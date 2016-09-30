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Komşularınızın kopya çekmek isteyeceği 16 çit modeli

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Interiors, Мастерская дизайна INDIZZ Мастерская дизайна INDIZZ Klasik Koridor, Hol & Merdivenler Gri
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Bahçelerimizi korumak için çitler olmazsa olmazdır. Evcil hayvanlarınızın ya da küçük çocuklarınızın kontrolsüzce dışarı çıkmasını engellemenin yanı sıra, özellikle şehir dışında kalan bölgelerde yaban domuzu, tilki, gelincik, sansar gibi yabani hayvanları bahçenizden uzak tutmak için çit çekmek önemlidir. Bunlardan daha az önemli olmamak kaydıyla bahçe çitlerinin bir diğer işlevi de mahremiyetinizi korumak, meraklı gözleri evinizden ve bahçenizden uzakta tutmaktır. Sonuç olarak bahçesi olan ama çitleri olmayan bir ev düşünülemez. Peki ama nasıl bir çit? Doğrusu bu konuda sayısız alternatif var. Ahşap çitlerden hazır beton kalıplarına, çeşitli çit bitkilerinden metal çitlere kadar ihtiyaç ve zevklere göre seçilebilecek bu alternatiflerden bir kısmı kaliteleri ve estetik özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyorlar. Bu yazımızda komşularınızı kıskandıracak kadar güzel 16 farklı çit modelini sizler için bir araya getirdik. Umuyoruz bunların arasında kendi zevkinize uygun modelleri bulacaksınız.

Sade ve dayanıklı

Palissade bois PARANA, Deck-linéa Deck-linéa Klasik Bahçe
Deck-linéa

Deck-linéa
Deck-linéa
Deck-linéa

Her ne kadar dümdüz kalaslardan ibaret gibi görünüyor olsa da bu aslında çok sık rastladığımız bir çit modeli değil. Bütünüyle süsten ve gösterişten arınmış bu sade model, dayanıklılığı ve işlevselliği ön planda tutuyor.

Koyu renkler

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke, Katherine Roper Landscape & Garden Design Katherine Roper Landscape & Garden Design Asyatik Bahçe
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design

Zen Inspired Garden, Bradley Stoke

Katherine Roper Landscape & Garden Design
Katherine Roper Landscape &amp; Garden Design
Katherine Roper Landscape & Garden Design

Bahçe çitlerinizi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz. Ama çoğu insan doğal ahşap renginde bırakmayı ya da yeşile boyamayı tercih eder. Bu bakımdan koyu renkler oldukça iddialı çit renkleri olarak görülebilir. Bu bahçede ise yeşil dokuyla şık bir kontrast oluşturduğunu görüyoruz.

Ahşap paneller

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue Progressive Design London Modern Bahçe
Progressive Design London

patio with raised sitting area and suspended brick barbecue

Progressive Design London
Progressive Design London
Progressive Design London

Dünya üzerinde en yaygın kullanılan çit malzemesi olan ahşabın oldukça pratik bir panel uygulamasıyla çevrilmiş bu bahçe, minimal peyzajıyla da göz dolduruyor.

İnce bir işçilik

A curved deck links the seating area to the house Lush Garden Design Asyatik Bahçe
Lush Garden Design

A curved deck links the seating area to the house

Lush Garden Design
Lush Garden Design
Lush Garden Design

Dalgalı bir formda tasarlanmış bu çitler, özellikle üst bölümlerindeki ızgaralı kısmın ahşap işçiliğiyle dikkat çekiyor. 

Klasikten şaşmayanlara

White Horse Pub, Hampshire Design Consultancy Ltd. Hampshire Design Consultancy Ltd. Kırsal Bahçe
Hampshire Design Consultancy Ltd.

White Horse Pub

Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.
Hampshire Design Consultancy Ltd.

Rüzgâr geçirgenliği için aralarında belli bir miktar boşluk bulunan bu ahşap çit modeli tam anlamıyla bir klasik. Doğru malzemeleri temin ettiğiniz takdirde kendi başınıza dahi uygulamanız mümkün olan bu model, dayanıklılığı ile fazla iddialı olmasa da yine de bahçenizi korumak için yeterli olacaktır.

Ahşap perdeler

Ogród na dachu z nutką orientu, GREENERIA GREENERIA Kolonyal Bahçe
GREENERIA

GREENERIA
GREENERIA
GREENERIA

Gerek bahçelerde, gerekse de balkon ve teraslarda zaman zaman karşılaştığımız bir başka klasik model olan ahşap perdeler, çevrilecek alanın çok geniş olmadığı bahçeler ve esas olarak meraklı gözlerden kaçınmak isteyenler için ideal bir seçenek.

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Hasır şıklığı

Low Maintenance Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design Eklektik Bahçe
Cherry Mills Garden Design

Low Maintenance Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

Son yıllarda giderek daha fazla rastladığımız hasır bahçe mobilyaları dayanıklı ve hafif yapılarıyla pek çok açıdan avantaj sağlıyor. Hasır çitler ise çok sık karşılaştığımız bir manzara değil. Buna karşın çok şık olduklarını söylemeden geçmek doğru olmaz.

Taş ve ahşap birlikteliği

Black granite and concrete shutter board wall Robert Hughes Garden Design Endüstriyel Bahçe
Robert Hughes Garden Design

Black granite and concrete shutter board wall

Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design
Robert Hughes Garden Design

Taş duvarlarla birlikte kullanılmış bu sade ahşap çit modeli, ister iç mekânda isterse bahçede olsun taş ve ahşabın bir araya geldiği her yere güzellik getirdiğini kanıtlar nitelikte.

Ahşapta pastel tonlar

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects Minimalist Bahçe
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

Çitlerinizi istediğiniz renkte boyayabileceğinizi söylemiştik. Üstelik iç mekânlarda boya yapmaya kıyasla çitleri boyamak oldukça kolay ve hatta eğlencelidir. Siz de gri ya da mavi gibi renklerde bahçe mobilyaları kullanıyorsanız, bunlara uyumlu olarak yumuşak pastel tonlarda bir çit rengi seçebilirsiniz.

Beton üzeri tahta perdeler

Bowden House Aralia Minimalist Bahçe Taş Yeşil contemporary,garden design,contemporary garden design,contemporary garden,outdoor living,outdoor entertaining,indoor outdoor living,outdoor seating,bespoke outdoor seating,bespoke garden furniture
Aralia

Bowden House

Aralia
Aralia
Aralia

Kimi zaman bahçemizin duvarları mahremiyet ihtiyaçlarımıza yeterince yanıt vermez. Bu durumda beton ya da taş duvarlarınızı yükseltme yoluna gidebilirsiniz. Ancak bu oldukça maliyetli ve zahmetli bir iştir. Bunun yerine çok daha kolay bir şekilde tahta perdelerle duvarınızı yükseltmek hem daha ucuza mal olacak hem de daha şık görünecektir.

Küçük bahçeler için

Small back garden design homify Modern Bahçe
homify

Small back garden design

homify
homify
homify

Tıpkı küçük odalarda olduğu gibi küçük bahçelerde de koyu renklerden kaçınmak ve mümkün olduğunca açık renkleri tercih etmek önemlidir. Burada bu prensipten hareketle beyaz renkte çitler kullanılmış ve sonuç tek kelimeyle mükemmel.

Çapraz örgülü çitler

homify Modern Bahçe
homify

homify
homify
homify

Çapraz örgülü ahşap çitler de sıkça rastlanan çit modellerinden bir tanesidir. Hiçbir zaman modası geçmeyen ve asgari bir bakımla uzun yıllar kullanılabilen bu çitler, her türlü bahçede kullanım için elverişlidir.

Estetik amaçlı çit kullanımı

​Back garden at Bedford Gardens House. Nash Baker Architects Ltd Modern Bahçe
Nash Baker Architects Ltd

​Back garden at Bedford Gardens House.

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

Duvarları oldukça yüksek olan bu bahçenin aslında beton duvarların üzerine fazladan bir çite ihtiyacı yok. Ancak şık bir hasır örgüsüyle yapılmış bu çitler, bahçeye müthiş bir estetik katkı sağlıyor.

Sıradışı bir model

三本松でONな庭, 平山庭店 平山庭店 BahçeÇit & Duvarlar
平山庭店

平山庭店
平山庭店
平山庭店

Bazen şık bir tasarım yapmak için mevcut olanları tamamen unutup yeniden düşünmek gerekir. Böyle anlarda çok parlak fikirler bulabilirsiniz. Köşeli ahşap kütüklerle yapılmış bu çit modeli, hem pratik hem de son derece şık bir tasarım fikri olarak dikkat çekiyor.

Güçlü ve iddialı

Contemporary screening , fencing & wall panels, Paul Newman Landscapes Paul Newman Landscapes Modern Bahçe
Paul Newman Landscapes

Contemporary screening , fencing & wall panels

Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes
Paul Newman Landscapes

Bahçe çitlerinde genellikle çok kaliteli ahşap malzeme kullanılmaz. Bunun nedeni çok geniş bir alanı kaplayan çitlerin gereğinden fazla yüksek maliyet yaratmasından kaçınmaktır. Fakat görünüşe göre bu bahçenin sahipleri bu maliyeti fazla umursamamışlar. Birinci sınıf ahşapla yapılan bu yüksek çitler son derece güçlü ve iddialı görünüyor.

Şık ve pratik

Eco Fencing project Atkinsons Fencing Ltd İskandinav Bahçe
Atkinsons Fencing Ltd

Eco Fencing project

Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd
Atkinsons Fencing Ltd

Paneller halinde uygulanan bu çit modelinin bir diğer avantajı da kot farkı fazla olan arazilerde zorlanmadan kullanılabiliyor olması. Hemen dibindeki çeşitli bitkilerle aynı zamanda şık bir görüntü de oluşturan bu çitler, inşaat faaliyetlerinin zor yapıldığı şehir içlerindeki bahçeler için oldukça ideal.

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