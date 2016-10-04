Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata

Yoğun bir günün ardından dinlenmek için rahat bir uykuya ihtiyaç duyarız. Bu sebeple yatak odası dekorasyonunda konfor ve işlevsellik önemlidir. Bazen hayalimizdeki yatak odasında normalde sahip olmadığımız şeyler olabilir. Örneğin bir su yatağı? Eğlenceli ama kullanışlı değil. Yatak odasında banyo? Keşke ama her evde mümkün değil. Belki de bir göme dolap… Listeyi dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ne yazık ki gerçeklik çoğu zaman hayallerimizden farklıdır. Sonuç olarak evimizin büyüklüğüne ve bütçemize göre hareket etmek zorundayız. Bugünkü yazıda yatak odası dizayn edinirken yapılan bazı temel hataları inceleyeceğiz. Şimdi sırayla göz atalım.
Yatak odasının en önemli parçası hiç şüphesiz yataktır. Çünkü uyku aracılığıyla en çok yatak üzerinde vakit geçiririz. Sağlıklı ve yeterli bir uyku için rahat bir yatak şarttır. Rahatsız bir yatakta ise kaliteli uyku almak çok güçtür. Bu nedenle yatak odasındaki diğer mobilyalara oranla üzerinde en çok titizleneceğimiz şey yatak olmalı. Yani yatak seçiminde cimriliğe kaçmamalı, sağlam ve rahat aynı zamanda ortopedik yataklara yatırım yapmalıyız. Kaliteli yatak seçimini yaptıktan sonra sırayla pamuklu çarşaflar ve yatak başı gibi diğer şeylerle ilgilenebiliriz.
Rahat bir uyku çekmek için iyi bir yatak dışında başka şeylere de ihtiyacımız var. Örneğin sessizlik. Ya da huzurlu bir ortam. Sakin bir uyku çekmek için yatak odanızda sakin bir atmosfer yaratmalısınız. Yani sıkışık eşyalar veya baskın renkler rahatlamanızı ve uykuya dalmanızı engeller. Örneğin kırmızı, neon sarı gibi renkler yatak odaları için doğru seçim değildir. Bunların yerine kişide gevşeme etkisi yaratan yeşil ve mor gibi tonlara yönelebilirsiniz. Eğer yatak odanız küçükse ve eşyalar çok yer kaplıyorsa yahut baskın bir yer döşemeniz varsa beyaz da ideal bir seçimdir. Böyle bir durumda loş aydınlatma tercih ederek yine huzur verici bir ambiyans yaratabilirsiniz.
Sabahları iyi bir uyku çekip yataktan kalktığınızda çıplak ayaklarınızla yumuşak bir zemine temas etmeyi hayal edersiniz. Eğer halısız bir yatak odası düşünüyorsanız ayaklarınız biraz üşüyebilir. Ek olarak ahşap ve laminat zeminler genellikle serttir. Nasıl olsa terliklerim var diye umursamazlık etmeyin. Uyku mahmurluğuyla terliklerinizi hemen bulamayabilirsiniz. Kısacası yatak odaları için halı mutlaka şarttır. Aynı zamanda küçük de olmamalı, en azından yatak çevresini kaplamalıdır. Bunun dışında bazı halılar kaygan olabilir. Bu da ev kazalarına sebep olur. Halıyı sabitlemek için en pratik yol yatak altına sermektir.
Yatak odası tamamen size ait, özel alanınız olduğundan burayı kişisel eşyalarınızla süslemek istersiniz genellikle. Örneğin resim veya fotoğraflar göz alıcı bir aksesuar sayılabilir. Ayrıca aileniz veya arkadaşlarınızla geçirdiğiniz güzel anıları hatırlamak sizi mutlu eder. Kısacası yatak odası için dekoratif olduğu kadar anlamlı da bir seçimdir fotoğraflar. Ancak güzel durmasını istiyorsanız bazı küçük şeylere dikkat etmenizde yarar var. Örneğin fotoğraf çerçeveleri odanın renk paletine uyumlu olmalı. Bunun dışında çok fazla resim göz yoran bir görünüme sebep olabilir. Birden fazla resim asacaksanız siyah beyaz yapmayı düşünebilirsiniz.
Günümüzde bilgisayar, televizyon ve cep telefonları artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğundan yatak odalarımızda da bulunur. Her ne kadar artık çoğu elektronik cihazın kablosuz olanları üretilse de yatak odanızda hala kablo bulunuyorsa göz önünde durması çirkin bir görünüme sebep olur. Bu tür kabloları yatağın veya dolabın arkasına gelecek şekilde düzenlerseniz bu sorunu kolayca halledebilirsiniz. Ancak rahat bir uyku için yatağınızın yakınlarında elektronik eşya bulunmaması daha sağlıklıdır, unutmayın.
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