Komşularınızın kopya çekmek isteyeceği 16 çit modeli

Bahçelerimizi korumak için çitler olmazsa olmazdır. Evcil hayvanlarınızın ya da küçük çocuklarınızın kontrolsüzce dışarı çıkmasını engellemenin yanı sıra, özellikle şehir dışında kalan bölgelerde yaban domuzu, tilki, gelincik, sansar gibi yabani hayvanları bahçenizden uzak tutmak için çit çekmek önemlidir. Bunlardan daha az önemli olmamak kaydıyla bahçe çitlerinin bir diğer işlevi de mahremiyetinizi korumak, meraklı gözleri evinizden ve bahçenizden uzakta tutmaktır. Sonuç olarak bahçesi olan ama çitleri olmayan bir ev düşünülemez. Peki ama nasıl bir çit? Doğrusu bu konuda sayısız alternatif var. Ahşap çitlerden hazır beton kalıplarına, çeşitli çit bitkilerinden metal çitlere kadar ihtiyaç ve zevklere göre seçilebilecek bu alternatiflerden bir kısmı kaliteleri ve estetik özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyorlar. Bu yazımızda komşularınızı kıskandıracak kadar güzel 16 farklı çit modelini sizler için bir araya getirdik. Umuyoruz bunların arasında kendi zevkinize uygun modelleri bulacaksınız.