerle aynı zamanda şık bir görüntü de oluşturan bu çitler, inşaat faaliyetlerinin zor yapıldığı şehir içlerindeki bahçeler için oldukça ideal.