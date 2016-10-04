Yatak odası döşenirken sık yapılan 5 hata

Günümüzde bilgisayar, televizyon ve cep telefonları artık günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğundan yatak odalarımızda da bulunur. Her ne kadar artık çoğu elektronik cihazın kablosuz olanları üretilse de yatak odanızda hala kablo bulunuyorsa göz önünde durması çirkin bir görünüme sebep olur. Bu tür kabloları yatağın veya dolabın arkasına gelecek şekilde düzenlerseniz bu sorunu kolayca halledebilirsiniz. Ancak rahat bir uyku için yatağınızın yakınlarında elektronik eşya bulunmaması daha sağlıklıdır, unutmayın.

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